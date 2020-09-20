Бутусов: Якщо депутати не хочуть створення ТСК щодо "вагнерівців" через відсутність допуску до держтаємниці, то навіщо вони ходять на роботу й отримують гроші. ВIДЕО

Юрій Бутусов та Ігор Мазур, в студії програми "Центральна Рада.KYIV" розповіли про зрив операції із затримання "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, Бутусов прокоментував слова голови комітету нацбезпеки і оборони Олександра Завітневича з приводу недоцільності створення ТСК щодо "вагнерівців".

"Взагалі дивно таке чути. По-перше, депутат Завітневич - глава комітету Верховної ради з нацбезпеки. Якщо у нього в Комітеті він особисто або його колеги досі, за рік роботи, не знайшли час отримати допуск до держтаємниці, то вони в принципі не виконують свої службові обов'язки. Виникає питання, а навіщо вони взагалі ходять на роботу і отримують гроші платників податків. Якщо у них немає допуску, то вони або не знайшли час для його отримання, тобто для роботи з державними документами, оскільки "цілком таємно" є не тільки в сфері спецслужб, але і в інших сферах. Або ж вони насправді не можуть пройти спецперевірку і у них є якісь плями в біографії. Як у "слуги народу" Юрченка - можливо, якийсь привід в поліцію за злодійство або щось інше. Тобто депутат Завітневич зараз кинув пляму на депутатський корпус, на фракцію "Слуги народу". Якщо у них немає допуску, то вони повинні шикуватися в чергу і бігти в СБУ, яку, до речі, теж очолює друг Президента, і швиденько там собі все оформити", - сказав Бутусов.

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Ексрозвідник Тополя: щодо вагнерівців Путін поставив плюсик Лукашенку. А вони - цінний обмінний фонд.

"Якщо навіть депутат Завітневич каже, що багато документів у цій справі з грифом "секретно", то напевно диму без вогню не буває. Літак би сів, були б певні переговори. Можливо вони навіть намагалися б захопити літак. Ми розуміємо, що цей контингент міг виконати.

За великим рахунком, це якісний обмінний матеріал, на який можна було виміняти всіх хлопців, які вже 4-5 років перебувають у підвалах Донецька або вивезені на територію Росії. Їх би привезли назад і обміняли. Той же Лемох, коли припекло, що може бути повне розкриття щодо збитого літака, обміняли велику кількість наших бійців. Не бабусь, які десь в черзі сказали, що "при Україні було краще", яких нам останнім часом переважно поміняли.

Тому однозначно ТСК має бути, і як у розвідника у мене відчуття, що операція проводилася. Можливо не ідеально, але вона остаточно розвалилася після того, як минула та нарада. Ми бачимо, як їх віддали. За них думаю, Путін Лукашенку плюсик поставив. І це зараз одна з його козирних карт на переговорах з Росією, для того щоб отримати підтримку від Кремля", - сказав Мазур.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.