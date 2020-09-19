У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК
У Києві та 20 областях України перевищено індикаторні показники поширення COVID-19, що не дозволяє послаблювати карантин у цих регіонах
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Києві показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 146,6 на 100 тис. осіб, тоді як індикаторний показник становить менше 40 на 100 тис. населення.
Також не готові до пом'якшення карантину Вінницька (показник захворюваності - 56,9 на 100 тис. населення), Волинська (96,3), Донецька (41,5), Житомирська (108,8), Закарпатська (89,6), Запорізька ( 58,4), Івано-Франківська (161,2), Київська (84,5), Луганська (47,6), Львівська (104,6), Миколаївська (78), Одеська (124,1), Рівненська (120 ), Сумська (107,9), Тернопільська (381,2), Харківська (142,4), Хмельницька (120,1), Черкаська (95,5), Чернівецька (217,7), Чернігівська (97,1) області.
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Ты в это тоже веришь?
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Ты сам не видишь что несешь, иди проспись от стекломоя.
Я в него пару раз зашел, лет 10 назад, посмотрел ассортимент и больше туда не хожу.
А "наличие вируса" - НЕ РАВНО : болезни, риску, опасности, "возможность кого то заразить" и т.д.
"наличие вируса ковида" - это тоже самое что и обычный насморк - ни чем не угрожающий АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ людей !
Но нам ВНУШАЮТ угрозы... - манипулируя цифрами, которые на самом деле - НИ О ЧЁМ !