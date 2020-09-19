У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко
За словами глави Міністерства фінансів Сергія Марченка, збільшення фінансування Державного бюро розслідувань пов'язано з необхідністю технічного забезпечення та доукомплектування штату. Те ж саме стосується Офісу президента.
Про це Марченко заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро через те, що "НАБУ було створено ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформовано, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які необхідні".
"ДБР - орган, який було створено досить недавно. У них немає абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою і не набрано достатню кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили", - сказав він.
Те ж саме, сказав голова Мінфіну, стосується Офісу президента: "300 мільйонів гривень із плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5–6 років, президенти України не вважали за потрібне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу тощо. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчий".
Водночас Марченко звернув увагу, що в Офісі президента вже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10 відсотків, щоб зменшити витрати на цю структуру, і внести це скорочення в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.
Як заявили на Банковій із посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака, він "вважає неприпустимим" збільшення витрат на утримання органів державної влади під час кризи.
Нагадаємо, 14 вересня Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, поданий Мінфіном, і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.
На забезпечення діяльності президента і його Офісу в кошторисі на наступний рік закладено 1,269 млрд грн (на нинішній рік було понад 912 млн), на ДБР - 2,484 млрд грн (було 1,417 млрд).
Водночас, окрім іншого, скорочуються обсяги виплат пільг і субсидій громадянам (заплановано 36,608 млрд, на нинішній рік було понад 39,329 млрд грн).
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"1. Після втечі Януковича в скарбниці України залишалося 108 тисяч гривень.
А вже станом на 1 квітня 2019 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс до 14,9 млрд грн.
2. Курс долара штучно утримувався на позначці 8 грн\$ за рахунок постійних валютних запозичень.
Держборг України з 2010 до 2014 року зріс з 41 до 73 млрд $,
водночас за 5 років 2014-2019 цей показник практично не змінився (72,6 млрд $)
і лише в 2020 році знову виріс до 84 млрд $.
Вперше з 2013 року запозичені у МВФ кошти йдуть не на забезпечення макрофінансової стабільності (розвиток промисловості, золотовалютний резерв), а на "латання " діри держбюджету в розмірі ~500 млрд. грн..
3. Золотовалютний резерв України
станом на 2014 рік: 7,533 млрд $,
станом на 2019 рік: 26,293 млрд $.
4. Мінімальна зарплатня 2013:1218 грн ; 2019: 4723 грн
Середня зарплатня в перерахунку на дол.. США: 2013: 372$; 2019: 406$
Коефіцієнт девальвації гривні до $ 2013-2019: 3,11
Коефіцієнт зростання мінімальної зарплатні 2013-2019: 3.87
5. Темпи росту ВВП: 2013: 0%; 2019: +3,2% (без врахування ВВП окупованих територій).
На 2020 рік прогнозується страшний обвал в -11,3%, але все ж таки варто дочекатися кінця року.
6. Ще один фактор тиску на економіку - пряме вторгнення росії з окупацією 10% території України в 2014 році. Більшість металургійних підприємств, які і є основними генераторами валютних надходжень в країну (на рівні з аграріями) залишилися на окупованій територіях і станом на сьогоднішній день порізані та вивезені в рф.
7. " Укрборонопром" закінчив перший квартал 2020 року зі збитками 681 млн гривень, борги по зарплаті - 481 млн гривень, зірвані закупівлі стратегічних видів озброєнь - ракет "Вільха " і " Нептун", немає жодного контракту на закупівлю озброєння. За 6 місяців 2020 року, Укроборонпром експортував на $145 млн, в той час за минулий 2019 рік продукції продано на $908 млн.
8. З 8 мільйонів отримувачів субсидій в 2018 році залишилось 2,7 млн., а за разрахунками бюджету 2021 буде близько 2,1 млн."
Не моє. Поцупив у добрих людей
По два раза картины в музее арестовывать и указания козла портнова выполнять.
Прохоходили ..
А армію скорочуєте...
І озброєння закупати не збираєтесь...
Тіки на подарункові Паркери, для путєна та фєдєрастових гєнєралів, яким капітуляцію України будете підписувати...
тому на ВСУ фінансування зменьшуєте...
Вчера же сказали что из за повышения минималка, а сегодня из за компьютеров ? ))))))))))
средняя цена компа около 12000 грн. это на 208000 компов!!!!!
зЕбчіки, ВИ СЕБЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!!!
Скоро количество силовых структур у нас в стране станет в два раза больше, чем работяг и пенсионеров вместе взятых. Как мы собираемся прокормить эту кодлу трутней? Возьмём очередной кредит у МВФ?
Летим вниз со свистом...
А че??
На компютрі ще трошки моску треба мати..
Тут треба типу "абак"..на крайній випадок- "ФЕЛІКС"..І таблиці "Брадіса"..
Логарифмічна лінійка -ваще мрак..
Там і куркулятор не допоможе-з чотирмммяя арифметичноїмя діями..))
И вернемся к Африке.. ДьЕрмак, он и в ОП и Африке Дерьмак.
Кто ж знал, что будет революция? Каждый устраивался как мог. (с)
А нынешний Офис проявляет заботу об будущей Хунте? -- аммортизационный Фонд -- туда, сюда...*)
Очень надо закупать только для цепных псов режима ЗЕ - ГБР, полиции, прокуратуры.
Ведь это им шить дела на активистов и подавлять акции протеста.