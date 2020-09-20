УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 425 23

В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла

За минулу добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше нових інфікованих в Харківській, Одеській, Тернопільській областях і Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Від початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 175 678 осіб. Померли від хвороби 3557 людей.

За вчора від коронавірусу в країні вилікувалися 758 осіб і 41 людина померла від недуги.

Найбільше нових інфікованих в Харківській (+424), Тернопільській (+231), Одеській (+217) областях і Києві (+343).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та 20 областях перевищено індикаторний показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення, - МОЗ. ПЕРЕЛІК

В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19, 41 людина померла 01

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Зебіл у родині - горе у країні.
показати весь коментар
20.09.2020 09:12
+5
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
показати весь коментар
20.09.2020 10:07
+4
Може тому, що у Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
показати весь коментар
20.09.2020 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебіли!
показати весь коментар
20.09.2020 09:04 Відповісти
Ну что ты так?!
Они лучшие мастера по пандемия!)))
показати весь коментар
20.09.2020 09:06 Відповісти
пфф...
А ви не чули, що корона не сезонне захворювання ?
Який ще імунітет к зімє ? До чого ?
показати весь коментар
20.09.2020 09:15 Відповісти
Може тому, що у Швеції захворів на КОВІД кожен 115 мешканець і помер кожен 1724?
Бо в Україні це кожен 253 і 12422 відповідно...
показати весь коментар
20.09.2020 10:05 Відповісти
Если сравнивать Швецию и Украину то при шведском подходе у нас было бы
5865*4,2=24633 умерших
115*4,2=483 максимальное число умерших за день
88237*4,2=370595 случаев заболеваний

Наша медицина просто захлебнулась бы и все было бы гораздо хуже. Но, похоже, именно этого Вам и надо.
показати весь коментар
20.09.2020 10:07 Відповісти
З статистики Worldometr виходять трохи інші цифри - майже 480 тис захворівших, та, в цьому випадку, це не принципово, бо майже трикратне підвищення кількості хворих дійсно призвело б до колапсу медицини.
показати весь коментар
20.09.2020 10:22 Відповісти
Друже, все ещё впереди... Мы сейчас как Италия в начале марта 2020 года. Все говорят про вторую волну, но у нас только первая набирает обороты...
показати весь коментар
20.09.2020 11:16 Відповісти
А у нас, что, есть де факто хоть какой-то карантин? В чем выражается? В бинокль не вижу! Уверен, что в либеральной типа Швеции все серьезнее, чем в нашей стране *****.тических мачо...
показати весь коментар
20.09.2020 10:26 Відповісти
лахта не спит!
показати весь коментар
20.09.2020 19:32 Відповісти
Зебіл у родині - горе у країні.
показати весь коментар
20.09.2020 09:12 Відповісти
І це істи на😁
показати весь коментар
20.09.2020 11:17 Відповісти
Выходные... статистика снизилась.. Естественный процесс. Посмотрим по вторнику.
показати весь коментар
20.09.2020 09:14 Відповісти
Украина занимает первые места везде
только с другой стороны
только в России населения в пять раз больше
поэтому и смертей больше
показати весь коментар
20.09.2020 09:28 Відповісти
90 МЛН ЧЕЛОВЕК, РЕАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=95Hl9oHw9_o
показати весь коментар
20.09.2020 10:46 Відповісти
Почему заражённых в десять раз больше?
показати весь коментар
20.09.2020 17:41 Відповісти
Ес твою мать в Харьковской (+424),хоть в город не показывайся.Придется на даче зимовать.
показати весь коментар
20.09.2020 09:48 Відповісти
Где те дебилы, которые 1.5 года назад орали, что хуже не будет если избрать клоуна президентом?! Хуже настало прямо уже!
показати весь коментар
20.09.2020 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lu9kEYIOa7U Ми маємо ІМУНІТЕТ від коронавірусу!
показати весь коментар
20.09.2020 11:11 Відповісти
Яндекс ты где ?под каким ником?
показати весь коментар
20.09.2020 17:38 Відповісти
 
 