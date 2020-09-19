У Києві за добу 400 нових випадків COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб, - Кличко
За минулу добу в Києві на 400 осіб зросла кількість інфікованих COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Віталій Кличко в Телегарм.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшується. Упродовж минулої доби вірус виявили в 400 осіб. Померли 8 хворих. Всього коронавірус забрав життя 312 киян", - написав мер в суботу.
Як зазначив Кличко, захворіли: 199 жінок, у віці від 18 до 83 років, ️165 чоловіків, у віці від 17 до 87 років, 13 дівчат від 2 місяців до 16 років і 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Захворіли в тому числі і 12 медиків.
На сьогодні в столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
У лікарні столиці госпіталізували на минулу добу 65 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 86 осіб. Всього коронавірус подолали 5828 жителів Києва.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 82, в Оболонському - 57. Але в Дарницькому районі - 50 випадків.
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Зелена Верещук літає над Києвом на мітлі , а вчора , проіжджаючи центром міста , так іі бігборди висять через кожні двадцять
метрів !
Невже Кличко віддасть Киів зеленим , маю великий сумнів , бо кияни , це не Донбас !
8 умерли.
82 выздоровели.
Куда остальные 310 делись?