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Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін

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Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін переконаний, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, але це не означає помилування тих, хто вбивав і здійснював насильство.

"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав він в ефірі програми "Персона грата" на "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пояснюючи свою, як він наголосив, особисту позицію, Фокін зазначив, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія": "Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - що робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250 або навіть 300 тисяч".

Також Фокін заявив, що ніде не говорив про те, що потрібно помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини.

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Заступник голови делегації України в ТКГ зазначив, що під час війни на Донбасі було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні - понести покарання.

"Є світова практика, згідно з якою, навіть якщо Україна або будь-яка інша держава не захоче виявляти, переслідувати і карати злочинців, це зробила б міжнародна спільнота. Це закон, який зобов'язує країну шукати і карати злочинців", - розповів він.

При цьому Фокін звернув увагу, що згідно з Конституцією України амністія оголошується законом, а закон про амністію не може бути прийнятий на всеукраїнському референдумі. "Оскільки будь-який референдум означає думку окремих людей, а закон про амністію є світовим законом. Таким запобіжником законодавець виключає волю громадянина, тому амністія відрізняється від помилування, оскільки відбувається незалежно від волі людини", - зазначив він.

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Фокін також нагадав, що свого часу Верховна Рада проголосувала закон про амністію. "І слово в слово я повторив те, що було в цьому законі. Але цей документ "зник", зникли всі спогади про цей документ, викреслені звідусіль, але пам'ять людська сильна, і люди пам'ятають, що голосували за цей закон, а тепер він "зник", - зазначив він.

Фокін Вітольд (98) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+52
Бери свою дебильную внучку и у@бывай на Забайкалье,старый кретин.
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19.09.2020 01:04
+45
Программа СБУ - "вернись домой"- своего рода амнистия. Для тех, у кого на руках нет крови.

==============
фокину на заметку..
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19.09.2020 01:05
+40
ПНХ старий очкошнік
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19.09.2020 01:00
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Шмаркле не достаточно клоунады во внешней политики, он туда добавляет Альгеймера, как мы добавляем имбирь в чай.
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19.09.2020 08:12 Відповісти
Якщо то правда що Зе має рашко-паспорт, як тут пишуть деякі, то чому він президент України? По якому праву? Треба вияснити це питання, зробити відповідні висновки і тягнути з цим не треба.
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19.09.2020 08:31 Відповісти
как показывает практика, там все стояли на блокпостах. ни о каких убийствах и насилии там речь не идёт. чиста "праверка дакументав и досмотр дамских сумачок".
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19.09.2020 08:34 Відповісти
По кодексу Портнова там вообще все - реально недоказуемо! Подлежат осовождению до вхождения ВСУ в город/поселок с компенсацией за долгое ожидание открытия банкоматов!
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19.09.2020 08:44 Відповісти
І коли вже подохне це комуняцьке падло?
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19.09.2020 08:37 Відповісти
На Донбассе мира не будет, пока не уйдут те, кто Гиркина и Беса помнят. Киевское говно блекнет в сравнении...
Выход только в Линии Мажино, а им 40 лет походить-подумать вместе с жителями Крыма. Хто мы с безвизом в Сирию и Сомали...
А тем, кто в самых крутых вышиванках, вспомнить, шо в окопах чаще говорят по-русски и избавиться от детских страхов...
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19.09.2020 08:42 Відповісти
Яка ж ти мерзота фокін. Ти забув,що перша революція "на граніті" була через твої діїі внаслідок її тебе вигнали . Зелено-комуняцька чума витягнула двух моральних комуняцьких уродов і показала "нові обличчя" Зебіли ви за такі "нові обличчя" голосували?
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19.09.2020 08:43 Відповісти
ФОКИНО--ОНО МАРАЗМАТИКО !!!!!
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19.09.2020 09:33 Відповісти
На "всеобщую амнистию" может расчитывать только полный дол...**.А теперь пусть проведут референдум по этому поводу.Посчитаем всех таких фокиных.
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19.09.2020 08:48 Відповісти
старый поц уже совсем не понимает значение слов . если амнистия всеобщая то это для всех а если "нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие" то такая амнистия уже не может быть всеобщей
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19.09.2020 09:01 Відповісти
Абсолютно згоден з паном Фокіним, а вся порохоботська срань,яка хоче воювати до останнього українського вояка, хай збирає всю свою дурнувату родину і повним складом на передову.
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19.09.2020 09:03 Відповісти
Судячи по твоїм висловам,можна сказати --ти або із племені малоросов.або платний ботяра. але суті не міняє.
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19.09.2020 09:22 Відповісти
Знать украинскую мову ,это не значит быть умным. Такие как Фокин и прочие коммуняки,и поддерживающие таких, привели всех жителей союза, к сегодняшнему дню.
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19.09.2020 09:23 Відповісти
А что ка вы сказали если из под ваших окон ,из двора школы ,вашего ребенка гатил миномет по блокпостам а ты сел под стеночку и ждешь ответку .А назовешь меня порохоботом я назову тебя- З- ********** ,надо же в стране ГЕМОРЙ ,а выбрали вместо проктолога сантехника !
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19.09.2020 09:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/471869 - "згоден з паном Фокіним"

Бабуся яка стала дідусем?
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19.09.2020 09:45 Відповісти
Для предателей Украины никогда амнистии не должно быть .А остальные, и их большинство, ,должны на лет 10 лишены права голоса. После 2-ой Мировой войны в Германии де факто было ущемление в правах немцев на определённый срок. Фокин занимается демагогией, как совковый приспособленец. Такой подход только несёт вред для жителей Украины.
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19.09.2020 09:10 Відповісти
Я теж вважаю, що не можна милувати стільки народу, який зібрався біля корита на Банковій і інших точок прикорму й жере, жере мільйонами й мільярдами за рахунок українців. Саме тому, що якщо таких щоразу прощати, то обжирати дітей і пенсіонерів вони аж ніяк не зупиняться.
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19.09.2020 09:20 Відповісти
.. а може Фокингам хату спалить?.. а потом потребовать амнистию?.. если не доходит совковым заланцам по-нормальному?
эти зелёные функционеры-импотенты приучены торговать только чужими жизнями и имуществом.. когда речь идёт об ИХ чайных ложечках это жлобьё не идёт ни на какие компромиссы...
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19.09.2020 09:31 Відповісти
Пропоную еквiвалент амнiстii-добровiльний або примусовий виiзд в Росiю всiх учасникiв незаконних збройних формувань,правоохоронних та управлiнських структур ОРДЛО.Чому не розглядаэться такий варiант амнiстii? Хто добровiльно погоджуэться виiхати з Украiни-тому й оголошувати амнiстiю,за виключенням катiв i вбивць.Який Фокiн "добрий" за рахунок смертей и страждань катованих за Украiну.Платон:"Найбiльша несправедливicть-залишити зло без покарання!" Фокiн не згоден з Платоном,а згоден з Дияволом?
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19.09.2020 09:40 Відповісти
Я б до цього списку \хто повинен їхати в Московію\ додов би ще тих, хто ходив на референдум
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19.09.2020 11:30 Відповісти
Пашол на****.Сиди решай кроссфорды старый пердун.
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19.09.2020 09:43 Відповісти
Русня не уходит с Донбасса и не отдает контроль за границей Украине,мотивируя это тем,что "там начнется резня",показывая,что всегда готова оказать военную помощь ОРДЛО.А что начнется после всеобщей амнистии и выборов на неподконтрольных территориях?Та же резня,только наоборот,"зеркальная", резать будут не новоросов,а украинцев,но на это всем пох,и вводить войска для братской военной помощи,похоже никто не будет.Не нужно отказываться от территорий,но и соглашаться с их сценарием мира не нужно,небудет мира,будет резня!
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19.09.2020 09:44 Відповісти
Вернули Славянск, Краматорск,Мариуполь и никакой резни не было.
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20.09.2020 07:43 Відповісти
Потому,что вернули при Порохе,а не сейчас,и вернули с боем,а не по договорняку,и резня будет,но говорить и писать об этом будет запрещено.Хотите проверить???
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20.09.2020 07:52 Відповісти
И еще,сейчас в Славянске,Краматорске,Мариуполе патрулирует улицы "народная милиция ЛДНР", нет?А вот эти два "умудренных" старца из ТКГ сделают,что будет...так что думай-те !!!
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20.09.2020 08:07 Відповісти
Ці два совєтських альцгеймера, що зараз у ТКГ "працюють", дивіться щоб вони замість миру на Донбасі...Україну не профукали...
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19.09.2020 09:47 Відповісти
Усі колаборанти за допомогу агресору повинні бути покарані. Не хочете садити тих, хто не вбивав- 5 років відшкодування збитків по окупації. Чи громадські роботи, чи виплати в бюджет, чи і те, і інше.
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19.09.2020 09:51 Відповісти
пішло ти на старе маразматичне пердало!
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19.09.2020 09:51 Відповісти
Тоб то ті, xто кликав xРюський мир в Україну неxай і далі живуть як нічному не було?! Та XЕР вам!!!
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19.09.2020 09:52 Відповісти
Загально відомий факт:не існує жодної «формули Штайнмайєра».
Є лише формула ху#ла в інтерпретації Лавруна.
Нема нині жодного керівництва України,а є окупаційна адміністрація, що запроваджує найбільш ганебну з існуючих в природі капітуляцію країни перед московією.
Усе інше брехня!!
Фокіни , шпокіни , кравчуки з кравчучками - це непотріб і слуги кремля , яких потрібно негайно гнати за поребрик !
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19.09.2020 09:59 Відповісти
А как узнаете, что убивал?
10 залпов из "града". Кто из них убивал? Водитель, заряжающие, наводчик, командир, подвозчик снарядов?
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19.09.2020 10:00 Відповісти
Аминь!
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19.09.2020 10:00 Відповісти
Це старий пердун маэ на увазі наших
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19.09.2020 10:03 Відповісти
пора быть давно удобрением, а не давать не нужные советы... упырь вылез из социального лифта????
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19.09.2020 10:04 Відповісти
"Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч"
На участников АТО намекает?
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19.09.2020 10:07 Відповісти
всеобщая это бл#дь всеобщая! а амнистия только для тех, кто флагом махал у нас и без вас была, нечего тут глистов по стулу размазывать!
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19.09.2020 10:11 Відповісти
Амнистия это расследование преступления, суд, приговор и потом освобождение от наказания по амнистии. Что значит "всеобщая"? Я так понимаю без суда и следствия? Дедушка не маразматик, дедушка враг.....
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19.09.2020 10:12 Відповісти
не Украина напала на бамбасовцев- с этого нужно начинать !!! они напали на Украину с целью
создания новороссии или факина склероз побил до копчика ??? речь шла об оккупации поло-
вины территории Украины от Харькова до Одессы !!!!!
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19.09.2020 10:39 Відповісти
ну кто нибудь заткнет этого старого маразматика. кладбище по этой комуняцкой мрази заждалось . реально этот дегенерат уже достал. . молодые парни погибают на войне, а это говно маразматическое блеет о амнистии. нах даунбасню на историческую родину в говнорашу,да и фокина с внучкой туда же !!!руцкий мор заждался эту мразь.
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19.09.2020 10:41 Відповісти
Фокина амнистировать нельзя, ибо он за амнистию террористов,которые посягнули на Независимость Украины с оружием в руках призвав к войне с Украиной ее оккупанта
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19.09.2020 10:43 Відповісти
Оцей старий нікчема керував нашою країною.Про який розвиток тоді може йти мова якщо такі як він були при владі.Це явний антиУкраїнський елемент.
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19.09.2020 10:48 Відповісти
Нельзя помиловать тех кто убивал ( воевал или работал в местных МГБ), совершал насилие, грабил, пытал, преследовал проукраинское население... По факту это почти все ( 80%) кого должны по понятиям Раши " амнистировать".. Но хотелось бы задать Фокину один вопрос, а как же с теми кто ДАВАЛ КОМАНДУ убивать, грабить и насиловать что с ними - "простить" ( так тогда например Гитлер и судимые на Нюрнбергском процессе невинные овечки он то лично ни кого не убивали..) Ерунда это все. Ответственность должен понести каждый по мере своей вины. А то что якобы предлагает Фокин, это словоблудие потому что хотят протянуть по факту амнистию всем. Потому что потом окажется что там вообще" не кто не убивал и не насиловал", а те кто это сделали или умерли или уехали в РФ. Не держите нас за лохов.
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19.09.2020 10:55 Відповісти
А де був би цей Фукін, якби при владі в Україні була НКВС Сталіна!!!
Так ото із цього і треба розпочинать амністію, спояатку Фокіна в росход, а потім і "амністія" настане для Лугандонців, амністія через приціл гвинтівки!!!
І кордон з Україною не закритий, хто хоче амністії, в паРашу нахрін!!!
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19.09.2020 11:09 Відповісти
лучше отдохни на пенсии, дедушка, и о душе подумай
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19.09.2020 11:38 Відповісти
Вероятно во время второй мировой войны маленькое дерьмо Фокин тоже без дела не сидел - стучал врагу на своих, прислуживал агрессору.... Поэтому, немцы не поместили этого выб..ядка в газовую камеру. Жаль... Хоть на одного предателя сегодня в Украине было бы меньше...
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19.09.2020 11:39 Відповісти
Я посмотрел бы на Фоку в 45, если бы он это брякнул в Нюренберге. И Украине было бы легче в девяностых.
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19.09.2020 12:16 Відповісти
Да, у бубочки - кризис жанра... Достает уже из табакерки нафталиновых клоунов... Эти амнезийники до того лепо ляпают шо попало , шо зебик со шлепером в сторонке нервно курят.
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19.09.2020 12:28 Відповісти
на сегодняшний день всех кто на оккупированной территории это враги Украины, которые подлежат ликвидации до единого.
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19.09.2020 16:21 Відповісти
Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін - Цензор.НЕТ 7092
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19.09.2020 17:22 Відповісти
Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін - Цензор.НЕТ 6388
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19.09.2020 17:25 Відповісти
Шановне товариство! Ви добре все розумієте та бачите, що і як відбувається. Ось ці призначення в ТКГ (Кравчука, Фокіна), їхні висловлювання, що направлені проти незалежності та суверінітету України - це не просто так і це не старечий маразм. Все це сплановано Зе- президентом та його "проукраїнським, непереможним та непідкупним офісом" на чолі із Єрмаком. А якщо вже казати про "всеобщую амнистию" про яку так ратує цей старий, то ми всі і він в тому ж числі розуміє, що в лугандоні не залишилось тих хто не воював би проти власної незалежної держави Україна та проти її армії, тих хто не вбивав українців, або не катував їх в підвалах та застінках, хто не служив би в каральних органах лугандона, тих хто не зрадив Україну. Звертаюсь до Фокіна: не має кого амністувати, так що, діду, пора кінчати цей словесний пронос, залиши його для свого кумира *уйла. Він твої потуги схвалить.
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19.09.2020 19:18 Відповісти
А як то вони робитимуть? Поставлять усіх у чергу як перед вратами апостола Петра я будуть тобі у рай (Україну) а тобі у пекло ( тюрьму)?
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19.09.2020 21:31 Відповісти
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