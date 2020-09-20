Воїна ЗСУ було поранено недалеко від Пісків, за добу найманці РФ тричі порушили "тишу", - штаб ООС
За суботу, 19 вересня, в смугах відповідальності бригад Збройних Сил України російські найманці тричі порушили домовленості, які набули чинності 27 липня, внаслідок чого один український військовий був поранений.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.
"Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав кульового наскрізного поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.
Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування. Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника".
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Азовцам под Мариком запретили наступать за Широкино, прибегал лично турчинов, его послали на, и тогда им перестали заправлять технику .
опечатанные затворы, уголовные дела за "убийство гражданских"....
Но впрочем рошеновских ботов делают явно в цехе переработки отходов, им памяти иметь по ТУ не положено .
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
І поранених теж нема.
да и приказ под номером 330 от 16 сентября 2020 года о штрафах для украинских военнослужащих за ответный огонь по ихтамнетам и сепрам... надо исполнять!!!
вони випадково влучили
або наш вояк навмисне під куля поліз - це він у всьому винний.
не наказанное зло - борзеет! (с)
Зебіли а як би відповів Черчілль на місці вашого недоумка.
Типу, боярє хароші, а то просто царь хєровий...
Ну, ну...
Я тебе ненавиджу і зневажаю. Ти купка зеленого лайна на берцях України.
Воно того не варте.
Шоу от Зеленского: русские оккупанты убивают солдат ВСУ, за просмотр которого платят украинцы.
Логика Зеленского и Министераста обороны: зачем тратить большие деньги на боеприпасы и оружие, когда можно платить копейки за запрет стрелять?
2020 р. головнокомандувач Зеленський (пробач господи), мін.оборони А.Таран. - наказом №330 вводиться винагорода за НЕВІДКРИТТЯ вогню по ворогу
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а у другій частині навіть підкреслено те, на що треба звернути увагу
тобто Ви наголошуєте, що це все так складно-ладно вигадав Бутусов?
Майже через день таку уйню пишуть. Не ясно, той безпілотник впав, чи спрацювали системи захисту і благополучно повернули його на базу ? Підозрюю що ГлавЗЕбіл (дерьмак ?) таємно заборонили збивати москальські бомбовози навіть над Київом, бо "нельзя, ПВО восстановили за деньги Пороха"
https://twitter.com/DunlopDueler
Кость Галицький
@DunlopDueler
·https://twitter.com/DunlopDueler/status/1307019680691949573 18 вер.
Готовий спонсорувати штраф кожному воіну ЗСУ за влучний постріл у відповідь!
Кто теперь согласится заключить контракт и стать обычной мишенью? После таким мудрых приказов ЗЕбанды будет массовый отток из рядов ВСУ. Развал ИСУ - это и было задачей, поставленной кремлем ЗЕпреступнику. А потом военный преступник смоется на историческую родину, Израиль своих не выдает.
А передвижения вне окопов не существует?
А зеленському доведеться відповідати за все. За кожен злочинний наказ.
Ах да, уже ж перестали...
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
щяс ботоферма пойдёт в полный рост в атаку и забьёт всех врагов клавиатурами.