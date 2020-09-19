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Новини Силовики
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Львів'янка намагалася вивезти свою дитину до Угорщини за підробним дозволом батька, - ДПСУ

Львів'янка намагалася вивезти свою дитину до Угорщини за підробним дозволом батька, - ДПСУ

Напередодні в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону завадили незаконним намірам львів'янки, яка намагалася вивезти за кордон півторарічну доньку за недійсними документами.

Дівчинка прямувала в супроводі матері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Під час перевірки документів 31-річна жінка пред'явила на контроль заяву від батька про дозвіл на виїзд дитини за кордон, видану у Львівській області. Однак під час вивчення документів прикордонникам вдалося встановити, що на момент видачі заяви батько дитини перебував за межами України.

Про факт імовірної ​​підробки документа повідомили співробітникам Національної поліції. Дівчинку через кордон не пропустили і в супроводі матері повернули на територію України. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів), йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Чоловік за 13,2 тис. грн хабаря пропонував прикордоннику на Чернігівщині пропустити громадян України в Росію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) діти (5093) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+6
ГПСУ вычислила львовянку , но в упор не видит як в нарушение закона Украины , Медведчук летает на самолете до московии . Клоуны
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19.09.2020 20:58
+5
Ну і нахіба ця новина?
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19.09.2020 20:50
+5
Звична справа. Люди розлучаються,потім з різних причин виникає взаємна ненависть. Можливо, мати дитину до батька не впускала, може ще шось. Батько, злий на свою бувшу дружину, відмовляється давати дозвіл на виїзд бувшої за кордон разом зі спільною дитиною. От так такі новини і з'являються...
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19.09.2020 20:50
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Все бегут с Украины... Любыми способами. Здобулы...
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19.09.2020 20:43 Відповісти
Методичка хамсська..
)))
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19.09.2020 21:11 Відповісти
Да, да, и самое массовое бегство было с 2015 по 2019
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20.09.2020 07:41 Відповісти
Ну і нахіба ця новина?
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19.09.2020 20:50 Відповісти
бубочка неувиноват
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19.09.2020 20:53 Відповісти
Звична справа. Люди розлучаються,потім з різних причин виникає взаємна ненависть. Можливо, мати дитину до батька не впускала, може ще шось. Батько, злий на свою бувшу дружину, відмовляється давати дозвіл на виїзд бувшої за кордон разом зі спільною дитиною. От так такі новини і з'являються...
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19.09.2020 20:50 Відповісти
Буде дитинка жити в бідностях.Батько скоріше за все паскуда.
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19.09.2020 20:51 Відповісти
Не факт 1!))
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19.09.2020 22:18 Відповісти
Може й так.
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19.09.2020 22:20 Відповісти
Все, как раз, может быть и наоборот
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20.09.2020 07:43 Відповісти
ГПСУ вычислила львовянку , но в упор не видит як в нарушение закона Украины , Медведчук летает на самолете до московии . Клоуны
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19.09.2020 20:58 Відповісти
Он тоже летал по поддельным документам с маленьким ребенком?
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19.09.2020 21:03 Відповісти
до сих пор летает?
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19.09.2020 21:18 Відповісти
Я канешно свечку не держал , но думаю шо - да .
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19.09.2020 21:20 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/medvedchuk-uzhe-ne-letaet-napryamuyu-v-moskvu-tolko-cherez-minsk-zamglavy-op-timoshenko-1317266.htm Медведчук уже не летает напрямую в Москву, только через Минск - замглавы ОПУ Тимошенко Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/medvedchuk-uzhe-ne-letaet-napryamuyu-v-moskvu-tolko-cherez-minsk-zamglavy-op-timoshenko-1317266.html
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19.09.2020 21:29 Відповісти
Не, не годится . В мене своя думка на цей рахунок .
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19.09.2020 21:32 Відповісти
Ну не обязательно через Минск, Просто через Беларусь. Вы знаете, что такое смена номера рейса/разрешения на пролет в воздухе? Это когда входит борт в ВП страны с одним разрешением и тут же меняет его на номер, который предварительно получен в УВД той же самой Беларуси. Достаточно просто пролететь, задев краем воздушное пространство. Вот и получается, что рейс не прямой.
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19.09.2020 22:28 Відповісти
Відволлюлюю уваги..
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19.09.2020 21:06 Відповісти
А що таке "відволлюлюю"? Бракована методичка?
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20.09.2020 07:46 Відповісти
Та не пріміряйте все на все з Вашого досвіду..
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20.09.2020 09:16 Відповісти
Якщо нічого "писати", краще моск Лохам та неЛохам компостувати..
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19.09.2020 21:28 Відповісти
Бабы вообще творят, что хотят в наш век. Вроде с каждого утюга кричат про равноправия. А на деле- ребёнка матери, на пенсию раньше, работу легче, срока в случае нарушения закона мягче- условия лучше, а посадить женщину на алименты- дело фантастическое, и многое-многое другое...
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19.09.2020 21:32 Відповісти
Ніякої драми тут небачу. Мама з дитиною їхали на проживання чи в гості до тата за кордон. Заяву мама підробила, або взяла лівого дядька з паспортом чоловіка і привела до нотаріуса (всього 500грн. нот.послуга), ну а погранці пробили в системі "Гарт" дати заяви і батька - не співпало. Але вихід був: заяву батько міг оформити в укр.консульстві = 20дол. за консул.облік + 20 дол. посвідчення підпису на заяві + 5-10 дол.курєр.пошт. щоб заява за кілька днів була у мами. Жадібність ......
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19.09.2020 21:38 Відповісти
Если бы они и вправду направлялись к отцу, то так бы и сделали, как вы расписали. Но информации такой нет. Есть информация, что она подделала документы, чтобы вывезти ребёнка за кордон.
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19.09.2020 21:46 Відповісти
ДПСУ дала інформацію за виявленим фактом "..которая пыталась вывезти за границу полуторагодовалую дочь..." Источник: https://censor.net/ru/n3220277. Куди мама везла дитину - до батька чи до інших родичів, встановить поліція. Зі своєї практики скажу про такі випадки: 1. батько за кордоном нелегально або під чужими документами (естонські, польські, і.тд. паспорти), в консульство не піде і сюди не поїде, бо все втратить; 3. мама знайшла собі хлопа за кордоном, зі своїм чоловіком розлучилась і цей чоловік (батько дитини) принципово не дає дозволу на вивезення дитини
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19.09.2020 22:07 Відповісти
Вірогідніше третє , увезти дитину від батька !!))
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19.09.2020 22:24 Відповісти
Одні дебіли знаходять таких "злочинців", а інші пишуть про це.
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19.09.2020 22:41 Відповісти
Идиотский закон, за поребриком давно уже отменили эту чушь
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19.09.2020 23:10 Відповісти
Це явище не поодиноке.
Вивозять "яжематі" дітей з різною метою.
Я знаю випадки, коли за підробними документами вивозила "яжемать" для експлуатації на вулицях міст (дитина співає, мамка гроші збирає).
Ця спіймалася чисто випадково, а скільки не упіймані з папірцями від чорних нотаріусів.
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21.09.2020 10:52 Відповісти
 
 