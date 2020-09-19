На Сумщині затримано громадянина Молдови, який із 2013 року перебуває в розшуку Інтерполу, - Держприкордонслужба

Прикордонники Сумського загону затримали громадянина Молдови, який із 2013 року перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники Сумського загону затримали громадянина Молдови, який із 2013 року перебуває в міжнародному розшуку. Під час перевірки громадянина Молдови, який прямував до України, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Прикордонники вжили всіх необхідних заходів щодо затримання особи" , - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними встановлено, що, згідно з даними Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин перебуває у міжнародному розшуку і підлягає арешту та подальшій екстрадиції до Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ст. 151 (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження чи іншої тяжкої шкоди здоров'ю) і ст. 287 (хуліганство) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

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Зараз 51-річного чоловіка після проведення процесуальних дій в установленому порядку передали компетентним правоохоронним органам.