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Новини
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У плані жорстких кроків щодо Білорусі "ми повинні бути мудрішими", - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україна повинна зважувати свою реакцію на те, що відбувається в Білорусі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь є нашим сусідом, і безумовно, ми дуже уважно стежимо за всіма подіями, які там сьогодні відбуваються. Безумовно, в інтересах України - щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і була країною, де поважають права людини, в першу чергу", - сказав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що МЗС України "дуже чітко і своєчасно" реагує на всі події в Білорусі та на всі заяви білоруської "влади".

"Що стосується якихось жорстких кроків - я все ж вважаю, що ми повинні бути мудрішими, ми повинні зважувати все, що відбувається. Ми, безумовно, знаходимося в постійній координації з нашими європейським партнерами, тому що Україна має чітко вивірений проєвропейський вектор. І, безумовно, ми повинні робити все те, що буде відповідати національним інтересам України", - підкреслив Єрмак.

"Будь-які дії, які можуть бути сприйняті як втручання у внутрішні справи Білорусі, можуть бути використані не тільки проти України, але й проти самого білоруського народу", - додав він.

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Автор: 

Білорусь (7938) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+20
В плане жестких шагов в отношении Беларуси "мы должны быть мудрее", - Ермак - Цензор.НЕТ 7956
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18.09.2020 21:32
+11
А кто тебя выбирал, чтобы слушать твоё мнение??? А завхоз!!!
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18.09.2020 21:36
+9
ВЕСЬ ОФИС на фронт. !!!!

Вместе с мерседесами ,
Пусть там сидят
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18.09.2020 21:33
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В плане жестких шагов в отношении Беларуси "мы должны быть мудрее", - Ермак - Цензор.НЕТ 7956
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Так совпало, что в год 30-летия румынской революции - в конце ноября 2019 года - в Бухаресте начался судебный процесс. На скамье подсудимых оказались высокопоставленные лица. Обвинения в преступлениях против человечности предъявлены экс-президенту Иону Илиеску, бывшему вице-премьеру Джелу Войкану Войкулеску и бывшему командующему ВВС генералу Иосифу Русу.
По версии следствия, революция 1989 года была следствием заговора, к тому же Фронт национального спасения якобы прибегал к диверсиям и дезинформации. Обвинение утверждает, что Илиеску и его приближенные сознательно создавали в стране атмосферу хаоса и массового психоза, что привело к человеческим жертвам - по разным оценкам, в результате уличных столкновений между протестующими и силовиками погибло от 900 до 1000 человек. Кроме того, Илиеску обвиняют в шахтерских бунтах, организованных для подавления массовых протестов уже во время его президентства. Колонны шахтеров с цепями в руках, идущие на Бухарест, - это было пугающее зрелище. Оно предвещало новые столкновения и жертвы. Это теперь вменяют в вину Иону Илиеску, несмотря на то что в свое время он возглавил народный протест против режима Чаушеску.
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18.09.2020 21:34 Відповісти
Это что, выходит те кто свергали Чаушеску сами в значительной степени являлись организаторами насилия против протестующих?
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19.09.2020 14:33 Відповісти
Выходит, если верить статье.
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19.09.2020 15:19 Відповісти
Андрей, после такого заявления даже зауважал.
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Маша, это ты?
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18.09.2020 21:35 Відповісти
Та нєєєєє! Це видно Машин дєдушка!
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18.09.2020 21:42 Відповісти
О чем ты.
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18.09.2020 22:02 Відповісти
ВЕСЬ ОФИС на фронт. !!!!

Вместе с мерседесами ,
Пусть там сидят
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18.09.2020 21:33 Відповісти
Тогда и заявления будут все патриотичнее и патриотичнее
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18.09.2020 21:35 Відповісти
проевропейский выбор Ермака,еврика)
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18.09.2020 21:34 Відповісти
С Ермака мудрец, как из говна пуля. Вот посадами барыжить это его.
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18.09.2020 21:34 Відповісти
Одной ж… ,на два базара не получиться
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18.09.2020 21:35 Відповісти
А кто тебя выбирал, чтобы слушать твоё мнение??? А завхоз!!!
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18.09.2020 21:36 Відповісти
Вообще-то, все предатели всех времён называли своё предательство мудростью.
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18.09.2020 21:37 Відповісти
Вы....... и мудрость? Это анекдот ?
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18.09.2020 21:37 Відповісти
Їхня мудрість це Машка Фокіна )
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18.09.2020 21:39 Відповісти
а кто от вас закрыл все это на замок?ну,мудрость...небось порох проклятый?
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18.09.2020 21:37 Відповісти
Здорово комрады! Жестче с ними! Предельно жестко! Мы примем с радостью. Кто бы предложил в 1942 помягче с СС?
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18.09.2020 21:39 Відповісти
Сказал, что мы за того, кто окажется сверху.
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18.09.2020 21:40 Відповісти
ЗАВХОЗ - ПНХ!!!
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18.09.2020 21:41 Відповісти
Типичный совочек. Пухлые щечки. Мягкое брюшко. Ментовской взгляд.
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18.09.2020 21:41 Відповісти
МЗС, ау, ви ще живі? А з зеленим капітулянтом все нормально? Бо завхоза, в зовнішній політиці та в питаннях безпеки, все більше і більше.
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18.09.2020 21:41 Відповісти
ну да тут уже зеленскому счастливый финал никто не обесчает не то что балотироваться на 2 тур он задумал ..Все поняли коварство и алчность Коломойского и говно канал 1+1, который войдет в историю Украины- как канал ,который зомбировал людей сериалами про Голобородька
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18.09.2020 21:41 Відповісти
В плане жестких шагов в отношении Беларуси "мы должны быть мудрее"... и действовать жестче!
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18.09.2020 21:42 Відповісти
Такої країни як росія не має. На карті світу покажеш її?
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18.09.2020 21:43 Відповісти
так и не враги. Менталитет побеждает тихой сапой.
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18.09.2020 21:44 Відповісти
Россия враг даже сама себе
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18.09.2020 22:10 Відповісти
Можно через суд отозвать свой голос на выборах преза в 2019???????
..зеленский обесщал что рыгореванша не будет он нагло нае....л лично меня не подтвердив сказаное .. за такое дают по е...алу так проще
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18.09.2020 21:44 Відповісти
Извините......... но вопрос сам собой напрашивается. Вы в Деда Мороза тоже верите и в волшебника в голубом вертолете? Ну как человек, достигший возраста избирательного права мог поверить в весь тот бред со сцены стадиона и в пляски Святого Вита в исполнении тогда еще Зеленского, ныне и присно Нелоха ?
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18.09.2020 21:56 Відповісти
Завхоз, поставляющий коксующийся уголь к столу уже стал министром иностранных дел?
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18.09.2020 21:45 Відповісти
"Мудрец" не смеши мои помидоры, ты обыкновенный агент кремля, которых блазень пригрел около себя, и которые уже ведут страну в обьятия беса путлера.
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18.09.2020 21:51 Відповісти
просто их уже начали пинать сми и рейтинг начал падать где то ниже ватерлинии и началась новая словесная чехарда выберите нас мы вам дадим все а проще продолжение квартала 95 и фильма про Голобородько
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18.09.2020 21:51 Відповісти
Мудрее?

Типа, пройди мимо... И молчи по-тихому
Второй после Зё претендент на звание Гуру
И вот - какие достижения

Является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн компании Garnet International Media Group. Продюсер фильмов: "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкого фильма "Межа". C 2017 года - член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии.

Ой-ей, а кто видел эти фильмы? Судя по всему - в Каннах припрятали. Ну, типа, слишком великие...
Да, в странное время мы живем...
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18.09.2020 21:55 Відповісти
росийская консерва запела по путинской методичке .
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18.09.2020 21:57 Відповісти
Xotelos stob bylo nezavysemoj stranoj,no v dani moment etogo netu.Ona zavysyt ot raski ix deneg,vsia ekonomika postrojeno na rasku,armija zavisema ot raski generalov.Imet realno nezavysimost im budet ocen trudno poskolku vsio eto vremia delalos na oborot kak bolse zavysyt ot raski do ideji sovmesnogo gosudarstva.Opozicija v dani moment takze slabaja ,no xotiabi uze ponimajet sto nado druzit i zapadom.Tut toze cudes s nix zdat nenado v dani moment
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18.09.2020 22:01 Відповісти
видеолюб, а на чем построен Евросоюз? На свободе?
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18.09.2020 22:49 Відповісти
V ES vstupili vse strani dobrovolno,daze referendum byl i liudej sprasyvali .Norvegi kazetsia dva raza progolosovali protiv,tak ix i netu ES.Tut drugoj uroven princip sravniat uroven po razvytyju stran.
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18.09.2020 23:06 Відповісти
U nas 2003 godu golosovali liudi po referendumu.Tak 91% byli za Evrosojuz,,a 9% protiv.
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18.09.2020 23:44 Відповісти
*************:
"Ермак - мудак" 😟
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18.09.2020 22:08 Відповісти
Хочется что нибудь сказать по теме а нечего(
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18.09.2020 22:12 Відповісти
Страусиная позиция нынешней временной власти имеет недостаток - голова в песке, жопа сверху. Имеют все кто не брезгует. А кацапы из страны тюрьмы, все друг друга имеют.
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18.09.2020 22:35 Відповісти
Нужно с Тупиным согласовывать всё?
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18.09.2020 22:42 Відповісти
Бачу, як 73/43%зебіли https://censor.net/ru/user/421946, https://censor.net/ru/user/88208, https://censor.net/ru/user/244063 та інші - щось схоже на каяття в них... Чи я помиляюсь?
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18.09.2020 23:28 Відповісти
Хто воно таке цей Єрмак? Його посада як секретарка у директора, а він має себе за кардинала Мазаріні бо його шеф жалюгідний клоун з амбіціями здатний тільки виконувати ролі за чужими текстами та сценаріями.
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18.09.2020 23:40 Відповісти
Желание сидеть на двух стульях может привести к печальным последствиям . И свечи от геморроя не помогут.
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19.09.2020 00:15 Відповісти
"Глава ОП отметил, что МИД Украины "очень четко и своевременно" реагирует на все события в Беларуси и на все заявления белорусских "властей".Источник: https://censor.net/ru/n3220203

Невже Зеленський делегував повноваження Президента України, передбачені статтею 106 Конституції України якомусь чму?...
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19.09.2020 03:05 Відповісти
чуйствует, шо и до них дело дойдёт. заранее призывает быть и с их шайкой "мудрее".
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19.09.2020 08:45 Відповісти
говно зеленое хавальник открыло. гребанный мудрец , глава офиса ***********
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19.09.2020 12:20 Відповісти
 
 