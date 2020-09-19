За фактами маніпуляції зі зміною виборчої адреси відкрито 10 кримінальних проваджень, - Нацполіція
Поліція розслідує 10 кримінальних проваджень за маніпуляції зі зміною виборчої адреси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко під час селекторної наради інформує Управління комунікації Національної поліції.
"Із 98 тисяч випадків зміни місця голосування напередодні місцевих виборів близько 30 тисяч привернули увагу поліції аномальним збільшенням кількості виборців на окремих адресах або виборчих дільницях. Наразі розпочато 10 кримінальних проваджень за цими фактами", - повідомив Клименко.
Загалом від початку виборчої кампанії поліція почала 34 кримінальні провадження щодо порушень виборчого процесу, з них 9 - за фактом підкупу виборців.
За словами Клименка, з 5 вересня ситуаційні центри Нацполіції та регіонів переведено на посилений режим роботи, наразі зареєстровано 330 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
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"Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресам или избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам"
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рапорт принят - молодцы!