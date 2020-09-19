Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти"

Опозиційний російський політик Олексій Навальний розповів про своє самопочуття після отруєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.

"Давайте розповім, як триває моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках безтолковий, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, - суща дурниця.

Поясню. Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до мене приходив лікар і говорив: "Олексію, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це доводило мене до розпачу, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам'ятаю", - написав Навальний.

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Російський політик зазначив, що попереду на нього чекає довге лікування, щоб повернутися до нормального життя.

"Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде сходами, але зате він думає:"О, це ж сходи! Ними підіймаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився.

Так що багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки "Шаріте" вирішили головну. Вони перетворили мене з "технічно живої людини" в того, хто має всі шанси знову стати Вищою Формою Істоти Сучасного Суспільства - людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки", - пояснив Навальний.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.