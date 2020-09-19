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Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

30-річній жінці, яка не завагітніла за програмою сурогатного материнства і хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили про підозру за статтею про торгівлю людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському розповіла прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

Йдеться про частину 3 статті 149 - "Торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої особи, за попередньою змовою групою осіб".

"Це мешканка Житомирської області, вона має своїх двох дітей і вже не вперше брала участь у програмі сурогатного материнства", - сказала Максимець.

Досудове розслідування триває, наступного тижня жінці повинні обрати запобіжний захід. Санкція статті, за якою її підозрюють, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.

Читайте також: Лазебна про сурогатне материнство: "До нас усе ще ставляться як до країни третього світу"

Автор: 

Китай (4619) сурогатне материнство (27) Максимець Надія (19)


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Топ коментарі
+6
От яйцеклетки китайцев беременность не наступила. Она, чтобы не потерять 400 тыс гр, "сделала" ребенка со своим сожителем. Китайцы этот подвох заметили и подали жалобу на Мед.центр, а затем "паровозом" полиция потянула и ее...
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19.09.2020 00:46
+2
"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении."
Или мать не суррогатная, или ребёнок - не её.
Или статью надо иначе озаглавить:
"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре выношенного ребенка, объявили о подозрении."
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18.09.2020 23:57
+2
Яйцеклетка от китаянки, отец тоже китаец, наша только инкубатором была.
Какое отношение китайский ребёнок имеет к нашей суррогатной матери?
Она его сдаст в детдом и все, ребёнку жизнь испортили.
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19.09.2020 00:05
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"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении."
Или мать не суррогатная, или ребёнок - не её.
Или статью надо иначе озаглавить:
"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре выношенного ребенка, объявили о подозрении."
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18.09.2020 23:57 Відповісти
Скорее всего забеременела от постороннего "донора" что б дешевле, а вьідала что по программе сурогатного материнства и бабки за ребенка взяла... Только ребенок родился небось не узкоглазьій вот и попалилась...
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19.09.2020 00:58 Відповісти
Яйцеклетка от китаянки, отец тоже китаец, наша только инкубатором была.
Какое отношение китайский ребёнок имеет к нашей суррогатной матери?
Она его сдаст в детдом и все, ребёнку жизнь испортили.
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19.09.2020 00:05 Відповісти
100%
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19.09.2020 00:07 Відповісти
там была подмена. Ребенка она сделала со своим сожителем и продала китайцам как сувенир.
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19.09.2020 00:43 Відповісти
От яйцеклетки китайцев беременность не наступила. Она, чтобы не потерять 400 тыс гр, "сделала" ребенка со своим сожителем. Китайцы этот подвох заметили и подали жалобу на Мед.центр, а затем "паровозом" полиция потянула и ее...
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19.09.2020 00:46 Відповісти
Это не матери нужно объявлять подозрнеи, это власть нынешнюю и предыдущие посадить всех падлюк нужно, что довели людей, страну до такой нищеты!
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19.09.2020 00:33 Відповісти
ой-йо, до чего мы докатились. Китайцам продавать своего ребенка, за бабло. Что это за страна?
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19.09.2020 00:39 Відповісти
На РАБссии нищим выплачивают 7 000 ржублей..рожайте Путлеру дерьма министр финансов Антон Силуанов разрешил рожать даже Жириновскому и начальнику Хабаровского края Дегтяреву...видео их голых в бассейне прилагается в инете... паБЕДАбессие па рюсски...
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19.09.2020 00:44 Відповісти
Хочу вас шокировать вещью похлеще...Максим Горький женился на брате Якова Свердлова..знаменитого советского мудака..но чтобы не дискредитировать СССР их обоих отравили ядом Новичок...педики в ссср это пльохо...
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19.09.2020 00:52 Відповісти
Поменьше читай "желтую" прессу! Переходи на классику! Там бреда нет!
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19.09.2020 01:01 Відповісти
Композитор Чайковский был хорошим другом одного Императора..любитела ОПЕР... А Петр Первый дрюкал Меньшикова в бане...Видать Окнл в Европу не зря рубил....АНДРЕЙ...ты когда кума набешься? Желтый пля...
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19.09.2020 01:04 Відповісти
Чё ты так заинтересовался подобными себе извращенцами, прааатииианый?
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19.09.2020 07:44 Відповісти
Ах да..рюсские Мудаки не бывают ПЕДаМи даже в ГУЛАге Джугашвили...
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19.09.2020 01:06 Відповісти
Мабуть, жінка вирішила обійтися без бізнеспосередника - клініки Biotexcom...
А може потрібно, як в Китаї, розстріляти власників організованого бізнесу по сурогатному материнству?
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19.09.2020 01:13 Відповісти
Шо за бред ты несёшь?
Из какой норы вас выпускают таких дремучих?
В Китае суррогатная мать имеет преимущественное право на воспитание ребенка. Родителям-донорам ребенка отдают только после ее официального отказа от любых претензий.
Потому китайцы предпочитают матерей из-за границы, где отказ от ребенка суррогатная мать подписывает ещё на этапе заключения сделки.
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19.09.2020 07:52 Відповісти
Для дебілів пояснюю: торгівля людьми в Україні під забороною. Відповідальність передбачена статтею 149 Кримінального кодексу України. Тим не менше діяльність клініки Biotexcom безперешкодно процвітає.
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19.09.2020 10:21 Відповісти
Придурок, кыш в нору!
Это ты в своем схроне авторитет среди дебилов!
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19.09.2020 10:52 Відповісти
Суррогатная мать ещё до начала беременности подписывает двухсторонний договор, что они обязуются заплатить а она выносить, родить и отдать им ихнего ребёнка.
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19.09.2020 20:54 Відповісти
 
 