26 тис. споживачів понад 6 років залишаються без газопостачання - Україна не може отримати гарантії "тиші" для ремонту станції "Мар'їнка", - штаб ОС

У Мар'їнці блокуються ремонтно-відновлювальні роботи на газорозподільній станції. Українська сторона Спеціального центру координації та контролю чекає гарантій безпеки.

Як пише Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ще в липні 2014 року газорозподільна станція разом з газопроводом була виведена з ладу.

"Наголошуємо, що реконструкція газорозподільної станції дасть змогу забезпечити газопостачання більше ніж 26 000 мешканцям, а також 13 газовим котельням, навчальним закладам і дошкільним установам, Мар’їнській центральній районній лікарні та низці підприємств", - наголошується в повідомленні.

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