"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про успіхи команди Зеленського в досягненні миру на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що українці вже звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський, він робить. Тому в мене немає жодного сумніву, що протягом своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - сказав Єрмак.

При цьому глава Офісу президента визнав, що на шляху до миру не все проходить гладко.

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"Але є дуже, я вважаю, сьогодні українська перемога. Ми маємо сьомий тиждень режиму тиші. Для скептиків одразу скажу так: на шостому тижні ми мали трагічну подію, ми втратили нашого героя, нашого воїна. Ми спостерігаємо багато провокацій з тої сторони. Так, не є ідеальним механізм, який узгодили щодо утримання режиму тиші", - пояснив Єрмак.

Він додав, що вся українська влада "робить все, щоб здійснилася ця мрія всіх українців" про мир.