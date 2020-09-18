Терористи посадили до в'язниці на 13 років донецького лікаря-невропатолога Шаповалова, - правозахисники

Донецькі терористи засудили на 13 років в'язниці лікаря-невропатолога Юрія Шаповалова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці "Медійна ініціатива за права людини".

У повідомленні зазначається: "56-річний Юрій Шаповалов - лікар-невропатолог та голова донецького клубу любителів кактусів "Іслайя". Зник у Донецьку 11 січня 2018 року - представники незаконних збройних формувань викрали чоловіка по дорозі з роботи додому.

Як відбувалося затримання можна побачити на відео, яке бойовики згодом виклали у мережу Інтернет: на вулиці озброєні чоловіки нападають на Шаповалова, кидають його на землю у той час, як він говорить по телефону з мамою. "Це була вже постановка, аби показати по телевізору. На той час Юра вже був затриманий", – стверджує його колишній співкамерник, також цивільний заручник Олег Галазюк.

За його свідченнями, Шаповалова привезли у таємну в’язницю так званого "МГБ" - "Ізоляцію". Там катували електричним струмом, били та зламали кілька ребер. І все заради того, аби затриманий зізнався у співпраці з українськими спецслужбами. Пізніше бойовики повідомили: Шаповалов ще навесні 2014 року "почав системний моніторинг політичної ситуації. Він збирав, аналізував та передавав українській розвідці "інформацію, що завдає шкоди безпеці "ДНР" – "про розташування вогневих позицій", "пересування військової техніки" та автомобілів з псевдо-номерами.

Наприкінці квітня 2018 року Юрія Шаповалова перевели до донецького СІЗО. Понад чотири місяці мама не знала, де перебуває син. І лише потім дозволили передати йому передачу.

Звільнені з Донецька наприкінці 2019-го розповідають, що Шаповалов має проукраїнські погляди, до затримання мав аккаунт у твіттері під ім'ям "Залишенець Донецький". Зараз цією сторінкою користуються бойовики. А до того Юрій фотографував стратегічні об’єкти Донецька та викладав їх у мережу.

Навесні 2020 року бойовики "засудили" Юрія Шаповалова до 13 років ув’язнення та перевели до колонії № 32 у Макіївці.

"15 вересня була у колонії на третьому побаченні, - розповідає мама Юрія Анна Георгіївна. – І вперше змогла розгледіти, як виглядає син. Напередодні двічі бачила лише силует. Спілкуватися доводиться по телефону та через два скла за дуже поганого освітлення. А цього разу Юра вибрав місце, де була краще лампа. Від сина залишилась половина – дуже худий. Волосся наполовину посивіло. Говорить, що після оголошення "вироку". Ніби, і ставився до нього спокійно, але коли почув про 13 років, то був шок. Але морально Юрій тримається та чекає на звільнення".

Шаповалов говорить, що у колонії є дворик для прогулянок, розміром 15 на 15 метрів, він щодня намагається пройти там п’ять-сім кілометрів.

"Ця розповідь сина мені нагадала історію нашої собаки. Коли вона вже була стара, ходила цілий день від хвіртки до хвіртки, аби не сидіти на місці", - говорить мама.

Анна Георгіївна - вже літня жінка, їй 80 років. Говорить, що її важко щотижня возити передачі до колонії. "Треба подолати приблизно 40 кілометрів. Їду на трьох видах транспорту, а потім кілька кілометрів на таксі. Збираю 16 кілограмів продуктів – більше підняти немає сил, менше – не можу, бо треба годувати й інших, яким близькі не в змозі передавати", - додає вона. Жінка, як і її син, дуже сподівається на якнайшвидший обмін, адже чекати вже нема ані моральних, ані матеріальних ресурсів".