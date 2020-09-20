Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукову ракету. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку

Хоча у РФ є гіперзвукова ракета, США може похвалитися набагато потужнішою зброєю.

Президент Дональд Трамп заявив про це ввечері в п'ятницю, звертаючись до своїх прихильників, які зібралися на передвиборчому мітингу в штаті Міннесота, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви знаєте, що у них є супер-пупер-гіперзвукова ракета - я називаю її супер-пупер, бо її швидкість в п'ять разів перевищує швидкість звичайної ракети ... Але Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію ... і вони побудували (ракету)", - заявив Трамп.

Однак, за словами президента, у США тепер є набагато потужніша зброя: "Найкраща, найнеймовірніша, на жаль, найсмертоносніша". Трамп при цьому не назвав характеристики і вид цієї зброї, пославшись на секретність цієї інформації.

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"Ми хотіли б ніколи її не використовувати. Але у нас є найвеличніша зброя в історії", - заявив президент, за словами якого, це озброєння є "предметом заздрості всього світу", включаючи керівників Китаю і Росії, які "знають, що у нас є речі, про які вони навіть не чули раніше".

"Тепер все, що я роблю, - це говорю світу, що у нас наймогутніша зброя в світі. Я навіть не кажу, яка саме. Ви навіть не хочете про це знати ... Боже, допоможи нам, якщо нам коли-небудь доведеться її використовувати. Але у нас є наймогутніша зброя, коли-небудь створена людиною", - підкреслив Трамп.

Після заяви президента США Володимир Путін вказав, що роботи зі створення такої зброї ведуться в РФ з 2004 року, інформує DW.

Вашингтон змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу в 2002 році з договору по ПРО, заявив Путін в суботу, 19 вересня, під час розмови з розробником гіперзвукових ракет "Авангард" Гербертом Єфремовим, не згадуючи при цьому Трампа.

"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", - вказав далі Путін, спілкуючись по відеозв'язку з почесним гендиректором ВПК "НВО Машинобудування" з нагоди дня зброяра.

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