Мета наказу №330 - додатково мотивувати наших військових на Донбасі, робота над документом триває, - Міноборони

Міністерство оборони прокоментувало наказ №330 про залежність премії військовослужбовців у зоні ООС від дотримання режиму тиші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.

У міністерстві зазначили, що висновки та оцінки цього документа передчасні, оскільки робота над ним триває.

"Щодо наказу №330. Всі висновки та оцінки є передчасними. Міністр оборони висловив до наказу зауваження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законність наказу, яким Міноборони ухвалило позбавляти військовослужбовців премій за вогонь у відповідь без наказу, під великим питанням, - ексміністр оборони Загороднюк

Робота над документом триває. Його мета - додатково мотивувати наших військових, які нині стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі необхідні кошти для реалізації наказу вже знайдено, залишилося - "уточнити деталі".

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив наказ Міністерства оборони №330. Документ передбачає, що солдатів ЗСУ позбавлятимуть премій за порушення, зокрема за відкритий без наказу вогонь у відповідь на вогонь противника.