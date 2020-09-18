Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль

Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає збільшення зарплат вищих чиновників. Зростання витрат на утримання ОП пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати в країні.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії, адміністративний персонал - є маса людей, які працюють у державних органах влади і, на жаль, получали до цього часу і получають мінімальну заробітну плату. Вона зросте у них - звичайно, відбувається зростання (витрат на утримання ОП. - Ред.)", - сказав Шмигаль.

Крім цього, зазначив прем'єр, необхідно ремонтувати будівлі й оновлювати техніку.

"Як можна говорити про запуск "Дії", про "Держава і я" і в державних органах не поміняти 20-річні комп'ютери, які навіть не можуть підключитися до цієї системи, яка спростить відносини людини і держави? Звичайно, на це треба передбачити кошти", - підкреслив Шмигаль.

"Жодних затрат на підняття заробітних плат на політичні посади - президенту, міністрам, на високі посади не передбачається", - підсумував він.

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