УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10596 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
7 601 161

Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Виборчого кодексу, якими скасовуються довідки про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (№ 3995).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідна інформація вказується в картці законопроекту №3995, опублікованій на сайті парламенту.

У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 17 вересня закон підписав Голова Верховної Ради, а 18 вересня він був повернутий з підписом від Президента.

Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу про надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом"

Таким чином, всі кандидати на місцевих виборах будуть в рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказувати про ці відомості тільки в автобіографії.

Автори законопроєкту народні депутати Роман Лозинський та Володимир Цабаль (обидва - з фракції "Голосу") переконані, що його прийняття сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, які існують поки під час реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).

закон (2833) законопроєкт (3599) Зеленський Володимир (23954) місцеві вибори (1366) підписання (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
Янукович одобряет
показати весь коментар
19.09.2020 12:16
+43
Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 1129
показати весь коментар
19.09.2020 12:23
+37
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ..... Согласно документу, изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии судимости....."

Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 7682
показати весь коментар
19.09.2020 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я так понимаю, что теперь вор в законе, скажем Гуга Гагаузский будет теперь мэром Мелитополя? Канечна это шаг вперьод....
показати весь коментар
19.09.2020 13:00 Відповісти
https://censor.net/ua/user/24883

Згідно закону 3995 справка про несудімість відмінена для кандидатів, але не відмінена для тих хто за результатами виборів отрим статус депутата.
Тобто, обрали, але якщо є судимість то депутатських повноважень не набереш
показати весь коментар
19.09.2020 13:03 Відповісти
Отменил справку... Это он шо, титушню узаконил?
показати весь коментар
19.09.2020 13:02 Відповісти
Nope!
показати весь коментар
19.09.2020 23:13 Відповісти
Надо отменить так же все справки перед водительской комиссией.
показати весь коментар
19.09.2020 13:04 Відповісти
Это вы так понимаете аналогичность ситуаций?
показати весь коментар
19.09.2020 23:14 Відповісти
Это шо теперь получается, воровка в авторитете (жужа), теперь еще и воровка в законе(бо сидела)? - спрашиваю не тока зебиков, но и юлеботов.
показати весь коментар
19.09.2020 13:08 Відповісти
Причём здесь регистрация?

По поводу 3995 лучше обратиться за разъяснением к "Голосу". Этот закон - инициатива депутатов этой фракции/партии.
показати весь коментар
19.09.2020 23:16 Відповісти
Ну, почему вы такие все злые!!!
Зеленский не виноват!!!!
Он же не должен вчитываться, вникать и вдумываться во все, что подписывает!!!!
Это виновато его плохое окружение, которое подсовывает ему на подпись всякую гадость!!!
Это они хотят нарочно очернить Владимира Александровича!!!!
показати весь коментар
19.09.2020 13:08 Відповісти
Интересно, а если окружение подсунет ему на подпись , мол , делай пи-пи в штаны, он это сделает?
показати весь коментар
19.09.2020 13:11 Відповісти
Владимир Александрович очень добрый, но доверчивый человек.
Конечно же он подпишет!!!
показати весь коментар
19.09.2020 17:43 Відповісти
Наоборот, именно потому что добрый, потому и не подпишет.
показати весь коментар
19.09.2020 23:21 Відповісти
Nope!
показати весь коментар
19.09.2020 23:19 Відповісти
Окружение здесь не при чём. Смотрите результаты голосования в Раде по этому закону.
показати весь коментар
19.09.2020 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OBGMX6nsOlY

.
--
-
показати весь коментар
19.09.2020 13:08 Відповісти
теперь уже напрямую в тюрьмах будут говорить депутатов...
показати весь коментар
19.09.2020 13:11 Відповісти
???
показати весь коментар
19.09.2020 23:25 Відповісти
Кадровый голод - раскупорил последний запасниках "новых проФФесионалов"!
показати весь коментар
19.09.2020 13:11 Відповісти
Та мать его так, подписал , так подписал(были же очи , когда выбирали клоуна -довольствуемся)... Это он подписал кранты олигархам, бо ща зэчье их быстро к рукам приберет.
показати весь коментар
19.09.2020 13:13 Відповісти
ДА. намечаются крутые а-ля 90-е, с переэкспроприацией.
показати весь коментар
19.09.2020 13:14 Відповісти
ДИАГНОЗ ОДНОЗНАЧНЫЙ И БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ - ДУРАК.из-за дурости и пострадает.
показати весь коментар
19.09.2020 13:16 Відповісти
Тaк и не поняв о чём этот закон, вы славно пообщались сами с собой.
показати весь коментар
19.09.2020 23:33 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 9944
Владимирский цынтрал.... кандидаты в депутаты от слуг народа
показати весь коментар
19.09.2020 13:14 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2927
- Сколько я зарезал.....
показати весь коментар
19.09.2020 13:16 Відповісти
Кадровый голод, он такой - жестокий
показати весь коментар
19.09.2020 13:16 Відповісти
та это уже не голод...Это называется быть дроздом -ронять себе на беду помет, на котором произрастет ОМЕЛА.
показати весь коментар
19.09.2020 13:18 Відповісти
тупой дрозд любит харчить эту омелу , от чего и погибает, бо омела - ядовита.
показати весь коментар
19.09.2020 13:19 Відповісти
Это же классика - ГЮГО...
показати весь коментар
19.09.2020 13:19 Відповісти
Интеллектуальный - гораздо более жестокий. Из-за него подавляющее большинство здешних комментариев от тех, кто не понял о чём закон от депутатов фракции "Голос".
показати весь коментар
19.09.2020 23:36 Відповісти
В ЗЕобизьян кадровый голод уже их СИЗО или тюрем будут кандидаты от СлугУрода!))))
показати весь коментар
19.09.2020 13:18 Відповісти
Та какой голод ... у них хоть есть такое понятие - КАДРЫ... им проще все порешать с помощью решал-вышибал... Зебики не понимают, шо эти вышибалы их и вышибут, чем мы и воспользуемся , если хутин не опередит... Но слава Богу, у нас В-52 - в небе...
показати весь коментар
19.09.2020 13:28 Відповісти
А мы потешались, что в лугандонское "ополчение" набирают выпускников тюрем и СИЗО. Так это для простого пушечного мяса, а тут, шутка ли - в депутаты!
показати весь коментар
19.09.2020 13:30 Відповісти
Зехейтеры не поняли, что закон о справке, а не депутатской ксиве.
показати весь коментар
19.09.2020 23:38 Відповісти
Холодная осень 2020 года...
Урки приходят к власти! зЕлох кто заплатил, не гепа?
показати весь коментар
19.09.2020 13:27 Відповісти
Я вас умоляю, не делайте янелоху нервы, типо урки - у власти. Пусть бубочке это будет сюрпризом.
показати весь коментар
19.09.2020 13:30 Відповісти
Если в Украине "Урки приходят к власти" благодаря этому закону, то знайте, что вы живёте в альтернативной Украине.
показати весь коментар
19.09.2020 23:40 Відповісти
Правильно Не надо нам никаких справок ни о судимостях,ни о образовании.Долой бюрократизм.
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 3002
показати весь коментар
19.09.2020 13:31 Відповісти
И это правильно !!!!! А лучше сразу анулировать все судимости для кандидатов !!!!! Маладец не-ЛОХ !!!!
показати весь коментар
19.09.2020 13:37 Відповісти
При Порошенко такого не было.
Ну так и Порох Гетьман, а не шавка "совецкий еврей" ватного разлива, шпана подворотняя
показати весь коментар
19.09.2020 13:51 Відповісти
все верно, за исключением вопроса о национальности. совковата не имеет национальности имеет лишь погоняло - гомосоветикус.
показати весь коментар
19.09.2020 13:59 Відповісти
При попареднике не было и фракции "Голос", депутаты которой инициировали данный закон.

Кстати, а как попаредник и его ЕвроСоль проголосовали за 3995?! Вопрос риторический, ибо ответ я знаю: 24 из 27 - "за", включая попаредника. Упс!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506
показати весь коментар
19.09.2020 23:54 Відповісти
Слуги урода роблять собі дембельський акорд, а майбутнім бандюкам дають право ховатися від правосуддя за чиновницькими кірочками.
показати весь коментар
19.09.2020 14:07 Відповісти
Тогда почему ЕвроСоль с попаредником проголосовала за предложенный депутатами "Голоса" закон 3995?
показати весь коментар
19.09.2020 23:56 Відповісти
ПОВНІСТЮ підтримую!!!! ЗЕК-президент вже ж був! то чому не може бути ЗЕК-ДЕПУТАТ???? закінчить зек-депутат звісно ж так само погано, як і зек-президент, але прецедент вже створено, тому....
показати весь коментар
19.09.2020 14:13 Відповісти
зеленский,сказал,что у него высокий айкью,бо вiн добре чуе.1-й-вариант он будет справки выдавать при выходе,а надо будет выдать всего 1 справку на всех"Воры в законе".2-й-вариант :он хочет заманить всю мафию мира в депутаты и тогда появляется" Надежда" с гранатометом+луценко не брыхло!
показати весь коментар
19.09.2020 14:29 Відповісти
Чем полностью подтвердил, что ЗЕ неадекватный наркоман, а СН зборище отбросов (в том числе и уголовников).
показати весь коментар
19.09.2020 16:10 Відповісти
Страшно даже подумать, сколько эшелонов родственников и друзей депутатов и различных чиновников высшего звена въедет в местные советы по итогам выборов 25 октября.
Недавно исключенный из монобольшинства Гео Лерос опубликовал часть списка выдвиженцев от партии власти на киевских выборах.
И сделал вывод: "Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей".
Читатель скажет: непотизм в украинской политической элите всегда признавался нормой.
Это правда, однако "зеленая" власть декларировала новую кадровую политику, где на руководящие должности и в депутаты людей будет привозить социальный лифт.
И где его обещания ?
показати весь коментар
19.09.2020 16:23 Відповісти
Вже й "Вийди звідси, розбійник" - не зможе сказати віслючок
показати весь коментар
19.09.2020 16:44 Відповісти
Очень даже может, ибо закон касается только подачи заявки, а не амнистии.
показати весь коментар
20.09.2020 00:08 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 8385
показати весь коментар
19.09.2020 17:50 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2245

....
показати весь коментар
19.09.2020 18:18 Відповісти
Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 2726
показати весь коментар
20.09.2020 10:21 Відповісти
Тогда нужна справка о том, что судим. Не предоставил(ла)- обманул(ла)! Висівки...
показати весь коментар
19.09.2020 20:45 Відповісти
депутат - да не судим я , век воли не видать .страной правят зеленые дегенераты
показати весь коментар
19.09.2020 21:07 Відповісти
Доиграются что в зал ВР войдет пару парней с пулеметами и положат весь криминальный бомонд Украины
показати весь коментар
19.09.2020 22:30 Відповісти
Класс...а простым смертным увеличить срок ожидания справки до 4-х месяцев ...предъява справки при официальном оформлении обязательно...
показати весь коментар
19.09.2020 23:16 Відповісти
Что,несидячие депутаты от зеленых закончились?
показати весь коментар
20.09.2020 02:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 