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Новини
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Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти"

Навальний про свій стан:

Опозиційний російський політик Олексій Навальний розповів про своє самопочуття після отруєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.

"Давайте розповім, як триває моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках безтолковий, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, - суща дурниця.

Поясню. Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до мене приходив лікар і говорив: "Олексію, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це доводило мене до розпачу, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам'ятаю", - написав Навальний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ

Російський політик зазначив, що попереду на нього чекає довге лікування, щоб повернутися до нормального життя.

"Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде  сходами, але зате він думає:"О, це ж сходи! Ними підіймаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився.

Так що багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки "Шаріте" вирішили головну. Вони перетворили мене з "технічно живої людини" в того, хто має всі шанси знову стати Вищою Формою Істоти Сучасного Суспільства - людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки", - пояснив Навальний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сліди "Новачка" знайшли на пляшці з водою в номері томського готелю, де жив Навальний. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

отруєння (945) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+29
По человечески конечно желаю выздоровоения. Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.
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19.09.2020 12:52
+17
Судя по тексту он совсем здоров!
Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
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19.09.2020 13:01
+11
Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.----------Параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма , це ментальна відмінність росєян !!! Сотні років життя під впливом панівної ідеологіі Московіі-великодержавного шовінізма , дают свої ознаки,це вже ментальне !!))
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19.09.2020 13:01
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"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - это до отравления, или после? "Не бутерброд" недоговаривает...
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19.09.2020 12:50 Відповісти
По человечески конечно желаю выздоровоения. Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.
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19.09.2020 12:52 Відповісти
Но не имею никаких надежд излечения Алексея от от имперской чревоточины.----------Параноїдальная шизофренія великодержавного шовінізма , це ментальна відмінність росєян !!! Сотні років життя під впливом панівної ідеологіі Московіі-великодержавного шовінізма , дают свої ознаки,це вже ментальне !!))
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19.09.2020 13:01 Відповісти
Ага, учитывая, что всё отравление - совместный германо-кремлевский театральный фэйк, то и выздоравливать карнавальному не от чего
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19.09.2020 13:47 Відповісти
Учитывая, что твоё пукин *****
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19.09.2020 14:06 Відповісти
Та все такие, в Хабаровске уже полным ходом носят флаги СССР эта общность не излечима --выход один обкапывать и обкапывать.
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19.09.2020 16:34 Відповісти
Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 6228Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 784Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9910Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 3629Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9186Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 293
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19.09.2020 12:53 Відповісти
13 сентября 1999-го после второго взрыва в Москве, спикер Думы РФ Геннадий Селезнев заявил что взорван дом в Волгодонске. Только взрыв в Волгодонске произошел позже, 16 сентября 1999-го.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. .

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19.09.2020 13:33 Відповісти
США выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира.

Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 5749
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19.09.2020 12:53 Відповісти
Кацапському імперцю? Ну спостерігай, спостерігай.
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19.09.2020 12:56 Відповісти
Кому сочуствовать? Имперцу и рашисту Навальному? А почему тогда не Кабзону и Мотороле?!
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19.09.2020 12:57 Відповісти
Кто такой Навальный? До сих пор не понимаю. В расее иногда за коммент, могут вломиться в квартиру и отбить мозги. Лёша буд-то заколдованный, столько лет разносит коррупцию в роликах... Отравление. Тут и перелёт на частном самолёте и охрана почти президенская. Посчитать - огромные деньги. Откуда? И шумиха такая, вроде марсианин на землю спустился... Очень - очень всё загадочно..
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19.09.2020 12:59 Відповісти
согласен. Давно о нем слышал. Неужели очередная многоходовочка *****? После этих событий с отравлением Леха - типа оппозиционер, борец с коррупцией - готовый будущий президент россии, только немного еще надо поработать для этого. Операция "преемник"?
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19.09.2020 13:17 Відповісти
Судя по тексту он совсем здоров!
Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
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19.09.2020 13:01 Відповісти
Так наш 3эбил каждый день травиться каким то наркотичесским Шмурдяком.... .
.
\
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19.09.2020 13:05 Відповісти
Навальный как Бабченко, половина слов бессмысленный мусор. Но это не из-за болезни, он всегда таким был.
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19.09.2020 13:06 Відповісти
Ну ***** твоего вообще понять невозможно
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19.09.2020 14:07 Відповісти
Он на него давно ответил А именно: если бы он стал президентом, то предложил бы провести параллельные референдумы в двух странах, где простым большинством окончательно решился бы этот вопрос. С учетом численности населения, результат - очевиден. Вот такая вот имперская "хитрость"...
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19.09.2020 13:11 Відповісти
а теперь как? бутерброд уже могешь сожрать?
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19.09.2020 13:01 Відповісти
Будь уважним в клініку Шаріте терміново підіслали агента ***** з прізвищем "Кернес" може добавити "Новічка".
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19.09.2020 13:02 Відповісти
Забьёт как мамонта костылём в клозете.
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19.09.2020 13:09 Відповісти
Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 659

Оце вся суть їхньої апазіції.
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19.09.2020 13:08 Відповісти
Вот тут в комментариях такая атака ботов на Навального, что понятно: Навальный - это союзник всех, кто хочет падения режима Путина.
И Навальный боролся с путинщиной и отсидел больше, чем все эти боты.
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19.09.2020 13:12 Відповісти
Не забудь Лёше задать свой любимый вопрос чей крым
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19.09.2020 13:21 Відповісти
А у ***** спрашивал?
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19.09.2020 14:08 Відповісти
А есть смысл прашивать?)))))
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19.09.2020 14:10 Відповісти
Всё равно хрень несёт, не так ли лахта?
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19.09.2020 14:12 Відповісти
Учитесь - крепкий иммунитет и здоровый образ жизни гарантируют выздоровление от новичка за 2 недели
Тьфу, путлеровский чоеносос, да кому ты нужен!
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19.09.2020 13:16 Відповісти
просто немецкая медицина это настолько завтрашний день, что яд, разработки 80-х - для неё полная туфта
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19.09.2020 16:20 Відповісти
Навчальному одужання, але хотілося би взнати, чи знайшли в нас отруювачів Ющенка
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19.09.2020 13:18 Відповісти
Т9, лайно.
Навальному там треба
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19.09.2020 13:21 Відповісти
Да, это был начальник тогдашнего СБУ.
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19.09.2020 15:46 Відповісти
Вы только посмотрите , как на эту тему " товаришь майор " разошолся ?? ..
.
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19.09.2020 13:19 Відповісти
. https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/image

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19.09.2020 13:34 Відповісти
У ***** вонючего вообще рейтинг ниже плинтуса
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19.09.2020 14:09 Відповісти
Запад собирается наградить Навального своей любимой печенькой, Нобелевской премией.

Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать" - Цензор.НЕТ 9288
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19.09.2020 13:28 Відповісти
это кацап выдвинул Н на премию
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19.09.2020 13:43 Відповісти
***** вообще не светит, вот и бесится, да мордва?
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19.09.2020 14:10 Відповісти
Главное,чтт бы вы,кацапе*долочи,получили премию Дарвина.
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19.09.2020 18:00 Відповісти
- Задание выполнено!
Операция "воскресение" прошла успешно!
Меркель обещала снять с нас санкции, как только я сяду в Ваше кресло - и Крым отдавать за это будет не надо!
- Хорошо, дома вас ждут награды и почет.

Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти" - Цензор.НЕТ 9918
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19.09.2020 13:42 Відповісти
НЕ останавливайся в своем выздоровлении! Так, глядишь, и дойдет что Крым, хоть и не бутерброд, но отдать Украине нужно!
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19.09.2020 13:42 Відповісти
Не отдаст ни Навальный ни кто другой если украинцы сами не придпримут каких решительных шагов. Пока видно лишь стремление к примирению и к миру в донбасе, а Крым ваще за чертой обозримого планирования
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19.09.2020 15:27 Відповісти
Главное, чтобы не потерял способность различать Крым и бутерброд.
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19.09.2020 13:57 Відповісти
***** Навальній.
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19.09.2020 14:07 Відповісти
Вы уверены? Наоборот, его имя теперь знает весь мир, мало того, его номинируют на Нобелевскую премию мира. Навальный станет теперь лидером оппозиции уровня убитого путеным Немцова.
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19.09.2020 20:09 Відповісти
Не рівняй Нємцова та Навального, він ніколи не буде таким як Нємцов.
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20.09.2020 00:42 Відповісти
Кернес заплатил за перелет в Шарите 6 млн. грн. Сколько заплачено за Навального и кем?
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19.09.2020 15:09 Відповісти
Всё оплатил российский миллионер Дмитрий Зимин который сейчас в бегах. Он организовал в девяностые компанию Вымпелком известную по сотовой сети Билайн. Если не ошибаюсь, Киевстар сейчас тоже принадлежит ему, хоть и частично. Так что тут всё прозрачно и понятно
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19.09.2020 15:23 Відповісти
как там харькафскає муділа в сасєдней палатє?
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19.09.2020 15:35 Відповісти
Фотография Навального с семьей набрала уже миллионы лайков , но наши форумчане продолжают нести всякую ахинею про бутерброды
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19.09.2020 17:19 Відповісти
Ти теж лайкнула?
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20.09.2020 00:36 Відповісти
"стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком" расеянин не может в принципе - мешает скрепа и лишняя хромосома
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19.09.2020 18:37 Відповісти
В смысле - до отравления?)))
Получается, "новичок" и на соображалку позитивно действует...
Прям эликсир какой-то, шнобелевку в студию..)
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19.09.2020 22:13 Відповісти
За шо йому Нобелівську? За які такі заслуги? Він шо зупинив головного спонсора тероризму? Він що припинив війну на Донбасі? Він що переміг ху#ла та віддав Україні Крим? От коли всі ці три пункти виконає, тоді я не буду проти Нобелівської премії Навальному, а зараз він для мене - бутербродний.
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20.09.2020 00:41 Відповісти
какао ботва пригожинские хают Навального хором.
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20.09.2020 04:32 Відповісти
 
 