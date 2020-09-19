У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

У Києві та 20 областях України перевищено індикаторні показники поширення COVID-19, що не дозволяє послаблювати карантин у цих регіонах

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Києві показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 146,6 на 100 тис. осіб, тоді як індикаторний показник становить менше 40 на 100 тис. населення.

Також не готові до пом'якшення карантину Вінницька (показник захворюваності - 56,9 на 100 тис. населення), Волинська (96,3), Донецька (41,5), Житомирська (108,8), Закарпатська (89,6), Запорізька ( 58,4), Івано-Франківська (161,2), Київська (84,5), Луганська (47,6), Львівська (104,6), Миколаївська (78), Одеська (124,1), Рівненська (120 ), Сумська (107,9), Тернопільська (381,2), Харківська (142,4), Хмельницька (120,1), Черкаська (95,5), Чернівецька (217,7), Чернігівська (97,1) області.

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