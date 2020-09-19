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Новини Силовики
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Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко

Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко

Підозрюваний у побитті колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, якому 19 вересня обрали запобіжний захід, намагався сховатися від поліції.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави Нацполіції України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це тяжкий злочин. Він намагався втекти, коли прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив. Рішення суду я не коментую", - зазначив Крищенко.

За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.

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"Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина", - уточнив він.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Дивіться також: Коли його знайшли, все свідчило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Автор: 

побиття (939) напад (1130) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Крищенко Андрій (344) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+12
Після Антоненка, Кузьменко і Дугарь не вірю ЖОДНОМУ слову аваківських.
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19.09.2020 22:11
+12
Так сформульовано подавати інформацію, щодо Балуха на Лахта-2.
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19.09.2020 22:22
+10
уже сделаны выводы что Балух быковал и задирался ,а нападавший был трезв..откуда такое заключение?
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19.09.2020 22:14
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уже сделаны выводы что Балух быковал и задирался ,а нападавший был трезв..откуда такое заключение?
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19.09.2020 22:14 Відповісти
Так сформульовано подавати інформацію, щодо Балуха на Лахта-2.
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19.09.2020 22:22 Відповісти
Чувак, Балух з товаришами, відзначав дату звільнення з россійського полону.
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19.09.2020 22:31 Відповісти
Чувак, дай Бог, і тобі бути п'яному, з такої нагоди.
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19.09.2020 22:37 Відповісти
А я тобі бажаю, всього того, що трапилось з Балухом.
Бо таким як ти, все доходить тільки тоді, коли вони це відчують на власній шкірі.
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19.09.2020 22:48 Відповісти
преамбула была так написана в посте и она имеет значение.это всё равно как человеку вместе с сахаром положить в чай маленький кусочек говна аргументируя тем что так как удельная доля не велика то ничего страшного.
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19.09.2020 22:34 Відповісти
Після Антоненка, Кузьменко і Дугарь не вірю ЖОДНОМУ слову аваківських.
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19.09.2020 22:11 Відповісти
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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19.09.2020 22:12 Відповісти
Рядовой Иванов стрельбу закончил !!))
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19.09.2020 22:15 Відповісти
Знакомый говорил - однажды на военной подготовке была прозвучала фраза " курсант ляляля кончил".
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20.09.2020 09:25 Відповісти
Никиту просто лечим.
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19.09.2020 22:11 Відповісти
естественно когда он не виноват
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19.09.2020 22:18 Відповісти
Затриманий наразі може базікати що завгодно , знаючи , що потерпілий знаходиться в комі , тому не вірю жодному слову
Крищенка , який заявляє , що бійка відбулася на побутовому грунті !
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19.09.2020 22:21 Відповісти
раз тікав - значить неправ
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19.09.2020 22:29 Відповісти
Уже и свидетелей конфликта нашли! А почему эти свидетели не оказали помощь Балуху, который пролежал всю ночь в парке?
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19.09.2020 22:31 Відповісти
Тобто переводимо стрілку вини з піараса, на людину яку він скалічив ?
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19.09.2020 22:34 Відповісти
Вину задержанному может определить только суд!
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19.09.2020 22:39 Відповісти
Є ще Божий Суд на Небі.
І, Суд Лінча на Землі.
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19.09.2020 22:42 Відповісти
Аваков замовив побиття, Аваков замовив "розслідування", Аваков визначить і "злочинців". Антоненко, Кузьменко і Дугарь підтвердять, що Аваков каже "правду, правду і нічого окрім правди".
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19.09.2020 23:08 Відповісти
тут хтось пише що Балух "биковал". А що означає "биковал" ? Вимагав гроші в цього телепня?, чи підсрачники йому виписував? Що таке "биковал"? Сумніваюсь що після катівень кацапських Володимир поводиться як дурко. А от на фоні політичних чи національних непорозумінь, чи яких небудь проросійських заяв того, хто його бив, цілком можливо. Не для цього він 5 років терпів від кацапів знущання, щоб на своїй землі від прокацаплених козлів слухати як ********* його країну. В такий варіант повірю. Почекаємо свідчень Володимира.
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19.09.2020 22:34 Відповісти
Про 5 лет ты немножко загнула, есть более точные данные...

4 августа 2017 года Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к трём годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 года освобождён в рамках обмена осуждённых между Украиной и Россией
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19.09.2020 23:06 Відповісти
а скільки його до того в сізо тримали?
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19.09.2020 23:14 Відповісти
В СИЗО условия другие...
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19.09.2020 23:19 Відповісти
Зазвичай навіть гірші, ніж в тюрмі...
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19.09.2020 23:19 Відповісти
Ты там был?
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19.09.2020 23:21 Відповісти
Знайомого несправедливо звинуватили і він півроку в СІЗО провів... Там камери переповнені раза в 2-3. Умовно камера розрахована на 10 осіб, а сидить там більше 20!
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19.09.2020 23:23 Відповісти
Тема Крыма не раскрыта...
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19.09.2020 23:29 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехрмосомное Тема для темя автоматически раскроется
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20.09.2020 11:12 Відповісти
хочешь рассказать что на крытке лучше чем в лагере ?
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20.09.2020 09:26 Відповісти
А ти ще порахуй перші роки окупації криму, коли до нього фсб-шники весь час шастали з перевірками та провокували його. Він в окупації прожив з першого її дня, і під УКРАЇНСЬКИМ прапором, щоб ти знав. Та ще й вулицю свою переіменував у вулицю Героїв Майдану. На таке всі здатні, як вважаєш???
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21.09.2020 22:55 Відповісти
"..Там у него возник конфликт с неизвестнымИсточник: https://censor.net/ru/n3220191
"..что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно." Источник: https://censor.net/ru/n3220281

Так вперто хочуть всіх переконати що це банальна битовуха - "шел, упал, очнулся -гипс" . Бо не вигідно ЗЕвладі визнати що відомого політвязня кремля в центрі столиці України покалічили ватнікі за його політичні переконання.
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19.09.2020 22:35 Відповісти
Ну если пытался скрыться это очень весомый аргумент ..теперь и доказывать ничего не надо
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19.09.2020 23:50 Відповісти
Есть старая шутка...
- Вы почему убегали?
- А зачем вы догоняли?
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20.09.2020 00:59 Відповісти
Сейчас бы еще пьяные разборки обсуждать, кто на кого быковал, кто от кого убегал, вы серьезно?!
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20.09.2020 09:55 Відповісти
Когда тебя по пьянке изобьют - торжественно клянемся: обсуждать твою никчемную тушку не будем!
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20.09.2020 11:14 Відповісти
Не кто заказал Балуха,а что заказывал Балух в этом кафе.Огласите весь список пожалуйстса
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20.09.2020 11:38 Відповісти
"Мальчишник в Гидропарке"Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко - Цензор.НЕТ 9493
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20.09.2020 11:36 Відповісти
овцам преподносят как пьная драка, типа толкнул, а тот сломал руку, ключицу и чм-травма, ниху" себе толкнул и пришел типа случайно в час ночи товарища увидеть, ну а что, 73% овец в стране, схавают.
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20.09.2020 12:41 Відповісти
 
 