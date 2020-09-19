Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура
30-річній жінці, яка не завагітніла за програмою сурогатного материнства і хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили про підозру за статтею про торгівлю людьми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському розповіла прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.
Йдеться про частину 3 статті 149 - "Торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої особи, за попередньою змовою групою осіб".
"Це мешканка Житомирської області, вона має своїх двох дітей і вже не вперше брала участь у програмі сурогатного материнства", - сказала Максимець.
Досудове розслідування триває, наступного тижня жінці повинні обрати запобіжний захід. Санкція статті, за якою її підозрюють, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.
Топ коментарі
+6 Андрей Соколов #460298
показати весь коментар19.09.2020 00:46
+2 Харьков Сумской
показати весь коментар18.09.2020 23:57
+2 Denisn
показати весь коментар19.09.2020 00:05
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Или мать не суррогатная, или ребёнок - не её.
Или статью надо иначе озаглавить:
"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре выношенного ребенка, объявили о подозрении."
Какое отношение китайский ребёнок имеет к нашей суррогатной матери?
Она его сдаст в детдом и все, ребёнку жизнь испортили.
А може потрібно, як в Китаї, розстріляти власників організованого бізнесу по сурогатному материнству?
Из какой норы вас выпускают таких дремучих?
В Китае суррогатная мать имеет преимущественное право на воспитание ребенка. Родителям-донорам ребенка отдают только после ее официального отказа от любых претензий.
Потому китайцы предпочитают матерей из-за границы, где отказ от ребенка суррогатная мать подписывает ещё на этапе заключения сделки.
Это ты в своем схроне авторитет среди дебилов!