Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 вистачить, розгортати мобільні госпіталі немає необхідності, - Ляшко
Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 повністю вистачить, розгортати мобільні госпіталі на базі виставкових центрів немає необхідності.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі "Громадського радіо" зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"У вівторок ми проводили нараду в КМДА і Київській ОДА, ми обговорювали, чи не потрібно сьогодні вже розгортати тимчасові госпіталі на базі виставкових центрів, палаців спорту. Ми бачимо, що сьогодні ліжкового фонду, який є в медустановах Києва та Академії медичних наук вистачить" , - сказав він.
Ляшко зазначив, що проєкти таких тимчасових госпіталів були підготовлені Міністерством охорони здоров'я у квітні-травні.
За словами Ляшка, наразі в Україні для пацієнтів із COVID-19 є 32 тис. ліжок, із них зайняті 12 тис. ліжок.
"Запас у системі охорони здоров'я є. Плюс 16 тис. ліжок перепрофільовано додатково. Ми зараз особисто проїжджаємо по деяких медустановах, щоб переконатися, що ліжок буде досить", - сказав він.
"Нещодавно інтернет облетів запис розмови сімейного лікаря з диспетчером швидкої допомоги про те, що нема куди госпіталізувати пацієнта. Ці речі потрібно превентивно відпрацьовувати. Це робота директорів департаментів охорони здоров'я, щоб вони знали, куди можна везти хворого", - сказав він.
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а врачей достаточно на этот коечный фонд?
В больницах уничтожили централизованные системы вовремя ремонтов . кто-то то оценил ситуацию ?
Коли мені, у коментарях, у фісбуку, розповідають, як у Львові 30-річного хлопця взяли до лікарні лише через знайомства у обладміністрації, коли вже легень майже не залишилось, збирали гроші по родичах, бо кожного дня по 40 тисяч гривень на ліки уходило... То нормально??? А хлопець всеодно помер...
Що несе цей санітар???