УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9450 відвідувачів онлайн
Новини
4 622 51

Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков

Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков

В Україні на сьогодні немає механізмів відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно або вносити зміни до Конституції, або по-іншому виписувати закон", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові перестановки в Кабміні можуть зупинити бюджетний процес, - Разумков

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

НАБУ (5072) Ситник Артем (863) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Тю.
Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.

Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
показати весь коментар
20.09.2020 02:23
+22
Прикинь сколько раз конституцию США пришлось бы менять под ФБР, ЦРУ, АНБ и пр конторы.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
показати весь коментар
20.09.2020 03:01
+17
Идиоты, не понимающие, что в Конституции не должен быть прописан порядок отзыва и назначения глав всех подразделений силовых ведомств. Они могут создаваться и ликвидироваться. Конституцию не меняют под каждый чих. А порядок увольнения и назначения определен Законом о НАБУ.
показати весь коментар
20.09.2020 02:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю.
Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.

Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
показати весь коментар
20.09.2020 02:23 Відповісти
Це ваш собутильник? Кидайте цю пиятику.
показати весь коментар
20.09.2020 08:14 Відповісти
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 8259Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 2349Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 9495
показати весь коментар
20.09.2020 10:09 Відповісти
Це ваш портрет, пані, дуже мило
показати весь коментар
20.09.2020 16:57 Відповісти
так сразу и сказали,шо то порох...мол назначил неконституционно
зато поменять Конституцию монозеленью-конституционно
показати весь коментар
20.09.2020 08:37 Відповісти
Особенно про конституцию у тебя интересно вышло.
Найди пожалуйста в конституции пункт про генпрокуратуру, который поменяли.

Но интернет стерпит. Ты пиши еще, зебилка.
показати весь коментар
20.09.2020 12:01 Відповісти
Напомним, 45 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд проверить, соответствует ли Конституции закон, который позволяет назначать генпрокурором кандидата без юридического образования. Об этом сообщает пресс-служба КС. "18 мая в Конституционный Суд поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины" от 12 мая 2016 № 1355-VIII", - говорится в сообщении. 12 мая 16 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначить генпрокурором человека без юридического образования, а также нормируют реформу Генпрокуратуры. Таким образом, этот закон позволил лидеру фракции БПП Юрию Луценко возглавить Генпрокуратуру.
показати весь коментар
20.09.2020 12:40 Відповісти
Так кто конституцию менял, полено тупое?
показати весь коментар
20.09.2020 13:12 Відповісти
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков - Цензор.НЕТ 5308
показати весь коментар
20.09.2020 12:46 Відповісти
Це ваш портрет, пані, дуже мило
показати весь коментар
20.09.2020 17:00 Відповісти
Кожна "нова" команда, яка починає зі зміни законів і особливо - Конституції показує дві речі :
1. Вона не збирається жити за правилами, тому пише правила під себе
2. Вона абсолютно непроіесійна, якщо не може вирішувати наявні проблеми і виклики у рамкпзприцнятиз законів. І їй не вистачаєосвіти/мізкіа/бажання робити це.
показати весь коментар
20.09.2020 10:34 Відповісти
Идиоты, не понимающие, что в Конституции не должен быть прописан порядок отзыва и назначения глав всех подразделений силовых ведомств. Они могут создаваться и ликвидироваться. Конституцию не меняют под каждый чих. А порядок увольнения и назначения определен Законом о НАБУ.
показати весь коментар
20.09.2020 02:50 Відповісти
Прикинь сколько раз конституцию США пришлось бы менять под ФБР, ЦРУ, АНБ и пр конторы.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
показати весь коментар
20.09.2020 03:01 Відповісти
Весь мир живет по принципу, что разрешено все, что не запрещено и только пост-совок с точностью до наоборот. Подобные Законы просто должны приниматься 2/3 голосов. А с Законом по НАБУ, если мне память не изменяет было что-то около 340. Выше крыши.
показати весь коментар
20.09.2020 03:10 Відповісти
Было.
показати весь коментар
20.09.2020 04:49 Відповісти
та шо там нет? - мендель выпустите, она вам все механизмы подрежет.....
показати весь коментар
20.09.2020 02:51 Відповісти
І Хто це зробив?
показати весь коментар
20.09.2020 03:28 Відповісти
Разумков. 😁
показати весь коментар
20.09.2020 08:15 Відповісти
выходя из дома на головашку, не забудьте взять мозги, они под зеркалом и между расчесок никому не нужны
показати весь коментар
20.09.2020 04:18 Відповісти
*голосовашку
показати весь коментар
20.09.2020 04:20 Відповісти
а то я завис на головашке
показати весь коментар
20.09.2020 08:39 Відповісти
вам изменить законодательстсво, шо в потной рученке копейку зажать...
показати весь коментар
20.09.2020 04:31 Відповісти
Процитирую один коммент из социальных сетей,почти дословно дословно. Добавит нечего-"Путин играет в долгую. Украина пока ему не по зубам. Яд,что-то типа Новичка,убивающего медленно,но уверенно-РПЦ, откровенные политические враги,типа Медведчука из ОПЗЖ, плюс холуи и манкурты из секты "анамвсеравно",давшие Зеленскому 73% и регулярно подкармливаевыми всякой помоечной чушью из медведчуковской телекухни. И, КОГДА РЕАЛЬНО РВАНЕТ-дальше не цитирую.Но,кое-что произойдет. И не так,как планируют кремль и его холуй Мертвечук.. А оно произойдет
показати весь коментар
20.09.2020 05:24 Відповісти
Перший раз, невже?
Змінюйте.
показати весь коментар
20.09.2020 06:49 Відповісти
Эти идиоты уже взялись за Конституцию.
показати весь коментар
20.09.2020 06:57 Відповісти
Каждая власть-берется за Конституцию,начинают кромсать,под себя,вместо того что бы-ее ВЫПОЛНЯТЬ.
показати весь коментар
20.09.2020 07:48 Відповісти
Теперішній випадок особливий - гарант, котрий юрист за освітою, навіть Конституції не читав.
показати весь коментар
20.09.2020 09:11 Відповісти
Если я ничего не путаю, ранее:
Запад требовал независимый антикор. Орган.
Сделали. Херовый сытник, но по требованиям.
Сейчас:
А нахеру мы имели западные требования!
Сытник неконституционен, и т.п.
Ближайшая перспектива, запад:
А Украине поможем "большим, толстым, эластичным" по всей морде
показати весь коментар
20.09.2020 07:23 Відповісти
А може склад Ради поміняти, якщо у них кебети не вистачає, навіщо чіпати Конституцію?
показати весь коментар
20.09.2020 07:29 Відповісти
А може взагалі нічого не чіпати, роз руки криві і ростуть не з того місця?
показати весь коментар
20.09.2020 08:18 Відповісти
придется изменить законодательство.- Не бегемота тащить из болота барыге./ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. / Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
показати весь коментар
20.09.2020 07:34 Відповісти
Чтобы назначать и увольнять главу НАБУ, придется изменить законодательство или Конституцию, - Разумков - Цензор.НЕТ 9894
показати весь коментар
20.09.2020 07:36 Відповісти
Зебіли задоволені.
показати весь коментар
20.09.2020 07:50 Відповісти
Кацапам - так.
показати весь коментар
20.09.2020 08:24 Відповісти
"Хуже не будет!!! Хоть поржьом!!!"
показати весь коментар
20.09.2020 08:48 Відповісти
Перше, що треба зробити для відновлення конституційного ладу в країні - це повішати одномоментно проституційний "суд" в повному складі. В бордових сутанах та з брязькальцями на їхніх пузяках.
показати весь коментар
20.09.2020 08:19 Відповісти
Алкаша комсомольца, предателя по жизни, особь без профильного образования можно Генпрокурором за полдня назначить?!
показати весь коментар
20.09.2020 08:42 Відповісти
Кеша, как всегда бредит. Зеленый бред про "предателя и комсомольца", но самое прикольное что Луценко был одним из лучших Генпрокуроров! И уж точно лучше раскосой мордвинки, которая хороша только тем, что готова исполнить любую команду главЗЕ-Била!
показати весь коментар
20.09.2020 08:51 Відповісти
похмелись и памперс на голове смени.
показати весь коментар
20.09.2020 08:58 Відповісти
Кеша не похмелился, у него сосна бурятская лучший прокурор)))
показати весь коментар
20.09.2020 10:06 Відповісти
из за таких порохосвинов как ты страна в опе.
показати весь коментар
20.09.2020 10:55 Відповісти
А мне кажется, что из-за таких зебилов, как ты. При Порохе - страна развивалась, да, не все было хорошо. Но в итоге, ты и такие как ты выбрали полное дно, "лишь бы не Порох"
показати весь коментар
21.09.2020 21:19 Відповісти
менять конституции - тренд этого сезона. сначала *****, потом луко*****, теперь уже шестоло туда же метит )
показати весь коментар
20.09.2020 08:49 Відповісти
разумков - хеній
показати весь коментар
20.09.2020 09:10 Відповісти
никогда не будет хорошая избранная новая власть,коорая не научиласть выполнять пусть и несовершенные законы.изменяя их под себья
показати весь коментар
20.09.2020 11:11 Відповісти
"
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков..."

А найкраще це змінити Верховну Раду.
показати весь коментар
20.09.2020 11:41 Відповісти
 
 