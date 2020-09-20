"Електронний рецепт" із 2021 року поширять на наркотичні засоби та інсуліни, - Степанов

З наступного року програма "Електронний рецепт" в Україні буде поширена на інсуліни, наркотичні та імуносупресивні засоби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас розроблено чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепта, ми почали рухатися за цим планом. І вже в 2021 році ми маємо намір запровадити електронний рецепт на наркотичні засоби та інсуліни та імуносупресивні засоби",- зазначив міністр.

За рік, з 2022 року, за словами Степанова, за електронним рецептом можна буде придбати антибіотики та препарати, що призначені в рамках антибактеріальної терапії.

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З 2023 року на електронний рецепт будуть переведені усі інші рецептурні засоби, наголосив міністр.

"Тобто, починаючи з 2023 року, ми хочемо, щоб ця система у нас повністю запрацювала. Усі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептами, щоб вони повністю пускалися лише за електронними рецептами. Це світова практика. І саме так ми маємо діяти, якщо ми хочемо бути здоровими українцями", - підкреслив він.

Програма "Електронний рецепт" має мету перевести практику виписування та отримання рецептів на ліки в Україні в інший формат.

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На мобільний пацієнта надходитиме СМС з номером рецепта та кодом підтвердження, який треба буде назвати в аптеці, що бере участь у програмі. За цим номером провізор знаходитиме рецепт, який лікар виписав в електронній системі. Провізор пропонуватиме ліки відповідно до рецепта.

Також, за потреби, лікар може роздрукувати для пацієнта консультаційний висновок з призначенням ліків, номером рецепту та кодом підтвердження.