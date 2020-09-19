Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін

Заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін переконаний, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, але це не означає помилування тих, хто вбивав і здійснював насильство.

"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав він в ефірі програми "Персона грата" на "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пояснюючи свою, як він наголосив, особисту позицію, Фокін зазначив, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія": "Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - що робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250 або навіть 300 тисяч".

Також Фокін заявив, що ніде не говорив про те, що потрібно помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини.

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Заступник голови делегації України в ТКГ зазначив, що під час війни на Донбасі було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні - понести покарання.

"Є світова практика, згідно з якою, навіть якщо Україна або будь-яка інша держава не захоче виявляти, переслідувати і карати злочинців, це зробила б міжнародна спільнота. Це закон, який зобов'язує країну шукати і карати злочинців", - розповів він.

При цьому Фокін звернув увагу, що згідно з Конституцією України амністія оголошується законом, а закон про амністію не може бути прийнятий на всеукраїнському референдумі. "Оскільки будь-який референдум означає думку окремих людей, а закон про амністію є світовим законом. Таким запобіжником законодавець виключає волю громадянина, тому амністія відрізняється від помилування, оскільки відбувається незалежно від волі людини", - зазначив він.

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Фокін також нагадав, що свого часу Верховна Рада проголосувала закон про амністію. "І слово в слово я повторив те, що було в цьому законі. Але цей документ "зник", зникли всі спогади про цей документ, викреслені звідусіль, але пам'ять людська сильна, і люди пам'ятають, що голосували за цей закон, а тепер він "зник", - зазначив він.