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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС

Найманці РФ двічі порушили режим

Протягом п'ятниці, 18 вересня, незаконні збройні формування Росії вкотре порушили перемир'я на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Терористи здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета.

Під час гасіння пожежі на Донбасі здетонував невідомий вибуховий пристрій. В результаті чого постраждав український військовий. Інцидент стався недалеко від населеного пункту Залізне, коли військовослужбовці Збройних Сил України локалізували вогнище загоряння сухої трави.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета наказу №330 - додатково мотивувати наших військових на Донбасі, робота над документом триває, - Міноборони

обстріл (28648) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Україна -перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
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19.09.2020 08:38
+8
Як стало гидко читати---ситуація під контролем неприцільні постріли. небойові втрати,підірвався на невпізнаному предметі. ВИ ЩО НАРОД ЗА ЛОХІВ ПРИЙМАЄТЕ,??? Чи вас зелена чума розуму полишила? Офіцери майте честь.
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19.09.2020 08:19
+7
Безвіз скасовується, окупація організовується.

‪Херовые Сумы‬:

‪Иногда кажется, что бубочка просто тормоз, иногда что мазохист, который специально ищет поводы раскачать общество, чтобы его наконец поперли. Только что он нормальный - никогда не кажется.‬

Львів за ПП:

Парахаботи ви задалбалі са сваім бєзвізам нахєра он каму нужен єслі на 1+1 єсть Діма Камаров каторий сам за вас слєтаєт па всьому міру і бєсплатна вам всьо пакажет і разкажет ета очєнь удобна даже с дівана ні нада вставать ви шо забилі пагаворку шо всюду харашо а дома лучче

Лисиця~Кіцуне:

- Ти ж розумієш, що більшості по барабану на той безвіз, а кайфу від того, що у тебе його забрали буде вдосталь
- Погоджуюсь. У нас злорадство найпоширеніше почуття.
Просто бальзам для наріда.

Igor Mendel:

Украинцы, не говорите, что Зеленский не держит слово. Сказал что сделает все чтоб украинцы не ездили за рубеж на заработки, вот и уже почти сделал.

bamr:

Знакомьтесь - Сирожка Лещенко , вип клиент Сбербанка России, человек который лично просил не давать безвиз. Оказывается это чучело написало заявление на Турчинова за Крым . Сейчас на непыльной должности пилит наши деньги.

Наказ № 330: міністр оборони Таран зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах!

Гліб Бабіч:

Все було просто і зрозуміло - ми тепер перша країна, яка платить своєї армії, щоб з ворогом нічого не сталося.

Президент Зеленський в ручно му режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка. Про це заявили адвокати п'ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Вони зауважили, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це «добро».

Стрєлок Воз борн ту Хєлл:

Юрченко крав пиво в АТБ тоді коли він ше членом ВО Свобода був. Так шо то не щітаєцця.

Дитячий письменник:

Хасиди у шароварах та косоворотках, що співають "Ще не вмерла..." - квінтесенція України часів президента Зеленського.
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19.09.2020 08:17
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«На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ".
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов текст плана исчез, но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" неприемлемым.
Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.3еленая МРАЗОТА ???. . Почему МОЛЧИМ ??? !!!.... ..ПРИСЛУЖНИКИ КРОВАВОГО КРЕМЛЯ ! .
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19.09.2020 08:11 Відповісти
Ви самі відповіли на власне питання чітким означенням тих, кому запитання поставили: ЗЄЛЬОНАЯ МРАЗОТА.
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19.09.2020 08:33 Відповісти
а как же те 73% которые его выбрали ?
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19.09.2020 08:54 Відповісти
Це прихильники нетрадиційних сексуальних стосунків - безголові мазохісти.
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19.09.2020 09:05 Відповісти
Зеленський має відмовитись від провальної ідеї закінчення війни мирним шляхом! Головна причина обвалу рейтингу Зеленського це ідіотські мирні ініціативи та ідіотські припинення вогню під обстрілами терористів! Якби Україна активно та успішно наступала рейтинг Зеленського був би нечувано високим!
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19.09.2020 10:11 Відповісти
Пане Ігорю, не тіште себе ілюзія и, як патріот. Ви оцінюєте ситуацію щі своєї точки зору. Падіння рейтингу зумовлене на 90 відсотків провалами у соціально-економічній сіері (друга платіжка за газ, зростання цін, безробіття і т.п.) зашкварами (корабельні сосни, собаки за комуналку і т.д.) і повним ігнорування боротьби з корупцією. У нашій країні нажаль дуже невеликий відсоток думаю их патріотів.
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19.09.2020 10:37 Відповісти
Помню эту ганьбу. Соседи включая роССию должны решить какой должна быть Украина, чтоб всех устраивало и обязать Украину это выполнять. Величайшая победа узеленской дипломатии.
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19.09.2020 08:42 Відповісти
Приказ № 330:
- Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам !
***
Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.
Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов.....

Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО.
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19.09.2020 08:52 Відповісти
"Ударили по щеке,подставь другую."
Психология маленьго еврейского мальчика,с противным хриплым голосом.
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19.09.2020 08:16 Відповісти
Ударили по щеке - уклонись от удара и ответь хуком !
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19.09.2020 08:53 Відповісти
Обсосітє в ткг тєму штрафов за стрєльбу по врагу, создайтє совмєсньій плакат-лістовку, обозначтє флажкамі окопьі і оп, навєщайте трукамов пабольшє, запустітє поліцію діалога с індєйцамі, і главноє єжеднєвная інспекція!!!
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19.09.2020 08:17 Відповісти
То є не так. Просто Міноборони для відсічі ворогу буде застосовувати нову зброю - недавно прийняті на озброєння ручки "Паркер" за 9000 гривень штука. А все озброєння, яке було поставлено у війська при минулі владі, тепер не актуальне.
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19.09.2020 08:36 Відповісти
Безвіз скасовується, окупація організовується.

‪Херовые Сумы‬:

‪Иногда кажется, что бубочка просто тормоз, иногда что мазохист, который специально ищет поводы раскачать общество, чтобы его наконец поперли. Только что он нормальный - никогда не кажется.‬

Львів за ПП:

Парахаботи ви задалбалі са сваім бєзвізам нахєра он каму нужен єслі на 1+1 єсть Діма Камаров каторий сам за вас слєтаєт па всьому міру і бєсплатна вам всьо пакажет і разкажет ета очєнь удобна даже с дівана ні нада вставать ви шо забилі пагаворку шо всюду харашо а дома лучче

Лисиця~Кіцуне:

- Ти ж розумієш, що більшості по барабану на той безвіз, а кайфу від того, що у тебе його забрали буде вдосталь
- Погоджуюсь. У нас злорадство найпоширеніше почуття.
Просто бальзам для наріда.

Igor Mendel:

Украинцы, не говорите, что Зеленский не держит слово. Сказал что сделает все чтоб украинцы не ездили за рубеж на заработки, вот и уже почти сделал.

bamr:

Знакомьтесь - Сирожка Лещенко , вип клиент Сбербанка России, человек который лично просил не давать безвиз. Оказывается это чучело написало заявление на Турчинова за Крым . Сейчас на непыльной должности пилит наши деньги.

Наказ № 330: міністр оборони Таран зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах!

Гліб Бабіч:

Все було просто і зрозуміло - ми тепер перша країна, яка платить своєї армії, щоб з ворогом нічого не сталося.

Президент Зеленський в ручно му режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка. Про це заявили адвокати п'ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Вони зауважили, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це «добро».

Стрєлок Воз борн ту Хєлл:

Юрченко крав пиво в АТБ тоді коли він ше членом ВО Свобода був. Так шо то не щітаєцця.

Дитячий письменник:

Хасиди у шароварах та косоворотках, що співають "Ще не вмерла..." - квінтесенція України часів президента Зеленського.
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19.09.2020 08:17 Відповісти
Вчора завхоз кацелярії сказав що вірить в Буратіну і той пабідіт вайну.
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19.09.2020 08:17 Відповісти
Крым нашисты переселяют крымчан в Сибирь,Красноярский край пустой....
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19.09.2020 08:18 Відповісти
Там простори величезні. Був там у відрядженні на КЗаПП.
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19.09.2020 08:23 Відповісти
И шо робыть? Падать у ноги Перзидэнту шоб порешал?
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19.09.2020 08:29 Відповісти
Як стало гидко читати---ситуація під контролем неприцільні постріли. небойові втрати,підірвався на невпізнаному предметі. ВИ ЩО НАРОД ЗА ЛОХІВ ПРИЙМАЄТЕ,??? Чи вас зелена чума розуму полишила? Офіцери майте честь.
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19.09.2020 08:19 Відповісти
Так и не понял чего ты хочешь?
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19.09.2020 08:26 Відповісти
А ты думаешь шо мы не лохи?
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19.09.2020 08:27 Відповісти
На жаль лохів багато. Але серед них маго прізвища там не має.
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19.09.2020 09:16 Відповісти
Прокуратуре РАБссии поручено проверить почему на РАБссии резко подорожали продукты питания...
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19.09.2020 08:26 Відповісти
у зе постреливают, а погибшим дадут медальку. Вот и весь результат
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19.09.2020 08:29 Відповісти
В Небе США замечен сверсекретный истребитель 6-го поколения совершившего первый испытательный вылет...
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19.09.2020 08:29 Відповісти
Типа ...мир дружба водка с Мавзолейным быдлом и рюсским миром...
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19.09.2020 08:33 Відповісти
Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5777 балалайка два струна нету денег ни шиша...
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19.09.2020 08:35 Відповісти
_Штап и штапики: "Всё хорошо, прекрасная маркиза..." И тут же штрафы защитникам Украины за защиту Украины.
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19.09.2020 08:35 Відповісти
Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8305
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19.09.2020 08:36 Відповісти
Україна -перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
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19.09.2020 08:38 Відповісти
приказ 330
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19.09.2020 08:39 Відповісти
Дефицит бюджета РАБссии достиг астрономической суммы 4 триллиона...заявил министр финансов Антон Силуанов...вставание с кален продолжается...
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19.09.2020 08:39 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 508
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19.09.2020 08:48 Відповісти
приказ 330 - подрасстельный.
военнослужащий ВСУ, отвечающий огнем на огонь кацапни по нему,
подлежит....
приказ дорабатывается...
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19.09.2020 08:55 Відповісти
а шо бы озуенному министру всей обороны с его министерством ковидом дня на 3 не заболеть? - были прецеденты.
канало вроде...
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19.09.2020 09:02 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2265
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19.09.2020 09:13 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3659
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19.09.2020 09:17 Відповісти
Виконуючи політичну волю Зеленського, міністр оборони Таран видав наказ №330.
Верховний Головнокомандувач погрожує позбавляти премій українських військових за «відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу».
Видання подібних наказів є злочином проти української арміі !!
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19.09.2020 09:39 Відповісти
Контролируемой кем???
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19.09.2020 09:17 Відповісти
А в чем же,собственно,состоит контролируемость ситуации после 2 обстрелов?Втом ,что никто не выстрелил в ответ?
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19.09.2020 09:21 Відповісти
Россия - как затычка в бочке.
(Да только кровь там, а не квас.)
Мы есть в любой "горячей точке", -
Нет ни одной войны без нас.

Не в правде русский Бог, а в силе.
Нам сладок боевой кураж.
Мы Польшу с Гитлером делили
По-братски, лихо, баш на баш.

Потом Прибалтику мы брали.
Страны величие росло...
Нас новые манили дали, -
Вперед, вперед, врагам назло!

Победные звучали марши
Во исполненье всех надежд.
С каким триумфом танки наши
Входили в вольный Будапешт!

Нам наплевать на мненье чье-то.
Мы рулим, прочь с дороги, ну!
Мы гусеницами в два счета
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19.09.2020 09:51 Відповісти
из крупнокалиберного пулемета перемирие...
скоро будут сидеть в блиндаже под обстрелом арты и строчить что ситуация контролируемая
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19.09.2020 10:19 Відповісти
Який це "режим тиші" коли він порушений два рази? І ким контрольована ситуація? Очевидно. Кацапами.
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19.09.2020 10:36 Відповісти
Кем *контролируемая"?
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19.09.2020 11:02 Відповісти
какая же это контролируемая ситуация, если не проконтролировали 2 обстрела. И вообще никак не влияете на будущие обстрелы. В чём контроль? Просто пустые слова.
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19.09.2020 12:08 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3935
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19.09.2020 12:34 Відповісти
У каждого Мавзолейнага мудака на РАБссии вонючке на лбу должон быть Шариков и балалайкаНайманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3284
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19.09.2020 13:54 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4461
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19.09.2020 13:56 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2692 рюский мир...крысы вонючие...вас падаль надо жечь...в МАРТЕН ПЕЧИ...
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19.09.2020 13:58 Відповісти
Что то уж очень частые случаи ранений со взрывами неизвестных предметов, не могут придумать другую причину боевых потерь? Ну чего еще ждать от руководства армии, чей главнокомандующий позволяет себе так разговаривать с военными: https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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19.09.2020 16:12 Відповісти
Наверное путин приказал клоуну, чтоб не открывал огонь на обстрелы, а иначе то как???
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19.09.2020 21:01 Відповісти
А чего вы возмущаетесь?
Просто армию перевели на хозрасчёт.
Стреляешь в ответ - штраф.
Не стреляешь - премия (даже на похороны хватит если шо).
Ведь всё понятно...

Нет. Я не знаю в каком месте подтёрлись воинской присягой !!
Зе - ответишь за всё ) i
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20.09.2020 00:32 Відповісти
Я перестав розуміти для чого нам армія. Я розумів це в 14му, коли,волонтером, збирав кошти на іі побудову. Ало, пісюаніст, ти зеленими соплями захищатимеш краіну? Фу, яка ж гидка ця мразота.
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20.09.2020 08:05 Відповісти
 
 