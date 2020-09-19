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Новини Бюджет-2021
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Порошенко про скорочення витрат на ЗСУ в Бюджеті-2021: "На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є"

Порошенко про скорочення витрат на ЗСУ в Бюджеті-2021:

Розвиток Збройних сил України не є пріоритетом чинної влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час обласної партійної конференції у Вінниці.

Як він підкреслив, про те, що розвиток Збройних Сил не в пріоритеті нинішньої влади, свідчить і скорочення витрат на армію в проєкті бюджету на наступний рік, і наказ про введення штрафів за вогонь, який вчора оприлюднили в ЗМІ.

"Вимушені визнати – ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка перебуває в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їхнім розумінням є шляхом до миру", – обурився Порошенко.

Натомість, наголошує п’ятий Президент, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.

"На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40 відсотків зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса – проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше в світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької і Луганської областей, призначення керівників військових формувань", – перераховує Порошенко.

Він зауважив, що таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах. "Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури", – констатує Порошенко.

Він наголосив, що останні півтора роки були непростими для всіх патріотів-державників – про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і жорстоке побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко

"Ігнорування та цькування наших захисників – це реалії сьогоднішнього життя", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

армія (3772) Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+55
Какой главнокомандующий, такая и армия

Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть" - Цензор.НЕТ 2219
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19.09.2020 13:50
+42
Вспомнил протухший фейк? Напомню, как вы дебилы их клепали

Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть" - Цензор.НЕТ 7145
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19.09.2020 13:55
+30
Як кажуть - "Без зайвих слів"........

Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть" - Цензор.НЕТ 8520
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19.09.2020 13:55
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Янукович тоже расходы на армию сокращал по распоряжению Кремля. Зеленский, это тот же Янукович только в более глупом исполнении.
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19.09.2020 14:50 Відповісти
Расходы увеличены на 21 млрд, а по сравнению с Петеными годами так еще больше.
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19.09.2020 14:54 Відповісти
не кизди притрушеный
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19.09.2020 14:59 Відповісти
специально для тебя дебила

Безусловным приоритетом для воюющей страны остается и сфера национальной безопасности и обороны. И формально это приоритет вроде сохранен: номинальные расходы на эту сферу в следующем году должны вырасти - до 267,2 миллиарда гривень (в 2019 году соответствующая сумма составила 218, в 2020-м - 245 миллиардов гривен). При этом расходы, идущие непосредственно на нужды Министерства обороны, хотя и ненамного - 127 миллионов - все-таки сокращены. Что, по мнению специалистов, неоправданно. Особенно на фоне роста бюджетов других силовых структур: МВД - на 5,2% (почти на 5 миллиардов гривень), Службы безопасности Украины - почти на 23%, Госспецсвязи - на 36%, Службы внешней разведки - на 69,5% . Если бы "аппетиты" части этих ведомств несколько ограничили, финансирование Минобороны можно было бы увеличить - хотя бы на несколько миллиардов гривень.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3100274-proekt-budzeta2021-vs-budzet2020-isem-otlicia.html
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19.09.2020 15:05 Відповісти
Ну что коллаборант падлючий ,призвавший войну в свой дом *пукин введи мне поглыбше* ,стало ******?Раньше ты,тварь получал при Украине 1,5-2 тыс уе., а сейчас кроты под оккупацией последний буй без соли догрызают. Ты то, паскуда, наверняка, ездишь за хорошей украинской пенсией на неоккупированную территорию
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19.09.2020 19:31 Відповісти
Хто б казав!
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19.09.2020 14:57 Відповісти
Респект Пороху!
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19.09.2020 15:05 Відповісти
Я кАнЄШнА извиняюсь... А армия хіба це не силові структури?...
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19.09.2020 15:14 Відповісти
Вас не то волновать должно.
Если "На 40 процентов выросли расходы на ГБР" (Источник: https://censor.net/ru/n3220249), то это означает, что идет 37 год, то есть политические преследования противников.
Значитльное увеличение расходов на МВД означает, что ОПЗЖ с "бубочкой" ждут и готовятся подавлять народные демонстрации как в Беларуси.

Порошенко просто противопоставил ВСУ прочим силовым структурам ведомств Авакова и Баканова.
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19.09.2020 15:51 Відповісти
Не хвилюйся. В Україні вже такого не буде. Ніхто не забув як горять коктейлі та запах шин і квиток на ростов українці дуже швидко видають.
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19.09.2020 16:13 Відповісти
Были украницы да вышил все. остались покацапленные хохлы малоросы любители Расиюшки, Шапито 95, и шута клоуна
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19.09.2020 16:16 Відповісти
Коли буде загроза державності то всі встануть як один. Не хвилюйся, ми не кацапи.
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19.09.2020 17:52 Відповісти
Как писал Делакруа - Громче всего призывает к войне тот, кто не видел другого огня кроме кухонного. Вы уже полтора года смешите народ лучше клоуна Зе своими угрозами. Америка уже не даст денег на майдан, потому что просрали все, а порох - жопошник и своих никогда не отстегнет.
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19.09.2020 21:06 Відповісти
Кацап ЛоБков. Денег на Майдан никому давать не нужно. Это все прокацапленные басни от твоего *****, а вернее от ее ботофермы и кремлевских пропагандонов. А Пороха я уважаю только за то, что он послал твоего *****, а не лег под него как беглый шапкокрад и как сосед лука. Еще за то, что за его каденцию с остатков совдеповской армии, которая была на момент начала войны с кацапами, возродил армию которая считается сейчас одной из лучши в Европе. Вот это вас кацарылов и бесит.
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19.09.2020 21:14 Відповісти
Оборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен

11 сентября 2020

13:34
608

https://glavnoe.ua/news/n357038184/print

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Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.
Как сообщает https://www.unian.net/weapons/oboronnyy-byudzhet-na-oboronu-v-2021-godu-pustyat-do-6-vvp-poslednie-novosti-11143301.html УНИАН со ссылкой на СНБО, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
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Заметим, что в 2021 году финансирование Министерства обороны Украины запланировано в меньшем объеме, чем в 2020 году. В 2021 предусмотрено финансирование в размере 116,094 млрд гривен, а в 2020 году было на 120 млн больше - 116,217 млрд.
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19.09.2020 15:23 Відповісти
Понятно. Готовятся к массовым политическим преследованиям инакомыслящих, то есть готовят украинцам 37 год.
Также ожидают и готовятся подавлять народные демонстрации, как в Беларуси.
Иначе не было бы такого значительного увеличения финсирования ведомствам Авакова, Баканова и Венедиктовой.

С одной стороны это очень плохо.
С другой - весьма показательно, вон как боятся своего народа то.
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19.09.2020 15:54 Відповісти
Расквакался.
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19.09.2020 16:04 Відповісти
ну так не квакай..
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19.09.2020 16:17 Відповісти
А что, при Порохе было не так?
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19.09.2020 16:18 Відповісти
..КвАков ..постійно бабло вимагав .
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19.09.2020 16:24 Відповісти
Он у тебя вимагав твои картинки.
Без них сиди в спаме
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19.09.2020 16:39 Відповісти
ДУРНЕ ПИТАННЯ
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19.09.2020 16:37 Відповісти
cеред зеленого лайна багато соєвих обмішок...
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19.09.2020 16:32 Відповісти
Порошенко ето единственная, на данное время, кандидатура на пост Президента Украини.
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19.09.2020 18:17 Відповісти
саме так..перетворили форум на сектантський храм поклоніння і радіють, шо ніхто вас не банить..
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19.09.2020 20:01 Відповісти
тебе некомфортно среди нормальных украинцев патриотов своей страны? понимаю. подсказать где кнопка "выход"?
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19.09.2020 20:06 Відповісти
це ти патріот..? коли це служки олігархів, що рвуть країну вже тридцять років, раптом стали патріотами..?
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19.09.2020 20:10 Відповісти
ты ж моя бубочка. а ты все 30 лет на жопе ровно сидишь чего? ноги отняло или речь? а может мозг у тебя ампутировали еще 30 лет назад.
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19.09.2020 20:16 Відповісти
а ми знайомі тридцять років..? не приймав участі лише "на граніті"..бо був далеко..і не створюю собі кумирів сумнівних і тим більше за них тут одне місце не рву..
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19.09.2020 20:19 Відповісти
да я в курсе что ты "над схваткой" в белом пальто. будешь за тех кто выиграет в результате замеса. я таких как ты много знаю приспособленцев
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19.09.2020 20:21 Відповісти
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19.09.2020 20:28 Відповісти
Стефцю, ..
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19.09.2020 20:11 Відповісти
Шо вам за ники начальство раздает на лубянке ? То непийпыво , то был невульва , то ******** был ? Но имя у всех одинаковое Степан (( Таки наsрал видно Степан Бандера сильно в душу вам что и забыть не можете до сих пор
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19.09.2020 20:12 Відповісти
саме так..самокоронація на титул головного патріота вже відбулася..хто не з ним - ахенти ******* та малороси..
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19.09.2020 19:54 Відповісти
В то же время, отмечает пятый президент, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов. Источник: https://censor.net/ru/n3220249

Я помилявся -- Зе КЛОУН ЩЕ ГІРШИЙ ЯНУКОВОЩА, ТОЙ ХОЧ УКРАЇНОЮ НЕ ТОРГУВАВ НА ВЕСЬ СВІТ, А МОВЧКИ ІЇ ГРАБУВАВ
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19.09.2020 19:12 Відповісти
Вони вчаться у "бацьки" Лукашенка.Він теж грошей на силовиків не жаліє. А у нас "не лох". Його ж треба захищати від народу...
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19.09.2020 19:52 Відповісти
Вынуждены признать - зеленая власть не любит армию.Источник: https://censor.net/ru/n3220249

От себя добавлю - взаимно.
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19.09.2020 21:09 Відповісти
ЮРИЙ КАСЬЯНОВ

Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
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20.09.2020 10:37 Відповісти
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