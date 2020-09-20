У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

У Білорусі "кібер-партизани" роздобули і оприлюднили нібито дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ країни, які, ймовірно, причетні до розгону протестів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу", дані опубліковані на Telegram-каналі Nexta.

У повідомленні також наголошується, що дані про правоохоронців отримані завдяки "кібер-партизанам". Повідомлення містить посилання на Google-таблицю, в якій вказані дані про нібито співробітників МВС Білорусі.

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", - заявляє Nexta.

У МВС країни вже відреагували на подію, заявивши в коментарі російському пропагандистському ресурсу ТАСС, що вони мають у своєму розпорядженні "засоби і технології, які дозволяють встановити та притягнути до відповідальності переважну більшість винних" у витоку інформації.