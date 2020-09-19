Львів'янка намагалася вивезти свою дитину до Угорщини за підробним дозволом батька, - ДПСУ

Напередодні в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону завадили незаконним намірам львів'янки, яка намагалася вивезти за кордон півторарічну доньку за недійсними документами.

Дівчинка прямувала в супроводі матері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Під час перевірки документів 31-річна жінка пред'явила на контроль заяву від батька про дозвіл на виїзд дитини за кордон, видану у Львівській області. Однак під час вивчення документів прикордонникам вдалося встановити, що на момент видачі заяви батько дитини перебував за межами України.

Про факт імовірної ​​підробки документа повідомили співробітникам Національної поліції. Дівчинку через кордон не пропустили і в супроводі матері повернули на територію України. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів), йдеться у повідомленні.

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