Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується насильство влади
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації в Білорусі. "За" проголосували представники 23 держав, "проти" - двоє (Еритрея і Венесуела), "утрималися" - 22.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
У резолюції мовиться про численні факти знущань, викрадень, довільних висилок та сексуального насильства. Зазначається, що співробітники правоохоронних органів Білорусі застосовували насильство до мирних демонстрантів.
Країни-учасниці РПЛ ООН закликали "припинити застосування надмірної сили щодо мирних демонстрантів", покласти край "свавільним арештам", а також звільнити всіх "політв’язнів, журналістів, захисників прав людини" та інших затриманих під час протестів.
Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі "почати діалог із політичною опозицією, зокрема з Координаційною радою і громадянським суспільством", а також "виконувати зобов’язання відповідно до норм у галузі прав людини".
Раніше 18 вересня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська по відеозв’язку взяла участь у засіданні Ради з прав людини ООН. Вона заявила, що те, що відбувається в Білорусі, є порушенням Загальної декларації прав людини, і закликала міжнародну спільноту негайно втрутитися.
Експертка ООН з прав людини в Білорусі Анаіс Марен назвала ситуацію в країні "катастрофічною". Як повідомило агентство AFP, експерту ООН відомо про пів тисячі заяв про катування та про тисячі випадків побиття.
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Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.
После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.
В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».
Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.
Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.
Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.
Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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