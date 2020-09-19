Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС

Протягом п'ятниці, 18 вересня, незаконні збройні формування Росії вкотре порушили перемир'я на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Терористи здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

Під час гасіння пожежі на Донбасі здетонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті чого постраждав український військовий. Інцидент стався недалеко від населеного пункту Залізне, коли військовослужбовці Збройних Сил України локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей не зафіксовано.

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