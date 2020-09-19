Порошенко про скорочення витрат на ЗСУ в Бюджеті-2021: "На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є"

Розвиток Збройних сил України не є пріоритетом чинної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час обласної партійної конференції у Вінниці.

Як він підкреслив, про те, що розвиток Збройних Сил не в пріоритеті нинішньої влади, свідчить і скорочення витрат на армію в проєкті бюджету на наступний рік, і наказ про введення штрафів за вогонь, який вчора оприлюднили в ЗМІ.

"Вимушені визнати – ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка перебуває в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їхнім розумінням є шляхом до миру", – обурився Порошенко.

Натомість, наголошує п’ятий Президент, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.

"На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40 відсотків зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса – проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше в світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької і Луганської областей, призначення керівників військових формувань", – перераховує Порошенко.

Він зауважив, що таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах. "Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури", – констатує Порошенко.

Він наголосив, що останні півтора роки були непростими для всіх патріотів-державників – про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і жорстоке побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.

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"Ігнорування та цькування наших захисників – це реалії сьогоднішнього життя", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".