УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5562 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 196 89

Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії

За останню добу найбільше хворих у світі виявили в Індії (92 755). Україна (3240) посіла 15-е місце, при цьому за кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті  Worldometers.

Усього в світі на COVID-19 захворіло 30 976 621 (за добу - 291 222) особа, видужали 22 577 829 (241 545) пацієнтів, померли 960 872 (5142).

США на другому місці за кількістю нових випадків за добу (42 533), потім слідують Бразилія (30 913), Франція (13 498) і Аргентина (9276).

Найбільше летальних випадків за добу зафіксували в Індії (1149), Бразилії (708), США (657), Мексиці (624) і Колумбії (189).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла

За кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за попередню добу найвища смертність в Росії (144 летальних випадки).

Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії 01

Від початку епідемії в Китаї до 19 вересня в світі було зафіксовано 30,98 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 22,58 мільйони осіб, а 961,4 тисячі пацієнтів (4%) померли.

Активних випадків наразі - майже 7,44 млн, з них серйозні або критичні 61,4 тисячі (1%).

Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії 02

Також читайте: На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Зєєєля у нас оголосив себе улюбленого "чемпіоном по боротьбі з короновірусом".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
показати весь коментар
20.09.2020 08:52
+11
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 6245
показати весь коментар
20.09.2020 08:55
+8
Ну так у нас же тут мастера спорта по коронавирусу☹️
показати весь коментар
20.09.2020 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так у нас же тут мастера спорта по коронавирусу☹️
показати весь коментар
20.09.2020 08:50 Відповісти
А Зєлєнскій таки трішки збрезав по чемпіонство стосовно КОВІД. По-перше, не чемпіони, а лише другі, тому, підозрюю, будуть старатися вийти на перше місце. І по-друге, не світу, а Європи. Це дещо інший рівень. Це був сарказм. А тепер серйозно: ........... (матюки). Гидко!
показати весь коментар
20.09.2020 09:32 Відповісти
просто ЗЕ душечка вровень то как с Х..лом и *********.. Украину посставил просто слезно посмотреть... мразь короче... добулыся болотной топи... и тут с Ковидом
показати весь коментар
20.09.2020 09:56 Відповісти
Корономор
показати весь коментар
20.09.2020 11:12 Відповісти
мастера спорта по ковид
показати весь коментар
20.09.2020 08:51 Відповісти
Ну хоть тут мы в первых рядах...
показати весь коментар
20.09.2020 08:51 Відповісти
У повідомленні явно не враховано нових випадків коронавірусу, зафіксованих у Франції, Іспанії та Брекситанії, які позбавляють Нашу Епідемію призового місця, відсуваючи аж на п'яту сходинку єврорейтингу.
показати весь коментар
20.09.2020 13:46 Відповісти
А чого Брекситанії? Вони ж вроді уже того екзитнулися...
показати весь коментар
20.09.2020 13:54 Відповісти
Ну, по-перше, екситувати вони хочуть з ЄС (не плутиати з партією!), а не з Європи...
А по-друге - охвіційно вони ще нікуди не ділися і тепер пробують злякати Євроспільноту "розривом угоди про розрив".
показати весь коментар
20.09.2020 14:52 Відповісти
Ну з Європи вони ніяк не екзитнуться це і так зрозуміло. А от що до виходу з ЕС то це робота не одного року. Це кацапи можуть віджати півострів за тиждень і говорити Шо все по закону.
показати весь коментар
20.09.2020 15:00 Відповісти
Не совсем корректная информация. Надо считать от количества жителей страны.
показати весь коментар
20.09.2020 08:52 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/ відкривайте додаткові стовпчики і аналізуйте.
показати весь коментар
20.09.2020 08:57 Відповісти
Кто сказал?
показати весь коментар
20.09.2020 08:59 Відповісти
Да, в таблице есть и эта информация: количество случаев на 1 млн населения и количество смертей на 1млн населения. На сайте источника можно сортировать таблицу по параметрам.
показати весь коментар
20.09.2020 09:29 Відповісти
Зєєєля у нас оголосив себе улюбленого "чемпіоном по боротьбі з короновірусом".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
показати весь коментар
20.09.2020 08:52 Відповісти
Где те звездюки рассказывающие, что Ковида нет и не надо париться и носить маски. Не хотите за смерти людей ответить?
показати весь коментар
20.09.2020 08:53 Відповісти
они уже своё дело сделали, быдло радостно подхватило и вот,что имеем, то имеем!
показати весь коментар
20.09.2020 19:35 Відповісти
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 6245
показати весь коментар
20.09.2020 08:55 Відповісти
... Украина (3240) заняла 15-е место ...

... США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533) ...

???
Ніби про спортивні змагання пишуть. Для чого це ?
показати весь коментар
20.09.2020 08:56 Відповісти
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 1626
показати весь коментар
20.09.2020 08:56 Відповісти
А 50% не мають.
показати весь коментар
20.09.2020 09:24 Відповісти
У них еще есть шанс в 95%,попасть в списки выявленных с ковидом и перенести его бессимптомно.
показати весь коментар
20.09.2020 10:42 Відповісти
А за даними OurWorldInData - на першому місці.
показати весь коментар
20.09.2020 09:02 Відповісти
первая ...бо раиська не европа,а азиопа
показати весь коментар
20.09.2020 09:03 Відповісти
Слуги Народа Мастера спорта по борьбе с короновирусом!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
показати весь коментар
20.09.2020 09:04 Відповісти
ПРУФ:
https://youtu.be/O-7NCRUH5Wo?t=21 МЫ МАСТЕРА СПОРТА!
показати весь коментар
20.09.2020 09:07 Відповісти
Быдло без масок досягло свого.
показати весь коментар
20.09.2020 09:10 Відповісти
шведы 88237 заболевших,5865 умерших,смертность на миллион 580...
а лукаша сейчас другие заботы...единственно,может таки умудрился ***** в сочи заразить
показати весь коментар
20.09.2020 09:17 Відповісти
Медиана умерших в Швеции 86 лет это значит что половина умерших с вирусом старше 86 и в домах престарелых . Ну и что дальше а дальше что у них 1 человек с вирусом умирает в день. В Европе 80+ средние потери от вируса . До 18 лет 0%
.
показати весь коментар
20.09.2020 10:10 Відповісти
медиана,бисектрисса...значит если в доме престарелых-то и фу на него...а если у нас старушка в своем доме,а дети внуки на зароботках-то это ой...
надо как то определяться с крестиком и трусами...
показати весь коментар
20.09.2020 10:16 Відповісти
В Беларуси смертность только в июне 2020 превысила среднюю для этого сесяца примерно на 3600-3700. А еще в мае - примерно на 1400-1500 и в апреле выше среднего на 500-600. А по официальной статаистике таракана - на 30-е июня от ковида умерло 392 человека.

https://officelife.media/upload/iblock/b03/b03df02b0a0a010762a82c8bf77ff577.jpg Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 3284 Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 1501
показати весь коментар
20.09.2020 09:58 Відповісти
Зато за первые 3 месяца умерло меньше.
показати весь коментар
20.09.2020 13:56 Відповісти
Вы полагаете, это потому что они маски не носили?
показати весь коментар
20.09.2020 19:43 Відповісти
Из-за тёплой зимы. И все те кто не умерли зимой умерли в мае-июне.
показати весь коментар
20.09.2020 20:04 Відповісти
И по этой причине https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/ Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд ?
показати весь коментар
20.09.2020 21:57 Відповісти
А чего только за 5 лет? Надо смотреть хотя бы за 20. Да и по графику видно, что превышение небольшое. А ведь нас пугали, что страны без карантина и ношения намордников вымрут к осени.
показати весь коментар
21.09.2020 01:12 Відповісти
Небольшое? по графику видно, что превышение 5500-5800, что примерно соответствует показателям Швеции. В пересчете на население Украины это было бы порядка 22-23 тысячи смертей. Вы к этому нас толкаете?
показати весь коментар
21.09.2020 09:21 Відповісти
Умерли те кто умер бы и от гриппа. Но всё идёт к тому, что скоро уже начнут умирать от голода из-за нищеты вызванной этим психозом.
показати весь коментар
21.09.2020 17:05 Відповісти
Вы хотите сказать, что предыдущие 4 года от гриппа в Беларуси никто не умирал, а тут за март, апрель июнь и июль 2020 вдруг решили от чего-то умереть. И ведь явно, что не от гриппа.
Вывод: статистика Беларуси по ковиду - фальсификация.
показати весь коментар
21.09.2020 20:09 Відповісти
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших

115*4,2=483 максимальное число умерших за день

88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
показати весь коментар
20.09.2020 10:04 Відповісти
Все ще попереду, зважаючи на експоненційний характер зростання. А коли захворюваність перетне межу за якою можливість госпіталізації стане малоймовірною, швидкість зростання лише збільшиться.
показати весь коментар
20.09.2020 20:05 Відповісти
Не захлебнулась бы. Или в Украине медицина намного хуже белорусской?
показати весь коментар
20.09.2020 20:06 Відповісти
Мы тут Украину со Швецией сравнивали. А в Беларусь весьма сильно мутит со статистикой по ковиду.
показати весь коментар
20.09.2020 22:22 Відповісти
Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
показати весь коментар
21.09.2020 01:13 Відповісти
Ну, вот это скрыть и не получилось. https://www.currenttime.tv/a/belarus-covid-medic-death/30605620.html Смертность от COVID-19 среди врачей в Беларуси в 15-30 раз выше, чем в других европейских странах? Как так получилось
показати весь коментар
21.09.2020 09:17 Відповісти
"В Беларуси нет официальной статистики о том, сколько медиков погибло от коронавируса". Всё остальное домыслы.
показати весь коментар
21.09.2020 17:02 Відповісти
А официальная статистика Беларуси, она ведь против Лукашенко, правда?
показати весь коментар
21.09.2020 20:10 Відповісти
Вот это тоже домыслы?
https://censor.net/ru/user/440999

Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220294/019214b9-b83a-72da-9963-6cdad1c1dc22
показати весь коментар
21.09.2020 20:11 Відповісти
Мокшания тоже Ивропа???
показати весь коментар
20.09.2020 09:13 Відповісти
по областям,районам и населенным пунктам

https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
показати весь коментар
20.09.2020 09:13 Відповісти
кстати нам степанов неделю назад рассказывал что у нас самая низкая смертность))
показати весь коментар
20.09.2020 09:13 Відповісти
Такий же свистун як і ти.
показати весь коментар
20.09.2020 09:25 Відповісти
ты 12 в школе получил, что родители планшет дали? или они как всегда пьяные спят?))))
показати весь коментар
20.09.2020 10:10 Відповісти
Зеленский взял эту ситуацию под личный контроль
показати весь коментар
20.09.2020 09:17 Відповісти
Украина - на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 после России - Цензор.НЕТ 2577
показати весь коментар
20.09.2020 09:20 Відповісти
Догонім і пєрєгонім *********!
показати весь коментар
20.09.2020 09:22 Відповісти
Как там говорил Зе - "мы чемпиона по борьбе с ковидом"..Близко, но еще нет.. Впереди "старший брат", но и "почетное" серебро, второго места на первенстве Европы это весомое "достижение" Хотя мы можем вполне и оспорить "успех" соседа. Если сравнить численность населения, при соотношении 1 к 3.. То наверное все таки мы впереди. А все благодаря чему.., как сказал " мудрый Зе волшебник с Банковой", это из за начавшейся предвыборной компании... ( вот я и не пойму, он так шутит или полный деб-л)
показати весь коментар
20.09.2020 09:23 Відповісти
Это красновречивое доказательство что медицина Украины так и не выбралась из совковой параши. Отстала на 50 лет и похоже никому не под силу оживить покойника в белом халате. Искренне сичтаю украинских врачей в массе, опасней чем бандиты в 90-е, те в десятки раз меньше людей угробили чем эти недоучки. И тем более это более опасная публика чем торговцы легкими наркотиками, те лечат, а эти калечат со своим бедумным и повсеместными назначениями опасных антибиотиков и кучи фуфла.
показати весь коментар
20.09.2020 09:33 Відповісти
Отстала на 50 лет ? Да вы оптимист. Отстала навсегда.
показати весь коментар
20.09.2020 09:40 Відповісти
Тут дело не в медицине, а в зеленых дегенератах, которыми своими велюровыми карантинами нивелировали опасность болезни
показати весь коментар
20.09.2020 10:39 Відповісти
Тем временем в Орде умер работник цеха пропагандонов ведущий РуССССког лото. Якобы пневмония, ИВЛ не помог. Убрался за один день.
показати весь коментар
20.09.2020 09:42 Відповісти
Зебили равняются на кацапов.
показати весь коментар
20.09.2020 09:58 Відповісти
Не может быть! Зе и Степанов говорят, что у нас все хорошо и все под контролем. Даже 37 миллиардов из фонда КОВИД можем выделить на распил ЗЕмафии.
показати весь коментар
20.09.2020 09:59 Відповісти
Нет, нужно стараться обогнать «старшего брата» Зеленского в этом деле.
показати весь коментар
20.09.2020 10:09 Відповісти
Супер результат. Спасибо зе-команде! Они сделали вас вместе.
показати весь коментар
20.09.2020 10:37 Відповісти
точь в точь как и в 1933 в самой аграрной стране Европы был голод
показати весь коментар
20.09.2020 10:39 Відповісти
Смертность нельзя сравнивать в Украине с Россией и миром - так как в Украине значительно ниже численность. Правильно было бы сравнить на 100 тыс населения и Украина была бы точно на первых местах в мире и европе.
показати весь коментар
20.09.2020 10:43 Відповісти
А по загальній кількості?
показати весь коментар
20.09.2020 10:49 Відповісти
Россия не Европа.
показати весь коментар
20.09.2020 10:50 Відповісти
"не украинские служивы" в гонке за рашистским хозяином -лидером
показати весь коментар
20.09.2020 11:08 Відповісти
Так клоун все бабки на ковид разворовывает на дорогах Схема безпроиграшная
показати весь коментар
20.09.2020 11:27 Відповісти
Тот редкий случай,когда радует выражение "мы отстаем от кацапов")
показати весь коментар
20.09.2020 11:27 Відповісти
Головне, щоб злочинного масочного режиму не запроваджували, базарів не закривали і щоб працював транспорт та розважально-харчувальні заклади...
І можна бути впевненим: до 25 жовтня (включно) жоден обласний центр не опиниться в "червоній зоні" і жодного злочинного посилення необов'язкового карантину не станеться.
А там видно буде... Приблизно таке:

Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 9550
показати весь коментар
20.09.2020 11:31 Відповісти
головне, чтоб таких "икспертов" лахтинских банили вовремя!
показати весь коментар
20.09.2020 19:40 Відповісти
Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 1539
показати весь коментар
20.09.2020 21:48 Відповісти
Может Медведчук с Кернесом окочурятся...
показати весь коментар
20.09.2020 11:41 Відповісти
Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії - Цензор.НЕТ 3453
показати весь коментар
20.09.2020 12:09 Відповісти
На первом месте, раися - не европа, раися - азия.
показати весь коментар
20.09.2020 13:19 Відповісти
"Активных случаев в настоящее время - почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%)"
Всё, что нужно знать об этом "супер-опасном" вирусе.
показати весь коментар
20.09.2020 13:51 Відповісти
сам придумал? Или из методички?
показати весь коментар
20.09.2020 19:41 Відповісти
Новость не можешь внимательно прочитать?
показати весь коментар
20.09.2020 20:02 Відповісти
Всего в мире COVID-19 заболели 30 976 621 (за сутки - 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142).Источник: https://censor.net/ru/n3220294

Итого текущая летальность 960872*100/30976621=3,10%
И если из текущих 7,44 млн серьезных или критическиих случаев 61,4 тысячи (1%), то 2,1% уже в стране "вечной охоты".
Всё, что нужно знать об этом опасном вирусе.
показати весь коментар
21.09.2020 20:57 Відповісти
Зе виноват.
А вот при Пе такого не было.
И если бы выбрали Пе вот нихто бы заболел и не умер.
показати весь коментар
21.09.2020 00:09 Відповісти
 
 