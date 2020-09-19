УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11299 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
2 468 62

У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко

У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко

За словами глави Міністерства фінансів Сергія Марченка, збільшення фінансування Державного бюро розслідувань пов'язано з необхідністю технічного забезпечення та доукомплектування штату. Те ж саме стосується Офісу президента.

Про це Марченко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро через те, що "НАБУ було створено ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформовано, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які необхідні".

"ДБР - орган, який було створено досить недавно. У них немає абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою і не набрано достатню кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили", - сказав він.

Читайте також: Дефолт виключається, це не та практика, яку слід копіювати, - міністр фінансів Марченко

Те ж саме, сказав голова Мінфіну, стосується Офісу президента: "300 мільйонів гривень із плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5–6 років, президенти України не вважали за потрібне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу тощо. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий".

Водночас Марченко звернув увагу, що в Офісі президента вже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10 відсотків, щоб зменшити витрати на цю структуру, і внести це скорочення в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.

Як заявили на Банковій із посиланням на главу Офісу  президента  Андрія Єрмака, він "вважає неприпустимим" збільшення витрат на утримання органів державної влади під час кризи.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, поданий Мінфіном, і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

Читайте також: Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак

На забезпечення діяльності президента і його Офісу в кошторисі на наступний рік закладено 1,269 млрд грн (на нинішній рік було понад 912 млн), на ДБР - 2,484 млрд грн (було 1,417 млрд).

Водночас, окрім іншого, скорочуються обсяги виплат пільг і субсидій громадянам (заплановано 36,608 млрд, на нинішній рік було понад 39,329 млрд грн).

Автор: 

держбюджет (2396) Марченко Сергій (579) ДБР (3505) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
И тогда можно будет открыть ещё больше дел на Порошенко
показати весь коментар
19.09.2020 21:06
+12
Ви зробили це разом.
В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко - Цензор.НЕТ 6019
показати весь коментар
19.09.2020 21:19
+10
Ану давай пруф как Порох урезал субсидии и армию и повышал финансирование чиновников. А то вы земрази только звиздеть умеете.
показати весь коментар
19.09.2020 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тогда можно будет открыть ещё больше дел на Порошенко
показати весь коментар
19.09.2020 21:06 Відповісти
😁
показати весь коментар
19.09.2020 21:47 Відповісти
Ви зробили це разом.
В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко - Цензор.НЕТ 6019
показати весь коментар
19.09.2020 21:19 Відповісти
Не переймайся, ми все пам'ятаємо і, навіть, ПОРІВНЮЄМО:
"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."

Не моє. Поцупив у добрих людей
показати весь коментар
19.09.2020 21:45 Відповісти
Заперечити є що? чи ти тільки посрати?
показати весь коментар
19.09.2020 21:56 Відповісти
"в 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры" ---аж в 2021?? а сейчас они на счетах считают??
показати весь коментар
20.09.2020 07:57 Відповісти
Ану давай пруф как Порох урезал субсидии и армию и повышал финансирование чиновников. А то вы земрази только звиздеть умеете.
показати весь коментар
19.09.2020 21:47 Відповісти
********** не отмажется. "А вова, вова 3.14здует до Рстова"
показати весь коментар
19.09.2020 22:23 Відповісти
иди в чинуши, только воротник сначала протри...
показати весь коментар
19.09.2020 21:50 Відповісти
Та понятно, шо сотрудников не хватает.
По два раза картины в музее арестовывать и указания козла портнова выполнять.
показати весь коментар
19.09.2020 21:08 Відповісти
А комп'ютери будуть коштувати,від 200 тисяч гривень,за один.
показати весь коментар
19.09.2020 21:10 Відповісти
Ага. "Щоб командами грати в танчики на максималках і без лагів", так би мовити У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко - Цензор.НЕТ 5996
показати весь коментар
19.09.2020 22:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413583 Та річ навіть не в цьому напевне.Просто куплять по 30 тисяч.А решту спишуть в кишені.
показати весь коментар
19.09.2020 22:21 Відповісти
Я ж про це й кажу в формі сарказму )))))
показати весь коментар
19.09.2020 22:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413583 Ну вони танчики,все одно зможуть грати.
показати весь коментар
19.09.2020 22:32 Відповісти
Або ще тупіше, в ЗЕ-стилі - закупити компи по 200 тисяч, "бо у всего ГБР контрал страйк лагает"
показати весь коментар
19.09.2020 22:56 Відповісти
Комп для офиса стоит 5.
показати весь коментар
20.09.2020 09:01 Відповісти
Уроды зелёные, вы зробыли це разом)
показати весь коментар
19.09.2020 21:14 Відповісти
Смешного мало, в лучшем случае после этих идиотов опять придётся очухиваться как после Яныка, если что-то останется.
показати весь коментар
19.09.2020 21:49 Відповісти
Дай об'язяну куркулятор...
Прохоходили ..
показати весь коментар
19.09.2020 21:15 Відповісти
Минималку повышают на 30 гр , а закон сделали под Себя , - а у Их зарплата повышается на 5 тыс.
показати весь коментар
19.09.2020 21:18 Відповісти
Правильно...
А армію скорочуєте...
І озброєння закупати не збираєтесь...
Тіки на подарункові Паркери, для путєна та фєдєрастових гєнєралів, яким капітуляцію України будете підписувати...
тому на ВСУ фінансування зменьшуєте...
показати весь коментар
19.09.2020 21:18 Відповісти
Определитесь там как врать ))))
Вчера же сказали что из за повышения минималка, а сегодня из за компьютеров ? ))))))))))
показати весь коментар
19.09.2020 21:19 Відповісти
"КАКАЯРАЗНИЦААА"
показати весь коментар
19.09.2020 21:32 Відповісти
всё равно всё утащат-растащат кому надо - традиция такия у нас
показати весь коментар
19.09.2020 21:22 Відповісти
или закупить сотрудников,добрать компьютеры?
показати весь коментар
19.09.2020 21:26 Відповісти
2.5 лярда на компы? да вы уху ели что ли там?
средняя цена компа около 12000 грн. это на 208000 компов!!!!!
показати весь коментар
19.09.2020 21:29 Відповісти
Дык они ж видать позолоченные как наградные ручки Минобороны.
показати весь коментар
19.09.2020 21:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83072 Ви ціну пк множте на 20.Вони решту спишуть в кишені.
показати весь коментар
19.09.2020 22:23 Відповісти
клоуны , бл*дь . кто то верит, что когда создавали это гребанное гбр то не купили дебилам компы? что с компами, что без них результатов все равно нет и не будет . как чуваки вы не садитесь а в спецы вы не годитесь
показати весь коментар
19.09.2020 21:30 Відповісти
всех нищебродов сидевших на субсидиях и голосовавших за зеленую плесень я искренне поздравляю. вы теперь получите на 3 лярда меньше. наголосовали? жри те
показати весь коментар
19.09.2020 21:31 Відповісти
Не НА три млрд, а УДВІЧІ МЕНШЕ, ніж у 2018 році.
показати весь коментар
19.09.2020 21:33 Відповісти
А якщо точніше, то 36,6 млрд грн у Бюджеті-21 замість 71 млрд у бюджеті-18.
зЕбчіки, ВИ СЕБЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
показати весь коментар
19.09.2020 21:42 Відповісти
От этих дармоедов столько же толку, как и от тараканов - всё жрут, а полезной работы не делают.
Скоро количество силовых структур у нас в стране станет в два раза больше, чем работяг и пенсионеров вместе взятых. Как мы собираемся прокормить эту кодлу трутней? Возьмём очередной кредит у МВФ?
Летим вниз со свистом...
показати весь коментар
19.09.2020 21:32 Відповісти
Ломы и монтировки ещё закупите, двери музеев ломать.
показати весь коментар
19.09.2020 21:36 Відповісти
Нюююю...
А че??
На компютрі ще трошки моску треба мати..
Тут треба типу "абак"..на крайній випадок- "ФЕЛІКС"..І таблиці "Брадіса"..
Логарифмічна лінійка -ваще мрак..
Там і куркулятор не допоможе-з чотирмммяя арифметичноїмя діями..))
показати весь коментар
19.09.2020 21:40 Відповісти
носки не всё, планшеты все. а то что как лохи...
показати весь коментар
19.09.2020 21:42 Відповісти
А до сегодняшнего для ГБР писало перьевыми ручками?
показати весь коментар
19.09.2020 21:43 Відповісти
Так про цих людей хвилюєтесь,що вирішили 10% залишити без роботи.Ще один психопат квартальний на керівній посаді.
показати весь коментар
19.09.2020 21:47 Відповісти
А ручки с золотым пером будут ?? ..
показати весь коментар
19.09.2020 21:48 Відповісти
Крысы, они и в Африке - крысы.. И незачем НАБУ (независимый должно по сути от госструктур орган) сравнивать с подвластным госструктурам ГБР..
И вернемся к Африке.. ДьЕрмак, он и в ОП и Африке Дерьмак.
показати весь коментар
19.09.2020 21:49 Відповісти
За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее.

Кто ж знал, что будет революция? Каждый устраивался как мог. (с)
А нынешний Офис проявляет заботу об будущей Хунте? -- аммортизационный Фонд -- туда, сюда...*)
показати весь коментар
19.09.2020 21:57 Відповісти
Компютер Розуму не добавить..
показати весь коментар
19.09.2020 22:04 Відповісти
Для ВСУ ничего закупать не надо. Ну разве что ручки Паркер золотые для Генштаба.

Очень надо закупать только для цепных псов режима ЗЕ - ГБР, полиции, прокуратуры.
Ведь это им шить дела на активистов и подавлять акции протеста.
показати весь коментар
19.09.2020 22:26 Відповісти
Вірно. А рахівниці,якими вони зараз користуються продати,а гроші терміново в бюджет!! А то дірка в міл'ярди на 2021 рік
показати весь коментар
19.09.2020 23:06 Відповісти
З того що плодить ЗЕгенератизм усе за своєю суттю є мертвородженим втіленням жидобільшовизму.
показати весь коментар
20.09.2020 02:03 Відповісти
 
 