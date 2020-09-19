Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується насильство влади

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації в Білорусі. "За" проголосували представники 23 держав, "проти" - двоє (Еритрея і Венесуела), "утрималися" - 22.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У резолюції мовиться про численні факти знущань, викрадень, довільних висилок та сексуального насильства. Зазначається, що співробітники правоохоронних органів Білорусі застосовували насильство до мирних демонстрантів.

Країни-учасниці РПЛ ООН закликали "припинити застосування надмірної сили щодо мирних демонстрантів", покласти край "свавільним арештам", а також звільнити всіх "політв’язнів, журналістів, захисників прав людини" та інших затриманих під час протестів.

Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі "почати діалог із політичною опозицією, зокрема з Координаційною радою і громадянським суспільством", а також "виконувати зобов’язання відповідно до норм у галузі прав людини".

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Раніше 18 вересня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська по відеозв’язку взяла участь у засіданні Ради з прав людини ООН. Вона заявила, що те, що відбувається в Білорусі, є порушенням Загальної декларації прав людини, і закликала міжнародну спільноту негайно втрутитися.

Експертка ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марен назвала ситуацію в країні "катастрофічною". Як повідомило агентство AFP, експерту ООН відомо про пів тисячі заяв про катування та про тисячі випадків побиття.