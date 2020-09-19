Біля Водяного нейтралізували ворожий безпілотник, обстрілів від початку доби не зафіксовано, - пресцентр ОС
Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення умов перемир'я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі населеного пункту Водяне, в смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в Донецькій області, задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було приглушено, що унеможливило його подальше застосування.
Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.
Підсумки за минулу добу
За минулу добу, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили мирні домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої группи. Зокрема, одну ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано біля Водяного, іншу - з використанням великокаліберного кулемета неподалік Новотошківського.
Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю українських захисників, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.
Під час гасіння пожежі неподалік Залізного здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник зазнав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 556 транспортних засобів та 5 534 людини. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 963 особи, у зворотному напрямку - 2 269 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну Україні територію перетнули 85 осіб, у зворотному напрямку - 222 людини. КПВВ "Мар'їнка" не функціонував.
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Сейчас начнёте про какая была в то время армия и т.п.
Сии басни Лафонтена на расее рассказивайте.
Там 99% клинических идиотов - они вас поймут.
кроме как зеленым криворогатым приказом - оно его выдумало?
ему с ним и жить.
после приказа 330 открыт:1.?
наградной список бойцов, шо положили на приказ 330!
плаче смерека....
"Подавлен(!!!) вражеский беспилотник..." Как будто сбили континентальную ядерную ракету!...
Может какие-то идиоты ещё и радуются таким информ-сводкам. Но не нада за идиотов держать всё население Украины. Вы удивитесь, но мы куда умнее, чем то, за шо вы нас держите.