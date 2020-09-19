Зеленський підписав закон про скасування довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Виборчого кодексу, якими скасовуються довідки про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (№ 3995).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідна інформація вказується в картці законопроекту №3995, опублікованій на сайті парламенту.

У графі "Дата і стан проходження" зазначено, що 17 вересня закон підписав Голова Верховної Ради, а 18 вересня він був повернутий з підписом від Президента.

Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу про надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

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Таким чином, всі кандидати на місцевих виборах будуть в рівних умовах щодо підтвердження несудимості і вказувати про ці відомості тільки в автобіографії.

Автори законопроєкту народні депутати Роман Лозинський та Володимир Цабаль (обидва - з фракції "Голосу") переконані, що його прийняття сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, які існують поки під час реєстрації кандидатами в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).