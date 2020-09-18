УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4568 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
6 317 127

Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль

Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль

Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає збільшення зарплат вищих чиновників. Зростання витрат на утримання ОП пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати в країні.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії, адміністративний персонал - є маса людей, які працюють у державних органах влади і, на жаль, получали до цього часу і получають мінімальну заробітну плату. Вона зросте у них - звичайно, відбувається зростання (витрат на утримання ОП. - Ред.)", - сказав Шмигаль.

Крім цього, зазначив прем'єр, необхідно ремонтувати будівлі й оновлювати техніку.

"Як можна говорити про запуск "Дії", про "Держава і я" і в державних органах не поміняти 20-річні комп'ютери, які навіть не можуть підключитися до цієї системи, яка спростить відносини людини і держави? Звичайно, на це треба передбачити кошти", - підкреслив Шмигаль.

"Жодних затрат на підняття заробітних плат на політичні посади - президенту, міністрам, на високі посади не передбачається", - підсумував він.

Читайте також: Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко

Автор: 

шоу Шустера (309) мінімальна зарплата (304) Офіс Президента (2025) Шмигаль Денис (4602)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
Да знаем, знаем, там все на минимален сидят.
показати весь коментар
18.09.2020 23:00
+27
"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату.Источник: https://censor.net/ru/n3220216

Це ж брехня.
показати весь коментар
18.09.2020 23:02
+25
Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6061
показати весь коментар
18.09.2020 23:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да знаем , знаем ) Штат раздули , теперь денег не хватает .Охрана Зеленского увеличина почти вдвое ) О чём тут речь ?)
показати весь коментар
19.09.2020 05:34 Відповісти
В очко засунь повышение минималки гривна падает почти сразу рынок отреагирывал на это ростом цен за это все заплатит конечный ппотребитель с которого обратно высосут деньги через жкх и налоги все в минусе одни вы суки в шоколаде
показати весь коментар
19.09.2020 05:58 Відповісти
Что-то меня гложут смутные сомнения, что в 2021 году шаурма подорожает.
показати весь коментар
19.09.2020 07:28 Відповісти
В МО, минздраве, минобразовании минимальные зарплаты не растут? даже толковую отмазку придумать неспособен
показати весь коментар
19.09.2020 07:36 Відповісти
Яке горе! Тисячі клерків в офісі Зєлі сидять на мінімалці! Вчиться у Зєлі любити Україну!
__________________
Зєля недавно з сотнею супроводу привіз від Укрпошти посилку якійсь жінці в глухе сіло. Звісно вся сотня супроводу працювала на мінімалку. Це уявляєте, скільки будуть коштувати послуги Укрпошти, якщо президент з світою в сорок автівок по сто штук баксів кожна буде по сілам по одній посилці розвозити??? Ось, де справжня зєліна економіка! Ось, де наш "біл гейтс" і "ілон маск"!
Пропал дом.
показати весь коментар
19.09.2020 08:09 Відповісти
Совесть, вещь неуловимая, но мстительная для тех, кто её игнорирует.
показати весь коментар
19.09.2020 08:12 Відповісти
А, що у рашке мінімалку підвищєно?
показати весь коментар
19.09.2020 08:16 Відповісти
Шморгмль,ты вообще кукушку повторял?))
А для содержания армии сумму уменьшили это как,там цены упали или как??)))
Шморгмль,сучье вымя,тебя повесят за заднюю ногу и будут бить палкой как подарочный мешок.
показати весь коментар
19.09.2020 08:23 Відповісти
президентские офисианты много едят. им надо меньше жрать!
показати весь коментар
19.09.2020 08:32 Відповісти
То виходить що президент теж мінімалку отримує,бо ми всі президенти?
показати весь коментар
19.09.2020 08:40 Відповісти
*** зелені, не те біда шо вам кожен день в очі сцуть... біда в тому шо й інші несуть колективну відповідальність за вас ідіотів... біда в тому шо україні важко витримувати тотальну зраду + ідіотизм.
показати весь коментар
19.09.2020 09:08 Відповісти
"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату. Она вырастет у них - конечно, происходит рост (расходов на содержание ОП. - Ред.)", - сказал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3220216
А не до ..я ли у "слуг" слуг??? Надо просто перестать жировать и быковать,а начинать служить.Как там в первоисточнике: картежи-нах,дачи-нах...А то похоже,что прав был Голобородько-опять выбрали 3,14дорасов?
показати весь коментар
19.09.2020 09:54 Відповісти
ха-ха, овцы хавают.
показати весь коментар
19.09.2020 10:27 Відповісти
Бл..дь, эти сволочи совсем нас за идиотов держат. Увеличили бюджет ОП на 40% и это для поднятия минималки!!!!??? Даже если бы там все сидели на минималке, включая каждую еврейскую рожу, то бюджет бы пришлось увеличить на не более чем 16%.
показати весь коментар
19.09.2020 10:50 Відповісти
Простий підрахунок:
Витрати ОП до підвищення складали 907 млн. грн., після підвищення на 40% складатимуть 1 млрд. 270 млн. грн., тобто сума підвищення витрат на ОП складає 363 млн. грн.
Розмір мінімалки на кінець 2019 становив 4173 грн.(припустимо, що на його основі розраховувався бюджет ОП на цей рік). Отже мінімалку підвищать на 827 грн. Припустимо, що на таку саму суму збільшуються податки, які повинен платити працедавець.
*******, 363 млн. / (2 х 827 грн. на водія) = 219 467 водіїв в ОП. Навіть якщо уявити, що лише половина з тих 40% іде на підвищення зарплатні, то в ОП все ще працює більше 100 тис. водіїв.
Шмигаль, це брехливе зелене лайно. Це все що потрібно знати про зелену владу.
показати весь коментар
19.09.2020 10:51 Відповісти
Это сколько же в ОП шоферов-уборщиц, если увеличение их зар.платы на 260 грн в месяц (3120 грн в год) даёт увеличение расходов на ОП в 1 млрд?
1 000 000 000 : 3 120 = 320 512,8 человек. А не дохрена ли у нашего ОП обслуги????
показати весь коментар
19.09.2020 10:51 Відповісти
пипец, реально этот зеленый дегенерат шмыгло держит граждан за лохов .
минимальную пенсию сделали 2000 гр. при этом как была пенсия 1800 гр. так и осталась.
я так понимаю, зеленую правящую мразь пора начинать 3.14дить.
показати весь коментар
19.09.2020 11:51 Відповісти
Пора вешать на фонарных столбах
показати весь коментар
19.09.2020 12:03 Відповісти
Брехня. Украинские чиновники себя без доплат и премий не оставят. Не смотря на то, что с простых граждан снимают надбавки к запрлате.
показати весь коментар
19.09.2020 12:04 Відповісти
Бедные, 20 лет компьютеры не покупало правительство Украины. Сейчас расплачусь
показати весь коментар
19.09.2020 12:14 Відповісти
Шмыгло забыл сказать - сколько в ОП минимальщиков, пашут на благо отечества.
показати весь коментар
19.09.2020 12:19 Відповісти
Як ця влада вже забрехалася! Невже вони й справді думають що народ такий дурний. Тяжке буде в них похміля. Таке прощавати не можна....
показати весь коментар
19.09.2020 12:37 Відповісти
На їх місце будуть приходити такі самі брехуни до тих пір, поки "електорат" не позбудеться своєї тяги до халяви та не стане критично мислячими виборцями, що вміють розрізняти між реальністю і мріями.
показати весь коментар
19.09.2020 14:58 Відповісти
А приріст затрат на армію зі збільшенням загрози на кордонах Білорусі , ЗЕсволота не порахувла, НЄ?
показати весь коментар
19.09.2020 16:38 Відповісти
Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль
====================================================================

ПОЧЕМУ ШМЫГАЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТ С РОСТОМ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ?

У НАС В УКРАИНЕ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 62.94% ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ до 3000 грн.

- в размере от 2 001 до 3 000 грн - 5 158 392 человека (45,89%);
- в размере от 1 501 до 2 000 грн - 1 845 674 человека (16,42%);
- в размере от 1 401 до 1 500 грн - 1 465 человек (0,01%);
- в размере до 1 400 грн - 70 487 человек (0,62%).
https://finance.liga.net/personal/novosti/pensii-v-ukraine-skolko-pensionerov-poluchayut-bolee-10-000-grn

В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ВСЕ НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ НА

1. ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
2. МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, МОСТОВ................................................
3. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

ПОСКОЛЬКУ С ПОВЫШЕНИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, РАБОТАЮЩИМ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" ЧИНОВНИКАМ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, МОСТОВ.......................................... ИДУТ ГРОМАДНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ

А ПЕНСИИ - НЕ ПОВЫШАЮТСЯ!!!

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: КУДА ДЕВАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?

ЭТА ВЛАСТЬ, КАК И ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, СОВЕРШЕННО, НЕ ДУМАЕТ О ПЕНСИОНЕРАХ

КОТОРЫХ В УКРАИНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30%

А ПОТОМ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ УДИВЛЯТЬСЯ: ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОЦЕНТОВ ПОЛУЧИЛА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ...................................................
показати весь коментар
19.09.2020 17:44 Відповісти
Фейерический
показати весь коментар
19.09.2020 18:15 Відповісти
Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4566
показати весь коментар
19.09.2020 18:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 