Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку"

На місцевих виборах доведеться долати важкий опір старих затятих корупціонерів на місцях, які "спресовані в міцні клани і регіональні мафії", але потрібно працювати в режимі "24/7".

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський написав на сторінці в фейсбуці. Наводимо його текст повністю.

"Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективну, комфортну, сучасну й адекватну державу? То давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось. А саме змінювати. По-справжньому. Без попередніх підрахунків і порівнянь. Давайте показувати людям, що ми готові працювати та боротися. Боротися за те, щоб, усупереч традиційним змовам, отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях. Це, звичайно, дуже важко. Тому що будь-яка радикальна зміна правил гри – це насамперед відповідальність. За себе і за свою команду. І це безперечне подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани та регіональні мафії.

На мій погляд, сьогодні йдеться не лише про вибори до органів місцевого самоврядування. Мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини, в яких роками працювало огидне правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман. Мова зараз про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І чи хочемо? Чи вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому потрібно, щоб блищали очі. Щоб усупереч. Щоб усі навколо бачили бажання йти та боротися. По-іншому ніяк.

Так, я чудово розумію, що "не все, не відразу й не швидко". І що є помилки. І що бувають у нас помилки в людях, у кандидатах, у депутатах. Але ж сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає та виправляє. Чи ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки та рухаємося вперед.

Завжди намагаюся максимально широко відкривати двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати у свою команду тих, хто готовий працювати й відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність. Просто потрібно працювати в режимі "24/7" і постійно доводити людям свою корисність".

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