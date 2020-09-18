Вибори на окупованому Донбасі можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслює, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак підкреслив, що тільки Верховна Рада України має повноваження приймати ті чи інші закони або постанови.
"Рішення має бути прийняте згідно з інтересами нашої держави, зобов'язаннями, які сьогодні є, і нормами міжнародного права. Яким воно буде - це буде вирішувати Верховна Рада. Тому цей вислів пана Козака (заява заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака про те, що Верховна Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори найближчим часом. - Ред.) було не зовсім коректним", - зазначив він.
Єрмак сподівається, що це буде мудре рішення народних депутатів, яке відповідатиме тому, чого хоче українське суспільство. "А ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливо тільки після повної деокупації, і тоді там дійсно буде зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені", - підкреслив він.
Керівник ОП також звернув увагу, що в процесі врегулювання ситуації на Донбасі дуже велику роль грає ОБСЄ, а ОБСЄ сьогодні керується для визнання виборів такими, що пройшли легітимно, відповідно до норм міжнародного права, багатьма нормами, насамперед, нормами Копенгагенської конвенції. "Тому це питання навіть не риторичне, він повинен бути визначений, і тільки після цього там можуть бути проведені вибори", - переконаний він.
При цьому Єрмак визнав, що ситуація навколо постанови про місцеві вибори є сьогодні складністю для ведення переговорів стосовно Донбасу і є причиною, яка ставиться як одна з умов для продовження діалогу.
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интересно другое-почему никем не избранный секретут решил ,что он кому то интересен?
Но ты гнида кацапская, называешь это "перемирием".
Следовательно, если кацапы и сепаратисты нацепят на себя символику "миротворцев", ты начнешь вякать, что Донбас освобожден и находится под контролем ВСУ и "миротворческого контингента".
А значит, можно проводить выборы!
И поэтому кацапы будут делать ВСЕ чтобы эта война продолжалась.
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе
- Виявляється можна відстоювати свої інтереси не ідучи на поступки шантажистам й істеричкам..
...
- Та ну, брєд какойто!..
А вот говорят что его сын живет НА ГОСДАЧЕ в КОНЧЕ ЗАСПЕ, где живут Литвин Богатырёва и ЗЕ
Вопрос - сколько ещё украинцы будут их содержать !
ВЛАСТЬ в Украине - это парламент . Розумков - спикер
Но вместо Разумкова постоянно цитируют секретарку президента
АФИГЕТЬ
"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно.
- сказал Разумков.
Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".
https://www.obozrevatel.com/politics/slugi-zapuskayut-kapitulyatsiyu-shtajnmajera-kak-prodvigayut-zradu-i-v-chem-opasnost.htm
несолидно так себя вести кацагенту - борьба кацапских мальчиков за зеленое бубино ухо..