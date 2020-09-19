"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія ВIДЕО

Партії "Слуга народу" на місцевих виборах у 2020 році буде вигідніше програти, щоб виборці потім не змогли їх звинуватити в поганих дорогах або інших проблемах місцевого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава фракції Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Арахамія

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