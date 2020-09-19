Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук

Зважаючи на політичну ситуацію в Білорусі та протести, що тривають, можливе перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу в Австрію.

Про це з посиланням на слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це хороша пропозиція. Зараз політична ситуація в Білорусі не сприяє тому, щоб ми працювали на мінському майданчику. Народ піднявся проти Лукашенка, і все вказує на те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно", - сказав він.

Він додав, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик.

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У цьому контексті Кравчук зазначив, що рішення про перенесення ухвалює ОБСЄ як модератор. "Тут йдеться про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Відня надати майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Водночас Зеленський заявив, що передчасно обговорювати питання перенесення зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська і варто дочекатися розвитку ситуації в Білорусі.

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