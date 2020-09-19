Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко
Підозрюваний у побитті колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, якому 19 вересня обрали запобіжний захід, намагався сховатися від поліції.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник глави Нацполіції України, начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це тяжкий злочин. Він намагався втекти, коли прийшли поліцейські, чітко розуміючи зі ЗМІ, чому. Тому прокурор просив, а суд задовольнив. Рішення суду я не коментую", - зазначив Крищенко.
За словами начальника поліції Києва, є свідчення, що конфлікт між потерпілим і зловмисником виник несподівано.
"Це покази свідків і самого підозрюваного. Коли ми зможемо поспілкуватися з потерпілим, можливо, буде інша картина", - уточнив він.
Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.
У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.
Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.
18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
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Бо таким як ти, все доходить тільки тоді, коли вони це відчують на власній шкірі.
Крищенка , який заявляє , що бійка відбулася на побутовому грунті !
І, Суд Лінча на Землі.
4 августа 2017 года Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к трём годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 года освобождён в рамках обмена осуждённых между Украиной и Россией
"..что конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник неожиданно." Источник: https://censor.net/ru/n3220281
Так вперто хочуть всіх переконати що це банальна битовуха - "шел, упал, очнулся -гипс" . Бо не вигідно ЗЕвладі визнати що відомого політвязня кремля в центрі столиці України покалічили ватнікі за його політичні переконання.
- Вы почему убегали?
- А зачем вы догоняли?