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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

У Києві та 20 областях України перевищено індикаторні показники поширення COVID-19, що не дозволяє послаблювати карантин у цих регіонах

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Києві показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 146,6 на 100 тис. осіб, тоді як індикаторний показник становить менше 40 на 100 тис. населення.

Також не готові до пом'якшення карантину Вінницька (показник захворюваності - 56,9 на 100 тис. населення), Волинська (96,3), Донецька (41,5), Житомирська (108,8), Закарпатська (89,6), Запорізька ( 58,4), Івано-Франківська (161,2), Київська (84,5), Луганська (47,6), Львівська (104,6), Миколаївська (78), Одеська (124,1), Рівненська (120 ), Сумська (107,9), Тернопільська (381,2), Харківська (142,4), Хмельницька (120,1), Черкаська (95,5), Чернівецька (217,7), Чернігівська (97,1) області.

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У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ 01
У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ 02

Читайте також: Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в "помаранчевій". ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Северной Корее вообще НИ ОДНОГО больного.
Ты в это тоже веришь?
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19.09.2020 19:53
+4
Вчера зашёл в АТБ, кретинизм процветает - половина без масок ходят, их обслуживают на кассе, в то время как в миллионниках количество инфицированных за день уже измеряется сотнями.
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19.09.2020 19:26
+3
А фокус в том, что они "УЧИТЫВАЮТ" типа "факт" наличия "вируса" в организме...
А "наличие вируса" - НЕ РАВНО : болезни, риску, опасности, "возможность кого то заразить" и т.д.

"наличие вируса ковида" - это тоже самое что и обычный насморк - ни чем не угрожающий АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ людей !

Но нам ВНУШАЮТ угрозы... - манипулируя цифрами, которые на самом деле - НИ О ЧЁМ !
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19.09.2020 19:28
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Украина вошла в 15 стран Европы с повышенным риском по COVID, а Беларуси и Швеции там нет, странно, правда?
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19.09.2020 19:20 Відповісти
В Северной Корее вообще НИ ОДНОГО больного.
Ты в это тоже веришь?
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19.09.2020 19:53 Відповісти
Да, верю. А ты болел?
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19.09.2020 19:55 Відповісти
при чём тут психиатр, ты сам болел? Ты, твоя тёща, собака, жена, дети? Если болел, пиши секрет выздоровления, если нет, что ты тут лепишь? Или кто ты там, оно?
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19.09.2020 20:00 Відповісти
вот насморк-підозрілий випадок?
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19.09.2020 19:22 Відповісти
Так. Бо носоглотка - резервуар вірусів.
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19.09.2020 20:09 Відповісти
как же мы без этого правительства неправильно дышали....через вирусный резервуар. О горе нам, все на карантин!!!! Нех. шастать!
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19.09.2020 20:14 Відповісти
Хз як ви біота дихаєте...
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19.09.2020 20:33 Відповісти
Почти Олимпийские чемпионы. Да, зебилы!
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19.09.2020 19:24 Відповісти
путин спасет белорусь от пандемии.
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19.09.2020 19:24 Відповісти
Вчера зашёл в АТБ, кретинизм процветает - половина без масок ходят, их обслуживают на кассе, в то время как в миллионниках количество инфицированных за день уже измеряется сотнями.
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19.09.2020 19:26 Відповісти
А чего кретинизм, носи маску сам, спи в ней, будь примером. Начни с себя, вобщем
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19.09.2020 19:56 Відповісти
Витяй, ты давно из анабиоза вышел?Переходящих на личности спорщиков признают проигравшими.
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19.09.2020 20:36 Відповісти
Где тут твоя личность? Для меня человек едущий в своём авто в маске-дятел, пропагандирующий её носить тоже дятел, который окружающих называет кретинами, похоже сам недоразвит, поэтому носи поцак свой намордник)))
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19.09.2020 20:41 Відповісти
Где тут твоя личность?

==
Ты сам не видишь что несешь, иди проспись от стекломоя.
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19.09.2020 21:02 Відповісти
АТБ - пристанище всех ватников и тыпилов.
Я в него пару раз зашел, лет 10 назад, посмотрел ассортимент и больше туда не хожу.
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19.09.2020 19:56 Відповісти
Это большое достижение, очень хорошее даже, "не хожу в атб".
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19.09.2020 20:35 Відповісти
А фокус в том, что они "УЧИТЫВАЮТ" типа "факт" наличия "вируса" в организме...
А "наличие вируса" - НЕ РАВНО : болезни, риску, опасности, "возможность кого то заразить" и т.д.

"наличие вируса ковида" - это тоже самое что и обычный насморк - ни чем не угрожающий АБСОЛЮТНОМУ БОЛЬШИНСТВУ людей !

Но нам ВНУШАЮТ угрозы... - манипулируя цифрами, которые на самом деле - НИ О ЧЁМ !
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19.09.2020 19:28 Відповісти
женщин на планете 4,5 миллиарда, мужчин 3 миллиарда.войны не будет.некому воевать.
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19.09.2020 19:30 Відповісти
Карантин в школах треба терміново вводити...
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19.09.2020 19:45 Відповісти
а работать люди как будут?
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19.09.2020 19:57 Відповісти
А у лікарні, як вони лежати будуть? Хз...
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19.09.2020 20:01 Відповісти
на удалёнку перейдут, не умрут.
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19.09.2020 20:38 Відповісти
Понятно, ты компьютерный дрочер))) Каменщик, пекарь, водитель и другие уйдут на удалёнку))) Ну идиот...
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19.09.2020 20:44 Відповісти
Не тупи, каменщик на улице работает, водитель сам в кабине сидит, пекарь с толпой не общается.
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19.09.2020 21:01 Відповісти
Не не не, каменщик кладёт кирпич мышкой, водила рулит стрелками, пекарь тоже, типа в приложении, да? Такой у тебя мир))) Иди на улицу выйди, уже осень, красиво как на фотообоях))
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19.09.2020 21:07 Відповісти
Сынок, я на улице живу, сижу в собственном саду, и фотообои сам себе купи, не суди по себе в своём человейнике-девятиэтажке.
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19.09.2020 21:54 Відповісти
Так само, як працювали і раніше. Мова про школи, і діти і вчителі жодних санітарних норм не дотримуються, вся зараза через них потраплятиме в родини
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19.09.2020 21:59 Відповісти
кто???? уже все морги должны быть забиты
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19.09.2020 20:07 Відповісти
Допустим, морги не забиты даже умершими от сердечно-сосудистых заболеваний. Но это вовсе не повод считать что таких заболеваний нет.
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19.09.2020 20:34 Відповісти
Ага и никто по этому поводу не объявил карантин. Или вообще как то отреагировал,- за курение штрафовал, за выпивку, за х.з что-17000.
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19.09.2020 20:37 Відповісти
Если бы сердечно сосудистые заболевания передавались бы воздушно-капельным путем то непременно объявили бы.
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19.09.2020 20:44 Відповісти
Вы ради интереса посмотрите статистику с января по март 2020, её "правительство" засекретило, потом рассекретило. Мин стат, официально. Количество смертей от ковид, за 3 месяца, если не ошибаюсь 8 чел., это то что подписал патологоанатом, видимо.
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19.09.2020 20:48 Відповісти
Вы так умны, но все равно делаете ошибки. Предлагайте смотреть статистику только за январь и февраль. Тогда даже заболевших на ковид в Украине не было. Может, кто из легковерных и поверит Вашим манипуляциям...
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19.09.2020 20:58 Відповісти
Это официальная статистика, почему "не было" А сейчас как дела? Вы смотрели? Я о том, что ни один человек, который за фальсификацию свидетельства о смерти может получить срок, не напишет эту лабуду. Вы всё таки посмотрите от чего умирают в Украине, потом спорьте
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19.09.2020 21:03 Відповісти
Извините что расстраиваю Вас, но по официальной статистике в январе и феврале 2020 года ни одного заболевшего, а тем более умершего от ковида в Украине не было.
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19.09.2020 21:54 Відповісти
У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1708
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19.09.2020 20:45 Відповісти
А у на проводять якийсь фестиваль. ДЛБ.
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19.09.2020 20:27 Відповісти
0,15%? Из них 80% каких-то бессимптомных, процентов 30 из всех - ложноположительные (-отрицательные). Пойду забьюсь от страха под кроватью.
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19.09.2020 22:41 Відповісти
 
 