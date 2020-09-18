Вибори на окупованому Донбасі можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак підкреслив, що тільки Верховна Рада України має повноваження приймати ті чи інші закони або постанови.

"Рішення має бути прийняте згідно з інтересами нашої держави, зобов'язаннями, які сьогодні є, і нормами міжнародного права. Яким воно буде - це буде вирішувати Верховна Рада. Тому цей вислів пана Козака (заява заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом. - Ред.) було не зовсім коректним", - зазначив він.

Єрмак сподівається, що це буде мудре рішення народних депутатів, яке відповідатиме тому, чого хоче українське суспільство. "А ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливо тільки після повної деокупації, і тоді там дійсно буде зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак

Керівник ОП також звернув увагу, що в процесі врегулювання ситуації на Донбасі дуже велику роль грає ОБСЄ, а ОБСЄ сьогодні керується для визнання виборів такими, що пройшли легітимно, відповідно до норм міжнародного права, багатьма нормами, насамперед, нормами Копенгагенської конвенції. "Тому це питання навіть не риторичне, він повинен бути визначений, і тільки після цього там можуть бути проведені вибори", - переконаний він.

При цьому Єрмак визнав, що ситуація навколо постанови про місцеві вибори є сьогодні складністю для ведення переговорів стосовно Донбасу і є причиною, яка ставиться як одна з умов для продовження діалогу.