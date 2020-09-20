Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков..."

В Україні на сьогодні немає механізмів відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно або вносити зміни до Конституції, або по-іншому виписувати закон", - заявив він.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.