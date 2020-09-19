ВСП назвав заяву Верховного Суду за "плівками Вовка" незаконною. Як далеко там готові зайти заради збереження в системі "вовчих" цінностей? - адвокат Маселко

Пресофіс від імені Вищої ради правосуддя опублікував заяву, в якій стверджує про незаконність заяви Пленуму Верховного Суду за "плівкам Вовка".

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ. Він також прокоментував цю "цікаву" заяву.

"Пресофіс від імені Вищої ради правосуддя о пів на дванадцяту ночі дуже цікаві заяви поширює, якою стверджує незаконність сьогоднішньої (18 вересня. - Ред.) заяви Пленуму Верховного Суду щодо "плівок Вовка".

Здається у ВРП поряд з Вовком зявився новий центр впливу - пресофіс.

Цікаво як далеко у ВРП готові зайти ради збереження у системі вовчих цінностей? Червоні лінії вже далеко позаду.

Нагадаю, Пленум Верховного Суду сьогодні приємно здивував і цілком справедливо заявив, що зафіксована на "плівках Вовка" поведінка суддів ганьбить усю систему".

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.