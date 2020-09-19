Дефолт виключається, це не та практика, яку слід копіювати, - міністр фінансів Марченко
Уряд виключає можливість дефолту України.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Виключається… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: "Позичте мені гроші. Мені потрібно купити холодильник". Сусіди скинулися – ви купили холодильник", – сказав Марченко.
"І через деякий час ви не можете віддати всю позику і пропонуєте віддати половину", - продовжує міністр.
"Сусіди кажуть: "Ти наш сусід. Гаразд, пробачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви гадаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, то наступного разу вам просто двері не відчинять", - додав Марченко.
Глава Мінфіну вважає, що це не та практика, яку слід копіювати і про яку варто говорити.
"Коли про це говорять шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: гаразд, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам ніхто не довірятиме. Ми це вже проходили, до речі", - зазначив міністр фінансів.
Будь ласка, зачекайте...
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Генераторы бывают двух видов: генераторы и дегенераторы. (с)
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."
Не моє. Поцупив у добрих людей.
И лечится это только звиздюлями и временем.
Вот наше жлобье нахлебается говна, частично падет жертвой во время волнений и охоты на зебилов, еще несколько десятков лет пойдет на осмысление и... лет через 50 научится выбирать не красивую сказку и киногероя, а реальную программу и реального лидера.
И ваша беда в том, что вы так этого и не поняли.
А когда режим пуйла падёт, основная масса населения рашки станет недоумённо разводить руками "ну мы же не знали, это всё пропаганда". Куда в Германии после 1945-го ВНЕЗАПНО пропали все нацисты и те, кто их поддерживал ?
А Петя был,в самом деле,крут! И больно смотреть как предатели Украины и Сврбоды,каждый день,шаг за шагом,гробят все достижения тех 5-и прошедших лет....
И ДОЛГО СМОТРЕТЬ БУДЕМ?
І цей дебіл міністр фінансів... Коли це в Україні був дефолт...?
"-Вы что будете заказывать?
-Я? Пожалуй, "греческий салат". Т.к. платить не собираюсь."
Они такую несусветную чушь несут и принимают, что создаётся впечатление, что наша страна доживает последние дни. (Вестники апокалипсиса блдь)
А ещё и сывочолый гэтьмАн расшатывает наше хлипкое судёнышко как токо может...
Не хочу навевать на вас всех уныние, но вангую, шо ещё пару лет такого управления страной и наша страна сотрётся с карты мира. Вместе со всеми нами.
Запомните этот твит.
Ціни на ппродукти харчування полізли вгору - і це в сезон!
Звичайно.
Дефолт оголошується самостійно,а Банкротство -не за твоїм бажанням...
19.09.2020 г.
ЕС делает последнюю попытку вразумить Зеленского. 22 сентября Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Боррель посетит Украину с официальным визитом. Он так же планирует провести ряд неофициальных встреч. . Источник: https://censor.net/ru/n3220222
Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша $350 млн из утвержденного кредита в 700 млн. $
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
вот за это его и уволят