УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4462 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 859 70

МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19. СПИСОК

МОЗ оновив розподіл країн на

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон за поширеністю COVID-19. Після приїзду з країни, яка віднесена до "червоної" зони, необхідно пройти обсервацію. У разі приїзду з "зеленої" зони такої необхідності немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

У список "червоної" зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Мальдіви, Чорногорія, Об'єднані Арабські Емірати й інші країни.

В "зелену" зону входять, зокрема: Албанія, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина, Угорщина, Мексика, Словаччина, Білорусь, Росія, Болгарія, Польща, Кіпр, Єгипет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

МОЗ оновив розподіл країн на червону і зелену зони за рівнем поширення COVID-19 01
МОЗ оновив розподіл країн на червону і зелену зони за рівнем поширення COVID-19 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші фонду боротьби з COVID-19 чинна влада використовує куди завгодно, але тільки не на систему охорони здоров'я, - Марина Порошенко

карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
О, ну хто б сумнівався що рашка увійде в зелену зону.
показати весь коментар
19.09.2020 15:48
+5
Пусть к тебе придет Сатана и унесет тебя в геенну огненную, где каждый день делают прививки!
показати весь коментар
19.09.2020 21:13
+4
він ( чи такі як він) уже керують. Через телевізор і інтернет.
А названі вами дії взагалі технічно можливі. Поки що не бачу особливої потреби саме для нас, більшість яких без чіпування вибрала клоуна президентом.
показати весь коментар
19.09.2020 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, ну хто б сумнівався що рашка увійде в зелену зону.
показати весь коментар
19.09.2020 15:48 Відповісти
Пусть лучше Цензор расскажет что творят зеленые депутаты. Какой -то зеленый и продажный скот - Шевченко, не имеющий никакого отношения к медицине предложил законопроект о всеобщей обязательной вакцинации и недопущению детей в школы и сады, а взрослых на работу без вакцин, от которых дети сегодня умирают и впадают в кому, а взрослые болеют онкозаболеваниями. Эта тварь сказала, что законопроект разработан учеными и специалистами, но когда спросили этих ученых, они ответили, что никакого отношения к этому законопроекту не имеют и их тупо подставили. Вы представляете, что там в Раде за бандитская сатанячья брехливая шобла и что они понапринимали и понапринимают еще?
показати весь коментар
19.09.2020 17:13 Відповісти
Ви антищеплениця?
показати весь коментар
19.09.2020 17:18 Відповісти
А ты кто? Вакцинатор? Ну сам и вакцинируйся, на одного дурака меньше будет в этом мире.Тебе же пох, что Конституционный суд сказал, что карантин нарушает права человека и незаконный, тебе же пох , что единственный источник власти народ, тебе пох, что тебя хотят убить, подсовывая незаконно и ложно такие вот законы. Ну так и подыхай, но людей на это не агитируй.
показати весь коментар
19.09.2020 20:41 Відповісти
Ларіса, а Ви бачили як дитина помирає від правця?
Я бачив.
показати весь коментар
19.09.2020 20:43 Відповісти
Я видела как дети умирают от прививок или становятся инвалидами. При чем никакой компенсации им не положено по нашим законам, в отличие от Америке, где платят миллионы. Есть вот информация, что на днях новорожденному в роддоме сделали прививку от гепатита и он впал в кому. Так что иди со своими вопросами сам знаешь куда. Столько прививок как делают сейчас - это преступление. В Японии до 2-х лет ни одной прививки не делают. Наверное не просто так. А ты тут на сайте за бабки агитируешь на прививки, собака непривязанная.
показати весь коментар
19.09.2020 20:54 Відповісти
Справді? І да Ви бачили? По РЕН-ТВ?
показати весь коментар
19.09.2020 21:02 Відповісти
Я с ботами не общаюсь, все уже выше сказано.
показати весь коментар
19.09.2020 21:03 Відповісти
Ви боїтеся що Білл Гейтс з вакциною уведе Вам чіп і буде керувати Вами через мережу 5G?
показати весь коментар
19.09.2020 21:07 Відповісти
Я с про проплаченными ботами не общаюсь, свободен.
показати весь коментар
19.09.2020 21:11 Відповісти
Пусть к тебе придет Сатана и унесет тебя в геенну огненную, где каждый день делают прививки!
показати весь коментар
19.09.2020 21:13 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2020 21:54 Відповісти
він ( чи такі як він) уже керують. Через телевізор і інтернет.
А названі вами дії взагалі технічно можливі. Поки що не бачу особливої потреби саме для нас, більшість яких без чіпування вибрала клоуна президентом.
показати весь коментар
19.09.2020 21:27 Відповісти
тільки но погуглив: правець не має вірусної природи. тобто говорити про щеплення не коректно. окремо щепитись від правця не можливо, застосовується трійчатка (дифтерія, кашлюк, правець).
лікують: вводячи антитоксин правцевий та протиправцевий імуноглобулін. летальність - від 10 до 70% (так написано у офіційній інфі). Тобто вибирай летальність яка подобається
Мені більше подобаєть найменша - більше шансів одужати.
Запевняють, що імунітет весь час треба поновлювати вакцинацією починаючи з 2 місяців!!! ( до сраки така вацинація).
показати весь коментар
19.09.2020 21:42 Відповісти
Мда...
показати весь коментар
19.09.2020 21:46 Відповісти
Я десь відступив від істини? Чи мізків не вистачає самому прочитати те саме у відкритих джерелах?
показати весь коментар
19.09.2020 22:34 Відповісти
до речі: вакцина акдс - індійська, за запевненнями супрун - дуже безпечна.
показати весь коментар
19.09.2020 22:36 Відповісти
І де ти ОТЕ вичитав щодо індійської вакцини в Україні від правця? У "лєнті ру"? Чи щось курнув дебеле? Ось тобі список дозволених вакцин зх виробниками: Гексаксим (Франція-Угорщина), Тетраксим (Франція-Угорщина), Бустрикс Полио (Бельгія), Пентаксим (Франція-Угорщина), Бустрикс (Бельгія), АДС-М (Україна), ІНФАНРИКС ІПВ (Бельгія), ІНФАНРИКС ГЕКСА (Бельгія). Але довбні заранше все-все-все знають. Хоч вони й ідіоти, що ширинку застебнути правильно не вміють. Найкраще для "радників вакцин" вдається голосування за гречку за клоунів.
показати весь коментар
20.09.2020 10:25 Відповісти
вована - ти неуважно читаєш. Хоч і ідіотом себе не вважаєш. за запевненнями супрун...
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/412879-dyfteryia
показати весь коментар
20.09.2020 13:29 Відповісти
вовасик! Ты был идиотом и им и останешься. Человеческий мусор из разряда (породы) "я не врач, но...". В той статье, что ты мне скинул, некая недоучка подводила мысль про сложности вакцинации. Вполне возможно, что она жертва несостоявшегося аборта. Я тебе дал список РАЗРЕШЕННЫХ на территории Украины вакцин (из официальных источников). Но я не могу тебе объяснять почему вакцину АДС-М харьковского производства ВДРУГ какая-то курва назвала "индийской". А ты, "я не врач, но..." повелся. Потому и идийот. Так понятнее?
показати весь коментар
21.09.2020 21:06 Відповісти
Голосуй за зеленского. Тебя он точно сделает богатым.
показати весь коментар
21.09.2020 21:07 Відповісти
https://compendium.com.ua/info/103722/ads-m-biolek/?term=%D0%90%D0%94%D0%A1-%D0%9C-%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A
показати весь коментар
21.09.2020 21:10 Відповісти
так, дійсно харківьяни роблять вакцину (дуже недорогу, що доводить надвисоку прибутковість цього бізнесу). але жаліються, що влада не хоче в них замовляти, а віддала закупки вооз. Ну я памятаю скандал про розлив індійських вакцин сином однієї регіональші. Я б не хотів довіряти хоч богатирьовим, хоч вольнянським (перепрошую, не памятаю точно фамілію).
показати весь коментар
22.09.2020 12:32 Відповісти
А ти мені шо підсовуєш з посилань? З твого недолугого допису аж бринить про "капіталістів усіх крвїн", котрі на тобі - жебраку і дурню - нібито щось заробляють. Навіщо ти їм? Ти ще й дітей своїх виховов на тій брехні, що ти тут постиш. І вони зара борються мабуть за бабло путєна. Я розумію, що ти генетичне сміття, що взагалі ничого в житті не зробило і навіть не зрозуміло. Дорога вакцина - то погано, а дешева - теж погано. Так? Краще мізки (якщо вони взагалі у тебе були) десь залишити на споживання дружини (щоб вона там тобі лічинки вкладала про свою красу і незамінність), а самому постити тут гасла з "лєнти.ру". Ти взагалі замислювався навіщо ти живеш на цьому світі?
показати весь коментар
23.09.2020 21:37 Відповісти
Замислювався. Через що і намагаюся нести правду навіть на цьому ресурсі-смітнику. Але тіпа не пуйлу правда не потрібна. Він має завдання захищати вакцинаторів.
Я взагалі вдячний вам - пропагандонам вакцинації: тобі, антипу, ще комусь, хто як видно в темі. Завдяки вам читаю то підручник із імунології, то інші цікавинки.
про Волянського:http://pharma.net.ua/publications/articles/22000-andrej-voljanskij-my-polzuemsja-samymi-deshevymi-vakcinami-v-mire
- ніби то живий
показати весь коментар
24.09.2020 21:04 Відповісти
То Дрюха - його пристроєний синуля. Таке... Волянський, що створював вакцини - то його батько. Ось: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Так а шож там про "індійску вакцину"? Я так і не почув? Чи в підручнику про арихметику того не було?
показати весь коментар
29.09.2020 14:10 Відповісти
Волянський Юрий Леонидович, светлая ему память, ушел из жизни в 2013 году. Богатырева Раиса уволена с поста министра в феврале 2014 года. Так кто там вакцины бодяжил последние 7 лет? Умерший пациент с лейкозом после инъекции вакцины от розеолы оказался кацапским фэйком, хотя это стоило поста министру здравоохранения. Самое смешное, что вакцина была для женщин до 35 лет. Путэн не разобрался, постя соотвествующие методички. Ответ тебе, тупому: нэ можешь доверять богатырэвым, доверяй азіровым. И пости лучше об консервации на зиму. Хотя, я уверен, в ней ты тоже нихуя не понимаешь.
показати весь коментар
23.09.2020 21:50 Відповісти
дуже примітивний підхід: а ви защепленець? Кожен діє в міру свого розуміння становища. Хочете вакцинуватися - скатертью дарога. але чому повинні вакцинуватися і ті, хто того робити не бажає?
Тільки не треба киздіть, що через невакцинованих вакциновані хворіють. Бо такі твердження можуть робити лише люди співрозмірні своїм інтелектом зеленському.
показати весь коментар
19.09.2020 21:00 Відповісти
Особисто вам і вашим дітям щеплення протипоказані. Премія Дарвіна має знайти свого героя.
показати весь коментар
19.09.2020 21:04 Відповісти
Ваші слова та лікарям у вуха. Але паскудники наполягають! До речі: Дарвін коли створював свою теорію про походження видів, дуже багато не знав важливих наукових фактів. Як наприклад роль вірусів у еволюції всього живого. але Дарвіну це можна вибачити - у нього інтернету не було. але вам - розумакам, цього незнання вибачатти просто не можна. Бо тупість не оправдовує агресивну поведінку. Навіть навпаки.
показати весь коментар
19.09.2020 21:22 Відповісти
Вакцини, які були колись, і ті що зараз, це не одне й те саме, і їх неймовірна кількість - це смерть. Але є такі "інтелектуали", які цього не розуміють і взагалі не усвідомлюють, що в світі відбувається.
показати весь коментар
19.09.2020 21:10 Відповісти
Не перегинайте, пані ...
показати весь коментар
19.09.2020 17:23 Відповісти
Я не перегибаю. А если вам нравится прививаться, нравится антиконституционный карантин, то вперед и с песней. Я не против естественного отбора людей. Таких как вы и нужно утилизировать вакцинами.
показати весь коментар
19.09.2020 20:38 Відповісти
А пані урінотерапію коштувала?
показати весь коментар
19.09.2020 20:44 Відповісти
Я не ты, г-вна не ем.
показати весь коментар
19.09.2020 20:48 Відповісти
Я якраз за щеплення.
показати весь коментар
19.09.2020 20:49 Відповісти
Ну так сам и прививайся и своих детей прививай. Чего ты тут за бабло агитируешь? Сатана рогатая.
показати весь коментар
19.09.2020 20:55 Відповісти
Пані в якій області медицини спеціалізувалася?
показати весь коментар
19.09.2020 21:01 Відповісти
який ти в сраку бандерівець, коли ти українські слова путаєш - коштувала. Лариса - безцінна, вона лише з коханим
показати весь коментар
19.09.2020 21:03 Відповісти
Не путаєш, а плутаєш, безцінний ВП.
показати весь коментар
19.09.2020 21:05 Відповісти
бач, правила мови знає, а комент не оцінила. чи гугл транслейтом всі користуєтесь, що багато простих речей до вас не доходять. Мене звісно не обходить, хто з ким і як спілкується: чи з коханим, чи з ким попало. Але апріорі вважаю людину порядною, аж поки вона сама те не заперечуватиме.
показати весь коментар
19.09.2020 21:17 Відповісти
Якби я користувалася перекладачем, то не знала б правила. Ви самі собі суперечите.
показати весь коментар
19.09.2020 21:28 Відповісти
так перекладач (редактор) і виявив помилкове застосування. Якби Ви знали мову, Вас би дуже засмутило слово "коштувала" відносно Вас.
А ви дійсно голосували за зелень?
показати весь коментар
19.09.2020 21:45 Відповісти
Мене взагалі дивують ваші коментарі. Чого ви людей розподіляєте на зелених, шоколадних, блакитних, помаранчевих. Вам не здається , що це смішно? Ви міркуєте як покемон.
показати весь коментар
19.09.2020 21:52 Відповісти
смішна Ви - покемон... Я ще повинен узнати, шо то за іграшка така? - не діждетесь
я бачите розділяю.. А хто обзивав других порохоботами, га?
показати весь коментар
19.09.2020 22:19 Відповісти
Для особо "одаренных" ботов повторяю, что я НИКОГДА не выступала в поддержку олигархических кукол и самих олигархов, ни за какую их партию или цвет. Я свободный человек, а 90% "писателей" на этом сайте чьи-то оплаченные боты, особенно много порохоботов, у которых ума нет и они мыслят как покемоны.
показати весь коментар
20.09.2020 15:12 Відповісти
добре Вільна людино. Ось Вам програма партії:
https://site.ua/volodimir.pavlovich/20661-narisi-proektu-partiyi--slugi-************-narodu/

чи я остався "покемоном" у Вашій уяві?
Чи Ви тільки лаятись умієте (собака непривязана )?
показати весь коментар
21.09.2020 20:44 Відповісти
ПНХ.
показати весь коментар
21.09.2020 21:12 Відповісти
https://censor.net/ua/user/401376

Я не против естественного отбора людей. Таких как вы и нужно утилизировать вакцинами.

Якщо Вам більше 30 років, певен, що вам у дитинстві зробили купу щеплень.
А Ви ще живі.
Дивно ??
Нє.
Медицина працює.
показати весь коментар
19.09.2020 21:55 Відповісти
Все пророссийски настроенные могут спокойно отправляться в путешествия по Московии МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 9512 или в КНДР (по ней нет данных, значит и ковида нет). И, как поется в песне, там остаться ....навсегда МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19 - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
19.09.2020 16:11 Відповісти
Який тариф за районування? Беруть грошима, медіа-ресурсами, електоральними "бонусами" чи банальною лояльностю до політичного свавілля?
показати весь коментар
19.09.2020 16:24 Відповісти
Я про районування України.
показати весь коментар
19.09.2020 16:34 Відповісти
Згідно даних медичної статистики ...
показати весь коментар
19.09.2020 17:24 Відповісти
ага, якраз медстатистика говорить про відсутність загрози для більшості населення. Порівняй смертність від ковіду, туберкульозу, серцево-судинних захворювань. А якщо ліньки чи в арифметиці слабкий, то не лізь коментувати, а лише читай розумніших.
показати весь коментар
19.09.2020 21:06 Відповісти
Нам же пояснюють - справа у способі поширення і легкості передачі.
Крім того, а Ви знаєте, що від раку лікують. І багато хто виліковується.
показати весь коментар
19.09.2020 21:52 Відповісти
причому тут способи поширення? Я сто разів підкреслював обьєктивний показник небезпеки хвороби - смертність на кількість населння у відсотках. У ковіда цей показник не більший від грипу і інших корона вірусів. На початку року було страшно, бо повірили китайцям. Потім був приклад круїзного лайнера, де з 3700 чоловік померло лише 11 ( це серед старих людей!).
А зараз розповідати про страшну загрозу можуть лише віруючі у ковід люди. Бо люди із здоровим глуздом вже побачили справжню суть цієї "епідемії" - зірвати побільше бабла і применшити демократичні права і свободи.
Осіннього валу ковіду не буде (саме ковіду19). Буде купа звичайної простуди, яку степанов із ляшками припишуть ковіду як причині. А от поширення іншого штаму коронавірусу цілком можливе. Як і штами грипу - то свинячий, то птічий, то ще якийсь.
показати весь коментар
19.09.2020 22:30 Відповісти
А в кацапії всіх ковідних жертв у статистиці можно провести під "алкогольною токсикацією".
І нема "пандемії на расії".
показати весь коментар
19.09.2020 16:37 Відповісти
так і є - більшість алкоголіків мають хвору печінку і серце. І ковід якраз таким допомагає прискорити звільнення від їхньої боротьби проти власного здоровья.
Навіть якщо у пьяній бійці проломили голову, то не факт, що у нього не було ковіду. але ж помер від струсу мозку. А у нас такого б записали у ковідники. Тест посмертно ж - позитивний.
показати весь коментар
19.09.2020 21:10 Відповісти
Ааа ... Ви у морзі працюєте ...
показати весь коментар
19.09.2020 21:49 Відповісти
Я читав думку голови асоціації ( обьєднання) паталогоанатомів України. А ви замість того, аби подякувати за інформацію, юродствуєте.
показати весь коментар
19.09.2020 22:32 Відповісти
Всі ці карантини і зони тільки на бідноту впливають.Багатіям на все пофіг.Вони стають тільки багатші.
показати весь коментар
19.09.2020 16:40 Відповісти
 
 