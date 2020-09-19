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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

Сімейні лікарі не повинні відправляти пацієнтів з симптомами коронавірусу робити тестування в приватних лабораторіях.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ПЛР-тестування робиться людям, які мають симптоми або ознаки коронавірусної хвороби. В такому разі звертайтесь до сімейного лікаря, який має відправити мобільну бригаду, яка зробить ПЛР-тестування.

Якщо сімейний лікар каже вам, що потрібно кудись поїхати та здати тест, то такий алгоритм не передбачений. Сімейний лікар має відправити мобільну бригаду до людини, якщо вона каже, що є симптоми", - сказав Степанов.

За його словами, держава заплатила за це, і в держбюджеті передбачені кошти на роботу мобільних бригад.

"Ніякі приватні лабораторії. Я акцентую на цьому увагу, тому що ми отримуємо велику кількість звернень громадян, коли всупереч встановленим правилам людей кудись відправляють чекати в чергах", - сказав він.

Міністр також зауважив, що ПЛР-тестування мають робити всім без винятку людям, які потрапили до лікарень з пневмонією.

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карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
если врач пошлет на анализы - предлагаю идти сначала на прием во все местные администрации, суды и прокуратуры......и не стесняться там поплеваться побольше!
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19.09.2020 13:20
+7
Ой, а хто ж це таку потужну реформу провів з дуже корисними сімейними лікарями і невиїздами бригади окрім критичних випадків:?
Часом не санітарка Супрун і великий гецьман Порошенко? Тепер жрі-те.
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19.09.2020 13:13
+7
Напомню что это при Порошенко было Супрун и начало реформы,чтобы врачи не приходили к пациенте домой,чтобы скорые не приезжали если температупра меньше 40.
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19.09.2020 13:49
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Да и вiслюкам сцать в пробирку в частных клиниках тоже не гоже.
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19.09.2020 13:07 Відповісти
Зеленый идиот. Знает ведь, мразь, что "мобильные бригады" не приедут, в 90 процентов случаев не приедут.А семейному врачу-по большому барабану этот ковид и тем более придурок Степанов.
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19.09.2020 13:10 Відповісти
Ой, а хто ж це таку потужну реформу провів з дуже корисними сімейними лікарями і невиїздами бригади окрім критичних випадків:?
Часом не санітарка Супрун і великий гецьман Порошенко? Тепер жрі-те.
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19.09.2020 13:13 Відповісти
Простите, ви утверждаете, что Степанов ето есть Супрун и Порошенко в одном лице?
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19.09.2020 18:47 Відповісти
Верно. Не говоря уже о том, что ковид-фонд слили в дороги, а при скудном финансировании медицины никто не приедет делать ковид-тест к больному на дом, что бы этот попугай не кукарекал.
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19.09.2020 13:15 Відповісти
если врач пошлет на анализы - предлагаю идти сначала на прием во все местные администрации, суды и прокуратуры......и не стесняться там поплеваться побольше!
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19.09.2020 13:20 Відповісти
Напомню что это при Порошенко было Супрун и начало реформы,чтобы врачи не приходили к пациенте домой,чтобы скорые не приезжали если температупра меньше 40.
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19.09.2020 13:49 Відповісти
А что врач с собою лабораторию носит в чемодане? А мобильные бригады по анализам не приедут, потому, что деньги все из коронафонда зеленые чепучилы пустили на якобы стройку дорог и разокрали, поэтому денег ни на тесты, ни на бензин, ни на врачей НЕТ!!!
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19.09.2020 14:10 Відповісти
Всё есть.Откуда инфа что ничего нет? У меня жена медик,кума медик ,соседка медик .Всё есть.
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19.09.2020 14:11 Відповісти
Ну вот не недо свистеть о том, что все есть. Даже если тебя госпитализируют и сделают бесплатно ПЦР-тест, то за половину лекарств тебе придется заплатить из собственного кармана. А если оказался на амбулаторном лечении, то и за тест заплатишь, и за лекарства.
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19.09.2020 14:19 Відповісти
Враньё.Знакомая сейчас в Белой Церкцви лечится в больнице от короны,ничего не платит.
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19.09.2020 14:45 Відповісти
Брехня, в Тернопольской области маму лечили от короны за свой счет, притом, что она бывшая медсестра и проработала в этой больнице всю жизнь. Единственное, что оплатили, это ПЦР-тест и 2 упаковки азитромицина ( 58 грн).
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19.09.2020 15:13 Відповісти
Тітка знайомої з короновірусом неділю була в реанімації(на Закарпатті).Платили за все і суми там називали астрономічні.На жаль,жінка померла .
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19.09.2020 16:46 Відповісти
Украина-на последнем месте в Европе( даже Молдова впереди) по количеству тестов на Ковид из расчета на 100 тыс. населения! А так "все есть" прекрасная маркиза!
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19.09.2020 14:53 Відповісти
Почему же "честний" Зеленский не отменил такое безобразие?
Не подскажите ли?
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19.09.2020 18:57 Відповісти
Эти тесты на ковид как сломанные стрелочные часы - "два раза в сутки показывают совершенно точное время" (с).
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19.09.2020 13:14 Відповісти
Те саме відбувається і в Харківській обдасті .
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19.09.2020 13:30 Відповісти
Болт вони клали на тебе, отримуючи відкати від цих лабораторій.
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19.09.2020 13:17 Відповісти
Да им пох..й !!!!! Степанов реально дебил, или притворяется?
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19.09.2020 13:36 Відповісти
Істина причина в тому, що приватні лабораторії спроможні викрити фальшування ковідної статистики. Тому й Степанов такий незадоволений.
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19.09.2020 13:38 Відповісти
Цена слов придурка Степанова - ноль. Факт в том, что никто не будет делать эти тесты бесплатно.

Поэтому уважаемые граждане, доставайте свои кубышки и раскошеливайтесь: 1 ПЦР-тест в частных лабораториях 700-1000 гривен.

Зеленский, имей лохторат дальше!
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19.09.2020 14:32 Відповісти
При пневмонії, якщо тест підтверджує COVID-19, лікують пневмонію. Нафіга копошитись? Кому потрібна срана статистика, нехай приїздить і тестує.
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19.09.2020 15:01 Відповісти
та ні , при ковіді проводять масивну протитромбозну терапію ,
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19.09.2020 23:40 Відповісти
Треба регулярно, розумно дозуючи, вживати живе(не пастеризоване), якісне червоне вино. Гарантія здорового гемоглобіну
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20.09.2020 00:41 Відповісти
В Україні один з найнижчих % захворюваності на 100 тис нас. ЗЄ, як німецька повія, завищуючи показники(за кошти переляканих хворих), скиглить, шепочучи: "share". Карочє, для корпоративщиків шара "обйома нє імєєт"
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20.09.2020 01:08 Відповісти
А вони їх взагалі нікуди не мають права відправлять, а брати одразу мазок, і після цього лише додому і нікуди з дому до результату!!¡
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19.09.2020 20:48 Відповісти
зеленый неадекват, что с него взять кроме как прц анализ .
зеленый ********** как и вся его шобла дегенератов слуг сброда должны висеть на столбах вместо светильников.
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19.09.2020 21:03 Відповісти
 
 