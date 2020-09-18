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Новини Коронавірус і карантин
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Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 вистачить, розгортати мобільні госпіталі немає необхідності, - Ляшко

Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 вистачить, розгортати мобільні госпіталі немає необхідності, - Ляшко

Ліжкового фонду для пацієнтів із COVID-19 повністю вистачить, розгортати мобільні госпіталі на базі виставкових центрів немає необхідності.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі "Громадського радіо" зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"У вівторок ми проводили нараду в КМДА і Київській ОДА, ми обговорювали, чи не потрібно сьогодні вже розгортати тимчасові госпіталі на базі виставкових центрів, палаців спорту. Ми бачимо, що сьогодні ліжкового фонду, який є в медустановах Києва та Академії медичних наук вистачить" , - сказав він.

Ляшко зазначив, що проєкти таких тимчасових госпіталів були підготовлені Міністерством охорони здоров'я у квітні-травні.

За словами Ляшка, наразі в Україні для пацієнтів із COVID-19 є 32 тис. ліжок, із них зайняті 12 тис. ліжок.

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"Запас у системі охорони здоров'я є. Плюс 16 тис. ліжок перепрофільовано додатково. Ми зараз особисто проїжджаємо по деяких медустановах, щоб переконатися, що ліжок буде досить", - сказав він.

"Нещодавно інтернет облетів запис розмови сімейного лікаря з диспетчером швидкої допомоги про те, що нема куди госпіталізувати пацієнта. Ці речі потрібно превентивно відпрацьовувати. Це робота директорів департаментів охорони здоров'я, щоб вони знали, куди можна везти хворого", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та шож такое? Снова вирус побеждаем?
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18.09.2020 21:59 Відповісти
Ляшко маніпулює даними, койкомісць достатньо для тих в кого підтверджено діагноз коронавірус, а тих хто лягає в лікарню з пневмонія ми з підозрою на коронавірус - в рази більше і для них немає місць в лікарнях, для них потрібні мобільні шпиталі!
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19.09.2020 11:00 Відповісти
в среднем по стране-может быть...а регионах с красным уровнем?в одессе уже 70% заполненность...и тоже в среднем по одессе.
а врачей достаточно на этот коечный фонд?
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18.09.2020 22:00 Відповісти
В Одесі нехай друг Порошенка Труханов особисто лікує хворих після святкування дня міста. А скоро до нього приєднається і Філатов.
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18.09.2020 22:03 Відповісти
Ну он же санитарный врач Украины а не Одессы!
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18.09.2020 22:03 Відповісти
Вопрос с обеспечением коек системой подачи воздуха и кислорода больным .
В больницах уничтожили централизованные системы вовремя ремонтов . кто-то то оценил ситуацию ?
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18.09.2020 22:04 Відповісти
Коли людині, в Одесі, з двостороннім запаленням легень, відмовляють у госпіталізації, бо заповнена лікарня ковідними хворими і вони лежать впереміш з іншими хворими, розділені лише перегородками з простирадл, то норма??? Кажуть - краще не наполягайте, а лікуйтесь вдома, щоби ковід ще не підхопити...
Коли мені, у коментарях, у фісбуку, розповідають, як у Львові 30-річного хлопця взяли до лікарні лише через знайомства у обладміністрації, коли вже легень майже не залишилось, збирали гроші по родичах, бо кожного дня по 40 тисяч гривень на ліки уходило... То нормально??? А хлопець всеодно помер...
Що несе цей санітар???
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19.09.2020 10:08 Відповісти
 
 