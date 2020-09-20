Зеленський звернувся до "всіх своїх" перед виборами: "Закінчуйте відмовлятися від відповідальності та стелити собі соломку"
На місцевих виборах доведеться долати важкий опір старих затятих корупціонерів на місцях, які "спресовані в міцні клани і регіональні мафії", але потрібно працювати в режимі "24/7".
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський написав на сторінці в фейсбуці. Наводимо його текст повністю.
"Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективну, комфортну, сучасну й адекватну державу? То давайте змінювати. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не жалітися на когось. А саме змінювати. По-справжньому. Без попередніх підрахунків і порівнянь. Давайте показувати людям, що ми готові працювати та боротися. Боротися за те, щоб, усупереч традиційним змовам, отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях. Це, звичайно, дуже важко. Тому що будь-яка радикальна зміна правил гри – це насамперед відповідальність. За себе і за свою команду. І це безперечне подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани та регіональні мафії.
На мій погляд, сьогодні йдеться не лише про вибори до органів місцевого самоврядування. Мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини, в яких роками працювало огидне правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман. Мова зараз про те, куди ми все-таки хочемо в підсумку дійти? І чи хочемо? Чи вже зламалися на півдорозі? Але хіба справжні зміни можуть відбутися без виграшу, без перемоги, без віри в себе? Ось чому потрібно, щоб блищали очі. Щоб усупереч. Щоб усі навколо бачили бажання йти та боротися. По-іншому ніяк.
Так, я чудово розумію, що "не все, не відразу й не швидко". І що є помилки. І що бувають у нас помилки в людях, у кандидатах, у депутатах. Але ж сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає та виправляє. Чи ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки та рухаємося вперед.
Завжди намагаюся максимально широко відкривати двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати у свою команду тих, хто готовий працювати й відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність. Просто потрібно працювати в режимі "24/7" і постійно доводити людям свою корисність".
Будь ласка, зачекайте...
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"Жиди віками були замкнутою в собі спільнотою, що призвело до "інцестів, родинних шлюбів та кровозмішення". Це факт. та наслідки.
В своих интервью ведущий не раз упоминал о прибыльном бизнесе, честно заработанных миллионах и чуть ли не собственном парке самолетов. При этом, когда дело дошло до раздела всего этого богатства, Андрей доказал суду, что делиться с бывшей женой ему нечем.
Печерский суд, рассматривавший дело, признал банкротство Пальчевсского, и в правах на раздел имущества Елене отказал. И в связи с этим закономерно возникает вопрос: Андрей, якобы спонсирующий программу «Шустер Live», владеющий клиникой «Евролаб» и другими компаниями, все это время пускал пыль в глаза? Или просто-напросто решил не делиться с экс-супругой?
зе-команді доведеться долати важкий опір старих затятих корупціонерів на місцях
совсем не смешно.
идет команда зеленых коррупционеров, венец коррупционной деятельности в Украине. Чего они могут начудить под наркотой, один Бог знает. Мы же не в зоопарке, хватит ставить эксперименты над собой
- Щоби дали дорогу молодим корупціонерам?
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік...
До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
Зебил - враг страны,
Но Барыга - причина появления Зебила.
И оба они - неукраинцы.
Но пока есть такие дегенераты, как Кал Голодный -
Мы будем вступать из одного лайна в другое.
Там явно просится другая - для которой нужен ваЗЕлин...
...Зеленский призывает свою команду брать на себя ответственность. Просто замечательные слова. Особенно от человека, который обещал уже здесь и сейчас побороть коррупцию, поднять экономику, остановить войну, распродать госдачи, самолеты и кортежи, а учителям по 4000 долларов зарплаты. От человека, который все это время только тем и занимается, что ищет, на кого сбросить ответственность за свои неудачи и невыполненные обещания", - пишет нардеп.
Также Гончаренко обратился к президенту: "Владимир Александрович, это вам пора заканчивать искать оправдания и "стелить соломку". Ответственность за весь этот беспорядок, который творится сейчас в стране, лежит только на вас. Поэтому следующие выборы вам не выгодней проиграть. На следующие выборы вам вообще не стоит идти".
В прошлом - яркий представитель русского мира и борец за русский язык.
На ходу переобулся и присосался к Барыге.
Сейчас, видать, обратно никто не берет.
Цитировать этого персонажа - дурной тон.
"... пуйло играет вдолгую. Украина, пока - действительно - ему не по зубам, такая. Он запустил в Украине - невидимые - процессы разложения. Яд - что-то типа Новичка, убивающего медленно, но уверенно, проникая и заражая плоть и кровь украинского общества: (РПЦ+сексоты (огромная опухоль этой секты, проросла своими миазмами во все социальные щели)+ откровенные политические враги, типа медведчука и компании из ОПЗЖ+холуи и манкурты из секты "анамвсеравно"). Давшие 73% зеленскому-клоуну, регулярно подкармливаемыми всякой помоечной чушью из мудведчуковой телекухни. Это, все, реально существует..."
але пуйлу буде по зубам Україна після катастрофічного правління шмарклі, дєрьмака та інших гебешних консерв, що ведуть до катастрофи.
Так вот вопрос: это мародёры или денег нет? Если денег нет, то где они - кто ворует?
Если деньги есть, но не закупают - это сознательное вредительство?
https://citaty.info/man/*******-cherchill Уинстон Черчилль
«Трусость всегда стремится переложить ответственность на кого-нибудь другого». Хулио Кортасар