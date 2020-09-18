Терористи посадили до в'язниці на 13 років донецького лікаря-невропатолога Шаповалова, - правозахисники
Донецькі терористи засудили на 13 років в'язниці лікаря-невропатолога Юрія Шаповалова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці "Медійна ініціатива за права людини".
У повідомленні зазначається: "56-річний Юрій Шаповалов - лікар-невропатолог та голова донецького клубу любителів кактусів "Іслайя". Зник у Донецьку 11 січня 2018 року - представники незаконних збройних формувань викрали чоловіка по дорозі з роботи додому.
Як відбувалося затримання можна побачити на відео, яке бойовики згодом виклали у мережу Інтернет: на вулиці озброєні чоловіки нападають на Шаповалова, кидають його на землю у той час, як він говорить по телефону з мамою. "Це була вже постановка, аби показати по телевізору. На той час Юра вже був затриманий", – стверджує його колишній співкамерник, також цивільний заручник Олег Галазюк.
За його свідченнями, Шаповалова привезли у таємну в’язницю так званого "МГБ" - "Ізоляцію". Там катували електричним струмом, били та зламали кілька ребер. І все заради того, аби затриманий зізнався у співпраці з українськими спецслужбами. Пізніше бойовики повідомили: Шаповалов ще навесні 2014 року "почав системний моніторинг політичної ситуації. Він збирав, аналізував та передавав українській розвідці "інформацію, що завдає шкоди безпеці "ДНР" – "про розташування вогневих позицій", "пересування військової техніки" та автомобілів з псевдо-номерами.
Наприкінці квітня 2018 року Юрія Шаповалова перевели до донецького СІЗО. Понад чотири місяці мама не знала, де перебуває син. І лише потім дозволили передати йому передачу.
Звільнені з Донецька наприкінці 2019-го розповідають, що Шаповалов має проукраїнські погляди, до затримання мав аккаунт у твіттері під ім'ям "Залишенець Донецький". Зараз цією сторінкою користуються бойовики. А до того Юрій фотографував стратегічні об’єкти Донецька та викладав їх у мережу.
Навесні 2020 року бойовики "засудили" Юрія Шаповалова до 13 років ув’язнення та перевели до колонії № 32 у Макіївці.
"15 вересня була у колонії на третьому побаченні, - розповідає мама Юрія Анна Георгіївна. – І вперше змогла розгледіти, як виглядає син. Напередодні двічі бачила лише силует. Спілкуватися доводиться по телефону та через два скла за дуже поганого освітлення. А цього разу Юра вибрав місце, де була краще лампа. Від сина залишилась половина – дуже худий. Волосся наполовину посивіло. Говорить, що після оголошення "вироку". Ніби, і ставився до нього спокійно, але коли почув про 13 років, то був шок. Але морально Юрій тримається та чекає на звільнення".
Шаповалов говорить, що у колонії є дворик для прогулянок, розміром 15 на 15 метрів, він щодня намагається пройти там п’ять-сім кілометрів.
"Ця розповідь сина мені нагадала історію нашої собаки. Коли вона вже була стара, ходила цілий день від хвіртки до хвіртки, аби не сидіти на місці", - говорить мама.
Анна Георгіївна - вже літня жінка, їй 80 років. Говорить, що її важко щотижня возити передачі до колонії. "Треба подолати приблизно 40 кілометрів. Їду на трьох видах транспорту, а потім кілька кілометрів на таксі. Збираю 16 кілограмів продуктів – більше підняти немає сил, менше – не можу, бо треба годувати й інших, яким близькі не в змозі передавати", - додає вона. Жінка, як і її син, дуже сподівається на якнайшвидший обмін, адже чекати вже нема ані моральних, ані матеріальних ресурсів".
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будем надеяться, что ещё будут.
как это не патриотично с их стороны.
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.gif https://uploads.disquscdn.com/images/cc229f4d4a10fb7277c85bb57ec3469c6f1df1779e37e556ba87c1c30265bd0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/951d960baa8a79d7eb31f5911e5e329766ec006bf403fa94bdf792b9d52f5fec.gif https://uploads.disquscdn.com/images/1244f3d41fbf7c21f0ee7ff30808db494a88e9376c996d8e7467a123dfd28c29.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.gif ..ю.ю.ю. https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg . . ю.юююю.
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