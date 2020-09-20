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Новини Агресія Росії проти України
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26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії "тиші" для ремонту станції "Мар'їнка", - штаб ОС

26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії

У Мар'їнці блокуються ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільній станції. Українська сторона Спеціального центру координації та контролю чекає гарантій безпеки.

Як пише Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ще в липні 2014 року газорозподільна станція разом з газопроводом була виведена з ладу.

"Наголошуємо, що реконструкція газорозподільної станції дасть змогу забезпечити газопостачання більше ніж 26 000 мешканцям, а також 13 газовим котельням, навчальним закладам і дошкільним установам, Мар’їнській центральній районній лікарні та низці підприємств", - наголошується в повідомленні.

26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії тиші для ремонту станції Марїнка, - штаб ОС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді хочуть вирівняти ставки акцизного податку на паливо, що призведе до зниження цін на бензин

газ (10452) ремонт (2308) СЦКК (642) Мар’їнка (622) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+1
Но виновата,разумеется, Украина ....
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20.09.2020 05:04
+1
Так у нас же уже 60 дней "всеобъемлющее" перемирие.. Какие еще нужны " гарантии тишины", ну разве привезти на место проведения работ Кравчука, Фокина ( с внучкой и ее другом) и Сивоху и поставить их впереди всех на видном месте. ( для дополнительной уверенности можно еще их и привязать к чему либо)
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20.09.2020 09:42
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какао ботву та новость не интересует, бо зрады нет.
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20.09.2020 04:26 Відповісти
Но виновата,разумеется, Украина ....
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20.09.2020 05:04 Відповісти
ЗЕленський, ось підтримка твого кумира уХйла В ООН - ( а в тебе в цих країнах вілли немає неначеб-то)

Снятие с рассмотрения пункта об "Обязанности защищать" поддержали Россия, Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия, которая и была инициатором изъятия этого пункта.
Кислица уточнил, что Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Конго, Куба, Мьянма и Никарагуа также голосовали на 74-й сессии против внесения в повестку дня 75-й сессии п. "Ситуация на оккупированных территориях Украины". 18 сентября этот пункт не решились поставить на голосование после "откровенного поражения" 4 сентября.
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20.09.2020 05:36 Відповісти
Кацапи розтрощили Домбас рятуючи домбасян від біндер.
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20.09.2020 08:07 Відповісти
Ну і нє фіг.
Я ще маю думати, що в криссіян води не буде.
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20.09.2020 09:12 Відповісти
Так у нас же уже 60 дней "всеобъемлющее" перемирие.. Какие еще нужны " гарантии тишины", ну разве привезти на место проведения работ Кравчука, Фокина ( с внучкой и ее другом) и Сивоху и поставить их впереди всех на видном месте. ( для дополнительной уверенности можно еще их и привязать к чему либо)
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20.09.2020 09:42 Відповісти
теж мені новина. Дешевше було б переробити всі котельні на альтернативне паливо. Чи попробувати підвести газ з іншої сторони.
У Маріуполь вода із Дніпра надходить через окуповані території. Це ще при совку так придумали, щоб не прямо на Маріуполь а через обласний центр. Йогнуті, шо ти з них візьмеш. Йде вже шостий рік окупації. А вода так і подається через окуповані території. Хоча річка Вовча і Самара є природним каналом із сходу на захід.
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20.09.2020 10:29 Відповісти
Это о дамбасах позорных там что ли так заботу государство проявляет?? А с каких это пор для ДАМБАСКИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ такие озабоченности их благополучием???
Позорные дамбасы свое благополучие САМИ слили в унитаз! Соответственно оно им и не нужно. Пусть прозябают и дальше как те животные опомоенные. Предатели Родины иного и не заслуживают! Их тварей даже в Хренлостане все ненавидят. Ну предателей Родины даже фюреры в войну и то не любили.
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20.09.2020 12:00 Відповісти
а нах отводит войска.
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20.09.2020 12:35 Відповісти
 
 