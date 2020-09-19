Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти"
Опозиційний російський політик Олексій Навальний розповів про своє самопочуття після отруєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в фейсбуці.
"Давайте розповім, як триває моє відновлення. Це вже ясна дорога, хоч і неблизька. Всі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках безтолковий, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, - суща дурниця.
Поясню. Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до мене приходив лікар і говорив: "Олексію, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це доводило мене до розпачу, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова. В якому місці голови вони виникають? Де знайти слово і як зробити так, щоб воно щось означало? Все це було рішуче незрозуміло. Втім, як висловити свій відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам'ятаю", - написав Навальний.
Російський політик зазначив, що попереду на нього чекає довге лікування, щоб повернутися до нормального життя.
"Зараз я хлопець, у якого тремтять ноги, коли він йде сходами, але зате він думає:"О, це ж сходи! Ними підіймаються. Мабуть, треба пошукати ліфт". А раніше б просто тупо стояв і дивився.
Так що багато проблем ще належить вирішити, але приголомшливі лікарі університетської Берлінської клініки "Шаріте" вирішили головну. Вони перетворили мене з "технічно живої людини" в того, хто має всі шанси знову стати Вищою Формою Істоти Сучасного Суспільства - людиною, яка вміє швидко гортати інстаграм і без роздумів розуміє, де ставити лайки", - пояснив Навальний.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. .
.
.
.
Во всяком случае здоровее нашего Зебила.
Наше убожество не сформулирует и не может логически закончить ни одну фразу, состоящую из более чем 3х слов.
Но вопрос все равно остаётся - чей Крым?
.
\
Оце вся суть їхньої апазіції.
И Навальный боролся с путинщиной и отсидел больше, чем все эти боты.
Тьфу, путлеровский чоеносос, да кому ты нужен!
Навальному там треба
.
.
.
Операция "воскресение" прошла успешно!
Меркель обещала снять с нас санкции, как только я сяду в Ваше кресло - и Крым отдавать за это будет не надо!
- Хорошо, дома вас ждут награды и почет.
Получается, "новичок" и на соображалку позитивно действует...
Прям эликсир какой-то, шнобелевку в студию..)