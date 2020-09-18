Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль
Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає збільшення зарплат вищих чиновників. Зростання витрат на утримання ОП пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати в країні.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Водії, адміністративний персонал - є маса людей, які працюють у державних органах влади і, на жаль, получали до цього часу і получають мінімальну заробітну плату. Вона зросте у них - звичайно, відбувається зростання (витрат на утримання ОП. - Ред.)", - сказав Шмигаль.
Крім цього, зазначив прем'єр, необхідно ремонтувати будівлі й оновлювати техніку.
"Як можна говорити про запуск "Дії", про "Держава і я" і в державних органах не поміняти 20-річні комп'ютери, які навіть не можуть підключитися до цієї системи, яка спростить відносини людини і держави? Звичайно, на це треба передбачити кошти", - підкреслив Шмигаль.
"Жодних затрат на підняття заробітних плат на політичні посади - президенту, міністрам, на високі посади не передбачається", - підсумував він.
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Зєля недавно з сотнею супроводу привіз від Укрпошти посилку якійсь жінці в глухе сіло. Звісно вся сотня супроводу працювала на мінімалку. Це уявляєте, скільки будуть коштувати послуги Укрпошти, якщо президент з світою в сорок автівок по сто штук баксів кожна буде по сілам по одній посилці розвозити??? Ось, де справжня зєліна економіка! Ось, де наш "біл гейтс" і "ілон маск"!
Пропал дом.
А для содержания армии сумму уменьшили это как,там цены упали или как??)))
Шморгмль,сучье вымя,тебя повесят за заднюю ногу и будут бить палкой как подарочный мешок.
А не до ..я ли у "слуг" слуг??? Надо просто перестать жировать и быковать,а начинать служить.Как там в первоисточнике: картежи-нах,дачи-нах...А то похоже,что прав был Голобородько-опять выбрали 3,14дорасов?
Витрати ОП до підвищення складали 907 млн. грн., після підвищення на 40% складатимуть 1 млрд. 270 млн. грн., тобто сума підвищення витрат на ОП складає 363 млн. грн.
Розмір мінімалки на кінець 2019 становив 4173 грн.(припустимо, що на його основі розраховувався бюджет ОП на цей рік). Отже мінімалку підвищать на 827 грн. Припустимо, що на таку саму суму збільшуються податки, які повинен платити працедавець.
*******, 363 млн. / (2 х 827 грн. на водія) = 219 467 водіїв в ОП. Навіть якщо уявити, що лише половина з тих 40% іде на підвищення зарплатні, то в ОП все ще працює більше 100 тис. водіїв.
Шмигаль, це брехливе зелене лайно. Це все що потрібно знати про зелену владу.
1 000 000 000 : 3 120 = 320 512,8 человек. А не дохрена ли у нашего ОП обслуги????
минимальную пенсию сделали 2000 гр. при этом как была пенсия 1800 гр. так и осталась.
я так понимаю, зеленую правящую мразь пора начинать 3.14дить.
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ПОЧЕМУ ШМЫГАЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТ С РОСТОМ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ?
У НАС В УКРАИНЕ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 62.94% ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ до 3000 грн.
- в размере от 2 001 до 3 000 грн - 5 158 392 человека (45,89%);
- в размере от 1 501 до 2 000 грн - 1 845 674 человека (16,42%);
- в размере от 1 401 до 1 500 грн - 1 465 человек (0,01%);
- в размере до 1 400 грн - 70 487 человек (0,62%).
https://finance.liga.net/personal/novosti/pensii-v-ukraine-skolko-pensionerov-poluchayut-bolee-10-000-grn
В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ВСЕ НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ НА
1. ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
2. МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, МОСТОВ................................................
3. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА
ПОСКОЛЬКУ С ПОВЫШЕНИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, РАБОТАЮЩИМ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" ЧИНОВНИКАМ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, МОСТОВ.......................................... ИДУТ ГРОМАДНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ
А ПЕНСИИ - НЕ ПОВЫШАЮТСЯ!!!
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: КУДА ДЕВАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?
ЭТА ВЛАСТЬ, КАК И ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, СОВЕРШЕННО, НЕ ДУМАЕТ О ПЕНСИОНЕРАХ
КОТОРЫХ В УКРАИНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30%
А ПОТОМ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ УДИВЛЯТЬСЯ: ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОЦЕНТОВ ПОЛУЧИЛА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ...................................................