Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков
В Україні на сьогодні немає механізмів відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно або вносити зміни до Конституції, або по-іншому виписувати закон", - заявив він.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.
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Так изменить основной закон - это ж зелядям раз плюнуть, если ЗЕ очень нужно.
Если шо, всегда можно сказать, что это Порошенко виноват.
зато поменять Конституцию монозеленью-конституционно
Найди пожалуйста в конституции пункт про генпрокуратуру, который поменяли.
Но интернет стерпит. Ты пиши еще, зебилка.
1. Вона не збирається жити за правилами, тому пише правила під себе
2. Вона абсолютно непроіесійна, якщо не може вирішувати наявні проблеми і виклики у рамкпзприцнятиз законів. І їй не вистачаєосвіти/мізкіа/бажання робити це.
А, если еще под каждого наркомана конституцию затачивать, то совсем алес...
Змінюйте.
Запад требовал независимый антикор. Орган.
Сделали. Херовый сытник, но по требованиям.
Сейчас:
А нахеру мы имели западные требования!
Сытник неконституционен, и т.п.
Ближайшая перспектива, запад:
А Украине поможем "большим, толстым, эластичным" по всей морде
Щоб призначати і звільняти главу НАБУ, доведеться змінити законодавство або Конституцію, - Разумков..."
А найкраще це змінити Верховну Раду.