26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії "тиші" для ремонту станції "Мар'їнка", - штаб ОС
У Мар'їнці блокуються ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільній станції. Українська сторона Спеціального центру координації та контролю чекає гарантій безпеки.
Як пише Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ще в липні 2014 року газорозподільна станція разом з газопроводом була виведена з ладу.
"Наголошуємо, що реконструкція газорозподільної станції дасть змогу забезпечити газопостачання більше ніж 26 000 мешканцям, а також 13 газовим котельням, навчальним закладам і дошкільним установам, Мар’їнській центральній районній лікарні та низці підприємств", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Yasina Nina
показати весь коментар20.09.2020 05:04
+1 Андерсен #450397
показати весь коментар20.09.2020 09:42
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Снятие с рассмотрения пункта об "Обязанности защищать" поддержали Россия, Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия, которая и была инициатором изъятия этого пункта.
Кислица уточнил, что Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Конго, Куба, Мьянма и Никарагуа также голосовали на 74-й сессии против внесения в повестку дня 75-й сессии п. "Ситуация на оккупированных территориях Украины". 18 сентября этот пункт не решились поставить на голосование после "откровенного поражения" 4 сентября.
Я ще маю думати, що в криссіян води не буде.
У Маріуполь вода із Дніпра надходить через окуповані території. Це ще при совку так придумали, щоб не прямо на Маріуполь а через обласний центр. Йогнуті, шо ти з них візьмеш. Йде вже шостий рік окупації. А вода так і подається через окуповані території. Хоча річка Вовча і Самара є природним каналом із сходу на захід.
Позорные дамбасы свое благополучие САМИ слили в унитаз! Соответственно оно им и не нужно. Пусть прозябают и дальше как те животные опомоенные. Предатели Родины иного и не заслуживают! Их тварей даже в Хренлостане все ненавидят. Ну предателей Родины даже фюреры в войну и то не любили.