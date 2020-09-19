МОЗ оновив розподіл країн на "червону" і "зелену" зони за рівнем поширення COVID-19. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон за поширеністю COVID-19. Після приїзду з країни, яка віднесена до "червоної" зони, необхідно пройти обсервацію. У разі приїзду з "зеленої" зони такої необхідності немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

У список "червоної" зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Мальдіви, Чорногорія, Об'єднані Арабські Емірати й інші країни.

В "зелену" зону входять, зокрема: Албанія, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина, Угорщина, Мексика, Словаччина, Білорусь, Росія, Болгарія, Польща, Кіпр, Єгипет.

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