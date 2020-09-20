У Києві за добу 343 хворі на коронавірус, четверо померло, 42 людини госпіталізовано, - Кличко

Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус COVID-19, за минулу добу збільшилася на 343 людини, четверо хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 343 людини. Четверо хворих померли. Всього за період пандемії коронавірус забрав життя 316 киян.

На сьогодні в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли: 181 жінка, віком від 19 до 82 років,133 чоловіки, віком від 19 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - пише мер.

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"Одужала за минулу добу 31 людина. Усього коронавірус подолали 5859 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 58. У Деснянському – 57. Та в Оболонському районі – 52 випадки.

Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" та поверненню до суворим обмежень можна тільки дотримуючись правил. — Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.