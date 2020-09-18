Слова Богдана про мою таємну угоду з РФ із 13 пунктів - з галузі конспірології, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує існування таємної угоди з Російською Федерацією, про яку раніше заявив його попередник Андрій Богдан

Про це Єрмак сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже з галузі конспірології. А конспірологія - вона завжди дає такі ідеї про якісь там таємні угоди... можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод з РФ немає і не може бути по суті", - сказав він.

Єрмак стверджує, що не дивився інтерв'ю Богдана, бо у нього немає на це часу.

"Його (плану) просто не може існувати в теорії", - додав Єрмак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі іноземні спецслужби вірять, що у Єрмака є угода з росіянами з 12-13 пунктів, - Богдан