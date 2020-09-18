Слова Богдана про мою таємну угоду з РФ із 13 пунктів - з галузі конспірології, - Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує існування таємної угоди з Російською Федерацією, про яку раніше заявив його попередник Андрій Богдан
Про це Єрмак сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Це вже з галузі конспірології. А конспірологія - вона завжди дає такі ідеї про якісь там таємні угоди... можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод з РФ немає і не може бути по суті", - сказав він.
Єрмак стверджує, що не дивився інтерв'ю Богдана, бо у нього немає на це часу.
"Його (плану) просто не може існувати в теорії", - додав Єрмак.
Топ коментарі
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показати весь коментар18.09.2020 22:20
+25 Solo
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+23 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар18.09.2020 22:25
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«На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ".
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13
На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/15/7106421/ Европейская правда ".
План из 12 пунктов был https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106371/ опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106385/ текст плана исчез , но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/ неприемлемым .
Министерство иностранных дел Украины также https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106390/ заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.
Богдан Фокіна не призначав...
Ставав В.о. президента.
І навіщо тоді в Україні Міністерство закордонних справ?...
Щось мабуть потрібно лідвідувати: або МЗС, або інститут Президента України...
Совпадение? Не думаю...
один в Румынию, другой в кацапию - самое было бы то...
и то чмо отбулавленое можете разорвать на сувениры и по куску с собой взять.
какое говно ими правит .