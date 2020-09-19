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Новини
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Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується насильство влади

Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується насильство влади

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації в Білорусі. "За" проголосували представники 23 держав, "проти" - двоє (Еритрея і Венесуела), "утрималися" - 22.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У резолюції мовиться про численні факти знущань, викрадень, довільних висилок та сексуального насильства. Зазначається, що співробітники правоохоронних органів Білорусі застосовували насильство до мирних демонстрантів.

Країни-учасниці РПЛ ООН закликали "припинити застосування надмірної сили щодо мирних демонстрантів", покласти край "свавільним арештам", а також звільнити всіх "політв’язнів, журналістів, захисників прав людини" та інших затриманих під час протестів.

Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі "почати діалог із політичною опозицією, зокрема з Координаційною радою і громадянським суспільством", а також "виконувати зобов’язання відповідно до норм у галузі прав людини".

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Раніше 18 вересня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська по відеозв’язку взяла участь у засіданні Ради з прав людини ООН. Вона заявила, що те, що відбувається в Білорусі, є порушенням Загальної декларації прав людини, і закликала міжнародну спільноту негайно втрутитися.

Експертка ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марен назвала ситуацію в країні "катастрофічною". Як повідомило агентство AFP, експерту ООН відомо про пів тисячі заяв про катування та про тисячі випадків побиття.

Білорусь (7938) ООН (3359)


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Топ коментарі
+7
« Не успела Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер открыть заседание, как, с места в карьер, по очереди, представители четырех делегаций начинали говорить о том, что нужно прекратить все трансляции и категорически нельзя заслушивать частных лиц из Беларуси, а лишь официальную беларускую делегацию. Это были представители Беларуси, России, Венесуэлы и Китая. Но мадам Председатель оставила за скобками данные мнения и продолжила заседание. Тогда члены этих делегаций стали брать слово по очереди, пытаясь затянуть время.

Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.

После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.

Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.

Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.

Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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19.09.2020 03:40
+6
Мощно,как обычно. Усатый уже испугался.)
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19.09.2020 02:06
+4
Озабоченность...
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19.09.2020 02:13
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Мощно,как обычно. Усатый уже испугался.)
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19.09.2020 02:06 Відповісти
Віін - не зовсім дурак ...
Але після спроб вилянь на протязі 26 років між заишками совдепії та "західними цінностями ", прийняв - ріщення- залишися узурпатором ...
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19.09.2020 02:36 Відповісти
Озабоченность...
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19.09.2020 02:13 Відповісти
А,шож ******** вето не наложили?!
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19.09.2020 02:35 Відповісти
Наш гарний вчитель гри в демократію - "Организация Озабоченных Наций" знову підтвердив стурбованість №100...
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19.09.2020 03:20 Відповісти
Мало кто из присутствующих знает как именно проходило это заседание
Прошу https://shapito.d3.ru/diplomaticheskaia-shkola-2041162/?sorting=rating
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19.09.2020 03:38 Відповісти
« Не успела Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер открыть заседание, как, с места в карьер, по очереди, представители четырех делегаций начинали говорить о том, что нужно прекратить все трансляции и категорически нельзя заслушивать частных лиц из Беларуси, а лишь официальную беларускую делегацию. Это были представители Беларуси, России, Венесуэлы и Китая. Но мадам Председатель оставила за скобками данные мнения и продолжила заседание. Тогда члены этих делегаций стали брать слово по очереди, пытаясь затянуть время.

Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.

После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.

Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.

Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.

Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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19.09.2020 03:40 Відповісти
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 4507
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19.09.2020 04:15 Відповісти
мощная резолюция - мощнее тока, если бы ее не было вообще.
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19.09.2020 05:16 Відповісти
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 3231....
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19.09.2020 06:16 Відповісти
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 659.....
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19.09.2020 06:48 Відповісти
"воздержались" - 22 из 47, думаю этим сказано всё
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19.09.2020 07:34 Відповісти
Белорусь продана за полтора ярда зеленых....9 миллионное население загонят в концлагерь РАБссия под любым соусом....
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19.09.2020 08:02 Відповісти
Україну Зек єнакуєвський теж намагався продати за доляри, але Україна не Білорусь.
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19.09.2020 08:07 Відповісти
3 ярда Индюкович отдал в банк "РАБссия",но Путлер хочел скачать еще 3 ярда у Порошенко,фокус не удался...
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19.09.2020 08:10 Відповісти
Самозванець так і злякався.
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19.09.2020 08:04 Відповісти
Гюльчатай...ты назначена любимой женой... фюрера Мавзолея
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19.09.2020 08:06 Відповісти
Правильная и нужная резолюция комитета ООН , респект !
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19.09.2020 08:55 Відповісти
В США не осуждают.
Баяцца!
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19.09.2020 09:56 Відповісти
 
 