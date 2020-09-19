У ЗСУ за добу 40 нових випадків COVID-19, хворіє 681 особа

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 40 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання. Зазначається, що десятеро хворих перебувають у закладах охорони здоров’я: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Білоцерківському та Житомирському військових госпіталях – по 1 військовослужбовцю, в Івано-Франківській та Львівській міських лікарнях – по 1 працівнику ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Решта 30 хворих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Зокрема, у Київській області – 10 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, у Львівській – 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ, Одеській – 6 військовиків, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях – по 1 військовослужбовцю, у Рівненській – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, зазначають у Медсилах.

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Загалом, за даними командування Медсил, станом на 10.00 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 681 особа.

За час пандемії одужало 1754 особи, летальних випадків зареєстровано 9.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 844 особи, у 53 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.

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