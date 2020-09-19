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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 400 нових випадків COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб, - Кличко

У Києві за добу 400 нових випадків COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб, - Кличко

За минулу добу в Києві на 400 осіб зросла кількість інфікованих COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Віталій Кличко в Телегарм.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили в 400 осіб. Померли 8 хворих. Всього коронавірус забрав життя 312 киян", - написав мер в суботу.

Як зазначив Кличко, захворіли: 199 жінок, у віці від 18 до 83 років, ️165 чоловіків, у віці від 17 до 87 років, 13 дівчат від 2 місяців до 16 років і 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Захворіли в тому числі і 12 медиків.

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На сьогодні в столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У лікарні столиці госпіталізували на минулу добу 65 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 86 осіб. Всього коронавірус подолали 5828 жителів Києва.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 82, в Оболонському - 57. Але в Дарницькому районі - 50 випадків.

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У Києві за добу 400 нових випадків COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19528) Кличко Віталій (3516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 5262
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19.09.2020 11:43
+2
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2356
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19.09.2020 11:51
+1
Киев это " красная зона" .. аж пищит. Но власть меняет критерии каждый раз как Киев подходит к этой черте.. Это заметно не вооруженным глазом и проходило неоднократно. Поэтому все это не медицинский фактор, а политический( в добавок договорняк с Виталиком)
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19.09.2020 11:57
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В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 5262
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19.09.2020 11:43 Відповісти
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2356
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19.09.2020 11:51 Відповісти
В Києві та всіх містах-мільйонниках потрібно вводити Воєнний стан та обов'язкову медичну сертифікацію всіх громадян які з'являються в громадському просторі!
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19.09.2020 11:52 Відповісти
Все одно на місцевих виборах в регіонах Слуга народу програє, тому потрібно вводити Воєнний стан в усіх найбільших містах і призначати військово-цивільні адміністрації!
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19.09.2020 11:54 Відповісти
Медичну сертифікацію здоров'я потрібно впроваджувати поетапно, починаючи з великих міст в яких є лабораторії!
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19.09.2020 16:34 Відповісти
Киев это " красная зона" .. аж пищит. Но власть меняет критерии каждый раз как Киев подходит к этой черте.. Это заметно не вооруженным глазом и проходило неоднократно. Поэтому все это не медицинский фактор, а политический( в добавок договорняк с Виталиком)
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19.09.2020 11:57 Відповісти
Договорняк ?
Це ви про що ?
Зелена Верещук літає над Києвом на мітлі , а вчора , проіжджаючи центром міста , так іі бігборди висять через кожні двадцять
метрів !
Невже Кличко віддасть Киів зеленим , маю великий сумнів , бо кияни , це не Донбас !
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19.09.2020 12:11 Відповісти
Под пол тыщщи в день заболевают.
8 умерли.
82 выздоровели.
Куда остальные 310 делись?
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19.09.2020 12:23 Відповісти
Продовжують лікуватися
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19.09.2020 12:43 Відповісти
 
 