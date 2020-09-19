Підозрюваний у побитті Балуха заарештований судом на 2 місяці, він повністю визнав свою вину, - прокуратура

Дніпровський районний суд м.Києва обрав підозрюваному в нападі на колишнього політичного в'язня РФ, громадського активіста Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Про це повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті.

Нагадаю, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння)".

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Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.