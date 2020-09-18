Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 вистачить, розгортати мобільні госпіталі немає необхідності, - Ляшко

Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 повністю вистачить, розгортати мобільні госпіталі на базі виставкових центрів немає необхідності.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі "Громадського радіо" зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"У вівторок ми проводили нараду в КМДА і Київській ОДА, ми обговорювали, чи не потрібно сьогодні вже розгортати тимчасові госпіталі на базі виставкових центрів, палаців спорту. Ми бачимо, що сьогодні ліжкового фонду, який є в медустановах Києва та Академії медичних наук вистачить" , - сказав він.

Ляшко зазначив, що проєкти таких тимчасових госпіталів були підготовлені Міністерством охорони здоров'я у квітні-травні.

За словами Ляшка, наразі в Україні для пацієнтів із COVID-19 є 32 тис. ліжок, із них зайняті 12 тис. ліжок.

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"Запас у системі охорони здоров'я є. Плюс 16 тис. ліжок перепрофільовано додатково. Ми зараз особисто проїжджаємо по деяких медустановах, щоб переконатися, що ліжок буде досить", - сказав він.

"Нещодавно інтернет облетів запис розмови сімейного лікаря з диспетчером швидкої допомоги про те, що нема куди госпіталізувати пацієнта. Ці речі потрібно превентивно відпрацьовувати. Це робота директорів департаментів охорони здоров'я, щоб вони знали, куди можна везти хворого", - сказав він.