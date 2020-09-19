Львів'янка намагалася вивезти свою дитину до Угорщини за підробним дозволом батька, - ДПСУ
Напередодні в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону завадили незаконним намірам львів'янки, яка намагалася вивезти за кордон півторарічну доньку за недійсними документами.
Дівчинка прямувала в супроводі матері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
"Під час перевірки документів 31-річна жінка пред'явила на контроль заяву від батька про дозвіл на виїзд дитини за кордон, видану у Львівській області. Однак під час вивчення документів прикордонникам вдалося встановити, що на момент видачі заяви батько дитини перебував за межами України.
Про факт імовірної підробки документа повідомили співробітникам Національної поліції. Дівчинку через кордон не пропустили і в супроводі матері повернули на територію України. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів), йдеться у повідомленні.
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Вивозять "яжематі" дітей з різною метою.
Я знаю випадки, коли за підробними документами вивозила "яжемать" для експлуатації на вулицях міст (дитина співає, мамка гроші збирає).
Ця спіймалася чисто випадково, а скільки не упіймані з папірцями від чорних нотаріусів.