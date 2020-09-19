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Новини Місцеві вибори-2020
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"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія ВIДЕО

Партії "Слуга народу" на місцевих виборах у 2020 році буде вигідніше програти, щоб виборці потім не змогли їх звинуватити в поганих дорогах або інших проблемах місцевого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава фракції Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Арахамія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими

місцеві вибори (1366) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+80
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 13:24
+67
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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19.09.2020 13:26
+57
Послушайте, а он действительно придурок! Не притворяется...
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19.09.2020 13:26
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Де этого пока вообще отрыли?
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19.09.2020 16:41 Відповісти
ЗЕБИЛ-ДЕБИЛ№1, АРАХАМИЯ-ДЕБИЛ№2. ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО СДРЫСНУТЬ ИЗ УКРАИНЫ ТАК, ЧТОБ ВАС ПОТОМ НЕ НАШЛИ. БО КОГДА НАЙДЕМ, БУДЕТ НИФИГА НЕ ВЫГОДНО.
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19.09.2020 16:42 Відповісти
Арахамія: "Отримати менше на виборах для нас вигідніше! Не треба нести відповідальність!" - Цензор.НЕТ 2122
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19.09.2020 16:58 Відповісти
Причем в команде ваших избирателей идиотов не так и много. В основном просто олигофрены.
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19.09.2020 20:46 Відповісти
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20.09.2020 08:39 Відповісти
черножопая свинья, да вам квартальным слугоуродовским недоноскам вООще бы было хорошо, если бы вам не нести никакой ответственности за сделанное! но карма это такая зараза, что вас утырков уже не отпустит.
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19.09.2020 17:05 Відповісти
мой прогноз: эта хламидия митахондрия в понедельник уже не будет главой фракции СН
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19.09.2020 17:06 Відповісти
поставят дубинского) я уже ничему не удивлюсь
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19.09.2020 17:08 Відповісти
Ужас,какой дебил. И это только один экземпляр из зелеублюдков.
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19.09.2020 17:06 Відповісти
Немного не правильное определение. по моему,дебиломразь.
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19.09.2020 21:50 Відповісти
це вони себе заспокоюють? І таки так, за увесь безлад та беззаконня прийдеться відповісти.
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19.09.2020 17:07 Відповісти
а еще выгодней ,если слуги народа вообще уйдут из Рады!
тогда совсем не будет никакой ответственности
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19.09.2020 17:13 Відповісти
чипалина встряла конкретно
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19.09.2020 17:19 Відповісти
Арахамия___ара ..хам))
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19.09.2020 17:30 Відповісти
Ой, дурак! В таком случае (чтоб вообще ни за что не отвечать) надо сложить с себя все полноиочия, самораспустивщись отправится по домам", а еще проще сразу удавится!
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19.09.2020 17:30 Відповісти
как же достали эти дебилы...
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19.09.2020 17:32 Відповісти
Вже стратегія зрозуміла - накрасти і чкурнути з країни,лишивши за собою випалену і продану землю...Вони розуміють,що до крадіжок на місцевому рівні справа вже не дійде,треба буде відповідати за злодійство на рівні державному...
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19.09.2020 17:39 Відповісти
Это Арахамия играл в НашаРаша - Александра Радионовича Борадача???
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19.09.2020 18:07 Відповісти
Послушав интервью етого человека приходится констатировать факт - етот человек психически неадекватен.
Что можно сказать и про достаточно большой процент людей в так називаемой "сн".
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19.09.2020 18:14 Відповісти
Он классический социопат (тренированный лгун, с опытом публичных выступлений), и международный жулик к тому же (из США он еле успел сбежать от обвинения в использовании кода компании Майкрософт)
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19.09.2020 18:25 Відповісти
простите, но ведь уголовники, жулики и т.д., т.е. социопати (что абсолютно верно) - ето и есть психические неадеквати.
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19.09.2020 18:28 Відповісти
Ось хто зараз державою керує -хльоцики.
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19.09.2020 18:18 Відповісти
Є такий персонаж у російському фольклорі, носить-вам-не-переносить каже. Теж великий інтелектуал.
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19.09.2020 18:22 Відповісти
До чего же отвратная обезьянья рожа...просто ходячее рвотное.

І ще зауважу, таке лайно у ригоЗебілів це переважна більшість.
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19.09.2020 18:49 Відповісти
"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", Источник: https://censor.net/ru/n3220248

В тюрму Арахамію та іншу Зе владу разом з РИГАМИ за знищення України
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19.09.2020 18:52 Відповісти
Все правильно, Арахамия. И в Парламент вы залезли для того, что бы " меньше отвечать" за развал в стране. И бубочка попер в президенты именно с этой целью. И вообще,зачем заморачиваться, уже и так понятно, что Слугам Олигархов не долго осталось...
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19.09.2020 18:52 Відповісти
А якби ви не виперлись до влади,то взагалі б не було вам негативу........думай...те
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19.09.2020 18:53 Відповісти
Це ж якими тупими потрібно бути слугам "богообраного" народу, щоб самим визнавати, що саме їх існування є злом!...
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19.09.2020 19:09 Відповісти
А если "слуги" пролетят на выборах полностью, негатива не будет совсем.
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19.09.2020 19:22 Відповісти
Так виходить, що Слуги йшли на вибори щоб провалити все, що можна провалити, а потім на когось іншого повішати весь негатив своєї "роботи".
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19.09.2020 19:31 Відповісти
вам би добре під сраку дати або поступити так як румуни з чаушеску...
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19.09.2020 19:40 Відповісти
А фули
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19.09.2020 19:56 Відповісти
Саме цікаве, що цього г..на в Україні пригрів Порошенко
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19.09.2020 20:15 Відповісти
Ти команду зрозумів?За кого завгодно крім слуг.Проголосуй за Порошенка , нехай він відповідає.
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19.09.2020 22:19 Відповісти
Що значить пригрів? Це була родина. Порошенко мав знати, що виросте з хлопця? Оці ідіотичні ненавистники Порошенка ще огидніші, ніж зелені. Хоча перевершити зелених важко.
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20.09.2020 03:00 Відповісти
слуги народу втікають від відповідальності це їх кредо, засідати у ВРУ і чухати одне місце) куди вигідніше ніж займатися реальним проблемами на місцях..
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19.09.2020 20:33 Відповісти
И это безобразие сейчас власть... Дааа вы обосрались вместе зебилы конченые ублюдки
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19.09.2020 20:39 Відповісти
АРА ХАМ ,ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗЕЛЕНЫХ ДЕГЕНЕРАТОВ СЛУГ СБРОДА
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19.09.2020 20:41 Відповісти
да что ж такое. где они такие забористые наркотики берут? это по ходу или ЛСД, или бутираты.

Но полностью поддерживаю египетского жука Арахамию - не набирайте вообще ничего - негатива будет ноль!!! А люди хоть заживут по-человечески... А там глядишь и внеочередніе парламентские...
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19.09.2020 21:02 Відповісти
пора эту хламидию и всю зешоблу дустом, бо доведут Неньку до прирвы
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19.09.2020 21:05 Відповісти
Как в басне "Лисица и виноград".
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19.09.2020 21:15 Відповісти
Зебіли, зацініть.
Але ж такі ідіоти, як ви, навіть не в*їжджають у смисл.
Оце вся сутність ваших служок: жодної відповідальності.
Та й ваша: ви =сдєлалі= - і ручки вмили. Головне, що - на зло: своїй Батьківщині, Україні, українцям, собі. Але =сдєлалі=, як вам втокмачили. А тепер сидите і горлаєте, що вас =абманулі=.
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19.09.2020 21:38 Відповісти
Может это не правильно обсуждать чью-то внешность, не мужское это дело. Но посмотрите на рожу Арахамии, я имею ввиду фотку на заглавной странице ЦН, ну как человеку с такой мордой лица можно верить?
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19.09.2020 21:39 Відповісти
Навіть не вірити. Як таке можна слухати ?
У нього ж повна деградація на морді написана.
Але знайшлися ідіоти, які за це неповноцінне проголосували.
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19.09.2020 21:51 Відповісти
знаю особисто таких,які голосували не " на зло " а " по приколу "
хотіли побачити що з цього вийде,чі дійсно клован може стати президентом
уявляєте рівень ціх виборців?як вони можуть вирішувати долю країни?
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20.09.2020 08:56 Відповісти
" Умирать так с музыкой, запевайте братцы. Ляляляляляляля"(с)
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19.09.2020 21:46 Відповісти
Цій зеленій шантрапі всеодно прийдется відповідати за скоєні злочини по законам воєнного часу.
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19.09.2020 21:58 Відповісти
По логике этого поца - не получить ничего - это мечта зелёного политика. Дебил.
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19.09.2020 22:09 Відповісти
Если вы не хотите ответственности то какого хрена вобще лезете на выборы?? Бабло просрать..я в шоке с этих даунов...Участвуют в выборах сливают кучу бабла, а потом выходит такой и на всю страну заявляет а нам выгодней проиграть. ЗЕбилы млять..лутше бы в дет дом отдали просранные деньги
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19.09.2020 22:12 Відповісти
Електорат ЗЕ,ви зрозуміли, за кого завгодно тільки не за слуг. Так вигідно.Зробіть це разом.Про ЗРОЗУМІЛИ, я загнув, вибачте.
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19.09.2020 22:13 Відповісти
Сухумский Обезьяний Питомник.

"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 345
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19.09.2020 22:27 Відповісти
Им выборы уже не нужны-дорвальсь до кормушки
и надеются еще три года жрать, воровать и гробить Украину,считая что после них хоть потоп
сцукки
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19.09.2020 22:39 Відповісти
"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8635
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19.09.2020 22:45 Відповісти
Дешеве лайно з світлом, як у гебешні катувальні. Хоча б філаментні б роздавали з теплим світлом.)) бородата баба каломойша зовсім захланною стала...
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19.09.2020 23:37 Відповісти
хоча б такі

"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 649
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19.09.2020 23:42 Відповісти
Безмежно прекрасно, що всі зрозуміли: зелені - зборище дегенератів і мудозвонів. Безмежно сумно - їм ще чотири роки рулити. Аналізуючи ріст зелених зашкварів у геометричній прогресії - хоч би нічого незворотного не сталось.
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19.09.2020 22:50 Відповісти
вони звільняють місце іншим дегенератам-----------За даними аналітиків Руху ЧЕСНО, які моніторять політичні фінанси, від початку 2020 року низка сторінок у Facebook витратила тисячі доларів на рекламу соцопитувань з Андрієм Пальчевським.
Так, сторінка "Асоціація платників податків. Київ" заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат, 5545 доларів.Сторінка "Полит Пост" від початку 2020 року сплатила за рекламу таких соцопитувань 2503 долари.Активно політика просувають сайти холдингу "Знай медіа" (Znaj Media): Znaj.ua та Politeka, які публікують на день по декілька новин із коментарями чи заявами Пальчевського.======== за даними https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=16325604&tb=history YouControl , ця партія була зареєстрована ще в липні 2015 року й мала назву "Україна завтра". Її першим головою був Павло Білоцерківський. Він або ж його повний тезко https://posipaky.info/minion/333239 у Верховній Раді 8-го скликання працював помічником на громадських засадах у мажоритарника з Харківщини, члена депутатської групи "https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/volya-narodu/ Воля народу ", https://www.chesno.org/politician/77/#far фігуранта антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та https://knopkodavy.chesno.org/77/ кнопкодава https://www.chesno.org/politician/77/ Анатолія Гіршфельда --------докладніше тут======Політична трансформація: що відомо про партію "Перемога Пальчевського"?
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20.09.2020 07:30 Відповісти
"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6425
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19.09.2020 23:02 Відповісти
Замечу,это заявил глава фракции,т.е. её лидер,а значит самый умный в этой структуре.Позвольте спросить,а как же тогда в ней выглядят не самые умные,что из себя представляют?!
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19.09.2020 23:06 Відповісти
Например,
Брагар (пенсионерке - продай собаку),
Коля Тищенко (все, что он не скажет - "шедевр"),
Третьякова (дети низкого качества и стерилизовать женщин),
Корниенко (рабочая баба, как корабельная доска),
Яременко (заказ проституток во время работы Рады)
и т.д.
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20.09.2020 02:51 Відповісти
То якого милого ви припхалися у владу?
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19.09.2020 23:52 Відповісти
Ну вот где шморкля находит своих придурков? Они в карты пришли сюда поиграть? Выгодно, не выгодно. Хламидия даже не идиот, он хуже.
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20.09.2020 00:33 Відповісти
будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели потом не смогли ... обвинить в плохих дорогах или других проблемах ... Вопрос к дураку, мол , тогда понту вааще идти на выборы... Или другой вопрос: - Ради чего вы у власти вообще?
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20.09.2020 01:30 Відповісти
зе!мразь у власти, чтобы воровать, разрушать и предавать
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20.09.2020 09:25 Відповісти
Так до выборов уйдите в отставку все вместе. Негатива не будет вообще.
А для народа - сплошной позитив.
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20.09.2020 02:41 Відповісти
Ух ты...как мы закудахтали...видать шото вже клюнуло, або вот вот клюнет.
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20.09.2020 03:06 Відповісти
Від Пояркова - краще сказати годі! https://www.youtube.com/watch?v=5kbGajoWiwY
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20.09.2020 05:04 Відповісти
Ребята просто учли опыт работы предыдущих "украинских политиков" , когда никто ни за что не отвечает: ни за развал страны, ни за обнищание народа, ни за вынужденные многомиллионные поездки украинцев на заработки, ни за воровство миллиардами можновладцев, ни за многое другое... Но, не с ихними куцыми мозгами творить такие дела! БЕЗНАКАЗАННОСТЬ тех, кто у власти был, тех, кто УЖЕ во власти - вина всему бардаку в стране!
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20.09.2020 05:29 Відповісти
Яка кумедна мавпочка!

"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 930
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20.09.2020 08:17 Відповісти
Так не идите на выборы, в чём проблема? )))))))
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20.09.2020 08:55 Відповісти
+. И на растов валите - вообще одни плюсы со всех сторон.
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20.09.2020 09:24 Відповісти
зеболоиды включают заднюю передачу.
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20.09.2020 09:50 Відповісти
Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person - этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", - написал Мосийчук
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20.09.2020 10:05 Відповісти
Интересно, есть еще хоть кто-то, поддерживающий это все уродство?
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20.09.2020 10:32 Відповісти
Конечно. И много.
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20.09.2020 15:15 Відповісти
Как то не видно. И здесь в том числе.
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20.09.2020 16:58 Відповісти
Ну... просто тут антиЗе!лёная тусовка. И пенсы комменты на цензоре не пишут.
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20.09.2020 19:01 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

11 год ·

Местные выборы закончатся полной катастрофой для виртуальной президентской партии «Слуга народа». Уже сейчас понятно, что Зеленский и его «слуги» (точнее - слуги олигархов) не только не получат ни одного мэра в крупных и средних городах, но и могут только мечтать завести хотя бы вторую-третью по численности фракцию в местные советы. Ни о каких монокоалициях, как сейчас в Раде, и говорить не приходится. А значит - актуальным становится вопрос не только досрочных парламентских, но и, возможно, досрочных президентских выборов. И увеличивается запрос общества на лидера общенационального масштаба. На Юлию Тимошенко.

Давайте говорить откровенно: катастрофическое падение рейтинга Зеленского и недовольство большей частью страны его действиями доказывают: украинцы уже получили «холодный душ» после выборов 2019 года.

Во-первых, люди на своих кошельках ощутили продолжающееся ухудшение жизни. И Зеленский не останавливается в экономическом геноциде. Так, с 1 сентября цена на газ для украинцев выросла на 45(!)%.

Во-вторых, украинцы окончательно поняли, что Зе и его молодая команда пришли только дерибанить страну (землю, стратегические предприятия). Что эти «деятели», пользуясь трагедией с коронавирусом, воруют на медицине и на дорогах.

В-третьих, уже всем ясно, что «хороший Голобородько», за которого голосовали, это продукт заранее продуманной олигархами политтехнологи для обмана всей страны. Щедро финансируемой аферы, призванной не допустить к власти Тимошенко, единственного политика, приоритетом которой является благосостояние людей и национальные интересы.

Что мы же имеем сейчас? Устав от «тирании клоунов» и балагана непрофессионализма, устав наблюдать, как Зеленский пихает себе по карманам и под крышку рояля «солоденьке» из бюджета ( то есть - забирает у нищего народа), украинцы хотят увидеть при власти компетентных и профессиональных управленцев. Собственно, именно поэтому миллионы людей готовы на местных выборах голосовать за «Батькивщину». Зная, что за этой командой стоит такой профессионал, как Тимошенко.

Но местные выборы, которые покажут реальный плачевный рейтинг Зеленского и Ко, - это только начало конца «эпохи зеленой алчности». Ведь сразу возникнет вопрос: а как может продолжать существовать эта Рада с зеленой монокоалицией, если реальная социология в виде выборов на местах показала, что украинцы готовы гнать «зеленых» обратно в «95 квартал»?

Поэтому досрочные парламентские выборы неминуемы. Этого хотят люди. И дальше украинцы должны уже не ошибиться на эмоциях, как было в 2019 году. И проголосовать за управленцев, которые смогут достать страну с того «дна», куда нас за год загнал Зеленский.

По сути, в Украине только Тимошенко - это единственный политик, который имеет реальный опыт управления страной (дважды премьер-министр), глубинное понимание экономических процессов, четкий пошаговый план по выводу Украины из кризиса. И главное - Тимошенко объединяет всю страну своей четкой проукраинской позицией. Как по экономическим и политическим, так и по международным вопросам.

Ну, а теперь дело за самими украинцами. Научил ли их Голобородько-Зеленский, что за красивой обложкой пустых обещаний прячется пещерная алчность, некомпетентность и отвращение к тем самым избирателям, которые и дали ему власть?
"Отримати менше на виборах для нас вигідніше. Менше негативу", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3753
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20.09.2020 10:47 Відповісти
С зелёными членограями всё ясно-в утиль .Но за косу голосовать не буду -сильно хитрозадая -верить ей ,тоже что и клоуну ,на словах одно -на деле другое .Похоже высвечивается новый кандидат-Смешко .
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20.09.2020 11:02 Відповісти
... який ж бо ТУПОРИЛИЙ вкид спецури .. чи то фсб чи то сбу .. одним словом ПОВНИЙ ДЕБІЛІЗМ ..
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20.09.2020 11:19 Відповісти
А чем бойка вам с рабиновичем плохой? Надежные, крепкие хозяйственники и тд.
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20.09.2020 15:17 Відповісти
Кажуть, що коли Бог хоче покарати людину, то відбирає розум. Цього вже покарав.
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20.09.2020 11:16 Відповісти
Яке ж воно тупое до безобразия.
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20.09.2020 11:25 Відповісти
"Отримати меншу частку в місцевих радах для нас вигідніше. Тому що весь негатив з приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі - не на нас. Не ми ж рулимо містом", - сказав Арахамія Джерело: https://censor.net/ua/n3220248
Чим гірше, тим ліпше дуже нагадує ерєфійні мантри. Але дороги це проект, що був започаткований ще при минулій владі і зараз є основним репутаційним "кейсом" для Президента
зеленського (хоча до нього могли спрямувати кошти з обороних та епідем бюджетів).
Уникати проблем - ось і вся політика.
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20.09.2020 11:44 Відповісти
ви пам'ятаєте, як під час Помаранчевої революції закликали не купувати нічого російського, а під час Революції Гідності нічого, що виробляється на заводах, що належали регіоналам. То можливо, нам так варто чинити з продукцією виробництв, що належить зе-парашникам?
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20.09.2020 13:45 Відповісти
Задолбёшся фильтровать в магазине, что покупать, а что нет. Просто гнать нужно эту наволоч и всё.
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20.09.2020 15:18 Відповісти
Ну коли мізків не має , це назавжди , "шнобелівську премію" не тим цього року присудили , тут такі "яскраві кандидати " намалювались .
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21.09.2020 12:50 Відповісти
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