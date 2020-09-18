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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про успіхи команди Зеленського в досягненні миру на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що українці вже звикли, що все, що обіцяє президент Зеленський, він робить. Тому в мене немає жодного сумніву, що протягом своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - сказав Єрмак.

При цьому глава Офісу президента визнав, що на шляху до миру не все проходить гладко.

Читайте також: У плані жорстких кроків щодо Білорусі "ми повинні бути мудрішими", - Єрмак

"Але є дуже, я вважаю, сьогодні українська перемога. Ми маємо сьомий тиждень режиму тиші. Для скептиків одразу скажу так: на шостому тижні ми мали трагічну подію, ми втратили нашого героя, нашого воїна. Ми спостерігаємо багато провокацій з тої сторони. Так, не є ідеальним механізм, який узгодили щодо утримання режиму тиші", - пояснив Єрмак.

Він додав, що вся українська влада "робить все, щоб здійснилася ця мрія всіх українців" про мир.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) шоу Шустера (309) Донбас (22356) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+37
И сдаст Украину )(йулу
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18.09.2020 22:05
+36
Скорее угробит страну ,если его не остановить .
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18.09.2020 22:06
+33
А у меня есть большие сомнения, что Зешка закончит свою каденцию, а не войну.
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18.09.2020 22:07
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"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 3280
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18.09.2020 22:16 Відповісти
https://youtu.be/lkWfhIruGEc
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18.09.2020 22:16 Відповісти
зебилам смотреть объязательно))
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18.09.2020 22:19 Відповісти
Мечта украинцев отгородиться от Раши великой стеной, рвом и минным полем ,вступить в НАТО и ЕС, вернуть ОРДЛО, Крым, Севастополь, вышвырнуть оккупантов за нашу границу и заставить его заплатить по счетам Ликвидировать базу ВМС РФ в Севастополе раз и навсегда. А заодно разобраться со всеми предателями, капитулянтами и агентами агрессора . А еще уничтожить олигархическое правление в стране. Их бизнес нужно раздробить и запретить влазить в политику. А еще независимую судебную систему и победить коррупцию. Так что народ Украины о многом мечтает. Но уж точно не о капитуляции что нам готовят, потому что Путин только в этом случае может "помочь" Зе получить мир по путински, который нам так рекламирует Ермак - замоскворецкий, друг одной внучки ...
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18.09.2020 22:17 Відповісти
Все правильно,толко не путин - а ху..йл..о.
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18.09.2020 22:21 Відповісти
Ну чтоб цензурно давайте остановимся на " пукин" ( перекрытие бункера ему на голову)
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18.09.2020 22:25 Відповісти
Этот бесполезный сериал о Зеленском, который и в первой серии кончает войну, и в 1000й серии кончает войну, и вообще он о том, как Зеленский кончает и никак не кончит. Лучше переключить канал, чем эту фигню смотреть.
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18.09.2020 22:19 Відповісти
Он ее уже закончил, в своей голове (сам говорил). Причем, похоже тараканы победили.
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18.09.2020 22:20 Відповісти
"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 9871
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18.09.2020 22:20 Відповісти
Вот в этом видео в потоке говна от луки https://youtu.be/5pRh15FRpfY?t=792 смотрим интересный момент : путин просит лукашенко поддержать Зелю, мол, тот ещё молодой. Теперь подумайте, что это значит: ресский диктатор просит беларусского диктатора поддержать украинского Зелю! Теперь, оглядываясь на поведение Зели, внутрипартийные репрессии и политические преследования оппонентов, скажите мне, что Зелю не готовят в карманные диктаторы на побегушках у русских. Надеюсь, я ошибаюсь.
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18.09.2020 22:22 Відповісти
не думаю что ты ошибаешься.... очень тихо в прошлом году прошла инфа, что лука посетил украину и встретился с зелей в Житомире... Они там встречались сутки... и никакого - ясен пень - коммюнике... так что это был "трускавец" от луки для зели.
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18.09.2020 23:56 Відповісти
Капітуляцією перед рахой?
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18.09.2020 22:23 Відповісти
Трішки не так: впродовж цієї каденції ми закінчимо його, його йолупів і тих москалів...
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18.09.2020 22:24 Відповісти
ну тоді зе і єрмака чекає доля Іцхака Рабина.
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18.09.2020 22:26 Відповісти
У нас тоже.

Поэтому ЗЕ должен быть уничтожен раньше, чем он уничтожит Украину.
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18.09.2020 22:28 Відповісти
Дєрьмак з Факіною знають як закінчити війну. Нарешті, вони поділились цією таємницею з янелохом.
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18.09.2020 22:28 Відповісти
ХА ХА ХА
ЗЕЛЯ делает что обещает
1 Ну про мир уже все в курсе
2 Понизать тарифы думаю платежки ко всем приходят
3 Посадить кого то всеной ну как говорится уже зима никто не сидит
4 Ну типа прижать олигархов опятьже пока что прижали ФОПов вон они теперь типа митингуют

Так что да ЗЕЛЯ все что обещает все делает токо есть маленький ньюансик ДЕЛАЕТ НАОБОРОТ!!!
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Ні, нешановний, ця війна його "закінчить" раніше.
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18.09.2020 22:39 Відповісти
"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6970
Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт ......
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18.09.2020 22:47 Відповісти
"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський встигне закінчить цю війну", заявив агент кремля сепаратист - Єрмак. Так вже у всіх українців немає ніяких сумнівів що продажній кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт впродовж першого срока своє каденції. І за вказівкою )(уйла він буде злочинно намагатись що впродовж своєї каденції президент встигнути закінчить російсько - українську війну капітуляцією України на милость нашого лютого ворога оккупанта проклятої паРаші, і з знищенням державності України.
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18.09.2020 22:44 Відповісти
Я думаю що знаю на чому базується його впевненість.
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18.09.2020 22:53 Відповісти
Так шо, ермак уже клоун, а кто тогда зеленский?
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18.09.2020 22:44 Відповісти
Зе-чмо просто жалкий фигляр на подсосе у бородатой бабы каломойши.
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18.09.2020 23:08 Відповісти
Картинка в телевизоре!
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19.09.2020 06:43 Відповісти
Клоун скорее закончит на мендель, чем войну...
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18.09.2020 22:52 Відповісти
Покупает мужик черепаху:
Продавец - Она живет 300 лет!
Мужик - Посмотрим, посмотрим...
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18.09.2020 22:52 Відповісти
Разумеется - перемирием и т.д Приднестровье. После Минских это очевидно.
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18.09.2020 22:54 Відповісти
т.зв "мінські угоди" - фейк , підписання якого дозволило ***** заморозити конфлікт в Україні
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18.09.2020 23:00 Відповісти
это не фейк, а капитуляция, угадай кого) После Дебальцевского поражения приходиться соглашаться с более сильной стороной. Итог - границы ДНР и ЛНР закреплены. А вся нынешняя возня смешна. Приднестровье! И Порошенко там ничего не мог сделать, он просто бизнесмен.
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18.09.2020 23:12 Відповісти
а що ж такого страшного відбулося в Дебальцевому , що треба було одразу підписувати капітуляцію ?!
П.С - т.зв "мінська група" була утворена ще в червні 2014 ... це так , між іншим
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18.09.2020 23:16 Відповісти
ты меня спрашиваешь? Но после этих соглашений все наступательные действия ВСУ были свернуты. Окопались и постреливают.
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18.09.2020 23:25 Відповісти
"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 2001"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 7197
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18.09.2020 22:57 Відповісти
Так он ее хоть завтра может закончить! Одновременно со своей каденцией.
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18.09.2020 23:04 Відповісти
"Я думаю, что украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает. Источник: https://censor.net/ru/n3220208
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18.09.2020 23:05 Відповісти
Фокин выступил за всеобщую амнистию на Донбассе "Надо начать по-настоящему разводить войска. Надо отводить тяжелую технику. А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - подчеркнул экс-премьер Украины.
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18.09.2020 23:09 Відповісти
На кол суку! Старой жоппой!
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19.09.2020 12:22 Відповісти
Колаборанти...мать вашу!
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18.09.2020 23:18 Відповісти
Какой-то прокремлёвский урод ляпнул что-то и украинцы в комментариях готовы разорвать друг друга, самое печальное не этого урода, а ДРУГ ДРУГА !!!! А в это время прокремлёвцы и жопоблоки стоят в сторонке ржут с украинцев и потирают руки
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18.09.2020 23:19 Відповісти
Не украинцы в комментариях готовы разорвать друг друга, а хохлы. Украинцы на фронте, Украину захищають. Им некогда писать комментарии.
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18.09.2020 23:24 Відповісти
единственное, что зеленский закончит свою каденцию это или жизнь или свою свободу
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18.09.2020 23:23 Відповісти
даешь Фокина на главу ОП ОП ОП! А Ермака - руководить какой-нибудь РГА возле линии соприкосновения
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18.09.2020 23:24 Відповісти
Вот теперь верю!
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18.09.2020 23:30 Відповісти
"в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну..." ... а, заодно, и Украину.
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18.09.2020 23:34 Відповісти
Закончат в штаны они друг другу
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18.09.2020 23:39 Відповісти
успешный секретут укуреной Зели, он же альфонс, он же нарцисс много на себя берёт.. скажите,кто там поближе к этому самовлюблённому жирному телу, что юридически он - никто, игрушка для состоятельных господ возомнившая себя велыкым цабэ..
понятно, что мамин йурыст Зеля доси не в курсе, что за всё выкидыши дермака отвечать всё равно будет Говнокомандующий
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18.09.2020 23:42 Відповісти
Вірю, вірю. Спроби не припиняються ні на хвилину. Він і цей хєр, що в телевізорі вже давно би закінчили війну повною капітуляцією якби не 25% українських патріотів.
Це чорний період в українській історії, бо московія і українська влада об'єдналися для знищення української держави. Не дамо їм це зробити.
Слава Україні!!!
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18.09.2020 23:53 Відповісти
Ой, братіку, що ж це знову за Руїна! Ніколи не думав собі, що в моїй рідній Україні аж стільки ********, що вибрали собі у президенти клоуна! Та й ви ж там у себе теж вибрали собі не кращого, %уйлового агента! Скільки ще будемо терпіти Немиту, яка сере по усьому світі та її поплічників?
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19.09.2020 12:49 Відповісти
Не надейся, кацап!
Народ Украине НЕ ПОЗВОЛИТ Зе-наркоману подписать КАПИТУЛЯЦИЮ!
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18.09.2020 23:55 Відповісти
Козир не бреше......це дивлячись кому вони і що обіцяли...
Якщо х@лу то дійсно обіцянки виконують на стільки на скільки їм дозволяє 25% свідомих українців.
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19.09.2020 00:06 Відповісти
У меня тоже, вы подготовите если не всю , то часть Украины под сдачу Кассапии. Это уже было,в 1918 году, урок повторяется. Только война не закончится, она будет оставаться, поскольку ей более 1000 лет! Она будет переходить из одной формы в другую. Пока кто то не учтожит другого, прежде всего, на духовном плане- это называется ассимиляцией.
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19.09.2020 00:11 Відповісти
По перше-він не президент.По друге-ми не дамо закончіть.Війну треба виграти!Бовдуре кремлівський!
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19.09.2020 01:04 Відповісти
Моніка Зелінські - прес-секретарка Єрмака.

"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6256
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19.09.2020 01:12 Відповісти
Что бьіло результатом "достижений" Порошенко в Нормандском формате ? Кроме потери Дебальцево и Минска-2 , скользкий Тарасик Черновол не сообщил ?
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19.09.2020 09:02 Відповісти
То нехай візьме під особистий контроль.
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19.09.2020 01:14 Відповісти
украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает
только вот за что бы он не взялся - все выходит криво и косо.
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19.09.2020 01:25 Відповісти
"У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак - Цензор.НЕТ 334
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19.09.2020 01:46 Відповісти
Закончит или выиграет войну?
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19.09.2020 02:27 Відповісти
А хто це пророкує? - Може міністр закордонних справ?... Чи може Міністр оборони України?... А може очільник якогось організованого злочинного угрупування, яке захопило владу в Україні?...
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19.09.2020 02:43 Відповісти
Брехня: Далеко не все, що Зеленський обіцяє, робить. Зокрема не тільки тому, що він не хоче, але і тому, що не може досягти бажаних обіцяних ним результатів.
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19.09.2020 03:41 Відповісти
Цитата: "... Ми маємо сьомий тиждень режиму тиші. Для скептиків одразу скажу так: на шостому тижні ми мали трагічну подію, ми втратили нашого героя, нашого воїна. ... ", - пояснив Єрмак. ( Джерело: https://censor.net/ua/n3220208 )

Ці 2 речення суперечать одне одному, тобто їх об'єднання - це хиба, неправда, брехня.
Адже, якби у цей проміжок часу (7 тижнів) був "режим тиші", тобто, не було б стрілянини, то ворожий снайпер не застрелив би цього нашого захисника. Але оскільки снайпер його застрелив, значить, фактично тиші не було, а була стрілянина.
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19.09.2020 03:52 Відповісти
Цитата: "... Ми спостерігаємо багато провокацій з тої сторони. Так, не є ідеальним механізм, який узгодили щодо утримання режиму тиші", - пояснив Єрмак. ( Джерело: https://censor.net/ua/n3220208 )

... не є ідеальним механізм??? ... - А яким є цей механізм???

А чи є взагалі будь-який такий механізм, який "опрацьовує" порушення домовленостей (зокрема, режиму припинення вогню), передбачає якісь засоби і способи для недопущення цих "багатьох провокацій з тої сторони" (запобігає їм), хоча би, опрацьовує ці провокації після їх здійснення (реагує, хоча би, на них) ?!!

- У цьому і є і обман людей Єрмаком, і причина, чому відбувається "багато провокацій з тої сторони", - тому що нема ніяких таких механізмів, тому що Єрмак і Зеленський (і всі інші їхні спільники) не придумали і не знайшли (не почули) у інших людей інформації про те, як створити такий механізм запобігання порушенням, реагування на порушення для недопущення нових порушень у майбутньому. І оскільки вони не знають, як зробити такий механізм, який би ефективно дозволяв досягати заданих цілей, тобто, призводив би до дотримання заданого режиму припинення вогню з ворожої сторони, то вони і не змогли вставити цей механізм у відповідні домовленості, і тому ці домовленості не виконуються, бо ніщо не заважає ворогу (у будь-який час) їх не виконувати.
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19.09.2020 04:14 Відповісти
А я (в смысле - дЕрЬмак) тем временем буду заслуженно гыцать на губошлёпине Фокиной - зря шоль ейного любимого дедушку-старпёра пристроил в модный минский гериатрический пансионат «ТКГ» Бацькину бульбу на казённый счёт хряцать.
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19.09.2020 04:44 Відповісти
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 05:23 Відповісти
Той хто не воює війну не закінчить особливо коли вона вже йде і розпочата противником.
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19.09.2020 05:49 Відповісти
У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський встигне закінчить.
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19.09.2020 05:58 Відповісти
Ну факты упрямая вещь, как говорил один осел. А факты утверждают обратное....
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19.09.2020 06:16 Відповісти
І у мене немає сумнівів, що ця каденція добром не закінчиться.
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19.09.2020 07:11 Відповісти
да занесите уже шестого в сайт "миротворец", если эта шизонутая идея, навязанная ему в параше "руцким миром", войти в историю "миротворцем" не может его покинуть.
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19.09.2020 08:05 Відповісти
Тільки цей покидьок кацапський не договорює що із закінченням війни закінчиться і існування України тому що навіть коню відомо що у війни є два закінчення це перемога і капітуляція я думаю що перемога нам і не пахне з такою кількістю прихильників "рузьке міра" так що на превеликий жаль буде капітуляція!
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19.09.2020 08:26 Відповісти
у меня нет никаких сомнений, что зебуин закончит заканчивать войну и окажется на скамейке подсудимых вместе с тобой еще до завершения каденции.
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19.09.2020 08:31 Відповісти
мы все едим по той же колее и и все также по кругу, и ругаем прикормленых и устроеных керманычей . А может пора сменить что то. И начать обсуждать новый путь например Республику Громад или еще шо нибудь. Продуктивней будет чем гавкать на луну.
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19.09.2020 08:34 Відповісти
Шоумен ненавидит войну. Есть такая мудрость: когда говорят пушки, музы молчат. Правда, муза комика - как будто и не муза, но все же. Северному соседу, основному потребителю продукции комика, продавать стало нельзя. Запад - понимая, что явно не со вторым Чаплиным имеют дело, таким товаром не интересуется. Что делать? Ответ простой: закончить войну! Гениальный стратегический маркетинговый ход! Show Must Go On!
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19.09.2020 08:36 Відповісти
Вопрос только в том, где он ее закончит? Ростов на горизонте.
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19.09.2020 08:43 Відповісти
Закінчити він може і закінчить , тільки де ? Чи по Дніпру , чи може по Віниці з Одесою .
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19.09.2020 08:53 Відповісти
Є сумніви що він добуде ту каденцію.
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19.09.2020 08:53 Відповісти
С учетом того, что по всем остальным направлениям, в особенности в экономике и борьбе с коррупцией, наблюдается полный швах, остается последняя надежда "закончить войну". Только на чьих условиях, и с каким состоянием экономики? Большой вопрос как к тому времени обнищавшее до не могу население воспримет такое окончание войны, когда им на тощую шею оденут ярмо в виде донецкого анклава, который надо будет содержать и восстанавливать со своих мизерных доходов, а анклав будет еще и указывать, что и как всем остальным делать. Еще не трудно догадаться за кого они потом будут голосовать на парламентских и президентских выборах.
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19.09.2020 09:17 Відповісти
У меня нет никаких сомнений в том,что Зеленский не досидит в кресле президента до окончания своей каденции и все ермаки иже с ним уйдут в небытие.
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19.09.2020 09:21 Відповісти
Тобто путєн наказав встигнути підписати капітуляцію України...
Для того скорочується армія, руйнується оборонпром та вся економіка.
А щоби їх не знесли - посилюють поліцію, підгодовують суди, СБУ, прокуратуру...
А дятли вірять досі, що їм 4 кілобакси зарплатні світить...
Дуля вам світить та батіг...
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19.09.2020 09:48 Відповісти
Это как - закончит войну ? Войну можно выиграть ,проиграть ( как вариант подписание капитуляции).Т.е в любом виде закончить войну много ума не надо.Но почему финансирование на армию урезано , а на МВД,СБУ,прокуратура,таможня и т.д. постоянно растет. То как то вопрос сам собой возникает каким образом - закончит войну. Во времена ВОВ с таким выступлением человек плохо бы закончил - тогда лозунги были со словами все для фронта ,все для победы . Вообщем Ермак походу готовит мозги лектората для сюрприза.
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19.09.2020 09:52 Відповісти
зелупень может закончить войну точно так же как "снял" депутатскую неприкосновенность и "ввел" процедуру импичмента: насрать на тарелку и сказать что это терамису, кушай-те.
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19.09.2020 10:08 Відповісти
Война, стой! Раз-два!

Так?
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19.09.2020 10:12 Відповісти
Дурнику, українцям головне не коли клоун її закінчить, а ЯК - капітуляцією чи перемогою.
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19.09.2020 10:24 Відповісти
президент Зеленский закончит

еще один мечтатель
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19.09.2020 11:44 Відповісти
у меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции ************* оманский и его завхоз дерьмак многократно обгадятся по самые не балуй и пойдут в пятую точку под свист и улюлюканье граждан страны .
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19.09.2020 12:15 Відповісти
По перше війну не закінчить, по друге свою каденцію Зе не закінчить, по третє розвалиться економіку!
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19.09.2020 12:27 Відповісти
С БЕЛЫМ ФЛАГОМ В РУКАХ !?)
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19.09.2020 12:37 Відповісти
Ну да..сдаст Украину ***** и на ростов...
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19.09.2020 13:05 Відповісти
73% населения сделали это вместе
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19.09.2020 15:13 Відповісти
Ермак намекает на то что уже договорился о порядке и сроках капитулляции.
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19.09.2020 15:13 Відповісти
Маразм зелебобіків всіх разом крепчає з кожним днем і змітно посилюється і це вже не шутки .А народ тихенько жере на дві щоки їхне зелене лайно і мовчить в тряпочку .Процес його споживання такий захопливий , що ніколи відволікатись на такі дрібниці як погіршення рівня життя всілякі тарифи .подорожання .війну .загибель наших хлопців бардак і завал повний .Жуйте далі ,вони вам ще підкинуть .головне процес повинен бути безперервним.
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19.09.2020 16:17 Відповісти
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