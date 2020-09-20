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Новини
20 120 155

Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукову ракету. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку

Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукову ракету. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку

Хоча у РФ є гіперзвукова ракета, США може похвалитися набагато потужнішою зброєю.

Президент Дональд Трамп заявив про це ввечері в п'ятницю, звертаючись до своїх прихильників, які зібралися на передвиборчому мітингу в штаті Міннесота, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви знаєте, що у них є супер-пупер-гіперзвукова ракета - я називаю її супер-пупер, бо її швидкість в п'ять разів перевищує швидкість звичайної ракети ... Але Росія отримала цю інформацію від адміністрації Обами. Росія вкрала цю інформацію ... і вони побудували (ракету)", - заявив Трамп.

Однак, за словами президента, у США тепер є набагато потужніша зброя: "Найкраща, найнеймовірніша, на жаль, найсмертоносніша". Трамп при цьому не назвав характеристики і вид цієї зброї, пославшись на секретність цієї інформації.

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"Ми хотіли б ніколи її не використовувати. Але у нас є найвеличніша зброя в історії", - заявив президент, за словами якого, це озброєння є "предметом заздрості всього світу", включаючи керівників Китаю і Росії, які "знають, що у нас є речі, про які вони навіть не чули раніше".

"Тепер все, що я роблю, - це говорю світу, що у нас наймогутніша зброя в світі. Я навіть не кажу, яка саме. Ви навіть не хочете про це знати ... Боже, допоможи нам, якщо нам коли-небудь доведеться її використовувати. Але у нас є наймогутніша зброя, коли-небудь створена людиною", - підкреслив Трамп.

Після заяви президента США Володимир Путін вказав, що роботи зі створення такої зброї ведуться в РФ з 2004 року, інформує DW.

Вашингтон змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу в 2002 році з договору по ПРО, заявив Путін в суботу, 19 вересня, під час розмови з розробником гіперзвукових ракет "Авангард" Гербертом Єфремовим, не згадуючи при цьому Трампа.

"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", - вказав далі Путін, спілкуючись по відеозв'язку з почесним гендиректором ВПК "НВО Машинобудування" з нагоди дня зброяра.

Также читайте: США вышли из ДРСМД, чтобы создавать свои ракеты для сдерживания российской агрессии, - Помпео

Обама Барак (518) ракети (4030) росія (65379) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+23
Ядерну бомбу також совок вкрав.До речі,саме при демократах.
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20.09.2020 02:13
+19
Трамп даже мультик не в состоянии снять. Как ему верить?
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20.09.2020 02:08
+19
Срашнікських ракет потрібно найбільше боятися срасіянам бо вони мають звичку далеко не відлітати від "родіни" ... ракети-патріоти - падають не далеко від місця пуску.
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20.09.2020 02:41
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А ты думал, лапти поправь
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20.09.2020 07:45 Відповісти
Трамп всячесски хочет показать , что он не кормиться у ПУКина ..
Скоро Пукиндля это го и пару десятков ВАГНЕРОВЦЕВ для растерзание американцам отдаст..
.
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20.09.2020 07:49 Відповісти
Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку - Цензор.НЕТ 2355

Та шо там ті ракети? У них є навіть літаюча сокира. А вам слабо?
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20.09.2020 07:59 Відповісти
Якщо чесно ... Якби не їх імперські замашки і агресія проти сусідів, то ми б сприймали новини про лопати і сокири більш поблажливо.
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20.09.2020 12:44 Відповісти
Конечно украла, потому что:
- украсть и скопировать быстрее и дешевле;
- разработка с нуля долго, дорого, требует больших усилий и Мозгов,которые выродились;
- украсть - историческая ментальность московского каганата.
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20.09.2020 08:14 Відповісти
Чтобы украсть надо чтобы было что украсть.
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20.09.2020 08:32 Відповісти
Поэтому ты картоху лучше припрячь.
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20.09.2020 22:19 Відповісти
Крадут все, даже б/у грузинские унитазы.
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20.09.2020 08:51 Відповісти
Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку - Цензор.НЕТ 9719
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20.09.2020 09:05 Відповісти
Вот именно.Украли,скопировали все-от бритвы,магнитофона-до авто,оружия ну и ракет.
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20.09.2020 09:48 Відповісти
символично. ночами не спит *****. только об обнулении и думает. ядрёного потенциала тоже. видать потенция и у тамошнего потенциала уже не та )))
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20.09.2020 08:23 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся...
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20.09.2020 08:53 Відповісти
Трамп всячесски хочет показать , что он не кормиться и не шантажируетьсяу ПУКиным ..
А Пукин для это го и пару десятков ВАГНЕРОВЦЕВ для растерзание американцам отдаст..
. ..

.
. Это для россии НОРМА ! .
.

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20.09.2020 09:01 Відповісти
Раньше ссср назначил на Кубу Фёдора Кастрова,теперь Расия назначила Президента Данила Трампова и ведёт его на второй срок президентства США, может пора уже остановить кремлёвского Фюрера,чтобы не играл роль мирового лидера ,
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20.09.2020 09:11 Відповісти
Страна, ворующая, унитазы, не может в принципе ничего разработать!)
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20.09.2020 09:16 Відповісти
Хих....какие они смешные эти перзидегты. Ну один просто смешной, а другой просто про то ...зеленый. Я вам расскажу про технологию, которая достаточно обширно расписана в манускрипте Войнича. Они(маленькие зеленые) называют ее просто "перекидами" или проще объяснять перебросками. Если вы заметили там очень много операций с кольцами, гравитационными линзами. Совершенно верно, как и в Буллевой алгебре нитки, или гравитационные нити пространства-времени можно суммировать, масштабировать, и варьировать. Канечна это тема отдельной лекции.
Но!!! чтобы вы знали, можно легко! смоделировать аварию, где на заднем сиденье сидит известный политик, пьяный в дупель(кстати тот же Ефремов), который влетает в остановку общественного транспорта, сиденье водителя пустое( а оно и не надо) управление идет по нитке. И вся политика государства после аварии меняется на корню....и не надо никаких пукающих ракеток, гиперзвуковых, супер- пупер летовых и т.д.
Это вам информация к размышлению, эта технология есть, она работает и ...она успешно применяется...
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20.09.2020 09:18 Відповісти
Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукової ракети. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку - Цензор.НЕТ 6756
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20.09.2020 10:47 Відповісти
Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку - Цензор.НЕТ 6728
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20.09.2020 09:26 Відповісти
Трампопон слил данные о новом вооружении Путину во время встреч, что бы те не озвучили на него имеющийся компромат , его загулов в Раше ( до президентства).. Так что не нужно про Обаму. Ну и еще.. Как все таки эти два идиЕта похожи Пукин со своим супер- супер оружием " с непредсказуемой траекторией" и Трампопон с со своим " супер - пупер" оружием. Колуны.
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20.09.2020 09:27 Відповісти
Дядя СЭМ-скажи лучше ЧТО Россия у вас и Европы-не украла.
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20.09.2020 09:45 Відповісти
Милые бранятся - только тешатся...
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20.09.2020 09:50 Відповісти
Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку - Цензор.НЕТ 5878
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20.09.2020 09:52 Відповісти
больше похоже на истерический треп о каком то мифическом оружии... трамп как всегда языком работает и в пустую
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20.09.2020 09:58 Відповісти
Может раскрыли секрет ваджры - оружия древних богов?
Трамп заявив, що Росія вкрала у США інформацію про гіперзвукової ракети. Путін заперечив, мовляв, Вашингтон змусив РФ почати розробку - Цензор.НЕТ 583
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20.09.2020 12:09 Відповісти
Может в этом предмете и корни нашего герба? Как думаете?
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20.09.2020 12:19 Відповісти
мордвине, на вивчай матчастину
https://youtu.be/tOgpNlhp7wA?t=1115 ссиль
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22.09.2020 07:04 Відповісти
К сожалению, по дебилизму трамп не уступает бесу путлеру.
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20.09.2020 10:39 Відповісти
Гімно в того пу є, а не супер пупер!!!
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20.09.2020 11:01 Відповісти
Без воровства ,рашистская страна была бы диаметром в 500 км вокруг мацквы...
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20.09.2020 11:06 Відповісти
"Милые бранятся - только тешатся."
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20.09.2020 11:51 Відповісти
Так а у Соловеццкого Союза и у его зомби-призрака Хренлостана своего никогда ничего и не было - все технологии на корню ВОРОВАННЫЕ!
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20.09.2020 11:57 Відповісти
Новосибирский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вывел на производственную мощность вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок - Graphetron 50. Первая установка Graphetron 1.0 начала работать в 2014 году. Суммарная мощность двух линий составит 75 т в год, с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год. Теперь компании принадлежит более 90% всех мировых мощностей по производству графеновых нанотрубок.
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20.09.2020 12:13 Відповісти
Я же и говорю, в США изобрели, а ваши мацкалы сперли: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD Фуллерен (C60) был открыт группой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Смолли , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Крото и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 Кёрла в https://ru.wikipedia.org/wiki/1985 1985 году, за что в https://ru.wikipedia.org/wiki/1996 1996 году эти исследователи были удостоены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8 Нобелевской премии по химии . Иди в очко мацкал позорный. Вы за всю свою помойную историю единственное что придумали - это лапти.
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20.09.2020 12:31 Відповісти
Сейчас OCSiAl строит третью установку по синтезу нанотрубок, но уже не в Новосибирске, а в Люксембурге. По прогнозам компании уже через два-три года только для производства аккумуляторов потребуется 250 тонн нанотрубок в год.
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20.09.2020 12:35 Відповісти
Трос для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82 космического лифта : нанотрубки, теоретически, могут держать огромный вес - до тонны на квадратный миллиметр. Однако получить достаточно длинные углеродные трубки с толщиной стенок в один атом не удавалось до сих пор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8#cite_note-news.mail.ru-32 [32] , из-за чего приходится использовать нити, сплетённые из относительно коротких нанотрубок, что уменьшает итоговую прочность.Листы из углеродных нанотрубок можно использовать в качестве плоских прозрачных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C громкоговорителей , к такому выводу пришли китайские учёныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8#cite_note-33 [33
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20.09.2020 12:42 Відповісти
За исследования свойств графена Андрей Гейм (Сочи) и Константин Новосёлов (Нижний Тагил) получили Нобелевскую премию по физике за 2010 год
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20.09.2020 13:04 Відповісти
Вы за всю свою помойную историю единственное что придумали - это лапти.
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20.09.2020 21:49 Відповісти
и 100% мирового производства скульптур из говна ))
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20.09.2020 12:32 Відповісти
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20.09.2020 19:20 Відповісти
Слава Богу, среди американских властимущих только единицы чиновников - не патриоты своей страны, способны что-то продать кремлёвской крысе в ущерб интересам США. И Трамп - один из них. БОльшего подонка и продажной сволочи Америка ещё не знала и не выбирала....
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20.09.2020 12:28 Відповісти
как ловко трамп "подмахивает" пукину... в раше только рады "что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете" ))
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20.09.2020 12:31 Відповісти
так же как москичи волгу и атомные ракеты украли в сша еще берией
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20.09.2020 12:38 Відповісти
Наверное, америкоси слили питторашке какую-то ахинею, теперь замиливают тему, чтоби питторашка и дальше увязла в разработке очередного нелетающего говнеца.
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20.09.2020 13:19 Відповісти
воно то не ахінея. але є непереборні в силу законів фізики обставини, що не дають ту зброю реалізувати.
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20.09.2020 14:45 Відповісти
Похоже на то как в 80-тые гг, Штаты слили лже-инфу"Союзу Нерушимому"о разработке космического оружия(программа СОИ),дабы разорять его финансы в создании оружия противодействия..Союз поверил и затратил на это нехилую сумму..,а до его кончины оставалось совсем немного..
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20.09.2020 14:56 Відповісти
ЭТО ОРУЖИЕ НЕОБХОДИМО ИСПЫТАТЬ НА РОССИИ !!! ТАК КАК У НЕЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ !)
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20.09.2020 17:43 Відповісти
нано суперджет. Дальше можно все опустить.
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20.09.2020 19:23 Відповісти
взявший меч от меча погибнет (с)
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20.09.2020 20:00 Відповісти
Так а у Соловеццкого Союза и у его зомби-призрака Хренлостана своего никогда ничего и не было - все технологии на корню ВОРОВАННЫЕ!
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20.09.2020 21:50 Відповісти
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