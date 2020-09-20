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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

У Білорусі

У Білорусі "кібер-партизани" роздобули і оприлюднили нібито дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ країни, які, ймовірно, причетні до розгону протестів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу", дані опубліковані на Telegram-каналі Nexta.

У повідомленні також наголошується, що дані про правоохоронців отримані завдяки "кібер-партизанам". Повідомлення містить посилання на Google-таблицю, в якій вказані дані про нібито співробітників МВС Білорусі.

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", - заявляє Nexta.

У Білорусі кібер-партизани злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати 01

У МВС країни вже відреагували на подію, заявивши в коментарі російському пропагандистському ресурсу ТАСС, що вони мають у своєму розпорядженні "засоби і технології, які дозволяють встановити та притягнути до відповідальності переважну більшість винних" у витоку інформації. 

Білорусь (7938) Правоохоронні органи (2708) протест (2398) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+21
Советская мифология такая советская. Партизанское движение, про которое вы насмотрелись в фильмах, было организовано НКВД и далеко не добровольно. В том числе путём провокаций против немцев и прочими гнусными методами. Балорусские старики иначе как бандитами партизан не называли, этому миллионы свидетельств. Так как они тупо отсиживались по лесам и приходили грабить оставшихся в деревнях женщин, стариков и детей. Немцы относились к мирным жителям как раз нормально и покупали продукты за деньги, им нафиг не нужно было в тылу озлобленное население.А самим крестьянам было без разницы, какая власть, хуже Сталина всё равно они никого не видели.
Поэтому коммунисты убивали в деревне немца - приезжали каратели и сжигали деревню. Так постепенно и настроили население против немцев.
Про Зою Космодемьянскую слышали? Тоже типичный "подвиг" НКВД.
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20.09.2020 11:48
+17
Протестующие могут внезапно обнаружить, что беспредел - это такая игра, в которую могут играть обе стороны. Кстати не обязательно прям сразу коктейль молотова кидать в окно их квартиры, можно и камешком ограничиться для начала, или какое слово обидное на машине выцарапать. Главное - что бы мусорки почувствовали "обратную связь".
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20.09.2020 11:08
+10
Народ має знати "своїх героїв" в обличчя !!!)))
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20.09.2020 11:10
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Молодцы, партизаны! Это стадо человекоподобных на службе у диктатора не должно быть анонимным.
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20.09.2020 19:38 Відповісти
нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
а безбожники в это не верят
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20.09.2020 19:58 Відповісти
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