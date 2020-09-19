Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Виборчого кодексу, якими скасовуються довідки про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (№ 3995).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідна інформація вказується в картці законопроекту №3995, опублікованій на сайті парламенту.
У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 17 вересня закон підписав Голова Верховної Ради, а 18 вересня він був повернутий з підписом від Президента.
Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу про надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.
Таким чином, всі кандидати на місцевих виборах будуть в рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказувати про ці відомості тільки в автобіографії.
Автори законопроєкту народні депутати Роман Лозинський та Володимир Цабаль (обидва - з фракції "Голосу") переконані, що його прийняття сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, які існують поки під час реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).
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Згідно закону 3995 справка про несудімість відмінена для кандидатів, але не відмінена для тих хто за результатами виборів отрим статус депутата.
Тобто, обрали, але якщо є судимість то депутатських повноважень не набереш
По поводу 3995 лучше обратиться за разъяснением к "Голосу". Этот закон - инициатива депутатов этой фракции/партии.
Зеленский не виноват!!!!
Он же не должен вчитываться, вникать и вдумываться во все, что подписывает!!!!
Это виновато его плохое окружение, которое подсовывает ему на подпись всякую гадость!!!
Это они хотят нарочно очернить Владимира Александровича!!!!
Конечно же он подпишет!!!
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Владимирский цынтрал.... кандидаты в депутаты от слуг народа
- Сколько я зарезал.....
Урки приходят к власти! зЕлох кто заплатил, не гепа?
Ну так и Порох Гетьман, а не шавка "совецкий еврей" ватного разлива, шпана подворотняя
Кстати, а как попаредник и его ЕвроСоль проголосовали за 3995?! Вопрос риторический, ибо ответ я знаю: 24 из 27 - "за", включая попаредника. Упс!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506
Недавно исключенный из монобольшинства Гео Лерос опубликовал часть списка выдвиженцев от партии власти на киевских выборах.
И сделал вывод: "Кандидаты от штаба - люди Ермака, Тищенко и их корешей".
Читатель скажет: непотизм в украинской политической элите всегда признавался нормой.
Это правда, однако "зеленая" власть декларировала новую кадровую политику, где на руководящие должности и в депутаты людей будет привозить социальный лифт.
И где его обещания ?
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