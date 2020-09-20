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В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла
За минулу добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше нових інфікованих в Харківській, Одеській, Тернопільській областях і Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 175 678 осіб. Померли від хвороби 3557 людей.
За вчора від коронавірусу в країні вилікувалися 758 осіб і 41 людина померла від недуги.
Найбільше нових інфікованих в Харківській (+424), Тернопільській (+231), Одеській (+217) областях і Києві (+343).
Топ коментарі
+8 Dmitriy k #474925
показати весь коментар20.09.2020 09:12
+5 Антип61
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+4 Said_
показати весь коментар20.09.2020 10:05
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Они лучшие мастера по пандемия!)))
А ви не чули, що корона не сезонне захворювання ?
Який ще імунітет к зімє ? До чого ?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний
Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
только с другой стороны
только в России населения в пять раз больше
поэтому и смертей больше
https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o