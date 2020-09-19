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Новини
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Підозрюваний у побитті Балуха заарештований судом на 2 місяці, він повністю визнав свою вину, - прокуратура

Підозрюваний у побитті Балуха заарештований судом на 2 місяці, він повністю визнав свою вину, - прокуратура

Дніпровський районний суд м.Києва обрав підозрюваному в нападі на колишнього політичного в'язня РФ, громадського активіста Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Про це повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху.

Суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті.

Нагадаю, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваному в нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави

Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації у стабільно важкому стані.

Підозрюваний у побитті Балуха заарештований судом на 2 місяці, він повністю визнав свою вину, - прокуратура 01

прокуратура (3685) Балух Володимир (310) Максимець Надія (19)


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Топ коментарі
+29
Швидкого одужання Володимиру Балуху , бо ця людина заслуговує на повагу та життя !
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19.09.2020 14:34
+15
Да достали они уже откровенно говоря. Ощущение, что с женой/мужем дома в постели тоже Порошенко ищут под одеялом.
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19.09.2020 14:54
+8
Где тут Порошенко или его команда?! https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op
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19.09.2020 14:40
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У тебя уже полтора года как эпоху бедности отпел.
Сгонял бы отдохнуть в Оман какой-нибудь. В Велюр сходил бы покушать.
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19.09.2020 14:29 Відповісти
Где тут Порошенко или его команда?! https://censor.net/ru/news/3218189/politsiya_doljna_proverit_politicheskuyu_versiyu_pri_rassledovanii_izbieniya_baluha_op
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19.09.2020 14:40 Відповісти
Смачно зебіла повазюкала писком по його ж какулям))
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19.09.2020 14:46 Відповісти
Да достали они уже откровенно говоря. Ощущение, что с женой/мужем дома в постели тоже Порошенко ищут под одеялом.
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19.09.2020 14:54 Відповісти
Воно не витримало сорому і видалило коментар)))
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19.09.2020 15:57 Відповісти
Это старый трюк после того, как тычешь их носом в ложь.
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19.09.2020 17:57 Відповісти
Швидкого одужання Володимиру Балуху , бо ця людина заслуговує на повагу та життя !
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19.09.2020 14:34 Відповісти
Должен выздороветь. Чтобы рассказать кто на самом деле его избил.
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19.09.2020 14:39 Відповісти
Це ви про свою амнезію ?
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19.09.2020 14:57 Відповісти
І в мене є підозра що знайшли якогось "безробітного бомжа"!!! на початку не було свідків, потім знайшлись і свідки і безробітний!!! Залишається підтвердження самого Балуха!!!
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19.09.2020 15:39 Відповісти
а КРОМЕ показаний, какие-либо доказательства есть?!!
А то, есть подозрение, что мусора просто СПИСАЛИ дело на первого попавшегося БОМЖа.
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19.09.2020 14:50 Відповісти
Читай уважніше !
Підозрюваний зізнався в побитті , а наразі потрібно з'ясувати , , хто замовив це жахливе побиття !
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19.09.2020 14:54 Відповісти
И кто же из нас невнимательно читает?
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19.09.2020 14:57 Відповісти
навряд чи колишній сіделєц погодився би навішати на себе мінімум 5 років і цим допомогти ментам...
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19.09.2020 14:56 Відповісти
Мусора умеют уговаривать.
Например, его поймали с пакетом герыча и предложили выбор:
Или садишься за наркоту или за бытовую драку.
Или десятки других вариантов.
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19.09.2020 15:01 Відповісти
в этом месте полно камер, и были свидетели. Сегодня опасно умничать и делать замечания на улице - для Балуха еще легко кончилось, раз он жив.
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19.09.2020 15:32 Відповісти
Не вірю, що він один Балуха побив. Читав, що експерти кажуть, що били мінімум троє.

Втім, цей колишній сіделєц прекрасно знає, що груповуху дадуть більше; тому бере все на себе одного.
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19.09.2020 14:52 Відповісти
Абсолютно вірно !
Вирішив взяти всю вину на себе !
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19.09.2020 14:56 Відповісти
ага, он, же продолжил бомбу Шеремету, убил Гонгадзе и застрелил Кеннеди
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19.09.2020 14:58 Відповісти
а це - цілком можливо... Мому б ні, коли обвинувачення у справі вбивства Шеремета розсиплеться?
Сіделєц, щоправда, не візьме на себе - але то дрібниці...
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19.09.2020 15:15 Відповісти
Троцкого точно не он
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19.09.2020 15:16 Відповісти
да? я бы не был так уверен
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19.09.2020 20:21 Відповісти
Ожидал, что Senator выскажется в таком духе
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19.09.2020 23:23 Відповісти
За Кеннеди будет минималка по малолетству. Как-никак 57 лет назад ему было минус 25.
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19.09.2020 15:20 Відповісти
Монарх і його команда так дістали мужика пропагандою,що той не витримав-зламав Балухові руку.Так за таке перед місцевими виборами потрібно преміювати,а не саджати на два місяці.
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19.09.2020 15:25 Відповісти
Муть какая-то. Да и нашли быстро. Подозрительно
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19.09.2020 16:40 Відповісти
безработный сидит в ресторане...
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19.09.2020 17:53 Відповісти
Ватна бикота, а Балуху теж требо було себе обережно поводити на святкуванні.
Здоров я Балауху, хай видужує
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19.09.2020 19:10 Відповісти
НИ ИМЕНИ НИ ФАМИЛИИ !!! А ЗА УБИЙСТВО ШЕРЕМЕТА, ТОЛЬКО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, УЖЕ СРАЗУ ВСЕ ИМЕННА НАЗВАЛИ !!!
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20.09.2020 18:06 Відповісти
 
 