У плані жорстких кроків щодо Білорусі "ми повинні бути мудрішими", - Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна повинна зважувати свою реакцію на те, що відбувається в Білорусі.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Білорусь є нашим сусідом, і безумовно, ми дуже уважно стежимо за всіма подіями, які там сьогодні відбуваються. Безумовно, в інтересах України - щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і була країною, де поважають права людини, в першу чергу", - сказав Єрмак.
Глава ОП зазначив, що МЗС України "дуже чітко і своєчасно" реагує на всі події в Білорусі та на всі заяви білоруської "влади".
"Що стосується якихось жорстких кроків - я все ж вважаю, що ми повинні бути мудрішими, ми повинні зважувати все, що відбувається. Ми, безумовно, знаходимося в постійній координації з нашими європейським партнерами, тому що Україна має чітко вивірений проєвропейський вектор. І, безумовно, ми повинні робити все те, що буде відповідати національним інтересам України", - підкреслив Єрмак.
"Будь-які дії, які можуть бути сприйняті як втручання у внутрішні справи Білорусі, можуть бути використані не тільки проти України, але й проти самого білоруського народу", - додав він.
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По версии следствия, революция 1989 года была следствием заговора, к тому же Фронт национального спасения якобы прибегал к диверсиям и дезинформации. Обвинение утверждает, что Илиеску и его приближенные сознательно создавали в стране атмосферу хаоса и массового психоза, что привело к человеческим жертвам - по разным оценкам, в результате уличных столкновений между протестующими и силовиками погибло от 900 до 1000 человек. Кроме того, Илиеску обвиняют в шахтерских бунтах, организованных для подавления массовых протестов уже во время его президентства. Колонны шахтеров с цепями в руках, идущие на Бухарест, - это было пугающее зрелище. Оно предвещало новые столкновения и жертвы. Это теперь вменяют в вину Иону Илиеску, несмотря на то что в свое время он возглавил народный протест против режима Чаушеску.
Вместе с мерседесами ,
Пусть там сидят
..зеленский обесщал что рыгореванша не будет он нагло нае....л лично меня не подтвердив сказаное .. за такое дают по е...алу так проще
Типа, пройди мимо... И молчи по-тихому
Второй после Зё претендент на звание Гуру
И вот - какие достижения
Является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн компании Garnet International Media Group. Продюсер фильмов: "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкого фильма "Межа". C 2017 года - член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии.
Ой-ей, а кто видел эти фильмы? Судя по всему - в Каннах припрятали. Ну, типа, слишком великие...
Да, в странное время мы живем...
"Ермак - мудак" 😟
Невже Зеленський делегував повноваження Президента України, передбачені статтею 106 Конституції України якомусь чму?...