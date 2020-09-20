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Росія, Білорусь і ще 11 авторитарних країн виступили в ООН проти пункту про "Обов'язок захищати"

Росія, Білорусь і ще 11 авторитарних країн виступили в ООН проти пункту про

Російська Федерація і ще 12 авторитарних країн проголосували проти подальшого розгляду на 75-й Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй пункту про "Обов'язок захищати", щоб звузити можливість ООН обговорювати злочини проти людяності і порушення прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в суботу на офіційній сторінці в фейсбуці постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Білорусь, Іран, Киргизстан, ДР Конго, КНР, Куба, М'янма, Нікарагуа, Росія, Єгипет, Ерітрея, Південний Судан, Сирія", - перерахував український дипломат країни, які висловилися проти під час голосування.

Кислиця підкреслив, що ці країни входять в "коло затятих борців з правом Генасамблеї обговорювати питання, що мають пряме відношення до боротьби з масовими порушеннями прав людини і злочинами проти людяності". Ці країни "вперто і відчайдушно" борються за те, щоб в ООН не обговорювали їх власну спотворену концепцію.

Відповідну пропозицію на голосування внесла Сирія, за словами Кислиці, "одна з головних проксі" Росії в Генасамблеї.

"Ця країна часто використовується російськими дипломатами, які роблять вигляд в ГА, що це власне не їх ініціатива, але вони готові підтриматии. Матриця "настамнєт", - зазначив український дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджується насильство влади

Обов'язок захищати, або обов'язок захистити (responsibility to protect (R2P) - концепція в міжнародному праві. Підтримана ООН у 2005 році. Складається з декількох принципів, які засновуються на ідеї суверенітету не як привілею держави, а як, зокрема, обов'язку держави щодо свого населення. Згідно із концепцією, на державі лежить первинний обов'язок щодо захисту населення на території держави. Якщо ж держава не в змозі захистити людей, чи то через відсутність можливості, чи то через брак або відсутність політичної волі - обов'язок захищати переходить до міжнародного співтовариства.

ООН (3360) права людини (611) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+51
Мені здається, що світовому співтовариству час подумати, як захистити нас всіх від тих ненормальних.
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20.09.2020 09:26
+29
азарову в ответ

Россия, Беларусь и еще 11 авторитарных стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать" - Цензор.НЕТ 2458
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20.09.2020 09:39
+27
Если ООН ничего не может сделать с кучкой подонков и убийц,то нафига это ООН нужна?
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20.09.2020 09:34
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Не заметил. Мои извинения Ци за поклеп.
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20.09.2020 12:07 Відповісти
Эта "обязанность защищать" еще больше укрепит диктатуру сверхдержав.
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20.09.2020 12:04 Відповісти
Тогда зачем было подписываться под декларациями и другими международными договорами, честно и публично денонсируте эти документы /и тогда какой спрос?/
Меня, к примеру, тоже не устраивает декларация о правах "голых обезьян", но в таком случае нужно публично четко и обаснованно объявить в чем разница между людьми и "голыми обезьянами" /а она есть и очень существенная/!
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20.09.2020 12:05 Відповісти
Чудесный список стран. Удивительно, нет КНДР или оно просто положило на ООН
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20.09.2020 12:12 Відповісти
Думаю большинство воздержались, чтобы Запад не наказал.
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20.09.2020 12:15 Відповісти
Пора этих дикарей выгонять из ООН на хер.Пусть создают своё миниООН и епутся там как хотят.
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20.09.2020 12:20 Відповісти
Нельзя. Они создают иллюзию демократии в этом ООН.
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20.09.2020 12:29 Відповісти
Те що коїться в Криму - з цієї опери, кацапи не можуть забезпечити водою всіх кримчан, бо витрачають воду на завезених кацапських військових і їх сім ї
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20.09.2020 13:02 Відповісти
СПИСОК СТРАН ДОСТОЙНЫХ ДРУГ ДРУГА КАК И ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ООН !)
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20.09.2020 17:34 Відповісти
Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия- ось і бачимо коаліцію з якою ерефія буде вести світову війну. Хоча, у випадку з КНР ерефії треба бути дуже уважними.
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21.09.2020 10:56 Відповісти
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