Дефолт виключається, це не та практика, яку слід копіювати, - міністр фінансів Марченко

Уряд виключає можливість дефолту України.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Виключається… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: "Позичте мені гроші. Мені потрібно купити холодильник". Сусіди скинулися – ви купили холодильник", – сказав Марченко.

"І через деякий час ви не можете віддати всю позику і пропонуєте віддати половину", - продовжує міністр.

"Сусіди кажуть: "Ти наш сусід. Гаразд, пробачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви гадаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, то наступного разу вам просто двері не відчинять", - додав Марченко.

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Глава Мінфіну вважає, що це не та практика, яку слід копіювати і про яку варто говорити.

"Коли про це говорять шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: гаразд, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам ніхто не довірятиме. Ми це вже проходили, до речі", - зазначив міністр фінансів.

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