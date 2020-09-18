Це диверсія і держзрада, - ексвіцеспікер ВР Сироїд вимагає відкрити кримінальне провадження через наказ Міноборони позбавляти військових премії за відкриття вогню

Ексвіцеспікер ВР Оксана Сироїд заявила, що подала заяви в ГПУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом скоєних цим указом злочинів, зокрема держзради і диверсії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сироїд зазначила: "Про диверсію, перешкоджання законній діяльності ЗСУ і державну зраду. Те, що військовослужбовців далі принижують у Збройних Силах України і не дають виконувати свій конституційний обов‘язок - не новина. Але маємо доказ, який є достатньою підставою для розслідування.

Міністр оборони пропонує карати військовослужбовців за відкриття вогню у відповідь, а також за хвороби і травмування. Карати свавільним позбавленням винагороди, встановленої для військовослужбовців рішенням уряду.

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Звертаюся до Міністра оборони: армія - це не ваші кріпаки, які працюють за Ваші гроші і яких Ви можете карати за нежить чи діарею. Армія - це державна інституція, яка за наші гроші має захистити нас, передовсім від Росії. І ми платимо її за те, щоб вона відкривала вогонь у відповідь. А обов‘язок міністра забезпечити армії гідні умови для виконання свого обов’язку. Тому, якщо у когось захворювання через негігієнічні умови або ж травмування, то це не у військовослужбовців треба гроші забирати, а Вас, пане міністре, гнати з посади поганою мітлою.

Звертаюся до Генерального прокурора України та в.о. Директора Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом вчинення злочинів визначених такими статтями Кримінального кодексу:

- стаття 111. Державна зрада

- стаття 113. Диверсія

- стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ

- стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем".

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.