Порошенко про скорочення витрат на ЗСУ в Бюджеті-2021: "На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є"
Розвиток Збройних сил України не є пріоритетом чинної влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час обласної партійної конференції у Вінниці.
Як він підкреслив, про те, що розвиток Збройних Сил не в пріоритеті нинішньої влади, свідчить і скорочення витрат на армію в проєкті бюджету на наступний рік, і наказ про введення штрафів за вогонь, який вчора оприлюднили в ЗМІ.
"Вимушені визнати – ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка перебуває в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їхнім розумінням є шляхом до миру", – обурився Порошенко.
Натомість, наголошує п’ятий Президент, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.
"На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40 відсотків зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса – проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше в світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької і Луганської областей, призначення керівників військових формувань", – перераховує Порошенко.
Він зауважив, що таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах. "Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури", – констатує Порошенко.
Він наголосив, що останні півтора роки були непростими для всіх патріотів-державників – про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і жорстоке побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.
"Ігнорування та цькування наших захисників – це реалії сьогоднішнього життя", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".
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Безусловным приоритетом для воюющей страны остается и сфера национальной безопасности и обороны. И формально это приоритет вроде сохранен: номинальные расходы на эту сферу в следующем году должны вырасти - до 267,2 миллиарда гривень (в 2019 году соответствующая сумма составила 218, в 2020-м - 245 миллиардов гривен). При этом расходы, идущие непосредственно на нужды Министерства обороны, хотя и ненамного - 127 миллионов - все-таки сокращены. Что, по мнению специалистов, неоправданно. Особенно на фоне роста бюджетов других силовых структур: МВД - на 5,2% (почти на 5 миллиардов гривень), Службы безопасности Украины - почти на 23%, Госспецсвязи - на 36%, Службы внешней разведки - на 69,5% . Если бы "аппетиты" части этих ведомств несколько ограничили, финансирование Минобороны можно было бы увеличить - хотя бы на несколько миллиардов гривень.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3100274-proekt-budzeta2021-vs-budzet2020-isem-otlicia.html
Если "На 40 процентов выросли расходы на ГБР" (Источник: https://censor.net/ru/n3220249), то это означает, что идет 37 год, то есть политические преследования противников.
Значитльное увеличение расходов на МВД означает, что ОПЗЖ с "бубочкой" ждут и готовятся подавлять народные демонстрации как в Беларуси.
Порошенко просто противопоставил ВСУ прочим силовым структурам ведомств Авакова и Баканова.
11 сентября 2020
13:34
608
https://glavnoe.ua/news/n357038184/print
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Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта.
Как сообщает https://www.unian.net/weapons/oboronnyy-byudzhet-na-oboronu-v-2021-godu-pustyat-do-6-vvp-poslednie-novosti-11143301.html УНИАН со ссылкой на СНБО, об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
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Заметим, что в 2021 году финансирование Министерства обороны Украины запланировано в меньшем объеме, чем в 2020 году. В 2021 предусмотрено финансирование в размере 116,094 млрд гривен, а в 2020 году было на 120 млн больше - 116,217 млрд.
Также ожидают и готовятся подавлять народные демонстрации, как в Беларуси.
Иначе не было бы такого значительного увеличения финсирования ведомствам Авакова, Баканова и Венедиктовой.
С одной стороны это очень плохо.
С другой - весьма показательно, вон как боятся своего народа то.
Без них сиди в спаме
Я помилявся -- Зе КЛОУН ЩЕ ГІРШИЙ ЯНУКОВОЩА, ТОЙ ХОЧ УКРАЇНОЮ НЕ ТОРГУВАВ НА ВЕСЬ СВІТ, А МОВЧКИ ІЇ ГРАБУВАВ
От себя добавлю - взаимно.
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!