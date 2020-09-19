Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

Сімейні лікарі не повинні відправляти пацієнтів з симптомами коронавірусу робити тестування в приватних лабораторіях.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ПЛР-тестування робиться людям, які мають симптоми або ознаки коронавірусної хвороби. В такому разі звертайтесь до сімейного лікаря, який має відправити мобільну бригаду, яка зробить ПЛР-тестування.

Якщо сімейний лікар каже вам, що потрібно кудись поїхати та здати тест, то такий алгоритм не передбачений. Сімейний лікар має відправити мобільну бригаду до людини, якщо вона каже, що є симптоми", - сказав Степанов.

За його словами, держава заплатила за це, і в держбюджеті передбачені кошти на роботу мобільних бригад.

"Ніякі приватні лабораторії. Я акцентую на цьому увагу, тому що ми отримуємо велику кількість звернень громадян, коли всупереч встановленим правилам людей кудись відправляють чекати в чергах", - сказав він.

Міністр також зауважив, що ПЛР-тестування мають робити всім без винятку людям, які потрапили до лікарень з пневмонією.

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