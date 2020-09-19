Єрмак про версію Бутусова щодо "вагнерівської операції": "Взято кілька фактів із реальності, додано художні вигадки"

Історія, опублікована в окремих засобах масової інформації, про нібито проведення в Офісі Президента України наради, на якій обговорювався зрив спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії Вагнера, є вигадкою від початку й до кінця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 18 вересня.

"Детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця. Взято кілька фактів з реальності, додані художні вигадки, і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає. Але все не так смішно, а коли це стосується питання національної безпеки, - це зовсім не смішно", - сказав він.

Також глава ОП звернув увагу на те, що Володимир Путін зробив заяву про те, що США і Україна спільно провели спецоперацію в Білорусі, після публікації на сайті "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова.

"Коли про це заявив Володимир Путін, це було після того, як публікація з'явилася на сайті у пана Бутусова. Тому мені здається, що якщо коментувати це, то я хочу вам сказати, що прогом всієї війни, від самого її початку розвідка і відповідні органи України документували всіх тих людей, хто брав участь у війні проти України, які вбивали наших воїнів. Це тривало і триває до сьогоднішнього дня. І саме факти цього документування були злиті в ЗМІ. На превеликий жаль, це завдало дуже серйозного удару по наших органах. Тому що після цього інциденту їм буде набагато складніше виконувати свою роботу", - сказав глава Офісу президента.

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"Це прикрий випадок, коли політики, представники медіа, бажаючи отримати хто лайки в Фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України і, на жаль, свідомо чи несвідомо, приймають в ній участь", - сказав Єрмак.

"Тому сьогодні дуже важливою є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Така ідея, я впевнений, буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди,"фейків", які вкидають в інформаційний простір", - додав він.

Єрмак нагадав, що вже дуже багато нинішніх і колишніх керівників розвідки України чітко дали відповідь, чи була така операція або це є "фейком", і відповідні органи від Служби безпеки України до Офісу Генерального прокурора дали чітку і відкриту відповідь про все, що відбувалося навколо так званої "операції вагнерівцев". А того, як про це написав Бутусов, - не було.

Єрмак також вважає, що затримання "вагнерівців" у Білорусі і поява їх в цій країні була невипадковою напередодні виборів президента Білорусі.

"Ми знаємо, що так звані приватні армії дуже плідно співпрацюють зі спецслужбами РФ. Чи можливо, щоб група людей, як описує пан Бутусов, рік готувалася, і ніхто з спецслужб РФ про це не знав і дав можливість, щоб це відбувалося, і потім вони з'явилися в Білорусі? Я думаю, що це операція, тільки це не українська операція, і вона була дійсно націлена сьогодні саме для того, щоб вони з'явилися, і саме напередодні виборів, у Білорусі, і саме на білоруській території", - пояснив він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

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