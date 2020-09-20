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Новини Агресія Росії проти України
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Бутусов: Якщо депутати не хочуть створення ТСК щодо "вагнерівців" через відсутність допуску до держтаємниці, то навіщо вони ходять на роботу й отримують гроші. ВIДЕО

Юрій Бутусов та Ігор Мазур, в студії програми "Центральна Рада.KYIV" розповіли про зрив операції із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Бутусов прокоментував слова голови комітету нацбезпеки і оборони Олександра Завітневича з приводу недоцільності створення ТСК щодо "вагнерівців".

"Взагалі дивно таке чути. По-перше, депутат Завітневич - глава комітету Верховної ради з нацбезпеки. Якщо у нього в Комітеті він особисто або його колеги досі, за рік роботи, не знайшли час отримати допуск до держтаємниці, то вони в принципі не виконують свої службові обов'язки. Виникає питання, а навіщо вони взагалі ходять на роботу і отримують гроші платників податків. Якщо у них немає допуску, то вони або не знайшли час для його отримання, тобто для роботи з державними документами, оскільки "цілком таємно" є не тільки в сфері спецслужб, але і в інших сферах. Або ж вони насправді не можуть пройти спецперевірку і у них є якісь плями в біографії. Як у "слуги народу" Юрченка - можливо, якийсь привід в поліцію за злодійство або щось інше. Тобто депутат Завітневич зараз кинув пляму на депутатський корпус, на фракцію "Слуги народу". Якщо у них немає допуску, то вони повинні шикуватися в чергу і бігти в СБУ, яку, до речі, теж очолює друг Президента, і швиденько там собі все оформити", - сказав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про версію Бутусова щодо "вагнерівської операції": "Взято кілька фактів із реальності, додано художні вигадки"

Ексрозвідник Тополя: щодо вагнерівців Путін поставив плюсик Лукашенку. А вони - цінний обмінний фонд.

"Якщо навіть депутат Завітневич каже, що багато документів у цій справі з грифом "секретно", то напевно диму без вогню не буває. Літак би сів, були б певні переговори. Можливо вони навіть намагалися б захопити літак. Ми розуміємо, що цей контингент міг виконати.

За великим рахунком, це якісний обмінний матеріал, на який можна було виміняти всіх хлопців, які вже 4-5 років перебувають у  підвалах Донецька або вивезені на територію Росії. Їх би привезли назад і обміняли. Той же Лемох, коли припекло, що може бути повне розкриття щодо збитого літака, обміняли велику кількість наших бійців. Не бабусь, які десь в черзі сказали, що "при Україні було краще", яких нам останнім часом переважно поміняли.

Тому однозначно ТСК має  бути, і як у розвідника у мене відчуття, що операція проводилася. Можливо  не ідеально, але вона остаточно розвалилася після того, як минула та нарада. Ми бачимо, як їх віддали. За них думаю, Путін Лукашенку плюсик поставив. І це зараз одна з його козирних карт на переговорах з Росією, для того щоб отримати підтримку від Кремля", - сказав Мазур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документів у справі "вагнерівців", швидше за все, не існує, - в.о. директора ДБР Соколов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Бутусов Юрій (3598) ПВК Вагнер (1540) Завітневич Олександр (55) Мазур Ігор (32)


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Топ коментарі
+53
Зраду засекретили. Отак.
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20.09.2020 12:21
+34
за капец проголосовали 1,5 года назад не особо обременённые разумом .
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20.09.2020 12:26
+28
За деньгами они ходят, причём не только за зарплатой.
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20.09.2020 12:20
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Скажи, що обісрався і крапка.
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20.09.2020 16:22 Відповісти
Что бы было в случае посадки самолета в Украине ?????
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20.09.2020 16:45 Відповісти
Если там все агентура РФ, то о какой гос тайне может быть идти речь???
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20.09.2020 17:51 Відповісти
Правильно, Юрий ! А ещё лучше было б им построиться и - аж бегом - валить на...
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20.09.2020 20:02 Відповісти
много зеленых сядет, но нам бы хотелось, чтобы все
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20.09.2020 21:12 Відповісти
Какая операция, никогда бы их не выдали или собирались перехватить самолёт? Хватит этот бред раскачивать.
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20.09.2020 21:33 Відповісти
Бутусов просто смешон. Его развели, как лоха. Какой то Сергей Петрович вербует целый взвод отпетых убийц, берет у них показания про преступления в Украине, затем предлагает хорошо заработать, перевозит их в Минск, чтобы потом якобы лететь в Турцию. В самый важный момент он решает спросить разрешение на операцию у Зеленского и все это разваливается! ))) Ну не бред разве описан? И Бутусов настаивает, что это все чистая правда и есть повод для расследования. ))) Я не против, раз более нечем заняться.
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20.09.2020 23:36 Відповісти
Не, не бред. Ето просто ******* ето читает и делает согласно его умишку умозаключения.
И в его черепной порожнині вообще нет места для предположения, что президент должен бьіть посвящен в детали заключительной стадии операции
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20.09.2020 23:49 Відповісти
В передачі Право на владу 17 вер. 2020 р роз'яснили на які гроші робляться ті вброси інформації
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21.09.2020 09:30 Відповісти
Не городи чушь, тупой зебил. "тримати руку на горлі Саші" - такую херню мог только идиот сморозить. Почему-то "тримати руку на горлі" понабирали не бывших боксеров-борцов, или каких-то в попучленцев, а операторов ПЗРК.
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21.09.2020 10:43 Відповісти
Все действия "вагнеровцев" курируются и координируются исключительно ФСБ и ГРУ РФ.
Вы можете ответить на простой вопрос,как их "понабирали" на какую-то левую работу минуя вышеупомянутые структуры?
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21.09.2020 10:53 Відповісти
Предлагаю проснуться и включить то, что называется "м о з г"
https://www.youtube.com/watch?v=VOwKCQsD-uU
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21.09.2020 11:11 Відповісти
Наемники - это не резерв ЦК партии, куда один раз попал и на всю жизнь. Наемник отработал получил деньги и отвалил. Никто за ним следить специально не будет до тех пор пока не вознинет необходимость в его услугах. Не лепи горбатого - дурачком выглядишь.
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21.09.2020 11:41 Відповісти
Ти дебіл. Якщо тобі забили гол і пролунав свисток про закінчення гри, то ти програв. Я ж чітко пояснив хто тут виграє, а хто програє. І чому так виходить постійно.
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21.09.2020 11:51 Відповісти
Як один казав є коли граєш ти, а є коли грають тебе. Ось це і відбувається.
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21.09.2020 11:52 Відповісти
Вообще непонятно как Народные Депутаты могут работать например в Парламентском комитете по обороне и безопасности без допуска)
Если спецпроверку не прошел или не хочет проходить, а еще хуже, даже не знает, что нужен допуск для работы с документами с грифом - таких товарищей надо гнать в шею.
Представьте себе ситуацию: приходит в этот Комитет серьезная развернутая аналитическая записка из Службы внешней разведки Украины, на трех страницах, с грифом и попадает в руки какому-нибудь зеленому *******, который еще год назад воровал пивко в гастрономе, а сейчас (без допуска) сидит в комитете и надувает щеки).
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21.09.2020 11:08 Відповісти
Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет.
Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет.
Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что и был уволен.
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21.09.2020 11:19 Відповісти
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