Те, що говорить Фокін - його особиста позиція, з якою я не згоден, - Єрмак

Глава Офісу президента заявив, що особиста позиція заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна з питань врегулювання на Донбасі може відрізнятися від офіційної позиції України.

Про це Єрмак сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, це думка особиста пана Фокіна, з якою я особисто багато в чому не погоджуюся. Є позиція української сторони, вона відкрита, вона відома, і вона абсолютно відповідає тим принципам, які сьогодні сповідуються всіми представниками як на рівні представників у Мінській групі, у Нормандському форматі, на переговорах міністрів закордонних справ, і вони (ці принципи - ред.) незмінні", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Тристороння контактна група - це консультаційний орган. Люди там працюють на громадських засадах і не отримують заробітну платню.

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"І все, що вони проговорюють в процесі консультацій повинно для того, щоб це стало юридичним документом, який до чогось зобов'язує країну - вони повинні пройти або через Кабінет Міністрів, або через парламент України, або через інші відповідні органи, які мають сьогодні право і компетенцію приймати ці рішення", - пояснив Єрмак.

"Стільки багато всього говориться, стільки багато сьогодні інформаційних фейків, розмов і так далі. Я вважаю, що треба звертатися до фактів, юридичних фактів, і ними керуватися у прийнятті будь-яких рішень", - додав він.

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.