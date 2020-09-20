Росія, Білорусь і ще 11 авторитарних країн виступили в ООН проти пункту про "Обов'язок захищати"

Російська Федерація і ще 12 авторитарних країн проголосували проти подальшого розгляду на 75-й Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй пункту про "Обов'язок захищати", щоб звузити можливість ООН обговорювати злочини проти людяності і порушення прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в суботу на офіційній сторінці в фейсбуці постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Білорусь, Іран, Киргизстан, ДР Конго, КНР, Куба, М'янма, Нікарагуа, Росія, Єгипет, Ерітрея, Південний Судан, Сирія", - перерахував український дипломат країни, які висловилися проти під час голосування.

Кислиця підкреслив, що ці країни входять в "коло затятих борців з правом Генасамблеї обговорювати питання, що мають пряме відношення до боротьби з масовими порушеннями прав людини і злочинами проти людяності". Ці країни "вперто і відчайдушно" борються за те, щоб в ООН не обговорювали їх власну спотворену концепцію.

Відповідну пропозицію на голосування внесла Сирія, за словами Кислиці, "одна з головних проксі" Росії в Генасамблеї.

"Ця країна часто використовується російськими дипломатами, які роблять вигляд в ГА, що це власне не їх ініціатива, але вони готові підтриматии. Матриця "настамнєт", - зазначив український дипломат.

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Обов'язок захищати, або обов'язок захистити (responsibility to protect (R2P) - концепція в міжнародному праві. Підтримана ООН у 2005 році. Складається з декількох принципів, які засновуються на ідеї суверенітету не як привілею держави, а як, зокрема, обов'язку держави щодо свого населення. Згідно із концепцією, на державі лежить первинний обов'язок щодо захисту населення на території держави. Якщо ж держава не в змозі захистити людей, чи то через відсутність можливості, чи то через брак або відсутність політичної волі - обов'язок захищати переходить до міжнародного співтовариства.