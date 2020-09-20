Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії

За останню добу найбільше хворих у світі виявили в Індії (92 755). Україна (3240) посіла 15-е місце, при цьому за кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Усього в світі на COVID-19 захворіло 30 976 621 (за добу - 291 222) особа, видужали 22 577 829 (241 545) пацієнтів, померли 960 872 (5142).

США на другому місці за кількістю нових випадків за добу (42 533), потім слідують Бразилія (30 913), Франція (13 498) і Аргентина (9276).

Найбільше летальних випадків за добу зафіксували в Індії (1149), Бразилії (708), США (657), Мексиці (624) і Колумбії (189).

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За кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за попередню добу найвища смертність в Росії (144 летальних випадки).

Від початку епідемії в Китаї до 19 вересня в світі було зафіксовано 30,98 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 22,58 мільйони осіб, а 961,4 тисячі пацієнтів (4%) померли.

Активних випадків наразі - майже 7,44 млн, з них серйозні або критичні 61,4 тисячі (1%).

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