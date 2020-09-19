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Єрмак про версію Бутусова щодо "вагнерівської операції": "Взято кілька фактів із реальності, додано художні вигадки"

Єрмак про версію Бутусова щодо

Історія, опублікована в окремих засобах масової інформації, про нібито проведення в Офісі Президента України наради, на якій обговорювався зрив спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії Вагнера, є вигадкою від початку й до кінця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 18 вересня.

"Детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця. Взято кілька фактів з реальності, додані художні вигадки, і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає. Але все не так смішно, а коли це стосується питання національної безпеки, - це зовсім не смішно", - сказав він.

Також глава ОП звернув увагу на те, що Володимир Путін зробив заяву про те, що США і Україна спільно провели спецоперацію в Білорусі, після публікації на сайті "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова.

"Коли про це заявив Володимир Путін, це було після того, як публікація з'явилася на сайті у пана Бутусова. Тому мені здається, що якщо коментувати це, то я хочу вам сказати, що прогом всієї війни, від самого її початку розвідка і відповідні органи України документували всіх тих людей, хто брав участь у війні проти України, які вбивали наших воїнів. Це тривало і триває до сьогоднішнього дня. І саме факти цього документування були злиті в ЗМІ. На превеликий жаль, це завдало дуже серйозного удару по наших органах. Тому що після цього інциденту їм буде набагато складніше виконувати свою роботу", - сказав глава Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори на окупованому Донбасі можливі тільки після деокупації і вирішення питань безпеки, - Єрмак

"Це прикрий випадок, коли політики, представники медіа, бажаючи отримати хто лайки в Фейсбуці, хто якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України і, на жаль, свідомо чи несвідомо, приймають в ній участь", - сказав Єрмак.

"Тому сьогодні дуже важливою є ідея створення в Україні центру протидії пропаганді. Така ідея, я впевнений, буде підтримана нашими партнерами, які теж відчувають на собі вплив цієї пропаганди,"фейків", які вкидають в інформаційний простір", - додав він.

Єрмак нагадав, що вже дуже багато нинішніх і колишніх керівників розвідки України чітко дали відповідь, чи була така операція або це є "фейком", і відповідні органи від Служби безпеки України до Офісу Генерального прокурора дали чітку і відкриту відповідь про все, що відбувалося навколо так званої "операції вагнерівцев". А того, як про це написав Бутусов, - не було.

Єрмак також вважає, що затримання "вагнерівців" у Білорусі і поява їх в цій країні була невипадковою напередодні виборів президента Білорусі.

"Ми знаємо, що так звані приватні армії дуже плідно співпрацюють зі спецслужбами РФ. Чи можливо, щоб група людей, як описує пан Бутусов, рік готувалася, і ніхто з спецслужб РФ про це не знав і дав можливість, щоб це відбувалося, і потім вони з'явилися в Білорусі? Я думаю, що це операція, тільки це не українська операція, і вона була дійсно націлена сьогодні саме для того, щоб вони з'явилися, і саме напередодні виборів, у Білорусі, і саме на білоруській території", - пояснив він.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков

ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+71
Ермак - настоящий агент пуйла в Украине
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19.09.2020 10:35
+61
Какая же он хитрозадая, наглая тварь! Вдумайтесь, он просто отрицает совещание в ОП ( понятно, что все свидетельства уничтожены), но это совсем не означает, что спецоперации не было и не было утечки информации.
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19.09.2020 10:47
+52
Подожди, когда сменится власть, будет много детективных историй про побеги ермаков и прочего зеговна в Ростов...
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19.09.2020 10:36
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Кацапське решало бреше, як дихає
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19.09.2020 23:41 Відповісти
всё верно сказал.
невозможно посадить турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 головорезов без риска для ещё 150 гражданских. не было таких случаев в истории.
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20.09.2020 00:06 Відповісти
В самолёте они без оружия. Кроме того, они не головорезы, а операторы противовоздушных комплексов. Взять их можно было без проблем, также как их взяли в Беларуси.
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20.09.2020 06:54 Відповісти
В Беларуси они не воевали и взяли их тёпленькими в послельках, в отдельных номерах, а рядом не было заложников.
А самолёте в Киеве - они вне закона, оружие можно сделать из подручных материалов, если бы они психанули, запросто бы закрылись в самолёте.
Штурмовать турецкий самолёт с иностранцами?
Какой дурак это мог одобрить.
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20.09.2020 07:12 Відповісти
"оружие из подручных материалов" - это типа как вас -зелебобиков из гавномассы наделали ...
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20.09.2020 09:44 Відповісти
не обзвывай себя, то есть какао-ботву ещё и зелебобикам из гавномассы
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20.09.2020 23:23 Відповісти
Тот, кто разрабатывал операцию, это знал и конечно же был выбран вариант, исключающий или минимизирующий всякие риски.
Кстати, среди тех 150 пассажиров, могли быть и сотрудники спецслужб.
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20.09.2020 11:39 Відповісти
дааааа....
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20.09.2020 23:26 Відповісти
Ермак, а как насчёт продаж должностей, или думаешь, что народ забыл уже? Тебе уже давно надо в тюряге сидеть возле параши, а ты никак нерастанишся с клоуном-пианистом.
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20.09.2020 00:11 Відповісти
"До конца этого месяца Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию.", - сказал Ермак. Он уже не скрывая говорит от имени кремлёвских террористов.
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20.09.2020 06:49 Відповісти
Вагнеровцы,это спец войска (зелёные человечки),которые подчиняются и действуют только по приказам ФСБ и ГРУ РФ,поэтому говорить о каких-то левых контрактах глупо.Свалить всё на Украину и США,это была лучшая версия появление их во время выборов в Беларуссии.
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20.09.2020 08:54 Відповісти
Взагалі ж, чогось варта не твоя думка про цю подію (як, до речі, й не моя), а РОЗСЛІДУВАННЯ.
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20.09.2020 09:53 Відповісти
Хіба когось цікавить ваша полеміка у ЗМІ, а тим більше особиста думка Єрмака, який наче той мужик, що стоїть перед дружиною у жіночіх трусах і просить її самій щось придумати на своє виправдання? РОЗСЛІДУВАННЯ!!! Той, на чиєму боці правда, його не боїться.
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20.09.2020 09:26 Відповісти
"Взято несколько фактов из реальности..."

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Откуда ты про факты знаешь? У тебя же нет допуска к гостайне!
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20.09.2020 11:33 Відповісти
Чому вони скорочують армію, забороняють воювати, зменшують кошти на захист України? Тому що Зеленський - Єрмак посадили українців на небезпечний, брехливий гачок: "аби не було стрелянини та втрат". Україна як країна зі своїм європейським майбутнім їм чужа, вони її здають агрессору поступово, крок за кроком. Як і обіцяли в Омані.
А втрати, на жаль, повернуться як тільки зрадники спробують загальмувати.
Зеленського - нікчему хвилює тільки його рейтінг: утриматись. Єрмака - представника ФСБ - виконати завдання та одержати гроші. Більшість українців хвилюють тарифи та гроші та розваги типу 95 кварталу. У 2014 весь світ був у захваті від українців; з 2019 тільки плечима пожима.
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20.09.2020 12:27 Відповісти
Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака. Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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20.09.2020 12:30 Відповісти
Ермак лжет!
Створюйте тимчасову комісію.
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20.09.2020 13:01 Відповісти
Єрмак бреше,
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)

І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........
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20.09.2020 15:59 Відповісти
Єрмак бреше,
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)

І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........
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20.09.2020 16:02 Відповісти
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