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Новини Агресія Росії проти України
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Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС

Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення умов перемир'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі населеного пункту Водяне, в смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в Донецькій області, задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було приглушено, що унеможливило його подальше застосування.

Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.

Підсумки за минулу добу

За минулу добу, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили мирні домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої группи. Зокрема, одну ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано біля Водяного, іншу - з використанням великокаліберного кулемета неподалік Новотошківського.

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Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю українських захисників, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.

Під час гасіння пожежі неподалік Залізного здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник зазнав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 556 транспортних засобів та 5 534 людини. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 963 особи, у зворотному напрямку - 2 269 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 85 осіб, у зворотному напрямку - 222 людини. КПВВ "Мар'їнка" не функціонував.

Автор: 

безпілотник (4203) Донбас (22356) перемир’я (958) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли интересно, а кто ставит диагноз - прицельно или нет стреляли.
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19.09.2020 18:06
+4
Смотря кому. ЗСУ заборонено.
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19.09.2020 18:33
+4
Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1452
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19.09.2020 20:13
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Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли интересно, а кто ставит диагноз - прицельно или нет стреляли.
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19.09.2020 18:06 Відповісти
Неприцельно когда все живы.
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19.09.2020 18:21 Відповісти
Вот, вот. Пускай ОБСЕ под неприцельным огнём проводят осмотр позиций. До этого ,после любого одиночного выстрела, накладывали полные штаны и бегом на место своей резиденции и сразу в кабак с барышнями и водкой снимать стресс
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19.09.2020 19:14 Відповісти
Без них было бы хуже. Шанс был в 14 году всё закончить. Сейчас там так укрепились, что теперь действительно без больших потерь не победить.

Сейчас начнёте про какая была в то время армия и т.п.
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19.09.2020 19:42 Відповісти
Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1452
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19.09.2020 20:13 Відповісти
Прицельно, это когда пулю можно выковырять: с бруствера, из дерева, из тела. Всё, что прошло над головой в 1 см и ушло в поле - провокация. Видео заснятое на мобилу или камеру с нарушениями со стороны сепаров покажешь кому - за это ещё и накажут, так как данные девайсы на передке запрещены, и потом объявят провокатором или паникёром. Остаются официальные источники видеофиксации по одной видеокамере на роту, но что с нее запишешь с дальности 1-3 км?
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19.09.2020 21:14 Відповісти
Давили роялем?
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19.09.2020 18:11 Відповісти
Мабуть у Орлана-10 електронні лампи від злості полопали...
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19.09.2020 18:14 Відповісти
В етом БРЕДЕ ключевое слово "по мнению ".

Сии басни Лафонтена на расее рассказивайте.
Там 99% клинических идиотов - они вас поймут.
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19.09.2020 18:26 Відповісти
По-ходу кацапозэбаранов от Рош-Ашана popierdoliło...
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19.09.2020 18:23 Відповісти
кому штрафы?
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19.09.2020 18:25 Відповісти
Це ж не порушення "перемирия"? Безпілотники ж дозволені?
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19.09.2020 18:29 Відповісти
Смотря кому. ЗСУ заборонено.
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19.09.2020 18:33 Відповісти
правило номер раз - перемирие невозможно нарушить ничем.

кроме как зеленым криворогатым приказом - оно его выдумало?
ему с ним и жить.
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19.09.2020 18:33 Відповісти
Да, не видать теперь командиру части квартальной премии. Враг не одобрит.
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19.09.2020 18:34 Відповісти
наградной список тех кто открыл по какацпане огонь
после приказа 330 открыт:1.?
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19.09.2020 18:39 Відповісти
можно инициалами - с кацапней же дело имеем....
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19.09.2020 18:41 Відповісти
за стрельбу по кацапне вообще-то штрафуют
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19.09.2020 21:07 Відповісти
поетому и спросил:
наградной список бойцов, шо положили на приказ 330!
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19.09.2020 21:14 Відповісти
а их нет и не будет. За стрельбу так душу на изнанку выворачивают, что потом неделю-три ходишь и думаешь: посадят или уволят? К тому же для заробитчан в ВСУ на передок новую премию придумали. Что-то подсказывает, что они будут главным источником информации для начальства про неблагонадежных. Писюнист 7 мильными шагами делает ПРЕДНЕСТРОВЬЕ.
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19.09.2020 21:17 Відповісти
но кто то же положил кацапский беспилотник или ето все муйня?
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19.09.2020 21:54 Відповісти
Я уже сам начинаю подумывать что бы уволиться. Неделю назад приказ из ГШ пришел в ООС: Все бритые, подстриженные, по уставной форме, порядок в расположении, занятия и т.д. (Кроме ВОП и РОП). Люди увольняються, остаються заробитчане, которым пох.. война, они за деньгами приехали.
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19.09.2020 21:21 Відповісти
твой выбор - и только твой...как бы ты не решил - уважения бойцам, защищающим Украину, не уменьшится....
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19.09.2020 21:47 Відповісти
просто пора увольняться и ехать мочить зелень и обязанных путину своей жизнью. Вы только трындеть и обсасывать можете.
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19.09.2020 22:50 Відповісти
а детей моих и внуков ты, умник, кормить будешь?
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20.09.2020 00:14 Відповісти
они сами себя кормить будут. Точнее они будут кормить москву, если будете сопли жевать с реваншистами.
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20.09.2020 06:56 Відповісти
в 20-х годах украинцы тоже устали от войны с москалями, выбрали мир, землю, хлеб, покой. Тоже думали кто же моих детей кормить будет. А через 10 - 15 лет с любезного благословения москалей сами жрали своих детей и внуков.
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20.09.2020 08:45 Відповісти
министр обороны Украины заставил бойцов боятся воевать.
плаче смерека....
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19.09.2020 21:57 Відповісти
Блин! Вот вам даже не стыдно подавать такие новости в эфир?!
"Подавлен(!!!) вражеский беспилотник..." Как будто сбили континентальную ядерную ракету!...
Может какие-то идиоты ещё и радуются таким информ-сводкам. Но не нада за идиотов держать всё население Украины. Вы удивитесь, но мы куда умнее, чем то, за шо вы нас держите.
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19.09.2020 19:24 Відповісти
Скоро премию придумают - поймай волонтера
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19.09.2020 21:05 Відповісти
если головной комадуваечь предатель и министер обороны отдает преступный приказ? - воевать должны летехи и ниже рангом - ну кому то же нужно родину защищать!
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19.09.2020 21:26 Відповісти
Как это осмелились подавить беспилотник? Штраф! А то Путин с Вовочкой не встретится,и у мамы с папой не будет совместной фотографии! Штраф!
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19.09.2020 23:11 Відповісти
 
 