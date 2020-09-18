"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про успіхи команди Зеленського в досягненні миру на Донбасі.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що українці вже звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський, він робить. Тому в мене немає жодного сумніву, що протягом своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - сказав Єрмак.
При цьому глава Офісу президента визнав, що на шляху до миру не все проходить гладко.
"Але є дуже, я вважаю, сьогодні українська перемога. Ми маємо сьомий тиждень режиму тиші. Для скептиків одразу скажу так: на шостому тижні ми мали трагічну подію, ми втратили нашого героя, нашого воїна. Ми спостерігаємо багато провокацій з тої сторони. Так, не є ідеальним механізм, який узгодили щодо утримання режиму тиші", - пояснив Єрмак.
Він додав, що вся українська влада "робить все, щоб здійснилася ця мрія всіх українців" про мир.
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Поэтому ЗЕ должен быть уничтожен раньше, чем он уничтожит Украину.
ЗЕЛЯ делает что обещает
1 Ну про мир уже все в курсе
2 Понизать тарифы думаю платежки ко всем приходят
3 Посадить кого то всеной ну как говорится уже зима никто не сидит
4 Ну типа прижать олигархов опятьже пока что прижали ФОПов вон они теперь типа митингуют
Так что да ЗЕЛЯ все что обещает все делает токо есть маленький ньюансик ДЕЛАЕТ НАОБОРОТ!!!
Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт ......
Продавец - Она живет 300 лет!
Мужик - Посмотрим, посмотрим...
П.С - т.зв "мінська група" була утворена ще в червні 2014 ... це так , між іншим
понятно, что мамин йурыст Зеля доси не в курсе, что за всё выкидыши дермака отвечать всё равно будет Говнокомандующий
Це чорний період в українській історії, бо московія і українська влада об'єдналися для знищення української держави. Не дамо їм це зробити.
Слава Україні!!!
Народ Украине НЕ ПОЗВОЛИТ Зе-наркоману подписать КАПИТУЛЯЦИЮ!
Якщо х@лу то дійсно обіцянки виконують на стільки на скільки їм дозволяє 25% свідомих українців.
только вот за что бы он не взялся - все выходит криво и косо.
бажанихобіцяних ним результатів.
Ці 2 речення суперечать одне одному, тобто їх об'єднання - це хиба, неправда, брехня.
Адже, якби у цей проміжок часу (7 тижнів) був "режим тиші", тобто, не було б стрілянини, то ворожий снайпер не застрелив би цього нашого захисника. Але оскільки снайпер його застрелив, значить, фактично тиші не було, а була стрілянина.
... не є ідеальним механізм??? ... - А яким є цей механізм???
А чи є взагалі будь-який такий механізм, який "опрацьовує" порушення домовленостей (зокрема, режиму припинення вогню), передбачає якісь засоби і способи для недопущення цих "багатьох провокацій з тої сторони" (запобігає їм), хоча би, опрацьовує ці провокації після їх здійснення (реагує, хоча би, на них) ?!!
- У цьому і є і обман людей Єрмаком, і причина, чому відбувається "багато провокацій з тої сторони", - тому що нема ніяких таких механізмів, тому що Єрмак і Зеленський (і всі інші їхні спільники) не придумали і не знайшли (не почули) у інших людей інформації про те, як створити такий механізм запобігання порушенням, реагування на порушення для недопущення нових порушень у майбутньому. І оскільки вони не знають, як зробити такий механізм, який би ефективно дозволяв досягати заданих цілей, тобто, призводив би до дотримання заданого режиму припинення вогню з ворожої сторони, то вони і не змогли вставити цей механізм у відповідні домовленості, і тому ці домовленості не виконуються, бо ніщо не заважає ворогу (у будь-який час) їх не виконувати.
Для того скорочується армія, руйнується оборонпром та вся економіка.
А щоби їх не знесли - посилюють поліцію, підгодовують суди, СБУ, прокуратуру...
А дятли вірять досі, що їм 4 кілобакси зарплатні світить...
Дуля вам світить та батіг...
Так?
еще один мечтатель