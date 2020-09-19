Поліція розслідує 39 кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого законодавства. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Всього упродовж доби до поліції надійшло 47 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Донецькій – 14, по 5 - в Одеській та Сумській, по 4 – у Закарпатській та Чернігівській, у Київській - 3, по 2 – у Дніпропетровській та Івано-Франківській, по 1 - у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 381 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 39 кримінальних правопорушень: 21 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом.

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Також складено 6 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.