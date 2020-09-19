У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко

За словами глави Міністерства фінансів Сергія Марченка, збільшення фінансування Державного бюро розслідувань пов'язано з необхідністю технічного забезпечення та доукомплектування штату. Те ж саме стосується Офісу президента.

Про це Марченко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро через те, що "НАБУ було створено ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформовано, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які необхідні".

"ДБР - орган, який було створено досить недавно. У них немає абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою і не набрано достатню кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили", - сказав він.

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Те ж саме, сказав голова Мінфіну, стосується Офісу президента: "300 мільйонів гривень із плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5–6 років, президенти України не вважали за потрібне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу тощо. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий".

Водночас Марченко звернув увагу, що в Офісі президента вже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10 відсотків, щоб зменшити витрати на цю структуру, і внести це скорочення в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.

Як заявили на Банковій із посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака, він "вважає неприпустимим" збільшення витрат на утримання органів державної влади під час кризи.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, поданий Мінфіном, і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

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На забезпечення діяльності президента і його Офісу в кошторисі на наступний рік закладено 1,269 млрд грн (на нинішній рік було понад 912 млн), на ДБР - 2,484 млрд грн (було 1,417 млрд).

Водночас, окрім іншого, скорочуються обсяги виплат пільг і субсидій громадянам (заплановано 36,608 млрд, на нинішній рік було понад 39,329 млрд грн).