Кабмін доручив створити комісію з контролю роботи НКРЕКП та "Укренерго"

Кабінет міністрів України сьогодні, 18 вересня, на Антикризовому енергетичному штабі доручив створити комісію, яка оцінюватиме роботу Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, а також компанії НЕК "Укренерго" щодо врегулювання кризи в енергетичній галузі, в тому числі з оплати боргів за зелену електроенергію.

Как передає Цензор.НЕТ, про це заявив прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україні необхідні органи для контролю за роботою НКРЕКУ і "Укренерго", щоб підтримувати баланс в енергетичній сфері.

"Питання до регулятора, як вони відрегулюють баланс енергетичного ринку. І ми з вами сьогодні дали відповідні доручення на антикризовому штабі – створити відповідні комісії, які контролюватимуть регуляторів з точки зору підтримки балансу й підтримки порядку на ринку енергетики", – сказав прем'єр. За його словами, енергетична система України має бути збалансованою з точки зору виробництва електроенергії та оплат за таку електроенергію, зокрема з відновлюваних джерел.

"Ми бачимо, як її балансувати, сьогодні це представляло міністерство. Ми розуміємо, що регулятори, НКРЕКП, "Укренерго" мають відповідно керувати ринком і провести відповідну регуляцію на ринку, яка дозволить розраховуватися з "зеленою" енергетикою в тих параметрах, які ми маємо на сьогодні", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, на керівництві НКРЕКП, зокрема на голові комісії Валерію Тарасюку і члені Дмитру Коваленку, лежить відповідальність за штучно створену кризу на ринку електричної енергії.

За інформацією депутата Кучеренка, члени комісії і її очільник Валерій Тарасюк можуть бути співавторами схеми "торгівлі повітрям", яка призвела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема "Енергоатому".

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Також раніше Міністерство енергетики неодноразово публічно дорікало НКРЕКП в відсутності своєчасної реакції на перекоси та зловживання, що відбуваються на ринку електричної енергії і призводять до накопичення збитків і критичного фінансового стану державних енергетичних підприємств.

18 вересня народний депутат Михайло Волинець закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відкрити дисциплінарне провадження щодо голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через бізнес-інтереси його рідного брата в енергетиці. За інформацією, викладеною у зверненні Волинця до прем'єра, рідний брат глави НКРЕКП Артем Тарасюк керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка займається комерційними операціями на ринку електричної енергії. Сам голова комісії Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП володів 10% цієї компанії через кіпрську Deelack Investments Limited.