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Новини Агресія Росії проти України
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Вибори на окупованому Донбасі можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки, - Єрмак

Вибори на окупованому Донбасі можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак підкреслив, що тільки Верховна Рада України має повноваження приймати ті чи інші закони або постанови.

"Рішення має бути прийняте згідно з інтересами нашої держави, зобов'язаннями, які сьогодні є, і нормами міжнародного права. Яким воно буде - це буде вирішувати Верховна Рада. Тому цей вислів пана Козака (заява заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом. - Ред.) було не зовсім коректним", - зазначив він.

Єрмак сподівається, що це буде мудре рішення народних депутатів, яке відповідатиме тому, чого хоче українське суспільство. "А ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливо тільки після повної деокупації, і тоді там дійсно буде зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак

Керівник ОП також звернув увагу, що в процесі врегулювання ситуації на Донбасі дуже велику роль грає ОБСЄ, а ОБСЄ сьогодні керується для визнання виборів такими, що пройшли легітимно, відповідно до норм міжнародного права, багатьма нормами, насамперед, нормами Копенгагенської конвенції. "Тому це питання навіть не риторичне, він повинен бути визначений, і тільки після цього там можуть бути проведені вибори", - переконаний він.

При цьому Єрмак визнав, що ситуація навколо постанови про місцеві вибори є сьогодні складністю для ведення переговорів стосовно Донбасу і є причиною, яка ставиться як одна з умов для продовження діалогу.

Автор: 

вибори (6694) шоу Шустера (309) Донбас (22356) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+11
Потому, что ЗЕ-наркоман ему это позволяет!
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18.09.2020 22:32
+10
Зачем тогда ты пропихиваешь поправки в Закон об Оккупированных территориях?!
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18.09.2020 22:31
+10
Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 2169
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18.09.2020 22:39
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нафиг...прописные истины и так всем интересующимся известны...
интересно другое-почему никем не избранный секретут решил ,что он кому то интересен?
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Потому, что ЗЕ-наркоман ему это позволяет!
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18.09.2020 22:32 Відповісти
Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 2169
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18.09.2020 22:39 Відповісти
Зачем тогда ты пропихиваешь поправки в Закон об Оккупированных территориях?!
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Не все так, як гадалося - Ермак = Путін
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18.09.2020 22:34 Відповісти
Сепаратисты регулярно обстреливают позиции ВСУ, убивают, ранят и калечат наших солдат и офицеров.
Но ты гнида кацапская, называешь это "перемирием".
Следовательно, если кацапы и сепаратисты нацепят на себя символику "миротворцев", ты начнешь вякать, что Донбас освобожден и находится под контролем ВСУ и "миротворческого контингента".
А значит, можно проводить выборы!
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18.09.2020 22:36 Відповісти
а ты откуда знаешь,неметский кацап?
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18.09.2020 22:40 Відповісти
До тебя не доходит, что пока есть лугандон, Украина не интересна ни ЕС ни НАТО, что нормально экономика в стране, которая ведет войну, работать не будет?
И поэтому кацапы будут делать ВСЕ чтобы эта война продолжалась.
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18.09.2020 22:42 Відповісти
А до тебе не дійшло, що Україна у цьому випадку повинна рухатись у протилежному від хотєлок кацапів напрямку, а не у попутньому, як було останні 5 років?
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18.09.2020 22:45 Відповісти
Логика у тебя на уровне клинического идиота.
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18.09.2020 22:53 Відповісти
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе

- Виявляється можна відстоювати свої інтереси не ідучи на поступки шантажистам й істеричкам..
...
- Та ну, брєд какойто!..

Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 8351
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18.09.2020 22:39 Відповісти
Нормы Копенгагенской конвенции вспомнил... Так зачем тогда дед Маши Фокиной в ТКГ участвует? О чём там вообще можно разговаривать, если РФ требует невыполнимого? В чём прогресс и клоунский энтузиазм в "сотворении мира"?
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18.09.2020 22:42 Відповісти
Деду Фокину пенсии не хватает
А вот говорят что его сын живет НА ГОСДАЧЕ в КОНЧЕ ЗАСПЕ, где живут Литвин Богатырёва и ЗЕ
Вопрос - сколько ещё украинцы будут их содержать !
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18.09.2020 23:18 Відповісти
Это очень сложный вопрос. Пока ментально не выветрится понятие - власть как средство обогащения. Возможно ещё пару итераций выборов и ещё большему количеству украинцев надоест бегать по граблям. Янукович охлос не особо научил, может клоун научит... и т.д.
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18.09.2020 23:42 Відповісти
Деду необходимо еще тратиться на больную жену, приходится подзарабатывать. Внучка только с красивыми парнями приезжает, помощи никакой, хорошо что на работу пристроила.
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19.09.2020 07:40 Відповісти
Ермак всрався.
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18.09.2020 22:44 Відповісти
но делает вид-шо усё в порядке...
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18.09.2020 23:38 Відповісти
Выборы возможны только после 1) вывода всех вооруженных сил РФ, техники, вооружения и боеприпасов.2) полная демилитаризация региона от незаконных вооруженных формирований 3) занятие территории ОРДЛО украински ВСУ и СБУ и МВД численностью не менее 40 тыс человек 4) взятие под контроль границы с РФ и ее полное перекрытие для пересечение сроком не менее года 5) введение управления на данной территории военно-гражданской администрации назначаемой из Киева на срок равный сроку оккупации ( на сейчас уже 7 лет) 6) проведение следственных действий, судебных решений и осуждения всех задействованных в сотрудничестве с оккупантами и особенно в силовых и админ. структурах. Если кто то и попадет под амнистию или условный срок ( из наименее виновных) они все равно пожизненно должны быть исключены из числа имеющих право избираться куда либо или занимать ответственные должности. Вот и тогда уж можно ( через 7 или сколько там пройдет лет проводить демократические выборы по украинским законам)
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18.09.2020 22:45 Відповісти
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ-ДНР от этой сделки ликовали и пели: Чеснаков, РФ: выполнены условия Лаврова : подписание "формулы Штайнмайера" и разведение сторон. Бидевка, ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений./ Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. 18.09.20
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18.09.2020 22:48 Відповісти
Вопрос - Кому интересно слушать в ленте высер этой фсбшной гниды ???!!!
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18.09.2020 22:49 Відповісти
Все что говорит Зеленский, для Запада уже просто болтовня безответственного человека. Они осведомлены в реальных планах Зеленского намного лучше чем он думает. Зеленский отчаянно боится любых антикоррупционных расследований, прекрасно понимая, что он является главным источником и выгодополучателем этой коррупции. Одно расследование дорожных афер может усадить на скамью подсудимых половину руководства Украины !!!!! Главные события состоятся после выборов в США. У США все готово. Вопрос только один - Байден или Трамп .(с)
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18.09.2020 23:00 Відповісти
Порохоботы так не думают
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18.09.2020 23:01 Відповісти
ВОТ Я НЕ ПОНИМАЮ
ВЛАСТЬ в Украине - это парламент . Розумков - спикер
Но вместо Разумкова постоянно цитируют секретарку президента
АФИГЕТЬ
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18.09.2020 23:13 Відповісти
Выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провести физически невозможно. На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина .
"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно.
- сказал Разумков.
Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".
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18.09.2020 23:14 Відповісти
а она видимо усем там заправляет...с Фокиным и его внучкой на пару...
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18.09.2020 23:36 Відповісти
громада...!!! нас явно дурят...Ермак говорит одно-а по факту имеем другое :
https://www.obozrevatel.com/politics/slugi-zapuskayut-kapitulyatsiyu-shtajnmajera-kak-prodvigayut-zradu-i-v-chem-opasnost.htm
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18.09.2020 23:35 Відповісти
Вполне государственная поция.
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18.09.2020 23:39 Відповісти
нужны ли выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и нужно ли ордло Украине вообще,должны решать не ОБСЕ,формулы ,разные комисии нормандские ,минские и т,д сходняки а украинский всенародный референдум...
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18.09.2020 23:44 Відповісти
Від Матвія 7:15-16
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19.09.2020 00:02 Відповісти
О,диви-заговорив голосом Порошенка.…Їтіть развєдчік!
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19.09.2020 00:45 Відповісти
ермачек, шо обратку вклкючил? - "богдана-в-ушко-лизнуть-отбулавленого" испугался? - видимо курносый лизун таки в больное хук копытом ермачекy ухитрился.
несолидно так себя вести кацагенту - борьба кацапских мальчиков за зеленое бубино ухо..
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19.09.2020 05:12 Відповісти
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 05:21 Відповісти
Мудрое решение депутатов!? На "Свободе слова" уже анекдоты травят? Назовите там хотя бы одного из монобольшинства мудрым.
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19.09.2020 07:36 Відповісти
Щось дуже забагато цього дєрьмака. У нього що,бенефіс?
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19.09.2020 09:32 Відповісти
-Не довго думаючи кат кривавої в'язниці народів срср ватажок комуно-фашистів сталін, так як армія вермахта вже була на околицях мацви порішав провести вибори на територіях окупованих фашистами - гітлерівцями. На що моментально погодився його спільник по кривавим масовим вбивствам фашист гітлер. А окупаційна гітлерівська адміністрація почала терміново підшукувати кандидатів в депутати, зі своєї зграї різних карателів: поліцейських, жандармів, старост і просто фашистів. Але якщо немає взагалі ніякої різниці між кривавими комунофашистами сталіна і точно такими ж але фашистами гітлера. Тоді навіть такий варіант виборів на окупованих територіях не можна виключати, так як раніше були різні союзницькі договори між фашистами Рейху і комунофашистами Кремля. Так а нащо потрібно демократичній європейській Українській державі проводити вибори на окупованій кремлівськими фашистами )(уйла українських територіях під дулами автоматів загарбників.
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19.09.2020 11:18 Відповісти
 
 