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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 343 хворі на коронавірус, четверо померло, 42 людини госпіталізовано, - Кличко

Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус COVID-19, за минулу добу збільшилася на 343 людини, четверо хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 343 людини. Четверо хворих померли. Всього за період пандемії коронавірус забрав життя 316 киян.

На сьогодні в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли: 181 жінка, віком від 19 до 82 років,133 чоловіки, віком від 19 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Захворіли, зокрема, 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - пише мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на 2 місці в Європі з добової смертності від COVID-19 після Росії

"Одужала за минулу добу 31 людина. Усього коронавірус подолали 5859 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 58. У Деснянському – 57. Та в Оболонському районі – 52 випадки.

Запобігти потраплянню Києва до "червоної зони" та поверненню до суворим обмежень можна тільки дотримуючись правил. — Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.

У Києві за добу 343 хворі на коронавірус, четверо померло, 42 людини госпіталізовано, - Кличко 01

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Напевно вже серед тих хто верещав, що Ковід19 це видумки Міровой Закуліси, а хворий вмирає не від Ковід19, а від хронічних хвород, також вже є жертви.
Хоч один зних попередив своїх минулих однодумців, що це не жарти?
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20.09.2020 11:56 Відповісти
Очень серьезно для тех кому за 80 +лет имющих паталогии . Таков средний возраст умерших с ковидом в Европе. Если не так то по чему у нас нет такой статистики. Возраст и патологии? С выявленными и так все ясно 95% бессимптомных и не дотягивающих до среднего уровня болезни. Жалкие шарлатаня шила в мешке не утаишь как и правду.
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20.09.2020 13:31 Відповісти
У меня такое впечатление , что специально заражают , коронавирус используют как биологическое оружие .
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20.09.2020 12:17 Відповісти
 
 