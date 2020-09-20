Україна - на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 після Росії
За останню добу найбільше хворих у світі виявили в Індії (92 755). Україна (3240) посіла 15-е місце, при цьому за кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Worldometers.
Усього в світі на COVID-19 захворіло 30 976 621 (за добу - 291 222) особа, видужали 22 577 829 (241 545) пацієнтів, померли 960 872 (5142).
США на другому місці за кількістю нових випадків за добу (42 533), потім слідують Бразилія (30 913), Франція (13 498) і Аргентина (9276).
Найбільше летальних випадків за добу зафіксували в Індії (1149), Бразилії (708), США (657), Мексиці (624) і Колумбії (189).
За кількістю померлих на добу Україна 16-та в світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за попередню добу найвища смертність в Росії (144 летальних випадки).
Від початку епідемії в Китаї до 19 вересня в світі було зафіксовано 30,98 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 22,58 мільйони осіб, а 961,4 тисячі пацієнтів (4%) померли.
Активних випадків наразі - майже 7,44 млн, з них серйозні або критичні 61,4 тисячі (1%).
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А по-друге - охвіційно вони ще нікуди не ділися і тепер пробують злякати Євроспільноту "розривом угоди про розрив".
Брехло.
Єдине що воно може так це брехати. Ну і красти, звичайно.
... США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (42 533) ...
???
Ніби про спортивні змагання пишуть. Для чого це ?
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
https://youtu.be/O-7NCRUH5Wo?t=21 МЫ МАСТЕРА СПОРТА!
а лукаша сейчас другие заботы...единственно,может таки умудрился ***** в сочи заразить
.
надо как то определяться с крестиком и трусами...
https://officelife.media/upload/iblock/b03/b03df02b0a0a010762a82c8bf77ff577.jpg
Вывод: статистика Беларуси по ковиду - фальсификация.
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний
Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
https://censor.net/ru/user/440999
Высокую смертность не удалось бы скрыть. Ведь многие врачи против Луки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220294/019214b9-b83a-72da-9963-6cdad1c1dc22
https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
І можна бути впевненим: до 25 жовтня (включно) жоден обласний центр не опиниться в "червоній зоні" і жодного злочинного посилення необов'язкового карантину не станеться.
А там видно буде... Приблизно таке:
Всё, что нужно знать об этом "супер-опасном" вирусе.
Итого текущая летальность 960872*100/30976621=3,10%
И если из текущих 7,44 млн серьезных или критическиих случаев 61,4 тысячи (1%), то 2,1% уже в стране "вечной охоты".
Всё, что нужно знать об этом опасном вирусе.
А вот при Пе такого не было.
И если бы выбрали Пе вот нихто бы заболел и не умер.