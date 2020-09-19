Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук
Зважаючи на політичну ситуацію в Білорусі та протести, що тривають, можливе перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу в Австрію.
Про це з посиланням на слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Це хороша пропозиція. Зараз політична ситуація в Білорусі не сприяє тому, щоб ми працювали на мінському майданчику. Народ піднявся проти Лукашенка, і все вказує на те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно", - сказав він.
Він додав, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик.
У цьому контексті Кравчук зазначив, що рішення про перенесення ухвалює ОБСЄ як модератор. "Тут йдеться про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - сказав він.
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Відня надати майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Водночас Зеленський заявив, що передчасно обговорювати питання перенесення зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська і варто дочекатися розвитку ситуації в Білорусі.
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А Зєля шо? Заглядував вже у око *****?
Клавка, чи клон, вчи англійську!!
🤣
Про колаборантів жодного слова. Хоча команда зеленського намагається їх легалізувати, ввівши у переговорний процес на офіційному рівні.
Все у відкритому доступі є.
Розмовляти ввічливо навчись. На все добре.
1, там офис ОБСЕ
2. В Вену летают самолеты , а отличии от многих городов
Ясна-панятна, Зеля ж не лох якийсь. У нього і дипльома є.
Если парламент не пойдет на изменение постановления, дальнейшая возможность работать будет заблокирована, сказал глава делегации.
Также мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - добавил Кравчук.
Чаушеску-2 буде.