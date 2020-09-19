Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими

Українській владі варто було б прислухатися до заяв представників Євросоюзу з приводу загроз для безвізового режиму в зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в твіттері заступниця глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутат Віола фон Крамон.

Вона процитувала новину Цензор.НЕТ і відповіла Арахамії, підкресливши, що йому слід було б все ж прислухатися до меседжу ЄС.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".