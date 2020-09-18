У плані жорстких кроків щодо Білорусі "ми повинні бути мудрішими", - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна повинна зважувати свою реакцію на те, що відбувається в Білорусі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь є нашим сусідом, і безумовно, ми дуже уважно стежимо за всіма подіями, які там сьогодні відбуваються. Безумовно, в інтересах України - щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і була країною, де поважають права людини, в першу чергу", - сказав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що МЗС України "дуже чітко і своєчасно" реагує на всі події в Білорусі та на всі заяви білоруської "влади".

"Що стосується якихось жорстких кроків - я все ж вважаю, що ми повинні бути мудрішими, ми повинні зважувати все, що відбувається. Ми, безумовно, знаходимося в постійній координації з нашими європейським партнерами, тому що Україна має чітко вивірений проєвропейський вектор. І, безумовно, ми повинні робити все те, що буде відповідати національним інтересам України", - підкреслив Єрмак.

"Будь-які дії, які можуть бути сприйняті як втручання у внутрішні справи Білорусі, можуть бути використані не тільки проти України, але й проти самого білоруського народу", - додав він.

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