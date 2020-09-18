Те, що говорить Фокін - його особиста позиція, з якою я не згоден, - Єрмак
Глава Офісу президента заявив, що особиста позиція заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна з питань врегулювання на Донбасі може відрізнятися від офіційної позиції України.
Про це Єрмак сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Безумовно, це думка особиста пана Фокіна, з якою я особисто багато в чому не погоджуюся. Є позиція української сторони, вона відкрита, вона відома, і вона абсолютно відповідає тим принципам, які сьогодні сповідуються всіми представниками як на рівні представників у Мінській групі, у Нормандському форматі, на переговорах міністрів закордонних справ, і вони (ці принципи - ред.) незмінні", - сказав Єрмак.
Він підкреслив, що Тристороння контактна група - це консультаційний орган. Люди там працюють на громадських засадах і не отримують заробітну платню.
"І все, що вони проговорюють в процесі консультацій повинно для того, щоб це стало юридичним документом, який до чогось зобов'язує країну - вони повинні пройти або через Кабінет Міністрів, або через парламент України, або через інші відповідні органи, які мають сьогодні право і компетенцію приймати ці рішення", - пояснив Єрмак.
"Стільки багато всього говориться, стільки багато сьогодні інформаційних фейків, розмов і так далі. Я вважаю, що треба звертатися до фактів, юридичних фактів, і ними керуватися у прийнятті будь-яких рішень", - додав він.
Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.
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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак активно помогает Зеленскому утолять кадровый голод. Зачастую своими хорошими знакомыми и кумовьями…
У Владимира Зеленского есть большая проблема - профессиональные и порядочные люди все меньше хотят работать на государство. Во многом это результат спонтанной и нелогичной кадровой политики президента. В условиях кадрового голода президенту приходится обращаться за помощью к ближайшему окружению. Самый приближенных из всех, глава Офиса президента Андрей Ермак, активно помогает с кадрами, предлагая старых знакомых по бизнесу, университету и просто по жизни.
Как устроен «социальный лифт» Ермака, и кто попал во власть благодаря ему, - в сегодняшнем материале http://www.liga.net/ LIGA.net .
«АНДРЮШЕ НУЖНА БЫЛА ПОМОЩЬ»
12 сентября в эфире телеканала 1+1 вышел очередной выпуск программы Світське життя. Одной из собеседниц ведущей стала певица Маша Фокина - внучка первого премьер-министра и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D0%BA%D0%B3-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BA.html Предатель Ермак ввел в ТКГ ватника Фокина благодаря гламурной внучке последнего
«Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим… Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь - помочь ситуации», - заявила Маша Фокина. Певица уточнила, что знакома с Ермаком с 18 лет, то есть как минимум с 2004 года. И видятся они «достаточно часто, даже сейчас».
Парадокс в том, что о мотивации кадровых решений Зеленского общество узнает из эфиров светских хроник. И это в очередной раз оголило больные точки власти - кадровый голод и кумовство.
В начале каденции для Зеленского главным критерием при назначениях было доверие. Теперь президент все чаще обращается к рекомендациям окружения. А ближе Ермака сейчас у Зеленского никого нет.
Алексей Долгих, управляющий партнер компании по подбору управленческого персонала Boyden, которая помогала Офису президента с подбором глав ОГА в начале каденции, считает, что у команды Зеленского очень узкий маневр для кадровых решений. «За первые три-четыре месяца мы видели найм только тех людей, которых они знают и понимают. Не было ни одного случая, когда был нанят кандидат с рынка, у которого не было карт-бланша доверия из «предыдущей» жизни», - говорит Долгих.
Если в начале президентского срока обсуждали назначение друзей Зеленского, то сейчас в тренде назначения хороших знакомых Ермака.
«МЫ ОТ ЕРМАКА»
1. Николай Тищенко. Главным лоббистом Ермака в парламенте можно считать его кума Николая Тищенко. Руководитель ОП является крестным отцом сына нардепа. «Я не перестану относиться к нему как другу, ни при каких обстоятельствах, пока он не нарушит принципы дружбы», - отметил Ермак в интервью Левому берегу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BF-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото
Сейчас Тищенко возглавляет киевскую городскую ячейку партии Слуга народа. На пару с главой СН Александром Корниенко они занимаются формированием списков в Киевсовет. 15 сентября нардеп Гео Лерос обнародовал предварительный список СН по Деснянскому и Днепровскому районам Киева. Два собеседника издания в руководстве партии подтвердили их аутентичность.
Семь человек из списка были поданы Тищенко, о чем сказано в самой таблице. Также по Деснянскому району от СН должна баллотироваться советница Ермака Лилия Пашинная. «Она сейчас стоит в полупроходной части списка», - рассказал один из руководителей избирательного штаба партии.
2. Андрей Задорожный. Будучи студентом КИМО глава ОП работал в частной юридической компании Проксен, созданной Александром Задорожным - это университетский преподаватель Ермака, брат которого Андрей в 2019 году был избран нардепом по списку Слуги народа. До этого он был директором компании Проксен.
3. Сергей Гайдай. В начале сентября нынешний глава Луганской ОГА Гайдай выступил за восстановление экономических связей с временно неподконтрольными территориями Донбасса. По информации издания, назначение Гайдая лоббировал Ермак. Это подтвердил сам Гайдай в интервью ТСН. А в интервью hromadske Гайдай заявил, что Ермак - его друг, которого он давно знает.
4. Андрей Костин и Галина Третьякова. Нардепы от Слуги народа. Костин - глава правового комитета, а Третьякова - комитета по вопросам социальной политики. Оба входят в состав украинской делегации в ТКГ, которую курирует Ермак.
В интервью издания Babel Ермак подтвердил, что именно он порекомендовал Третьякову и Костина в список СН. «Я очень щепетильно отношусь к доверию друзей, если кому-то даю рекомендацию - то пропускаю через себя. Для меня выше человеческих отношений нет ничего», - заявил он. Сама Третьякова в интервью UA:Перший сказала, что знакома с Ермаком «очень давно».
5. https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili М ихаил Саакашвили. Экс-одесский губернатор воистину «человек мира». Именно при Ермаке он получил должность в Нацсовете реформ. «Я его знаю почти с детства, потому что мы вместе учились (видимо речь об учебе в КИМО - ред.)», - сказал Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону.
По словам собеседника http://www.liga.net/ LIGA.net в руководстве фракции СН, идею с назначением Саакашвили продвигал еще Андрей Богдан. Экс-глава ОП готовил все необходимые документы для возвращения Саакашвили украинского гражданства. Но именно с подачи Ермака экс-президент Грузии получил должность в Нацсовете.
6. Алексей Кулеба. Летом 2019 года тогдашний глава ОП Богдан очень хотел снять Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако это не удалось. Более того, осенью того же года в защиту мэра Киева выступил Ермак и убедил Зеленского не увольнять Кличко. В знак благодарности мэр назначил лояльных Ермаку людей. В частности, главой департамента КГГА по благоустройству стал Алексей Кулеба. По словам Кличко, он обратился к Ермаку, чтобы найти человека, который будет «абсолютно корректен, некоррумпирован и эффективен», и получил «рекомендацию господина Кулебы».
7. Олег Кипер. В конце июля генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового прокурора Киева - Олега Кипера. Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры. Однако в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева http://reyestr.court.gov.ua/Review/84163532 восстановил его в должности старшего прокурора главного управления надзора. 9 июня текущего года Кипер был назначен на должность зампрокурора Киева. До этого работал внештатным советником Ермака.
8. Ростислав Карандеев. Занимает должность первого замминистра культуры и информполитики. В феврале-июле был советником Ермака. В 2016-2020 годах работал госсекретарем Минкульта.
КАК РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ЕРМАКА
Суть «социального лифта» в том, что Ермак предпочитает решать проблемы за счет новых людей, которых знает лично, говорит собеседник издания в руководстве СН. «Возьмем ТКГ, делегация не справляется. Как можно идти? Вызвать делегацию, напрячь их и озадачить. А можно туда запулить двух новых дедов», - объясняет он. Тем более, что одного из них Ермаку посоветовала старая знакомая.
Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда - это штанга, как в случае с Фокиным
Именно так, по словам собеседника, в ОП появилась замглавы Юлия Соколовская. «В начале карантина ОП вообще не понимал, что происходит в соцсфере», - говорит он. Именно так появился Богдан Тирусь - заведующий отдела ОП по связям президента с Кабмином. Так появился Сергей Куницын, который по просьбе Ермака занимается вопросами ветеранов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE.html Таможню возглавили люстрированые, коррупционеры, бандиты и люди Ермака - нардеп
«Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда - это штанга, как в случае с Фокиным», - отмечает собеседник.
В целом, по его словам, кадровой историей власти занимается очень мало людей. «Многие боятся давать своих кандидатов. Их могут сбить и накидать грязи в интернете. Поэтому людей, которые приходят и суют своих
Значит-ВРАНЬЕ! И Фокин нужен для прощупывания почвы, насколько можно сдать позиции Украины Путину.
Это все равно, если бы Гитлер направил в СССР не Иоахима Риббентропа а Эрнста Тельмана!
Ну а что, ведь то что он коммунист, это его "личная позиция"!
Треба оголосити загальну амністію: Фокін про особисту позицію щодо Донбасу
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200918-treba-ogolosyty-zagalnu-amnistiyu-fokin-pro-osobystu-pozytsiyu-shhodo-donbasu/
Но дело даже не в этом. Если его не убирают из ТКГ, значит его кураторов все устраивает. Ну и шоб Маша не обижалась.
Если Фокин позволяет себе говорить то, что идет в разрез государственных интересов, то гнать надо Фокина из делегации. Ермак, Фокина уже исключили из состава делегации?
Чего сопли жуете? Времени прошло более чем достаточно. А раз не исключили, значит Фокин Вам и не только Вам нужен, чтобы оглашать то, что Вы боитесь, чтобы не вызвать в свой адрес волну гнева и потерять теплое место. А Фокина не жалко. Не велика потеря.
І усе ця Машка, підсунула ФУКСА. очі б не бачили, але у роботі девкі потрібні."
О, как.
То есть вот дедуля Фокин, которого "18 августа Президент Владимир Зеленскийhttps://censor.net/ru/news/3214393/zelenskiyi_naznachil_fokina_pervym_zamom_kravchuka_v_ukrainskoyi_delegatsii_v_tkg_ukazhttps://censor.net/ru/n3220209) - высказывает свое личное мнение и в составе делегации прорешивает свои личные делишки?
То есть переговоры - это "стрелка", на которой представители олигархата и бандюканы прорешивают, как им Украину делить?
Как интересно.
А тогда я предлагаю, пусть ее Турчинов выскажет, официальную позицию именно Украины "по вопросам урегулирования на Донбассе"
Источник: https://censor.net/ru/n3220209
Собственно, Турчинов позицию вчера уже высказал.
Официальную.
P.S. Сдавали бы вы уже дела то по-хорошему, Слуги Народные, вам ведь скоро с вещами на выход, корзинки в СИЗО вам пора паковать.
Человек,представляющий на переговорах государство не имеет права на своё мнение,он обязан выражать мнение государства,это же азы дипломатии!!!
Йди сортири в офіси мий, казачок фєдєрастовий...