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Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук

Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук

Зважаючи на політичну ситуацію в Білорусі та протести, що тривають, можливе перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу в Австрію.

Про це з посиланням на слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це хороша пропозиція. Зараз політична ситуація в Білорусі не сприяє тому, щоб ми працювали на мінському майданчику. Народ піднявся проти Лукашенка, і все вказує на те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно", - сказав він.

Він додав, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик.

Читайте також: Тристороння контактна група не має змінювати мінський майданчик переговорів щодо Донбасу, - Разумков

У цьому контексті Кравчук зазначив, що рішення про перенесення ухвалює ОБСЄ як модератор. "Тут йдеться про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність Відня надати майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Водночас Зеленський заявив, що передчасно обговорювати питання перенесення зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська і варто дочекатися розвитку ситуації в Білорусі.

Дивіться також: Формула Штайнмаєра буде внесена до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Костін. ВIДЕО

Автор: 

Австрія (967) Кравчук Леонід (546) Мінськ (828) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+9
Сцикуни, вам......

Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2811
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20.09.2020 00:00
+7
предлагаю площадку в районе где вы уроды хотели инспекцию сепарам устроить на наших позициях. в серой зоне поставите столик, стульчики и будете переговариваться
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20.09.2020 00:14
+7
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2956
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20.09.2020 00:20
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Сцикуни, вам......

Предложение сделать Австрию площадкой для ТКГ - хорошее, но решение будет принимать ОБСЕ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2811
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20.09.2020 00:00 Відповісти
Скільки вже пляшок на складі, Сашко?
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20.09.2020 00:40 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1976
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20.09.2020 01:18 Відповісти
Била не конкурент ни новусу,ни ашану,ни сильпо с атб. Решение правильное, новус это прибалтийская контора, довольно таки неплохая.
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20.09.2020 15:10 Відповісти
«Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.Источник: https://censor.net/ru/n3220285»

А Зєля шо? Заглядував вже у око *****?
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20.09.2020 00:02 Відповісти
А Зєля шо? Заглядав вже у око )(уйлу? Так зрозуміло що ЗЕля заглядав в око )(уйлу, і як зазвичай пригнувшись перед ним раком.. А )(уйло також заглядав ЗЕли тільки не в око а в його багатостраждальне очко кловуна капітулянта .
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20.09.2020 07:31 Відповісти
КРАВчук..
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20.09.2020 00:02 Відповісти
фоКУС?
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20.09.2020 00:14 Відповісти
ФАКус.
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20.09.2020 00:15 Відповісти
в мене є інші варіанти.... такі як і у вас.
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20.09.2020 00:19 Відповісти
Sucof
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20.09.2020 00:23 Відповісти
Suck my dick!
Клавка, чи клон, вчи англійську!!
🤣
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20.09.2020 00:27 Відповісти
та вижу, шо у тебя подгорело )))
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20.09.2020 00:57 Відповісти
В Мене теж..))
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20.09.2020 00:24 Відповісти
А Ростов стане майданчиком для зеслуг народуж2 і для кравчучки теж.
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20.09.2020 10:13 Відповісти
Колаборанти- російські шавки повинні не мати змоги і ногою ступити в Европу, США, Канаду, Великобританію, Австралію, Японію, тощо.
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20.09.2020 00:09 Відповісти
Так у ТКГ їх і немає. ТКГ- тристороння контактна група. Україна і расєя (сторони конфлікту), та ОБСЄ- посередницька організація.
Про колаборантів жодного слова. Хоча команда зеленського намагається їх легалізувати, ввівши у переговорний процес на офіційному рівні.
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20.09.2020 07:16 Відповісти
А представиники у ТКГ від незаконних формувать в Мінськ їздили?
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20.09.2020 11:18 Відповісти
Підписів представників незаконних формувань немає під жодним документом (виключення- нещодавнє підписання, в яке дєрьмак вписав цих вилупків).
Все у відкритому доступі є.
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20.09.2020 12:20 Відповісти
У городі бузина, а в Києві дядько. Мова не про підписи, а про географію, в даному випадку.
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20.09.2020 23:11 Відповісти
Ти читати вмієш? ТКГ- тристороння контактна група. Україна, Росія, ОБСЄ. Ніяких представників від незаконних формувань там ніколи не було.
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21.09.2020 07:52 Відповісти
"Ти читати вмієш?" тобі ще довго треба над собою працювати...

Розмовляти ввічливо навчись. На все добре.
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21.09.2020 23:15 Відповісти
Просто все вже давно розжовано, а кацапські тролі задають одні й ті ж питання ось вже 6 років- осточортіло всім роз'яснювати. Приношу вибачення, якщо образив.
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22.09.2020 07:18 Відповісти
мало того що наші батьки були іпанутими совкодрочерами, то нажаль деякі їх діти стали зє лідорами. я таким не став.
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20.09.2020 00:13 Відповісти
Навіщо ти так про своїх батьків та ще й на загал...
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20.09.2020 00:42 Відповісти
предлагаю площадку в районе где вы уроды хотели инспекцию сепарам устроить на наших позициях. в серой зоне поставите столик, стульчики и будете переговариваться
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20.09.2020 00:14 Відповісти
Поездки туристов типа кравчука в Австрию на бессмысленные посиделки конечно лучше для этих самых туристов.Тем более оплачивается из бюджета.
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20.09.2020 00:16 Відповісти
А чого не в Києві??
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20.09.2020 00:17 Відповісти
***** засцить летіти...
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20.09.2020 07:17 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2956
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20.09.2020 00:20 Відповісти
Вена - хорошее предложение

1, там офис ОБСЕ
2. В Вену летают самолеты , а отличии от многих городов
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20.09.2020 00:21 Відповісти
В Зимбабве самолеты тоже летают...
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20.09.2020 00:46 Відповісти
Не смійся з Зімбабве. У них середня з/п висококваліфікованих працівників (з вишкою) в районі 1000$... Я останнім часом цікавлюсь рівнем життя в країнах Африки- був неприємно здивований.
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20.09.2020 07:20 Відповісти
А почему выбирает кто-то, а не мы- УКРАИНЦЫ?
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20.09.2020 00:21 Відповісти
Ви вже обрали що регоче увесь світ.
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20.09.2020 00:29 Відповісти
Та ні. Лише у педроботів пердаки палахкотять. І ще в одного юлькофіла.
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20.09.2020 00:44 Відповісти
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20.09.2020 00:50 Відповісти
Ну от. Ти руками махаєш, а Вона ж працює!
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20.09.2020 01:02 Відповісти
Расскажи это депутатам Европарламента и Госдепу США.
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20.09.2020 02:33 Відповісти
ЧМП та ЯО просрав , та і літаки..
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20.09.2020 00:22 Відповісти
Комуняцьким маразматикам Кравчуку, Фокіну, та Ермаку с Ко, хочу сказати, що Україні потрібний не закон про особливий статус чи амністію сепарам на Донбасі, та звичайно не зробити Австрію майданчиком для ТКГ (тому що ТГК потрібно закривать накуй ) - а потрібен Нам закон про примусову евтаназію таких покидьків як ви !!!
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20.09.2020 00:22 Відповісти
Та коли воно вже здохне !!!!!!!!!
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20.09.2020 00:25 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5553

Ясна-панятна, Зеля ж не лох якийсь. У нього і дипльома є.
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20.09.2020 00:27 Відповісти
убейте уже етого старого камунацкого казла....
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20.09.2020 00:28 Відповісти
От ермака и Компани (ЗЕ) устами кравчука :"Верховная Рада Украины должна проголосовать за изменения в закон о местных выборах на Донбассе, которые касаются части передачи границ в ОРДЛО. В противном случае работа Трехсторонней контактной группы будет заблокирована.Как пояснил в интервью "Стране" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, дело в том, что закон в нынешней его редакции противоречит Минским договоренностям. По его словам, на данный момент этот вопрос обсуждается в Раде.Он был поднят на фоне заявления "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никаноровой, что без отмены или внесения поправок в постановление об отмене местных выборов невозможен прогресс ни по одному направлению по тому, что изучал лично я, скажу что - да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга Народа" Александра Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", - отметил Кравчук.

Если парламент не пойдет на изменение постановления, дальнейшая возможность работать будет заблокирована, сказал глава делегации.
Также мы обсуждали вопрос обмена пленными. Украинская сторона подала свой список и попросила ОРДЛО подать свой, но они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов. Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие к международным документам, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от минских соглашений", - добавил Кравчук.
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20.09.2020 00:31 Відповісти
ЗЕмудак вліз в лайно по самі вуха.
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20.09.2020 00:35 Відповісти
Это чтобы звери-головорезы из Л/ДНР топтали европейские страны и был повышен их статус. Лукьяновская тюрьма лучший "майданчик" для этих скотов.
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20.09.2020 00:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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20.09.2020 00:39 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5328
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20.09.2020 00:43 Відповісти
Конечно,старым дуракам хочется кататься в Вену за наш счёт!
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20.09.2020 00:45 Відповісти
А чо? Попити кохвєю, то да сьо.
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20.09.2020 00:52 Відповісти
Вже кожен українець по безвізу може в Відень скататись на вихідні, щоб кавуськи посьорбати. То сам Петро казав, а він не обмане.
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20.09.2020 01:30 Відповісти
Ну так и не будет вам безвиза с Европой. Останется с страной-помойкой, как ты и мечтал.
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20.09.2020 01:45 Відповісти
Ну это не какой-то мурза, сбежавший в своё время из этой помойки, решает. Не так ли?
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20.09.2020 01:48 Відповісти
Конечно, нет. Это решают те, которые сейчас поддерживают курс Украины на Запад. И они видят, шо зеленая слизь тянется на восток, к своим братьям-дикарям.
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20.09.2020 01:53 Відповісти
Хорошо, что ты убежал от этих дикарей еще раньше в рваных портках.
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20.09.2020 01:55 Відповісти
Именно так, в рваных портках.И с левой ногой в клочьях. И сегодня в неделю делаю больше, чем ты в год. Так как насчет дорог и коронавируса, русский?
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20.09.2020 02:00 Відповісти
Продолжай делать. Твоя кацапская родина тебя любит и помнит, где бы ты не был.
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20.09.2020 02:03 Відповісти
Ты такой же русский, как Моника Зеленски,Дерьмак, рамзанка дыров или *****. Так шо успокойся, гуманоид.
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20.09.2020 02:07 Відповісти
Ты не подскажешь, почему ракоцапы так упорно называют сцаря всех набутылочников ***** каким-то путеным?
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20.09.2020 01:33 Відповісти
Понежнее со своим братом-дикарем, не провоцируй.Так тебе Моника говорит.
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20.09.2020 01:47 Відповісти
Тільки не Австрія! Ця країна з потрохами куплена ****** і переповнена кацапською агентурою та "бізнемс партнерами" *****, Фірташа, Клюєвих, Суркісят, Коломойського, Хорошковського, Добролюбова, Новицького і всього прокацапленого лайна України. На такому "хитрому майданчику" важко буде просувати інтереси України наступникам (сподіваюсь зелене гівно скоро змиємо в унітаз).
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20.09.2020 01:58 Відповісти
А не все равно, где ЗЕ и Ермак подпишут капитуляцию?
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20.09.2020 02:37 Відповісти
не зможуть.
Чаушеску-2 буде.
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20.09.2020 13:23 Відповісти
Предложение сделать могилу у тебя в огороде для похорон в месте с Фокиным- хорошее, но решение будет принимать народ Украины, - Чуб
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20.09.2020 03:31 Відповісти
Аастрія - це партнер-товариш уХйла по танцях з Європою, може вже майже бувші, це єдина країна, в яку крім Оману, за останній час зміг зїздити НЕлох... Австрія це притулок Фірташа , акціонера прорашистського каналу Інтер, на якому Вовку вербували в роки його праці головним редактором. Автрія - це країна у якій міністр закордонних справ тусить частенько на пропогандонських каналах Кремля .
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20.09.2020 05:13 Відповісти
Все правильно. Тиждень назад,коли ЧМО було в Австрії, я про це казав. Австрія є агентурним центром кацапії в Європі. Але це краще ніж Мінськ.
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20.09.2020 09:11 Відповісти
На кладовище може б вас перенести. "Там уютненько и спокойненько, исключительная благодать"
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20.09.2020 06:27 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9550
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20.09.2020 07:30 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1482
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20.09.2020 07:30 Відповісти
Пропозиція зробити Австрію майданчиком для ТКГ - гарна, але рішення ухвалюватиме ОБСЄ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8166
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20.09.2020 07:32 Відповісти
Минск для переговоров Украины с де факто агрессором Рашей не подходит по простой причине. Беларусь составная часть союзного государства с Рашей ( а в нынешней ситуации, это почти что генерал- губернаторство РФ. Т.е. в любом случае, почему украинская делегация должна проводить переговоры в де факто стране контролируемой страной агрессором, или стран мало Австрия не лучший вариант кстати , есть к примеру Швеция.. Хотя можно и в Австрии конечно. Но Минск уже пройденный этап, тем более на фоне захвата там власти в незаконный способ уже скоро бывшим президентом Лукашенко.
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20.09.2020 09:50 Відповісти
Ты старый маразматик, по каким документам будут вьезжать в Австрию террористы?
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20.09.2020 15:54 Відповісти
 
 