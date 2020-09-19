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Новини Коронавірус і карантин
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Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоров'я, - Марина Порошенко

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дуже тривожна, а дії влади недостатні і непрофесійні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила в інтерв'ю на телеканалі "Прямий" Марина Порошенко, яка очолила список партії до Київради.

"Я як лікар передбачала і бачила ті проблеми, які можуть постати перед нами. І тому з самих перших днів карантину разом з командою нашого благодійного Фонду Порошенка, і "Європейської Солідарності", і громадської організації "Справа громад" ми об’єднали свої зусилля, щоб допомогти і державі, і громадянам нашої країни якось вистояти і витримати", – зазначила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради

Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоровя, - Марина Порошенко 01

"Весь цей час я дуже активно відвідую лікарні. Ми постачаємо засоби індивідуального захисту для лікарів, ремонтуємо недіюче обладнання в лікарнях, постачаємо нове сучасне обладнання, забезпечуємо лікарні системами тестування на COVID-19. Я постійно підтримую зв’язок і спілкуюся зі своїми колегами лікарями. Я бачу ситуацію, яка сьогодні є в системі охорони здоров’я", – констатує Порошенко.

Вона наголосила, що європейські країни використали карантин, який був запроваджений навесні під час першої хвилі захворювання, для підготовки медичної системи до пандемії. "Але вони його вводили з метою, по-перше, зупинити активне поширення хвороби. А по-друге для того, щоб виграти час, щоб підготувати систему охорони здоров’я, щоб вона нележним чином потім рятувала хворих на COVID-19 і надавала якісну необхідну допомогу цим хворим. Що ми бачимо сьогодні в Україні? Гроші фонду з боротьби з COVID-19 чинна влада використовує будь-куди, але тільки не на систему охорони здоров’я", – зауважує Марина Порошенко.

Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоровя, - Марина Порошенко 02

"Лікарі не захищені. Ми не маємо достатньої кількості тестів для того, щоб своєчасно виявляти тих, хто почав хворіти на коронавірус. І безумовно ми не можемо дивитися на це збоку. Наша команда знає, що робити, як робити. І ми йдемо у Київраду саме для того, щоб робити конкретні кроки для боротьби і обмеження поширення коронавірусу. Це має бути конкретний покроковий алгоритм, який треба запропонувати для того, щоб своєчасно виявляти контактних осіб. Щоб вони були на самоізоляції, виконували самоізоляцію, щоб вони не поширювали хворобу", – переконана Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 400 нових випадків COVID-19, померли 8 пацієнтів, одужали 86 осіб, - Кличко

"Лікарі мають бути повністю захищеними і мати все необхідне обладнання для того, щоб допомагати хворим. Як ми сьогодні бачимо, стоять черги до лікарень із машин швидкої допомоги і вони не можуть госпіталізувати хворих, які лежать в цих машинах. Ну це просто жахлива ситуація", – обурюється вона.

"Треба обов’язково страхувати наших лікарів. Тому що вони зараз опинилися на передовій. І якщо ми їх не підтримаємо і не застрахуємо їхні життя і їхнє здоров’я – завтра не буде кому лікувати наших громадян", – резюмує Марина Порошенко.

карантин (18172) лікарі (1288) Порошенко Марина (108) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+39
Ще одна причина ненависті Зєєєлі до Порошенка.
Марина - нормальна, приємна, розумна жінка, а куди можна Лєнку-зєльонку випустити?
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19.09.2020 11:59
+29
Я всячески критиковал Порошенко и у меня к нему масса претензий, но чета Порошенко достойна уважения. Их можно не любить, но они вызывают уважение и у сторонников, и у критиков и у врагов. Меркель, Обама, Трамп, Макрон и даже Путин никогда не обсуждали украинские проблемы без Порошенко. А ЗЕбобика даже на порог не пускают и принимают решения не ставя клована в известность.
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19.09.2020 12:07
+26
Кандидат медицинских наук Марина Порошенко и дипломированый архитектор(без опыта работы) Елена Зеленская.Поэтому лучше промолчать кто кобыла, а кто умный
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19.09.2020 12:15
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Красивая, умная женщина.
Респект!
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19.09.2020 19:09 Відповісти
Принятое к продажам в россии в качестве лекарства от коронавируса средство содержит фавипиравир - американское вещество, зарегистрированное в Японии, но никогда не применявшееся там в широком доступе в связи с https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/13/86255-favipiravir-neeffektiven-i-ochen-opasen крайне высокой степенью побочных угроз - в частности, для беременных, у которых он вызывает гибель плода. В Японии фавипиравир был зарегистрирован на случай потенциальной вирусной угрозы от какого-либо особо опасного ретровируса, но даже в ситуации коронавирусного психоза японцы не рискнули вводить в действие этот препарат именно в качестве доступного для широкой аудитории.

https://ic.pics.livejournal.com/el_murid/16552936/1647535/1647535_original.jpg Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоров'я, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 5191
Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоров'я, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 7757
В России эти нюансы посчитали несущественными, так как лекарство стоимостью в 12 тысяч рублей, если умножить эту сумму хотя бы миллионов на 50 потенциальных жертв рекламы - это баснословная прибыль. В свое время министр здравоохранения активно предлагала арбидол в качестве панацеи от нетипичных ОРВИ, почему бы не воспользоваться опытом и не обогатить российскую фарму?
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19.09.2020 22:59 Відповісти
брехня.
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19.09.2020 23:59 Відповісти
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