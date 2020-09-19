30 656 289
"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія ВIДЕО
Партії "Слуга народу" на місцевих виборах у 2020 році буде вигідніше програти, щоб виборці потім не змогли їх звинуватити в поганих дорогах або інших проблемах місцевого рівня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава фракції Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Арахамія
Топ коментарі
+80 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар19.09.2020 13:24
+67 Ернст Невідомий
показати весь коментар19.09.2020 13:26
+57 EUkozak
показати весь коментар19.09.2020 13:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тогда совсем не будет никакой ответственности
Что можно сказать и про достаточно большой процент людей в так називаемой "сн".
І ще зауважу, таке лайно у ригоЗебілів це переважна більшість.
В тюрму Арахамію та іншу Зе владу разом з РИГАМИ за знищення України
Но полностью поддерживаю египетского жука Арахамию - не набирайте вообще ничего - негатива будет ноль!!! А люди хоть заживут по-человечески... А там глядишь и внеочередніе парламентские...
Але ж такі ідіоти, як ви, навіть не в*їжджають у смисл.
Оце вся сутність ваших служок: жодної відповідальності.
Та й ваша: ви =сдєлалі= - і ручки вмили. Головне, що - на зло: своїй Батьківщині, Україні, українцям, собі. Але =сдєлалі=, як вам втокмачили. А тепер сидите і горлаєте, що вас =абманулі=.
У нього ж повна деградація на морді написана.
Але знайшлися ідіоти, які за це неповноцінне проголосували.
хотіли побачити що з цього вийде,чі дійсно клован може стати президентом
уявляєте рівень ціх виборців?як вони можуть вирішувати долю країни?
и надеются еще три года жрать, воровать и гробить Украину,считая что после них хоть потоп
сцукки
Так, сторінка "Асоціація платників податків. Київ" заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат, 5545 доларів.Сторінка "Полит Пост" від початку 2020 року сплатила за рекламу таких соцопитувань 2503 долари.Активно політика просувають сайти холдингу "Знай медіа" (Znaj Media): Znaj.ua та Politeka, які публікують на день по декілька новин із коментарями чи заявами Пальчевського.======== за даними https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16325604&tb=history YouControl , ця партія була зареєстрована ще в липні 2015 року й мала назву "Україна завтра". Її першим головою був Павло Білоцерківський. Він або ж його повний тезко https://posipaky.info/minion/333239 у Верховній Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах у мажоритарника з Харківщини, члена депутатської групи "https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/volya-narodu/ Воля народу ", https://www.chesno.org/politician/77/#far фігуранта антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та https://knopkodavy.chesno.org/77/ кнопкодава https://www.chesno.org/politician/77/ Анатолія Гіршфельда --------докладніше тут======Політична трансформація: що відомо про партію "Перемога Пальчевського"?
Брагар (пенсионерке - продай собаку),
Коля Тищенко (все, что он не скажет - "шедевр"),
Третьякова (дети низкого качества и стерилизовать женщин),
Корниенко (рабочая баба, как корабельная доска),
Яременко (заказ проституток во время работы Рады)
и т.д.
А для народа - сплошной позитив.
11 год ·
Местные выборы закончатся полной катастрофой для виртуальной президентской партии «Слуга народа». Уже сейчас понятно, что Зеленский и его «слуги» (точнее - слуги олигархов) не только не получат ни одного мэра в крупных и средних городах, но и могут только мечтать завести хотя бы вторую-третью по численности фракцию в местные советы. Ни о каких монокоалициях, как сейчас в Раде, и говорить не приходится. А значит - актуальным становится вопрос не только досрочных парламентских, но и, возможно, досрочных президентских выборов. И увеличивается запрос общества на лидера общенационального масштаба. На Юлию Тимошенко.
Давайте говорить откровенно: катастрофическое падение рейтинга Зеленского и недовольство большей частью страны его действиями доказывают: украинцы уже получили «холодный душ» после выборов 2019 года.
Во-первых, люди на своих кошельках ощутили продолжающееся ухудшение жизни. И Зеленский не останавливается в экономическом геноциде. Так, с 1 сентября цена на газ для украинцев выросла на 45(!)%.
Во-вторых, украинцы окончательно поняли, что Зе и его молодая команда пришли только дерибанить страну (землю, стратегические предприятия). Что эти «деятели», пользуясь трагедией с коронавирусом, воруют на медицине и на дорогах.
В-третьих, уже всем ясно, что «хороший Голобородько», за которого голосовали, это продукт заранее продуманной олигархами политтехнологи для обмана всей страны. Щедро финансируемой аферы, призванной не допустить к власти Тимошенко, единственного политика, приоритетом которой является благосостояние людей и национальные интересы.
Что мы же имеем сейчас? Устав от «тирании клоунов» и балагана непрофессионализма, устав наблюдать, как Зеленский пихает себе по карманам и под крышку рояля «солоденьке» из бюджета ( то есть - забирает у нищего народа), украинцы хотят увидеть при власти компетентных и профессиональных управленцев. Собственно, именно поэтому миллионы людей готовы на местных выборах голосовать за «Батькивщину». Зная, что за этой командой стоит такой профессионал, как Тимошенко.
Но местные выборы, которые покажут реальный плачевный рейтинг Зеленского и Ко, - это только начало конца «эпохи зеленой алчности». Ведь сразу возникнет вопрос: а как может продолжать существовать эта Рада с зеленой монокоалицией, если реальная социология в виде выборов на местах показала, что украинцы готовы гнать «зеленых» обратно в «95 квартал»?
Поэтому досрочные парламентские выборы неминуемы. Этого хотят люди. И дальше украинцы должны уже не ошибиться на эмоциях, как было в 2019 году. И проголосовать за управленцев, которые смогут достать страну с того «дна», куда нас за год загнал Зеленский.
По сути, в Украине только Тимошенко - это единственный политик, который имеет реальный опыт управления страной (дважды премьер-министр), глубинное понимание экономических процессов, четкий пошаговый план по выводу Украины из кризиса. И главное - Тимошенко объединяет всю страну своей четкой проукраинской позицией. Как по экономическим и политическим, так и по международным вопросам.
Ну, а теперь дело за самими украинцами. Научил ли их Голобородько-Зеленский, что за красивой обложкой пустых обещаний прячется пещерная алчность, некомпетентность и отвращение к тем самым избирателям, которые и дали ему власть?
Чим гірше, тим ліпше дуже нагадує ерєфійні мантри. Але дороги це проект, що був започаткований ще при минулій владі і зараз є основним репутаційним "кейсом" для Президента
зеленського (хоча до нього могли спрямувати кошти з обороних та епідем бюджетів).
Уникати проблем - ось і вся політика.