Сурогатній матері, яка хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили підозру, - прокуратура

30-річній жінці, яка не завагітніла за програмою сурогатного материнства і хотіла продати китайській парі свою дитину, оголосили про підозру за статтею про торгівлю людьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському розповіла прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

Йдеться про частину 3 статті 149 - "Торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої особи, за попередньою змовою групою осіб".

"Це мешканка Житомирської області, вона має своїх двох дітей і вже не вперше брала участь у програмі сурогатного материнства", - сказала Максимець.

Досудове розслідування триває, наступного тижня жінці повинні обрати запобіжний захід. Санкція статті, за якою її підозрюють, передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.

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