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ВСП назвав заяву Верховного Суду за "плівками Вовка" незаконною. Як далеко там готові зайти заради збереження в системі "вовчих" цінностей? - адвокат Маселко

ВСП назвав заяву Верховного Суду за

Пресофіс від імені Вищої ради правосуддя опублікував заяву, в якій стверджує про незаконність заяви Пленуму Верховного Суду за "плівкам Вовка".

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ. Він також прокоментував цю "цікаву" заяву.

"Пресофіс від імені Вищої ради правосуддя о пів на дванадцяту ночі дуже цікаві заяви поширює, якою стверджує незаконність сьогоднішньої (18 вересня. - Ред.) заяви Пленуму Верховного Суду щодо "плівок Вовка".

Здається у ВРП поряд з Вовком зявився новий центр впливу - пресофіс.

Цікаво як далеко у ВРП готові зайти ради збереження у системі вовчих цінностей? Червоні лінії вже далеко позаду.

Нагадаю, Пленум Верховного Суду сьогодні приємно здивував і цілком справедливо заявив, що зафіксована на "плівках Вовка" поведінка суддів ганьбить усю систему".

ВСП назвав заяву Верховного Суду за плівками Вовка незаконною. Як далеко там готові зайти заради збереження в системі вовчих цінностей? - адвокат Маселко 01

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

Верховний Суд (1192) Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+19
Я ,особисто, не бачу нічого поганого для України в «зовнішньому керуванні», про яке верещить кацапня! Я скажу більше- це замало, що було! Треба звільнити всіх суддів, прокурорів, слідчих і.т.д. І винайняти на ці посади людей з Америки, Канади і Європи. Зробити ставку на людей з українським корінням або котрі виїхали на захід в молодому віці і здобули освіту і досвід на заході! Якщо Україна настільки багата, щоб оплачувати статки бюрократів і олігархів, то може собі дозволити оплачувати роботу іноземних бюрократів на мінімум 10 років! Це реально.
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19.09.2020 11:32
+9
Ось чому ЄС і припиняє співпрацю із українською владою.
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19.09.2020 11:17
+8
ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3626ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3849ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9768ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6457ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2409ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3895
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19.09.2020 11:22
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Ось чому ЄС і припиняє співпрацю із українською владою.
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19.09.2020 11:17 Відповісти
троляка тупорила НЕ БРЕШИ
1) НЕ ПРИПИНЯЄ ЄС співпраці з Україною
2) ВЛАДА в Україні належить НАРОДУ УКРАЇНИ ,
а не тимчасово-найнятим службовцям на чолі з президентом
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19.09.2020 12:23 Відповісти
ну таки да . вы все президенты
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19.09.2020 13:57 Відповісти
ЛЮДИ мають ґідність а такі щури як ти - лишещурячі"інтереси"
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19.09.2020 14:47 Відповісти
Щуряча метушня !!))
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19.09.2020 11:19 Відповісти
ЗАСЛУГА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕМУ ПОДОБНЫМ ЧТО ВСЯ ЭТА шелупонь шушера и швондер банда приняв за фальш старт типа наш нарид ура захапал власть в славянской Украине ЕВРЕЯМ И ИНОВЕРЦАМ ТАК НАМЕКОМ чтобы не путали Глобусы... так вот стартанув как всегда фальшиво они просто проявят свою утробную сущность западло... просто потом будет проще составлять списки кого на зону кого на расстрельную стенку кого на фонарный столб...
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19.09.2020 11:51 Відповісти
Порох схибив що не знищив це судівське кубло гельмінтів !!!))
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19.09.2020 12:05 Відповісти
Яким чином Порошенко міг когось знищувати і одночасно звертатись за підтримкою до Заходу? Думайте хоч трохи. Судова реформа ще не торкнуласъ середньої і нижньої ланок судів, а лише Верховного Суду.. Але зелені не тільки не продовжують реформу, а знищують і те, що було зроблено.
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19.09.2020 22:39 Відповісти
ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3626ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3849ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9768ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6457ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2409ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3895
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19.09.2020 11:22 Відповісти
Ось мене чомусь не дивує те, що прихильники Петра Олексійовича так уважно вивчають й застосовують маячню якогось хубла.
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19.09.2020 13:06 Відповісти
0ни хоть за Хубла

НЕ ГОЛОСУЮТ ,,
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19.09.2020 13:11 Відповісти
Так а хто ж ставив Вовка на посаду в ОАСК, як не ваш любимчик Порошенко. Зеленський мені також, м'яко кажучи, не імпонує, але Порох не в меншій мірі, але з других причин. Один недалекоглядний, а другий непорядний.
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19.09.2020 13:17 Відповісти
Тобто ви вважаєте зеленського порядним?
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19.09.2020 22:31 Відповісти
Честно говоря пора уже разгонять эту зелёную и судейскуюшоблу, с конфискацией у всех родственников. Достало.
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19.09.2020 11:24 Відповісти
ВСП сборище злочинців як і ОСАК.
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19.09.2020 11:24 Відповісти
Я ,особисто, не бачу нічого поганого для України в «зовнішньому керуванні», про яке верещить кацапня! Я скажу більше- це замало, що було! Треба звільнити всіх суддів, прокурорів, слідчих і.т.д. І винайняти на ці посади людей з Америки, Канади і Європи. Зробити ставку на людей з українським корінням або котрі виїхали на захід в молодому віці і здобули освіту і досвід на заході! Якщо Україна настільки багата, щоб оплачувати статки бюрократів і олігархів, то може собі дозволити оплачувати роботу іноземних бюрократів на мінімум 10 років! Це реально.
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19.09.2020 11:32 Відповісти
До влади повинен прийти диктатор і віддати країну під зовнішнє управління на певний період часу. Переливання крові дуже діючий метод.
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19.09.2020 11:34 Відповісти
Не пиши такого. " Проливання крові", приведе до ще більшого кровопролиття. А потом быдломаса изберет очередного Януковича. И так по спирали.
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19.09.2020 12:56 Відповісти
Московити теж за зовнішне керування Україною ,...але лише з Москви !!))
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19.09.2020 11:39 Відповісти
Московити це брудні азіати. Їх самих потрібно віддати під зовнішнє управління. В Європі і Америці бюрократи не беруть хабарів.
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19.09.2020 11:43 Відповісти
Українці мают обрати свій шлях--Півд.Корея чи КНДР !!!)))
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19.09.2020 11:49 Відповісти
суд - дело Божье, а они сплошь безбожники, что можно ждать?
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19.09.2020 11:33 Відповісти
Путь Украины прост: либо Пиночет (именно такой,каким был Аугусто Пиночет), либо пи...дец. Третьего не дано.
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19.09.2020 11:50 Відповісти
Саме так, Україна має два вектори руху --Західний ,євроінтегрція, та Східний, повернення в "родную говень* Московську орду !!!))
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19.09.2020 12:00 Відповісти
Что это вас так в Южную Америку потянуло?
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19.09.2020 12:40 Відповісти
ПАУКИ В БАНКЕ НАЧИНАЮТ ЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА.
============
Кстати, мы в этой банке живем тоже.
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19.09.2020 12:01 Відповісти
І кого там з вас тримають за яйця??? Мабуть всіх!!!
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19.09.2020 12:10 Відповісти
Есть два замечания.
1. ВСП реформировался и создавался в 2017 году при Порошенко.
2. С каких пор пресс-служба ВСП получила право выносить обязательные к выполнению постановления в отношении ВСУ ?
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19.09.2020 12:37 Відповісти
Ти 73/43%зебіл, брешеш. Рік тому ВРП було "перезавантажене", двома новими членами, щоправда, але це кардинально змінило розклади там. Навіть нового голову ВРП "обрали". Читай хоча би на 73/43%зебільній УПачці: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ (лінк короткий), ну, і інше можеш прогуглити. Може, вийдеш і на кабмінівський Укріннформ; https://www.ukrinform.ua/tag-visa-rada-pravosudda - короче, шукай і згадуй.https://www.ukrinform.ua/tag-visa-rada-pravosudda
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19.09.2020 13:47 Відповісти
Зачем шнырить по мусорным сайтам? Можно в Вики прочитать достоверную информацию, никаких оговорок там нет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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19.09.2020 15:22 Відповісти
Ушла из жизни судья Верховного суда США Рут Гинзбург - хрупкая женщина легенда американского права, одна из самых влиятельных государственных деятелей Америки. О ее смерти сообщают как о главной новости все СМИ, а люди собралась ночью у Верховного суда почтить ее память. Судья с большой буквы !!! ... А вам не стыдно "судьи" Верховного, Конституционного и прочих "судов" Украины ?!? Что вспомнят о вас, жалкие судебные ничтожества, когда вы подохнете? Сколько вы построили дворцов? Сколько украли денег? Сколько продали решений ? (с)
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19.09.2020 12:44 Відповісти
Маселко, так же ж твоє "будь-хто, аби не Порох" привело до зміни складу ВРП та ВККС. Да, через зміну законодавства в турборежимі; через зміну членів комісій, які обирають ВРП та ВККС; але першоосновою регресу реформ в судочинстві було твоє "аби не Порох"!
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19.09.2020 13:31 Відповісти
Що це за орган ВСП - і чи може він трактувати Рішення Верховного Суду .....хіба що у неПриродній сПосіб.
Дожились
в Україні державні рішення Приймає секретар(ка) офісу резидента,
а останньою судовою інстанцією є кваліфікаційна комісія суду (відділ кадрів).
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19.09.2020 13:45 Відповісти
Разогнать всю эту "судейскую" мафию.
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19.09.2020 17:15 Відповісти
Главный косяк Пороха, что он в свое время пожалел эту бл...скую судейскую мафию, бо чересчур добрый. А теперь огребает сам, и мы все вместе. А надо было одним указом всех уволить нахер и набрать новых.
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19.09.2020 18:15 Відповісти
 
 