В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла

За минулу добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше нових інфікованих в Харківській, Одеській, Тернопільській областях і Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 175 678 осіб. Померли від хвороби 3557 людей.

За вчора від коронавірусу в країні вилікувалися 758 осіб і 41 людина померла від недуги.

Найбільше нових інфікованих в Харківській (+424), Тернопільській (+231), Одеській (+217) областях і Києві (+343).

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